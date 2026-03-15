Résultat municipale 2026 à Gap : l'essentiel du 1er tour en temps réel

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gap

Tête de listeListe
Roger Didier
Roger Didier Liste divers droite
GAP Demain en confiance
  • Roger Didier
  • Rolande Lesbros
  • Olivier Pauchon
  • Delphine Rolland
  • Jérôme Mazet
  • Catherine Asso
  • Jean-Pierre Martin
  • Céline Zarb
  • Jean-Louis Brochier
  • Solène Forest
  • Vincenzino Medili
  • Zoubida Eyraud-Yaagoub
  • Claude Boutron
  • Ginette Mostachi
  • Pierre Philip
  • Mélissa Foulque
  • Joël Reynier
  • Françoise Bernerd
  • Alexandre Mougin
  • Nina Amar Cal
  • Dorian Deininger
  • Johanna Clerc
  • Richard Gaziguian
  • Isabelle Cambos
  • Gil Silvestri
  • Chiara Genty
  • Bruno Patron
  • Elodie Brutinel Lardier
  • Alain Blanc
  • Valérie Pauchon-Biancolino
  • Georges Munoz
  • Christiane Bar
  • Eric Montoya
  • Maryse Blando
  • Fabien Valero
  • Paskale Rougon
  • Cédryc Auguste
  • Françoise Dusserre
  • Patrick Aimaretti
  • Martine Bouchardy
  • Jean-Pierre Theron
  • Maryvonne Grenier
  • Roman Abrate
Charlotte Kuentz
Charlotte Kuentz Liste divers gauche
APG2026
  • Charlotte Kuentz
  • Jean-Jacques Rostan
  • Pimprenelle Butzbach
  • Nicolas Geiger
  • Louise Deygout
  • Vincent Sindirian
  • Savine Junot
  • Jimmy Raturat
  • Nolwenn Montheil
  • Merlin Paul
  • Julie Furet
  • Romuald Gainville
  • Clotilde Sagot
  • Benoît Caille
  • Elsa Nadal
  • Claude Denais
  • Madeleine Aurouze
  • Victor Caussil
  • Loup-Maëlle Besançon
  • Olivier Bonnaire
  • Estelle Rostan
  • Philippe Tourneux
  • Nadège Pournain
  • Benjamin Bricault
  • Marie-Laure Fontaine
  • Christian Barat
  • Marie Simon
  • Baptiste Bignet
  • Hélène Bailliet
  • Patrick Takerkart
  • Nicole Agulhon
  • Philippe Parisot
  • Sophie Henry
  • Frédéric Mansuy
  • Marie Rode
  • Christian Derousseaux
  • Bernadette Tuscher
  • Matthieu Gambiez
  • Constance Vasse
  • Etienne Trautmann
  • Florence Borel
  • Patrick Millet
  • Françoise Martin Cola
Jacques Patron
Jacques Patron Liste de La France insoumise
GAP EN COMMUN
  • Jacques Patron
  • Angelina Dubois
  • Nathan Raynal Castang
  • Chantal Timi
  • Abdourahmane Diop
  • Mara Surleau
  • Radouan El Fassal
  • Nina Sarrazin
  • Paulin Lantiez
  • Rafaele Gafsi
  • Alain Luyten
  • Christiane Grillet
  • Saïd Mouguert
  • Christine Constantin-Blanc
  • François Beaurepaire
  • Sylvie Etienne
  • Abdoulaye Ndiaye
  • Noëlle Arnould
  • Guillaume Jallet
  • Odile Bouasria
  • Dominique Chappe
  • Karine Bouche
  • Marc Albouy
  • Céline Reynier
  • Jean-Claude May
  • Julie Laurent
  • Alain Delevoye
  • Isabelle Ledez
  • Ernest Titus
  • Martine Sorel
  • François Martin
  • Josiane Hermant
  • Bouzid Mohamed Bougourgour
  • Francine Massé
  • Stéphane Borget
  • Dominique Géraud
  • Patrick Dupin
  • Christine Otenin
  • Léo Borget
  • Josette Trollier
  • Louis Boyer
  • Maïwenn Moratelli
  • Guy Abel Bouchet
  • Fadia Elahiar
Elie Cordier
Elie Cordier Liste d'union à gauche
Union pour Gap
  • Elie Cordier
  • Claudie Boyer
  • Gérard Jean
  • Mylène Armando
  • Jean-Pierre Briard
  • Sophie Delfino
  • Axel Berriaux
  • Aurélie Allemand
  • Serge Isnard
  • Sylvie Servel
  • Thierry Reslinger
  • Isabelle David
  • Éric Garcin
  • Marie-José Allemand
  • Bernard Liothin
  • Laura Barbé
  • Pierre Martin
  • Lisa Gardiol
  • Jean-Didier Girard
  • Maëva Pipard
  • Jean-Michel Lang
  • Joëlle Millaire
  • Pierre Schiazza
  • Catherine Dufour
  • Thierry Labat
  • Marie-Pierre Escalle
  • Christian Taix
  • Brigitte Llopis
  • Sylvain Brunet
  • Monica de Bastos
  • Alain Vanderweyen
  • Anéïla Lefort
  • Jean-Pierre Rougny
  • Muriel Poletti
  • Théo Fournier
  • Fatiha Sabeur
  • Fabien Barthelemy
  • Sandrine Bricout
  • Serge Lacroix
  • Annie Tanc
  • Gilles Chablin
  • Anna-Elisabetta Ingiulla
  • Patrick Prost
  • Amélie Lambiel
  • Sacha Meyer
Raphaël Leroux
Raphaël Leroux Liste du Rassemblement National
L'AVENIR GAPENCAIS
  • Raphaël Leroux
  • Jennifer Wild
  • Joël Courtial
  • Déborah Laroche
  • Raynald Poulain
  • Virginie Deroubaix
  • Damien Lerussi
  • Valérie de Flesselle
  • Michel Mantez
  • Leeliya Honstettre
  • Jean-Charles Galia
  • Elodie Reynard
  • Jean Bernard
  • Claire Moreno
  • Yannick Magnier
  • Anne-Marie Latmiral
  • Gérald Sainseaux
  • Nathalie Renard
  • Simon Goolen
  • Catherine Poulain
  • Maxime Piguet
  • Christelle Anslinger
  • Eric Deflesselle
  • Tamara Elecheva
  • Stéphane Boyer
  • Laurette Levasseur
  • Romain Resplendino
  • Alexandra Resplendino
  • Martin Pons
  • Marie-Line Eyraud
  • Pasquale Paoli
  • Gisèle Guillaume
  • Florent Martin
  • Martine Dumery
  • Rémi Resplendino
  • Annie Simko
  • Romuald Poulain
  • Isabelle Mathieu
  • Jean-François Daval
  • Lucie Kurzawa
  • Anthony Le Mercier
  • Betty Chuin
  • Jean-Michel Charles

