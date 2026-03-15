Résultat municipale 2026 à Gap : l'essentiel du 1er tour en temps réel
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Gap [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Gap ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Gap
09:32 - Le candidat du RN visé par une enquête
À Gap, une enquête est ouverte sur Yannick Magnier, candidat du RN, suite à des vidéos révélant ses propos racistes et antisémites. Des opposants dénoncent ses déclarations par des affiches dans la ville. Le soutien du parti à Magnier est remis en question alors que 150 candidats RN sont accusés de discours haineux. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
13/03/26 - 17:16 - Quel avenir pour le site Gap-Bayard à l'issue des municipales ?
À Gap, les élections municipales de 2026 se profilent avec un débat sur le site de Bayard. Les candidats proposent diverses idées pour repenser cet espace, essentiel pour la ville. Les enjeux de cette réflexion sont cruciaux pour le développement de Gap et de ses infrastructures. Lire sur ledauphine.com
12/03/26 - 17:26 - Yannick Magnier lâché par le RN après des propos racistes
À Gap, un candidat du Rassemblement national, Yannick Magnier, est embroilé dans une controverse après des accusations de publications racistes. Les Jeunes socialistes expriment leur indignation une fois ces propos mis au jour, dénonçant des valeurs contraires à celles de la République. Le RN a annoncé une procédure d'exclusion pour le colistier impliqué. Lire sur ledauphine.com
12/03/26 - 14:27 - Un candidat aux municipales à Gap suscite une vive polémique
À Gap, un candidat du Rassemblement National pour les élections municipales de 2026 fait face à de vives critiques suite à ses propos jugés racistes et à des déclarations évoquant l'apologie du IIIe Reich. Cette controverse soulève des inquiétudes sur l'influence des idées d'extrême droite dans le paysage politique local. Lire sur ledauphine.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gap
|Tête de listeListe
|
Roger Didier
Liste divers droite
GAP Demain en confiance
|
|
Charlotte Kuentz
Liste divers gauche
APG2026
|
|
Jacques Patron
Liste de La France insoumise
GAP EN COMMUN
|
|
Elie Cordier
Liste d'union à gauche
Union pour Gap
|
|
Raphaël Leroux
Liste du Rassemblement National
L'AVENIR GAPENCAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier (34 élus) Ensemble pour gap
|5 429
|54,18%
|
|Charlotte Kuentz (7 élus) Ambitions pour gap
|3 281
|32,74%
|
|Marie-José Allemand (2 élus) Gap autrement
|1 310
|13,07%
|
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|35,58%
|Taux d'abstention
|64,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 317
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier (34 élus) Gap devant
|8 381
|53,37%
|
|Bernard Jaussaud (6 élus) Gap @venir 2014
|4 224
|26,90%
|
|Jean-Claude Eyraud (2 élus) Tous capables g.a.u.c.h.e.
|1 760
|11,20%
|
|Guy Blanc (1 élu) Bien vivre a gap
|1 337
|8,51%
|
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|57,41%
|Taux d'abstention
|42,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,33%
|Nombre de votants
|16 413
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier Gap devant
|7 873
|49,03%
|Bernard Jaussaud Gap @venir 2014
|4 213
|26,24%
|Guy Blanc Bien vivre a gap
|1 993
|12,41%
|Jean-Claude Eyraud Tous capables g.a.u.c.h.e.
|1 976
|12,30%
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,55%
|Nombre de votants
|16 821
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