Résultat municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : les résultats publiés, retrouvez notre direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux

Tête de listeListe
Gaël Lago
Gaël Lago Liste de La France insoumise
ISSY L'INSOUMISE
  • Gaël Lago
  • Ikram Mansour
  • Cheikhna Marega
  • Anne Valérie Duron
  • Mohamed Safwat Hatem
  • Laurence Huillet
  • Reda Boulmedaïs
  • Mouna Houichi
  • Gaye Camara
  • Christine Chiraquian
  • Pierre-François Villard
  • Brigitte Claire David
  • Alexandre El-Husseini
  • Asena Poyrazer
  • Tarik Boulakbachi
  • Odile Marie-Louise Perrozet
  • Yann Vallat
  • Agathe Bertille Rose Dugois
  • Joris Lopez
  • Michèle Sylvie Cros
  • Milan Pericard
  • Marie-Nejma Mouaci
  • Gauvain Lazaro Guelmani
  • Sabrina Bouhassoun
  • David Parlange
  • Sarah Bouhaci
  • Jean Le Graët
  • Charlotte Psaume
  • Matthieu Hervouin
  • Eva Peyrassou
  • Stéphane Kummer
  • Amel Harkat
  • Adrien Coffre
  • Amelle Saoud
  • Antoine Jean Marie Berrit
  • Ouided Saoud
  • Bénédict Lejeune
  • Afza Zaman
  • Benoit Roquecave
  • Cyrielle Bonny
  • Djawad Moussaoui
  • Anne Dehut
  • Anthony Barlouis
  • Roselyne Parker
  • Tarik Halloumi
  • Ysabelle Alcide
  • Rémi Livio Vivien Eddi Taglialatela
  • Delphine Eléonore Estournet
  • Adrien Gaubert
Jean Allemand
Jean Allemand Liste du Rassemblement National
Issy et maintenant
  • Jean Allemand
  • Léa Jullien
  • Paul Runge
  • Malak Coustillas
  • Benjamin Choquet
  • Virin Assawachin
  • Emmanuel Alvarez
  • Alexandrine Hill
  • Antoine Delafontaine
  • Marie-Paule Frossard
  • Jean-Claude Maudoux
  • Tatiana Gavelle
  • Salim Nahal
  • Georgette Vitek
  • Nasser Aftekhari
  • Béatrice Zielinski
  • Etienne Moulin
  • Stéphanie Tailleux
  • Matthieu Ghadiri
  • Sophie Gavelle
  • Gérard Moulin
  • Marie Vidy
  • Simon Sébart
  • Amanda Deora
  • Denis Gavelle
  • Hortance Mouton
  • Guillaume Bourgeat
  • Yvette Girardot
  • André Despignes
  • Françoise Biondi
  • Sébastien Mouton
  • Marie Godefroy
  • Olivier Gellé
  • Florence Picart
  • Christian Grand
  • Natacha Mouton
  • Christophe Boitelet
  • Paulette Trognon
  • Emmanuel Lallemand
  • Marcelle Dumont
  • Gérard Gavériaux
  • Anne-Marie Bernard
  • Patrick Michel
  • Claire Roque
  • Pierre Garçon
  • Marie-Hélène Mino
  • Vincent Delmau
  • Sabine Touati
  • Didier Carré
André Santini
André Santini Liste d'union au centre
ENSEMBLE POUR ISSY
  • André Santini
  • Fabienne Liadzé
  • Thierry Lefevre
  • Fanny Vergnon
  • Philippe Knusmann
  • Constance Bensussan
  • Ludovic Guilcher
  • Edith Letournel
  • Alain Levy
  • Nathalie Pitrou
  • Arthur Khandjian
  • Claire Szabo
  • David Daoulas
  • Kathy Similowski
  • Etienne Beranger
  • Caroline Millan
  • Olivier Rigoni
  • Claire Guichard
  • Jean-Luc Roset
  • Sabine Lake-Lopez
  • Louis Dorange
  • Nicole Bernadet
  • Thibaut Roussel
  • Marie-Hélène Le Berre
  • Guillaume Levy
  • Anne-Sophie Thibault
  • Florent Tridera
