Résultat municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actu

Gaël Lago Liste de La France insoumise

ISSY L'INSOUMISE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gaël Lago Programme de Gaël Lago à Issy-les-Moulineaux (ISSY L'INSOUMISE) Urbanisme et environnement À Issy-les-Moulineaux, la densification urbaine pose des défis majeurs pour l'environnement. La ville souffre d'un manque d'espaces verts, avec seulement 6 m² par habitant, bien en dessous des recommandations de l'OMS. La bétonisation excessive nuit à la qualité de vie des habitants et à leur santé. Démocratie locale Les décisions municipales sont souvent prises sans transparence, ce qui affaiblit la démocratie locale. Une grande partie des services est externalisée, entraînant un contrôle insuffisant et une faible consultation des citoyens. Il est essentiel de rétablir un dialogue avec les habitants pour renforcer la participation citoyenne. Services publics La candidature propose de garantir l'accès aux biens communs et de planifier un retour en régie publique des services essentiels. Cela inclut le renforcement des services publics pour lutter contre les discriminations et améliorer la vie quotidienne des habitants. L'objectif est de créer une ville plus juste et accessible pour tous. Commerce et vie locale Le soutien aux commerçants et artisans est crucial pour dynamiser la vie locale à Issy-les-Moulineaux. La proposition inclut l'implantation de nouveaux commerces pour revitaliser la ville. En favorisant une économie locale, la ville peut devenir plus vivante et attractive pour ses habitants.

