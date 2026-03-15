Résultat municipale 2026 à Guéret : suivez l'annonce des résultats en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guéret

Tête de listeListe
Thierry Delaitre
Thierry Delaitre Liste divers droite
Avec vous, changeons Guéret !
  • Thierry Delaitre
  • Marion Taormina
  • Bernard Devenas
  • Rania Chehade
  • Jean-Luc Langlais
  • Nadia Sangouard
  • Ludovic Leroux
  • Alison Galvez
  • Daniel Marcon
  • Dhoryane Ladam
  • Fabien Dubus
  • Magalie Garcia
  • Thomas Bardot
  • Lydie Cerclier
  • Fabien Sabourdy
  • Isabelle Demeure
  • Nexon Pradera
  • Christelle Villatte
  • Serge Onana Tonji
  • Céline Decouchon
  • Dylan Hontarrede
  • Mathelia Boubet
  • Julien Salin
  • Laure Leblanc
  • Lionel Biva
  • Lauriane Hez
  • Arnaud Mondoloni
  • Fabienne Gautier
  • Alain Loret
  • Carole Raynaud
  • Youssef Souliman
  • Justine Pasquier
  • Frederic Neyrat
  • Alexandra Leroux
Philippe Micard
Philippe Micard Liste divers droite
RÉVEILLONS GUÉRET !
  • Philippe Micard
  • Catherine Gaumard
  • Jean-François Thomas
  • Olivia Charenton
  • Eric Daubechies
  • Véronique Langlois
  • Jean-François Tixier
  • Michaële Nosny
  • Franck Prot
  • Marylou Munoz-Tagnani
  • Thierry Pasquet
  • Cécile Daudonnet
  • Lucas Gerbaud
  • Nicoletta Pansolli
  • Clément Thomas
  • Lysiane Mancini
  • Yvon Le Rest
  • Morgane Lavaud
  • David Kouvtanovitch
  • Catherine Peluard
  • Florent Lafaye
  • Dominique Nakhal
  • Rémy Edme
  • Marcelle Daudonnet
  • Killian Pasty
  • Joëlle Galaret
  • Cyrille Martin
  • Miriame Mze
  • David Coumont
  • Albane Lestrade
  • Vincent Petiot
  • Marianne Micard
  • Bruno Lasseur
  • Claudia Micard
  • Pierre Nosny Guignard
Eric Correia
Eric Correia Liste divers gauche
Guéret mérite mieux
  • Eric Correia
  • Coralie Bonnin
  • Benjamin Bodeau
  • Nathallie Elion
  • Patrick Dubois
  • Violaine Vandaele
  • Benoit Lascoux
  • Patricia Goszka
  • François Valles
  • Karine Monge
  • Jérôme Cassier
  • Corinne Beaufort
  • Ahcène Saci
  • Claudine Besquent
  • Fabrice Boureille
  • Leslie Laclautre
  • Hervé Jarroir
  • Florence Galvani
  • François Mazure
  • Dominique Hippolyte
  • Ronan Bancelin
  • Véronique Dallier
  • Antoine Chavant
  • Christine Paul
  • Xavier Balavoine
  • Murielle Dardaillon
  • Laurent Gayet
  • Florine Deperry
  • Frédéric Langlade
  • Mary-Line Geoffre
  • Gérard Prohom
  • Claire Mory
  • Idiamine Abdoul-Hadji
Eric Rapinat
Eric Rapinat Liste d'extrême droite
UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES
  • Eric Rapinat
  • Françoise Ott
  • Yvan Guillemet
  • Christine Marrachelli
  • Jean-Pierre Bobko
  • Lucile Pestre
  • Damien Monteil
  • Dominique Segons
  • Karl Zindstein
  • Claire Mathe
  • Hervé Masvigier
  • Léna Serviget
  • Benjamin Legras
  • Kjeziban Adem
  • Mathieu Poty
  • Mélina Ott de Nussac
  • Alexandre Rougeron
  • Annick Dumont
  • Tristan Beirens
  • Laetitia Cuillerrier
  • Dominique Leroy
  • Anne-Marie Del Puppo
  • Bruno Nativel
  • Aurélie Rodrigues
  • Loïc Jarosz
  • Anaïs Foucat
  • Axel Jammet
  • Nathalie Manouvrier
  • Benoit Daudon
  • Georgette Lanore
  • Denis Magnier
  • Christiane Maestrali
  • Guy Petitalot
Didier Hoeltgen
Didier Hoeltgen Liste d'union à gauche
S'ENGAGER POUR GUÉRET
  • Didier Hoeltgen
  • Christine Chagnon
  • Alexandre Périchon
  • Marie-Helene Charles
  • Marvin Bailly
  • Nadine Bazelard Martin
  • Alain Delavigne
