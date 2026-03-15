Résultat municipale 2026 à Guéret : suivez l'annonce des résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Guéret sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Guéret
17:57 - L'avancée du vote RN RN à Guéret avant les municipales 2026
Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Guéret en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 19,08% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,01% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 12,61% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Guéret comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,17% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,05% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 28,41% lors du vote final.
17:35 - Le taux de participation dans la Creuse à 17h s'élève à 62,31%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 62,31% dans la Creuse.
16:58 - Aux dernières municipales, 57,96 % d'abstention à Guéret
La mobilisation s'élevait à 42,04 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Guéret (une proportion assez classique) alors que l'événement était incertain, en pleine pandémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 69,27 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 47,65 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 64,02 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 51,48 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche donc sensiblement comme une contrée où la participation peine à décoller. À l'occasion de ces municipales 2026, le niveau de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Guéret.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Guéret il y a deux ans
Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Guéret avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,17% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Catherine Couturier (Union de la gauche) en pole position avec 29,93% au premier tour, devant Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avec 25,05%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Valérie Simonet (Divers droite), avec 35,86%. Le panorama politique de Guéret a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guéret
|Tête de listeListe
|
Thierry Delaitre
Liste divers droite
Avec vous, changeons Guéret !
|
|
Philippe Micard
Liste divers droite
RÉVEILLONS GUÉRET !
|
|
Eric Correia
Liste divers gauche
Guéret mérite mieux
|
|
Eric Rapinat
Liste d'extrême droite
UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES
|
|
Didier Hoeltgen
Liste d'union à gauche
S'ENGAGER POUR GUÉRET
|
|
Marie-Françoise Fournier
Liste Divers
L'ÉNERGIE DU COLLECTIF
|
|
François-Louis Coulon
Liste de La France insoumise
GUÉRET EN CAMPAGNE À GAUCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Françoise Fournier (23 élus) Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret
|1 182
|35,68%
|
|Eric Correia (5 élus) Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui
|1 099
|33,18%
|
|Sylvie Bourdier (4 élus) Gueret en commun
|774
|23,36%
|
|Thierry Delaitre (1 élu) Un nouveau souffle pour gueret
|257
|7,75%
|
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|41,66%
|Taux d'abstention
|58,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 421
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Correia Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui
|1 087
|32,97%
|Marie-Françoise Fournier Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret
|913
|27,70%
|Sylvie Bourdier Gueret en commun
|851
|25,81%
|Thierry Delaitre Un nouveau souffle pour gueret
|445
|13,50%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|42,04%
|Taux d'abstention
|57,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 458
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergnier (26 élus) Une gauche unie et rassemblée pour guéret, pour le territoire et guéret terre de gauche
|2 760
|54,84%
|
|Jean-François Thomas (5 élus) Gueret avec nous
|1 584
|31,47%
|
|Martial Maume (2 élus) Gueret ville francaise !
|688
|13,67%
|
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|61,77%
|Taux d'abstention
|38,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,04%
|Nombre de votants
|5 299
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergnier Une gauche unie et rassemblee pour gueret pour le territoire
|2 186
|42,94%
|Jean-François Thomas Gueret avec nous
|977
|19,19%
|David Gipoulou Pour bien vivre à guéret l'humain d'abord guéret terre de gauche
|778
|15,28%
|Martial Maume Gueret ville francaise !
|657
|12,90%
|Eric Daubechies Gueret au centre
|492
|9,66%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|62,19%
|Taux d'abstention
|37,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,57%
|Nombre de votants
|5 334
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