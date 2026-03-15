Résultat municipale 2026 à Guéret : suivez le 1er tour et la publication des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Guéret ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Guéret
17:46 - La construction d'une nouvelle prison à Guéret au coeur des élections municipales
À Guéret, la construction d'une nouvelle prison émerge comme un enjeu des élections municipales de 2026. La maire sortante, Marie-Françoise Fournier, soutient le projet, qui pourrait créer 200 emplois et dynamiser la ville. La majorité des candidats s'accorde sur ses bénéfices économiques, à l'exception de la France insoumise. Lire sur francebleu.fr
08:56 - Les candidats à Guéret font des propositions pour l'Agglo
À Guéret, les sept candidats à la mairie se sont exprimés sur leurs propositions pour l'Agglo du Grand Guéret. Eric Rapinat et Philippe Micard, qui briguent également la présidence de l'Agglo, évoquent la nécessité de mutualiser les services pour réaliser des économies. Didier Hoeltgen prône la coopération entre la ville et l'Agglo pour obtenir des financements régionaux. Lire sur francebleu.fr
07:56 - La maire sortante de Guéret mise sur la rénovation pour les municipales
Marie-Françoise Fournier se présente à sa réélection à Guéret pour les élections municipales de 2026. Elle mettra l'accent sur la rénovation de la place Bonnyaud et la sécurité, avec des promesses de caméras de vidéosurveillance et de création d'une police municipale. Les résultats du premier tour seront annoncés le 15 mars. Lire sur francebleu.fr
12/03/26 - 19:56 - La question de l'urbanisme au coeur des municipales à Guéret
Les élections municipales de 2026 à Guéret s'annoncent animées, avec des candidats aux parcours variés comme Thierry Delaître et Éric Daubechies. Philippe Micard, novice en politique, souligne l'importance de la mutualisation des ressources pour le développement de la ville. La question de l'urbanisme, notamment autour de la zone humide et du projet Biosyl, suscite également des débats intenses. Lire sur lamontagne.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guéret
|Tête de listeListe
|
Thierry Delaitre
Liste divers droite
Avec vous, changeons Guéret !
|
|
Philippe Micard
Liste divers droite
RÉVEILLONS GUÉRET !
|
|
Eric Correia
Liste divers gauche
Guéret mérite mieux
|
|
Eric Rapinat
Liste d'extrême droite
UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES
|
|
Didier Hoeltgen
Liste d'union à gauche
S'ENGAGER POUR GUÉRET
|
|
Marie-Françoise Fournier
Liste Divers
L'ÉNERGIE DU COLLECTIF
|
|
François-Louis Coulon
Liste de La France insoumise
GUÉRET EN CAMPAGNE À GAUCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Françoise Fournier (23 élus) Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret
|1 182
|35,68%
|
|Eric Correia (5 élus) Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui
|1 099
|33,18%
|
|Sylvie Bourdier (4 élus) Gueret en commun
|774
|23,36%
|
|Thierry Delaitre (1 élu) Un nouveau souffle pour gueret
|257
|7,75%
|
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|41,66%
|Taux d'abstention
|58,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 421
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Correia Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui
|1 087
|32,97%
|Marie-Françoise Fournier Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret
|913
|27,70%
|Sylvie Bourdier Gueret en commun
|851
|25,81%
|Thierry Delaitre Un nouveau souffle pour gueret
|445
|13,50%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|42,04%
|Taux d'abstention
|57,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 458
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergnier (26 élus) Une gauche unie et rassemblée pour guéret, pour le territoire et guéret terre de gauche
|2 760
|54,84%
|
|Jean-François Thomas (5 élus) Gueret avec nous
|1 584
|31,47%
|
|Martial Maume (2 élus) Gueret ville francaise !
|688
|13,67%
|
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|61,77%
|Taux d'abstention
|38,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,04%
|Nombre de votants
|5 299
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergnier Une gauche unie et rassemblee pour gueret pour le territoire
|2 186
|42,94%
|Jean-François Thomas Gueret avec nous
|977
|19,19%
|David Gipoulou Pour bien vivre à guéret l'humain d'abord guéret terre de gauche
|778
|15,28%
|Martial Maume Gueret ville francaise !
|657
|12,90%
|Eric Daubechies Gueret au centre
|492
|9,66%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|62,19%
|Taux d'abstention
|37,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,57%
|Nombre de votants
|5 334
Villes voisines de Guéret
- Guéret (23000)
- Ecole primaire à Guéret
- Maternités à Guéret
- Crèches et garderies à Guéret
- Classement des collèges à Guéret
- Salaires à Guéret
- Impôts à Guéret
- Dette et budget de Guéret
- Climat et historique météo de Guéret
- Accidents à Guéret
- Délinquance à Guéret
- Inondations à Guéret
- Nombre de médecins à Guéret
- Pollution à Guéret
- Entreprises à Guéret
- Prix immobilier à Guéret