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Didier
Roger Didier (34 élus) Ensemble pour gap 		5 429 54,18%
  • Roger Didier
  • Maryvonne Grenier
  • Olivier Pauchon
  • Rolande Lesbros
  • Jérôme Mazet
  • Paskale Rougon
  • Jean-Louis Brochier
  • Catherine Asso
  • Cédryc Auguste
  • Solène Forest
  • Daniel Galland
  • Zoubida Eyraud Yaagoub
  • Jean-Pierre Martin
  • Martine Bouchardy
  • Vincenzino Medili
  • Françoise Dusserre
  • Claude Boutron
  • Ginette Mostachi
  • Pierre Philip
  • Chantal Rapin
  • Joël Reynier
  • Françoise Bernerd
  • Richard Gaziguian
  • Mélissa Foulque
  • Gil Silvestri
  • Chiara Genty
  • Alexandre Mougin
  • Évelyne Colonna
  • Fabien Valéro
  • Sabrina Cal
  • Bruno Patron
  • Élodie Brutinel Lardier
  • Éric Montoya
  • Isabelle Cambos
Charlotte Kuentz
Charlotte Kuentz (7 élus) Ambitions pour gap 		3 281 32,74%
  • Charlotte Kuentz
  • Christophe Pierrel
  • Isabelle David
  • Thierry Reslinger
  • Delphine Defrade
  • Éric Garcin
  • Pimprenelle Butzbach
Marie-José Allemand
Marie-José Allemand (2 élus) Gap autrement 		1 310 13,07%
  • Marie-José Allemand
  • Michel Billaud
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 35,58%
Taux d'abstention 64,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 317

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Didier
Roger Didier (34 élus) Gap devant 		8 381 53,37%
  • Roger Didier
  • Maryvonne Grenier
  • François Daroux
  • Rolande Lesbros
  • Maurice Marchetti
  • Bénédicte Ferotin
  • Jean-Pierre Martin
  • Catherine Asso
  • Daniel Galland
  • Monique Para
  • Claude Boutron
  • Martine Bouchardy
  • Francis Zampa
  • Françoise Dusserre
  • Jean-Louis Brochier
  • Sarah Philip
  • Jérôme Mazet
  • Aïcha Degril
  • Vincenzino Medili
  • Chantal Rapin
  • Stéphane Roux
  • Raymonde Eynaud
  • Pierre Philip
  • Christiane Bar
  • Bruno Patron
  • Zoubida Eyraud Yaagoub
  • Jean-Michel Mora
  • Élodie Brutinel Lardier
  • Gil Silvestri
  • Évelyne Courbot
  • Alexandre Mougin
  • Véronique Greusard
  • Richard Gaziguian
  • Ginette Mostachi
Bernard Jaussaud
Bernard Jaussaud (6 élus) Gap @venir 2014 		4 224 26,90%
  • Bernard Jaussaud
  • Karine Berger
  • Pierre-Yves Lombard
  • Elsa Ferrero
  • Mickaël Guittard
  • Elisabeth Fabrega
Jean-Claude Eyraud
Jean-Claude Eyraud (2 élus) Tous capables g.a.u.c.h.e. 		1 760 11,20%
  • Jean-Claude Eyraud
  • Françoise Perroud
Guy Blanc
Guy Blanc (1 élu) Bien vivre a gap 		1 337 8,51%
  • Guy Blanc
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,33%
Nombre de votants 16 413

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Didier
Roger Didier Gap devant 		7 873 49,03%
Bernard Jaussaud
Bernard Jaussaud Gap @venir 2014 		4 213 26,24%
Guy Blanc
Guy Blanc Bien vivre a gap 		1 993 12,41%
Jean-Claude Eyraud
Jean-Claude Eyraud Tous capables g.a.u.c.h.e. 		1 976 12,30%
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,55%
Nombre de votants 16 821

Villes voisines de Gap

En savoir plus sur Gap