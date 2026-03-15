Résultat municipale 2026 à Guéret : suivez l'annonce des résultats en direct

Thierry Delaitre Liste divers droite

Avec vous, changeons Guéret ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Delaitre Programme de Thierry Delaitre à Guéret (Avec vous, changeons Guéret !) Élections municipales Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont un moment clé pour la commune de Guéret. Elles permettront aux citoyens de choisir une équipe qui les représentera pour les six prochaines années. Ce scrutin est l'occasion de définir l'avenir de la ville et d'exprimer les attentes des habitants. Développement économique Le développement économique est une priorité pour l'équipe municipale, avec un accent sur le soutien aux commerçants et artisans locaux. La création d'une pépinière d'entreprises dynamique est envisagée pour stimuler l'innovation et l'emploi. De plus, l'aménagement de réserves foncières facilitera l'installation de nouvelles industries à Guéret. Santé et accessibilité La santé et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap sont des enjeux majeurs. Un pack bienvenue sera mis en place pour attirer les soignants, et un pôle de téléconsultation sera développé. L'accompagnement des commerces pour améliorer l'accessibilité est également prévu, renforçant ainsi le soutien à l'emploi local. Aménagement du centre-ville L'aménagement du centre-ville vise à améliorer le cadre de vie des habitants de Guéret. Cela inclut la transformation de la place Bonnygaud et la valorisation du patrimoine architectural. Des mesures seront également prises pour assurer la propreté de la ville et favoriser les stationnements de courte durée.

Thierry Delaitre

Marion Taormina

Bernard Devenas

Rania Chehade

Jean-Luc Langlais

Nadia Sangouard

Ludovic Leroux

Alison Galvez

Daniel Marcon

Dhoryane Ladam

Fabien Dubus

Magalie Garcia

Thomas Bardot

Lydie Cerclier

Fabien Sabourdy

Isabelle Demeure

Nexon Pradera

Christelle Villatte

Serge Onana Tonji

Céline Decouchon

Dylan Hontarrede

Mathelia Boubet

Julien Salin

Laure Leblanc

Lionel Biva

Lauriane Hez

Arnaud Mondoloni

Fabienne Gautier

Alain Loret

Carole Raynaud

Youssef Souliman

Justine Pasquier

Frederic Neyrat

Alexandra Leroux

Philippe Micard Liste divers droite

RÉVEILLONS GUÉRET ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Micard Programme de Philippe Micard à Guéret (RÉVEILLONS GUÉRET !) Rassembler et Apaiser Le projet vise à recréer une relation constructive entre la ville de Guéret et l'agglomération du Grand Guéret. Cela implique de favoriser le dialogue et la coopération pour surmonter les défis actuels. L'objectif est de renforcer le tissu social et d'apporter un climat de confiance entre les différents acteurs locaux. Redresser les Finances Un audit de la situation financière de Guéret est prévu pour optimiser la gestion des dépenses. La mutualisation des services avec l'agglomération est également envisagée pour améliorer l'efficacité. L'accent sera mis sur la gestion dynamique du patrimoine afin de dégager des marges pour des investissements futurs. Renforcer la Sécurité Le projet inclut des mesures pour protéger les familles et renforcer la tranquillité des Guérétois. Un plan de vidéo-protection sera déployé pour améliorer la sécurité publique. De plus, la visibilité de la police municipale sera augmentée pour assurer une présence rassurante sur le terrain. Redynamiser le Centre-Ville Des solutions seront mises en place pour faciliter l'accès et le stationnement près des commerces du centre-ville. L'implantation de nouveaux services, notamment dans les domaines de la santé et des loisirs, sera encouragée. L'objectif est de rendre le centre-ville plus attractif et agréable pour les habitants et les visiteurs.

Philippe Micard

Catherine Gaumard

Jean-François Thomas

Olivia Charenton

Eric Daubechies

Véronique Langlois

Jean-François Tixier

Michaële Nosny

Franck Prot

Marylou Munoz-Tagnani

Thierry Pasquet

Cécile Daudonnet

Lucas Gerbaud

Nicoletta Pansolli

Clément Thomas

Lysiane Mancini

Yvon Le Rest

Morgane Lavaud

David Kouvtanovitch

Catherine Peluard

Florent Lafaye

Dominique Nakhal

Rémy Edme

Marcelle Daudonnet

Killian Pasty

Joëlle Galaret

Cyrille Martin

Miriame Mze

David Coumont

Albane Lestrade

Vincent Petiot

Marianne Micard

Bruno Lasseur

Claudia Micard

Pierre Nosny Guignard

Eric Correia Liste divers gauche

Guéret mérite mieux Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Correia Programme de Eric Correia à Guéret (Guéret mérite mieux) Une ville plus sûre La sécurité publique est une priorité avec des mesures visant à réduire les incivilités. Des espaces publics seront végétalisés pour améliorer l'esthétique et la tranquillité de la ville. L'objectif est d'atteindre un niveau de propreté exemplaire avec zéro déchet. Des finances responsables Un audit financier sera réalisé par les services de l'État pour assurer la transparence budgétaire. L'objectif est de réaliser 6 millions d'euros d'économies sur le mandat pour permettre des investissements futurs. Une baisse de la taxe foncière est prévue avant la fin du mandat. Une solidarité concrète La création d'un Office du Pouvoir d’Achat vise à aider les citoyens à mieux gérer le coût de la vie. Cet office facilitera l'accès aux aides et proposera des groupements d'achats. Des mesures seront mises en place pour alléger les factures d'électricité des habitants. Une écologie anticipative Des initiatives pour la sobriété énergétique et des mobilités repensées seront mises en œuvre. L'énergie locale et citoyenne sera encouragée pour préserver l'environnement. Les forêts seront intégrées au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour protéger le patrimoine naturel.