  • Dominique Suzanne Giacometti
  • Laurent Cosserat
  • Marie Ecarot
  • Frank Dilly
  • Tiphaine Bonnier
  • Fabrice Metayer
  • Corinne Legrand
  • Rodolphe Pech
  • Paule Ben-Sadok
  • Martial Leblanc
  • Valérie Lonchampt
  • Thibaud Glowaczower
  • Lolita Gleise
  • Alexandre Dabi
  • Claire Galliot
  • Emmanuel Gerbault
  • Ghizlane Ruf
  • Timothée Blasco
  • Caroline Mouchet
  • Aliou Pourchet
  • Banco Camara
  • Eric Bekhite
  • Catherine Rigal
  • Maxime Pauty
Mathieu Morel
Mathieu Morel Liste d'union à gauche
Issy écologique et sociale
  • Mathieu Morel
  • Solène Marie Lanoë
  • Patrick Yves-Marie Auffret
  • Françoise Briand
  • Laurent Pieuchot
  • Colombine Balcaen
  • Grégoire Schenberg
  • Clotilde Couratier-Bouis
  • Okan Germiyanoglu
  • Françoise Giraut
  • Florent Gommard
  • Lisa Argento
  • Damien Lecomte
  • Gaël Thevenot
  • Jérémie Caffin
  • Pascale Pescher
  • Medhi Gravier
  • Tiffany Murr
  • Julien Mallard
  • Amanda Heurtier
  • Sébastien Bréville
  • Sarah Llopis Llorca
  • Michel Fénard
  • Madeleine Lanoë
  • Jocelyn Pothier
  • Christine Tencer
  • Nicolas Moreau
  • Isabelle Codina
  • Paul Pieuchot
  • Catherine Lefèvre
  • Florent Villard
  • Claire-Elise de Bonnechose
  • Léonard de Chaisemartin
  • Marie-Christine Richard
  • Alain Jean-Louis Petit
  • Enora Danel--Lanoë
  • Jean-Pierre Barbot
  • Emmanuelle Sirot
  • Thomas Agrinier
  • Marie-Claude Proriol
  • Benoit Mespoulède
  • Amélie Pineau
  • Luc Musson-Genon
  • Cecilia Prado
  • Wilfrid Le-Huu
  • Camille Desse
  • Kaï Chu
  • Corinne Agnès
  • Bruno Laugerat
  • Laurence Vailhé
  • Laurent Thibault
Martine Vessiere
Martine Vessiere Liste divers droite
Vivre Issy Pleinement
  • Martine Vessiere
  • Jean-Baptiste Bart
  • Catherine Lapaz
  • Henri de la Brosse
  • Josy Pons
  • Romain Cherrier Holtz
  • Emmanuelle Chaussin
  • Hervé Rigolot
  • Annick Dorveaux
  • André Tanti
  • Evelyne Torton
  • Arnaud Dubreil
  • Adriana Ferreira de Santana
  • Christophe Cam
  • Sandrine Pontier
  • Alexis Kasbarian
  • Brigitte Chantraine
  • Damien Darfeuille
  • Florence Belhomme
  • Jean-Baptiste Haquin
  • Carole Hary
  • Fernando Ramirez-Rozzi
  • Coralie Cabanie
  • Jacques Primault
  • Evelyne Lecroq
  • Rémi Ledoux
  • Vitoria Correc
  • Pierre Meurant
  • Emilie Calvier
  • Julien Adam
  • Jeanne Perret
  • Jean-Marc Radenne
  • Claudine Desrieux
  • Samuel Celma
  • Chantal Monard
  • Marc Montanari
  • Véronique Tête
  • Arezki Salaouatchi
  • Bernadette Lagarrigue
  • Luis Ahumada Fernandez
  • Immaculée Galbaki-Okene
  • Cédric Curtil
  • Anne Vonbank-Bouty
  • Côme de Dinechin
  • Nathalie Runge
  • Gilles Vuillemard
  • Jane Bekaert
  • Eric Le Jaouen
  • Caroline de Preval
  • Aksel Abrot
  • Sylvie Donatien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Santini
André Santini (40 élus) Issy, ensemble ! 		10 301 60,26%
  • André Santini
  • Fanny Vergnon
  • Thierry Lefevre
  • Fabienne Liadzé
  • Philippe Knusmann