  • Liliane Durand Prudent
  • Michel Vergnier
  • Nathalie Jourdainne Debord
  • Alexandre Pinho
  • Meriem Grangaud
  • Daniel Teinturier
  • Bénédicte Falempin
  • David Gipoulou
  • Julie Catherine Moller
  • Jean-Philippe Maugard
  • Claire Talureau
  • Gérard Genty
  • Brigitte Arraud
  • Guillaume Gorge
  • Luce Letang
  • Steeve Brézé-Denis
  • Sabine Margueritat
  • Frédéric-Guillaume Link
  • Alix Hermeline
  • Marcel Denis
  • Martialle Robert
  • Aurélien Joël Emmanuel Hudin
  • Laetitia Dias-Fernandes
  • Marc Benhamiche
  • Jeanne Marie Yolaine Hilan
  • Pascal Deschamps
  • Catherine Chrétien
  • Martin Dumais
Marie-Françoise Fournier
Marie-Françoise Fournier Liste Divers
L'ÉNERGIE DU COLLECTIF
  • Marie-Françoise Fournier
  • Guillaume Viennois
  • Véronique Ferreira de Matos
  • Erwan Gargadennec
  • Sylvie Bourdier
  • Gilles Brunati
  • Corinne Tonduf
  • Yaya Mballo
  • Maria Colomb Audras
  • Henri Leclere
  • Fahousia Houmadi
  • Laurent Riviere
  • Sarah Castille
  • Maxime Beyrand Moreau
  • Olivia Boulanger
  • Jean-Baptiste Contarin
  • Kadia Kane
  • Marc Berthier
  • Christine Desabres
  • Jonathan Weinberg
  • Jessica Lagrange
  • Chaarani Mroivili
  • Véronique Vadic
  • Christophe Junia
  • Bernadette Aupetit
  • Christian Larrede
  • Valérie Salabert
  • Ludovic Pingaud
  • Chantal Queraud
  • Houssa Boutmitar
  • Nathalie Latour
  • Lucas Aumeunier
  • Nicole Janel
  • Philippe Auclair
François-Louis Coulon
François-Louis Coulon Liste de La France insoumise
GUÉRET EN CAMPAGNE À GAUCHE
  • François-Louis Coulon
  • Chloë Boudet
  • Patrick Porée
  • Sabine Ait Ssi Ali
  • Patrick Hicher
  • Manon Doreau
  • Patrick Marais
  • Marie Carmen Perez
  • Valentin Bailliet
  • Emilie Parris
  • Cédric Boyer
  • Marie Ollé
  • Bernard Montial
  • Brigitte Bruyant
  • Alexandre Raba
  • Savannah Anselme
  • Jérôme Premier
  • Delphine Jolly
  • Fabien Montial
  • Daniele Pradignac
  • Younes Ait Ssi Ali
  • Sandrine Delhove
  • Yannis Gastrin-Suchaud
  • Mireille Billot
  • Kevin Porée
  • Sandrine Hernandez
  • Laurent Bardèche
  • Christiane Maurat
  • Amin Al-Lanqawi
  • Shao-Lynn Premier
  • François Auclair
  • Elodie Coumes
  • Franck Denibeaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Françoise Fournier
Marie-Françoise Fournier (23 élus) Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret 		1 182 35,68%
  • Marie-Françoise Fournier
  • Guillaume Viennois
  • Corinne Tonduf
  • François Valles
  • Véronique Ferreira De Matos
  • Christophe Moutaud
  • Sabine Adrien
  • Erwan Gargadennec
  • Olivia Boulanger
  • Henri Leclere
  • Véronique Vadic
  • Ludovic Pingaud
  • Zélinda Schaller
  • Thierry Bailliet
  • Françoise Ott
  • Jean-Baptiste Contarin
  • Fahousia Houmadi
  • Jonathan Weinberg
  • Christelle Brunet
  • Damien Monteil
  • Christine Tixier Marrachelli
  • Chaavani Mroivili
  • Bernadette Lescurat
Eric Correia
Eric Correia (5 élus) Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui 		1 099 33,18%
  • Eric Correia
  • Delphine Bonnin-German
  • Benoit Lascoux
  • Marie Combeaud
  • Patrick Dubois
Sylvie Bourdier
Sylvie Bourdier (4 élus) Gueret en commun 		774 23,36%
  • Sylvie Bourdier
  • Gilles Brunati
  • Martialle Robert
  • Michel Vergnier
Thierry Delaitre
Thierry Delaitre (1 élu) Un nouveau souffle pour gueret 		257 7,75%
  • Thierry Delaitre
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 41,66%
Taux d'abstention 58,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 421