Eric Correia

Coralie Bonnin

Benjamin Bodeau

Nathallie Elion

Patrick Dubois

Violaine Vandaele

Benoit Lascoux

Patricia Goszka

François Valles

Karine Monge

Jérôme Cassier

Corinne Beaufort

Ahcène Saci

Claudine Besquent

Fabrice Boureille

Leslie Laclautre

Hervé Jarroir

Florence Galvani

François Mazure

Dominique Hippolyte

Ronan Bancelin

Véronique Dallier

Antoine Chavant

Christine Paul

Xavier Balavoine

Murielle Dardaillon

Laurent Gayet

Florine Deperry

Frédéric Langlade

Mary-Line Geoffre

Gérard Prohom

Claire Mory

Idiamine Abdoul-Hadji

Eric Rapinat Liste d'extrême droite

UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES Voir la liste des candidats

Eric Rapinat

Françoise Ott

Yvan Guillemet

Christine Marrachelli

Jean-Pierre Bobko

Lucile Pestre

Damien Monteil

Dominique Segons

Karl Zindstein

Claire Mathe

Hervé Masvigier

Léna Serviget

Benjamin Legras

Kjeziban Adem

Mathieu Poty

Mélina Ott de Nussac

Alexandre Rougeron

Annick Dumont

Tristan Beirens

Laetitia Cuillerrier

Dominique Leroy

Anne-Marie Del Puppo

Bruno Nativel

Aurélie Rodrigues

Loïc Jarosz

Anaïs Foucat

Axel Jammet

Nathalie Manouvrier

Benoit Daudon

Georgette Lanore

Denis Magnier

Christiane Maestrali

Guy Petitalot

Didier Hoeltgen Liste d'union à gauche

S'ENGAGER POUR GUÉRET Voir la liste des candidats

Didier Hoeltgen

Christine Chagnon

Alexandre Périchon

Marie-Helene Charles

Marvin Bailly

Nadine Bazelard Martin

Alain Delavigne

Liliane Durand Prudent

Michel Vergnier

Nathalie Jourdainne Debord

Alexandre Pinho

Meriem Grangaud

Daniel Teinturier

Bénédicte Falempin

David Gipoulou

Julie Catherine Moller

Jean-Philippe Maugard

Claire Talureau

Gérard Genty

Brigitte Arraud

Guillaume Gorge

Luce Letang

Steeve Brézé-Denis

Sabine Margueritat

Frédéric-Guillaume Link

Alix Hermeline

Marcel Denis

Martialle Robert

Aurélien Joël Emmanuel Hudin

Laetitia Dias-Fernandes

Marc Benhamiche

Jeanne Marie Yolaine Hilan

Pascal Deschamps

Catherine Chrétien

Martin Dumais

Marie-Françoise Fournier Liste Divers

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie-Françoise Fournier Programme de Marie-Françoise Fournier à Guéret (L'ÉNERGIE DU COLLECTIF) Réalisations et Progrès Depuis six ans, des actions concrètes ont été mises en place pour améliorer la vie des Guérétois. Des initiatives dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la solidarité ont été particulièrement mises en avant. Ces réalisations témoignent d'un engagement fort pour le bien-être de la population. Amélioration de la Municipalité Le fonctionnement de la municipalité a été optimisé grâce à une gestion rigoureuse des finances. Le désendettement et les économies réalisées ont permis de dégager des capacités d'investissement sans augmenter les impôts. Cela a favorisé un environnement propice à de nouveaux projets pour le territoire. Projets Futurs Pour les années à venir, un projet ambitieux a été élaboré, visant à renforcer la sécurité et à améliorer les infrastructures. Des initiatives telles que la réhabilitation de l'avenue du Poitou et la création d'un skate park sont prévues. Ces projets visent à dynamiser la ville et à répondre aux besoins des habitants. Engagement Communautaire Un fort accent est mis sur l'engagement communautaire et la participation citoyenne. Des actions sont envisagées pour renforcer les liens entre les habitants et les associations locales. L'objectif est de créer un cadre de vie où chacun se sent impliqué et valorisé dans le développement de la commune.

Marie-Françoise Fournier

Guillaume Viennois

Véronique Ferreira de Matos

Erwan Gargadennec

Sylvie Bourdier

Gilles Brunati

Corinne Tonduf

Yaya Mballo

Maria Colomb Audras

Henri Leclere

Fahousia Houmadi

Laurent Riviere

Sarah Castille

Maxime Beyrand Moreau

Olivia Boulanger

Jean-Baptiste Contarin

Kadia Kane

Marc Berthier

Christine Desabres

Jonathan Weinberg

Jessica Lagrange

Chaarani Mroivili

Véronique Vadic

Christophe Junia

Bernadette Aupetit

Christian Larrede

Valérie Salabert

Ludovic Pingaud

Chantal Queraud

Houssa Boutmitar

Nathalie Latour

Lucas Aumeunier

Nicole Janel

Philippe Auclair

François-Louis Coulon Liste de La France insoumise

GUÉRET EN CAMPAGNE À GAUCHE Voir la liste des candidats