  • Edith Letournel
  • Ludovic Guilcher
  • Nathalie Pitrou
  • David Daoulas
  • Claire Guichard
  • Jean Courcelle-Labrousse
  • Claire Szabo
  • Thibaut Roussel
  • Tiphaine Bonnier
  • François Sinsolieux
  • Sabine Lake-Lopez
  • Arthur Khandjian
  • Kathy Similowski
  • Alain Levy
  • Corine Sempe
  • Bernard De Carrere
  • Christine Helary-Olivier
  • Olivier Rigoni
  • Caroline Millan
  • Guillaume Levy
  • Maria Garrigues
  • Florent Tridera
  • Isabelle Marliere
  • Stéphane Formont
  • Nicole Bernadet
  • Eric Kalasz
  • Marie-Hélène Le Berre
  • Louis Dorange
  • Caroline Romain
  • Etienne Beranger
  • Anne-Sophie Thibault
  • Cyrille Grandclément
  • Dominique Giacometti
  • Pierre Schorung
  • Claire Galliot
Laurent Pieuchot
Laurent Pieuchot (3 élus) Collectif écolo et social 		2 405 14,06%
  • Laurent Pieuchot
  • Floraine Cordier
  • Didier Vernet
Damien Baldin
Damien Baldin (3 élus) Issy s'engage 		2 212 12,94%
  • Damien Baldin
  • Maud Soria
  • Thomas Puijalon
Martine Vessiere
Martine Vessiere (3 élus) Vivre issy pleinement 		2 176 12,72%
  • Martine Vessiere
  • Jean-Baptiste Bart
  • Muriel Druet
Participation au scrutin Issy-les-Moulineaux
Taux de participation 38,74%
Taux d'abstention 61,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 456

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Santini
André Santini (42 élus) Ensemble pour issy 		16 037 67,03%
  • André Santini
  • Isabelle Estrade-François
  • Paul Subrini
  • Claire Guichard
  • Thierry Lefevre
  • Martine Vessiere
  • Philippe Knusmann
  • Nathalie Pitrou
  • Gérard Martin
  • Edith Letournel
  • Jean-Marc Szmaragd
  • Marianne Buhler
  • Christophe Provot
  • Joëlle Sueur
  • Ludovic Guilcher
  • Claire Szabo
  • Alain Levy
  • Christine Helary-Olivier
  • Arthur Khandjian
  • Jeannine Poinot
  • Marie-Auguste Gouzel
  • Nicole Bernadet
  • Bernard De Carrere
  • Maria Garrigues
  • Christophe Cam
  • Marie Ecarot
  • Etienne Beranger
  • Stéphanie Faro
  • Olivier Rigoni
  • Céline Hountomey
  • Pierrick Daniel
  • Fabienne Liadzé
  • Jean Courcelle-Labrousse
  • Sabine Lake-Lopez
  • Jean-Marc Radenne
  • Caroline Millan
  • Aymeric Poujol
  • Annie Piot
  • Thibaut Roussel
  • Leïla Bali
  • André Tanti
  • Clémence Arnoux
Thomas Puijalon
Thomas Puijalon (5 élus) Issy c'est possible ! 		4 866 20,34%
  • Thomas Puijalon
  • Cristina Soler-Savini
  • Tong Chhor
  • Kathy Similowski
  • Vivien Julhès
Lysiane Alezard
Lysiane Alezard (1 élu) Issy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne ssy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne 		1 735 7,25%
  • Lysiane Alezard
Anne-Laure Maleyre
Anne-Laure Maleyre (1 élu) Issy bleu marine 		1 285 5,37%
  • Anne-Laure Maleyre
Participation au scrutin Issy-les-Moulineaux
Taux de participation 56,43%
Taux d'abstention 43,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 24 772

Villes voisines d'Issy-les-Moulineaux

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