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Correia
Eric Correia Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui 		1 087 32,97%
Marie-Françoise Fournier
Marie-Françoise Fournier Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret 		913 27,70%
Sylvie Bourdier
Sylvie Bourdier Gueret en commun 		851 25,81%
Thierry Delaitre
Thierry Delaitre Un nouveau souffle pour gueret 		445 13,50%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 42,04%
Taux d'abstention 57,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 458

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vergnier
Michel Vergnier (26 élus) Une gauche unie et rassemblée pour guéret, pour le territoire et guéret terre de gauche 		2 760 54,84%
  • Michel Vergnier
  • Delphine Bonnin-German
  • Eric Jeansannetas
  • Martialle Robert
  • David Gipoulou
  • Cécile Lemaigre
  • Jean-Bernard Damiens
  • Dominique Hippolyte
  • Eric Correia
  • Ginette Dubosclard
  • Abdelhafid Bouali
  • Claire Mory
  • Serge Cedelle
  • Christine Chagnon
  • Gérard Chauvat
  • Françoise Lajoix
  • Hervé Jarroir
  • Danielle Vinzant
  • Christian Dussot
  • Pauline Cazier
  • Philippe Dheron
  • Jenny Chardavoine
  • Thierry Bourguignon
  • Liliane Durand-Prudent
  • Arnaud Vernier
  • Véronique Cowez
Jean-François Thomas
Jean-François Thomas (5 élus) Gueret avec nous 		1 584 31,47%
  • Jean-François Thomas
  • Elisabeth Pierrot
  • Serge Phalippou
  • Karine Lemaigre
  • Gérald Guignard
Martial Maume
Martial Maume (2 élus) Gueret ville francaise ! 		688 13,67%
  • Martial Maume
  • Geneviève Gosse
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 61,77%
Taux d'abstention 38,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,04%
Nombre de votants 5 299

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vergnier
Michel Vergnier Une gauche unie et rassemblee pour gueret pour le territoire 		2 186 42,94%
Jean-François Thomas
Jean-François Thomas Gueret avec nous 		977 19,19%
David Gipoulou
David Gipoulou Pour bien vivre à guéret l'humain d'abord guéret terre de gauche 		778 15,28%
Martial Maume
Martial Maume Gueret ville francaise ! 		657 12,90%
Eric Daubechies
Eric Daubechies Gueret au centre 		492 9,66%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,57%
Nombre de votants 5 334

Villes voisines de Guéret

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