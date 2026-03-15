Résultat municipale 2026 à Gap : les résultats publiés, suivez le verdict dans la ville
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Gap [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Gap sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Gap
17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Gap
Le mouvement nationaliste ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Gap en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 21,47% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,11% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,15% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Gap comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,05% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,94% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,85% le dimanche suivant.
17:50 - Le taux de participation des Hautes-Alpes à 17h s'élève à 62,28%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 62,28% dans les Hautes-Alpes.
16:58 - Rétrospective : la participation à Gap avant 2026
L'absence ou non de votants à Gap sera un 'game changer' pour cette élection municipale. L'abstention s'élevait à 64,42 % pour le premier tour des élections de 2020, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 26,72 % au premier tour (26,31 % en France). Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche d'enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 52,74 % en 2022 à seulement 32,96 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,16 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Gap
Les Européennes de juin 2024 à Gap avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,05%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,83% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Sainte-Marie (Rassemblement National) aux avants-postes avec 34,94% au premier tour, devant Marie-José Allemand (Union de la gauche) avec 31,53%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Marie-José Allemand (Union de la gauche), avec 55,15%. Le contexte politique de Gap a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gap
|Tête de listeListe
|
Roger Didier
Liste divers droite
GAP Demain en confiance
|
|
Charlotte Kuentz
Liste divers gauche
APG2026
|
|
Jacques Patron
Liste de La France insoumise
GAP EN COMMUN
|
|
Elie Cordier
Liste d'union à gauche
Union pour Gap
|
|
Raphaël Leroux
Liste du Rassemblement National
L'AVENIR GAPENCAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier (34 élus) Ensemble pour gap
|5 429
|54,18%
|
|Charlotte Kuentz (7 élus) Ambitions pour gap
|3 281
|32,74%
|
|Marie-José Allemand (2 élus) Gap autrement
|1 310
|13,07%
|
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|35,58%
|Taux d'abstention
|64,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 317
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier (34 élus) Gap devant
|8 381
|53,37%
|
|Bernard Jaussaud (6 élus) Gap @venir 2014
|4 224
|26,90%
|
|Jean-Claude Eyraud (2 élus) Tous capables g.a.u.c.h.e.
|1 760
|11,20%
|
|Guy Blanc (1 élu) Bien vivre a gap
|1 337
|8,51%
|
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|57,41%
|Taux d'abstention
|42,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,33%
|Nombre de votants
|16 413
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier Gap devant
|7 873
|49,03%
|Bernard Jaussaud Gap @venir 2014
|4 213
|26,24%
|Guy Blanc Bien vivre a gap
|1 993
|12,41%
|Jean-Claude Eyraud Tous capables g.a.u.c.h.e.
|1 976
|12,30%
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,55%
|Nombre de votants
|16 821
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