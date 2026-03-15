Résultat municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : les résultats publiés, retrouvez notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Issy-les-Moulineaux sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Issy-les-Moulineaux
17:57 - À Issy-les-Moulineaux, le RN à la peine dans les urnes
Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Issy-les-Moulineaux en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 7,81% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 18,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 7,02% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Issy-les-Moulineaux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 12,18% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 13,73% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.
17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Issy-les-Moulineaux
À l'occasion de cette municipale de 2026, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats d'Issy-les-Moulineaux. Pour rappel, la participation s'élevait à 38,74 % lors des municipales de 2020, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 79,43 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 60,34 % des électeurs (soit environ 27 700 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,64 %, bien au-delà des 55,95 % enregistrés en 2022. Si on prend un peu de recul, le secteur s'affiche comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Issy-les-Moulineaux
Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants d'Issy-les-Moulineaux portaient leur choix sur Gabriel Attal (Ensemble !) avec 46,22% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Gabriel Attal culminant à 61,62% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Issy-les-Moulineaux s'était cette fois forgé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,29%), challengée par Raphaël Glucksmann (19,54%) et Jordan Bardella (12,18%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle ainsi que Issy-les-Moulineaux demeurait à l'époque un fief de la majorité présidentielle, dans la logique de 2022.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux
|Tête de listeListe
|
Gaël Lago
Liste de La France insoumise
ISSY L'INSOUMISE
|
|
Jean Allemand
Liste du Rassemblement National
Issy et maintenant
|
|
André Santini
Liste d'union au centre
ENSEMBLE POUR ISSY
|
|
Mathieu Morel
Liste d'union à gauche
Issy écologique et sociale
|
|
Martine Vessiere
Liste divers droite
Vivre Issy Pleinement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Santini (40 élus) Issy, ensemble !
|10 301
|60,26%
|
|Laurent Pieuchot (3 élus) Collectif écolo et social
|2 405
|14,06%
|
|Damien Baldin (3 élus) Issy s'engage
|2 212
|12,94%
|
|Martine Vessiere (3 élus) Vivre issy pleinement
|2 176
|12,72%
|
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|38,74%
|Taux d'abstention
|61,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 456
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Santini (42 élus) Ensemble pour issy
|16 037
|67,03%
|
|Thomas Puijalon (5 élus) Issy c'est possible !
|4 866
|20,34%
|
|Lysiane Alezard (1 élu) Issy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne ssy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne
|1 735
|7,25%
|
|Anne-Laure Maleyre (1 élu) Issy bleu marine
|1 285
|5,37%
|
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|56,43%
|Taux d'abstention
|43,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|24 772
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