Gaël Lago

Ikram Mansour

Cheikhna Marega

Anne Valérie Duron

Mohamed Safwat Hatem

Laurence Huillet

Reda Boulmedaïs

Mouna Houichi

Gaye Camara

Christine Chiraquian

Pierre-François Villard

Brigitte Claire David

Alexandre El-Husseini

Asena Poyrazer

Tarik Boulakbachi

Odile Marie-Louise Perrozet

Yann Vallat

Agathe Bertille Rose Dugois

Joris Lopez

Michèle Sylvie Cros

Milan Pericard

Marie-Nejma Mouaci

Gauvain Lazaro Guelmani

Sabrina Bouhassoun

David Parlange

Sarah Bouhaci

Jean Le Graët

Charlotte Psaume

Matthieu Hervouin

Eva Peyrassou

Stéphane Kummer

Amel Harkat

Adrien Coffre

Amelle Saoud

Antoine Jean Marie Berrit

Ouided Saoud

Bénédict Lejeune

Afza Zaman

Benoit Roquecave

Cyrielle Bonny

Djawad Moussaoui

Anne Dehut

Anthony Barlouis

Roselyne Parker

Tarik Halloumi

Ysabelle Alcide

Rémi Livio Vivien Eddi Taglialatela

Delphine Eléonore Estournet

Adrien Gaubert

Jean Allemand Liste du Rassemblement National

Issy et maintenant Voir la liste des candidats

Jean Allemand

Léa Jullien

Paul Runge

Malak Coustillas

Benjamin Choquet

Virin Assawachin

Emmanuel Alvarez

Alexandrine Hill

Antoine Delafontaine

Marie-Paule Frossard

Jean-Claude Maudoux

Tatiana Gavelle

Salim Nahal

Georgette Vitek

Nasser Aftekhari

Béatrice Zielinski

Etienne Moulin

Stéphanie Tailleux

Matthieu Ghadiri

Sophie Gavelle

Gérard Moulin

Marie Vidy

Simon Sébart

Amanda Deora

Denis Gavelle

Hortance Mouton

Guillaume Bourgeat

Yvette Girardot

André Despignes

Françoise Biondi

Sébastien Mouton

Marie Godefroy

Olivier Gellé

Florence Picart

Christian Grand

Natacha Mouton

Christophe Boitelet

Paulette Trognon

Emmanuel Lallemand

Marcelle Dumont

Gérard Gavériaux

Anne-Marie Bernard

Patrick Michel

Claire Roque

Pierre Garçon

Marie-Hélène Mino

Vincent Delmau

Sabine Touati

Didier Carré

André Santini Liste d'union au centre

ENSEMBLE POUR ISSY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'André Santini Programme de André Santini à Issy-les-Moulineaux (ENSEMBLE POUR ISSY) Engagement pour Issy Le projet municipal se concentre sur la transformation d'Issy-les-Moulineaux en une ville sûre, solidaire et tournée vers l'avenir. La confiance des citoyens envers leur maire, André Santini, est mise en avant comme un moteur de cette évolution. Les actions menées visent à améliorer la qualité de vie et à renforcer la sécurité publique. Solidarité et Services Publics La ville met l'accent sur l'accès aux soins, l'accompagnement des seniors et le soutien aux familles. Des structures comme le Clavim sont mentionnées pour leur rôle dans l'épanouissement des jeunes. La politique de logement social vise à garantir la mixité et à encourager la vitalité associative et commerciale. Projets d'Avenir Un ensemble de projets prioritaires a été défini pour répondre aux besoins des Isséens. Parmi eux, le développement d'un réseau cyclable sécurisé et la plantation de 6000 arbres sont des initiatives pour une ville plus verte. La création d'une maison « France Services » et l'amélioration des infrastructures de transport sont également au programme. Stabilité et Innovation La municipalité s'engage à maintenir une stabilité fiscale tout en continuant d'innover. La gestion de la dette est présentée comme un atout, avec un montant faible par habitant. Les résultats des sondages montrent une satisfaction élevée parmi les seniors et une reconnaissance de Issy comme l'une des villes les plus agréables à vivre.

André Santini

Fabienne Liadzé

Thierry Lefevre

Fanny Vergnon

Philippe Knusmann

Constance Bensussan

Ludovic Guilcher

Edith Letournel

Alain Levy

Nathalie Pitrou

Arthur Khandjian

Claire Szabo

David Daoulas

Kathy Similowski

Etienne Beranger

Caroline Millan

Olivier Rigoni

Claire Guichard

Jean-Luc Roset

Sabine Lake-Lopez

Louis Dorange

Nicole Bernadet

Thibaut Roussel

Marie-Hélène Le Berre

Guillaume Levy

Anne-Sophie Thibault

Florent Tridera

Dominique Suzanne Giacometti

Laurent Cosserat

Marie Ecarot

Frank Dilly

Tiphaine Bonnier

Fabrice Metayer

Corinne Legrand

Rodolphe Pech

Paule Ben-Sadok

Martial Leblanc

Valérie Lonchampt

Thibaud Glowaczower

Lolita Gleise

Alexandre Dabi

Claire Galliot

Emmanuel Gerbault

Ghizlane Ruf

Timothée Blasco

Caroline Mouchet

Aliou Pourchet

Banco Camara

Eric Bekhite

Catherine Rigal

Maxime Pauty

Mathieu Morel Liste d'union à gauche

Issy écologique et sociale Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mathieu Morel Programme de Mathieu Morel à Issy-les-Moulineaux (Issy écologique et sociale) Écologie et transition Issy-les-Moulineaux s'engage à devenir une ville pionnière de la transition écologique. Cela inclut la massification de la rénovation énergétique des bâtiments pour atteindre la neutralité carbone avant 2050. La ville prévoit également de végétaliser son espace urbain en plantant 2000 arbres par an et en développant des circuits courts pour les produits bios. Démocratie participative La ville souhaite instaurer une cité démocratique où les décisions sont prises par et pour les citoyen·ne·s. Un permis de pétitionner sera mis en place pour encourager les initiatives locales et transformer temporairement des rues en zones piétonnes. De plus, les conseils de quartier seront transformés en conseils citoyens indépendants, dotés de pouvoirs d'initiative. Solidarité et dynamisme Issy-les-Moulineaux vise à être une commune riche de ses solidarités et de son dynamisme. Cela passe par la mise en place de logements accessibles et la maîtrise des prix du foncier. La ville prévoit également de développer des événements culturels et sportifs tout au long de l'année pour animer la vie locale. Engagement citoyen La liste d'union à la gauche et des écologistes rassemble des personnes aux parcours divers, engagées dans la défense de l'intérêt général. Ces candidat·e·s représentent une alternative ambitieuse à la coalition conservatrice en place. Avec la force du collectif, ils souhaitent redonner des ailes à Issy-les-Moulineaux et écrire un avenir meilleur pour la commune.

Mathieu Morel

Solène Marie Lanoë

Patrick Yves-Marie Auffret

Françoise Briand

Laurent Pieuchot

Colombine Balcaen

Grégoire Schenberg

Clotilde Couratier-Bouis

Okan Germiyanoglu

Françoise Giraut

Florent Gommard

Lisa Argento

Damien Lecomte

Gaël Thevenot

Jérémie Caffin

Pascale Pescher

Medhi Gravier

Tiffany Murr

Julien Mallard

Amanda Heurtier

Sébastien Bréville

Sarah Llopis Llorca

Michel Fénard

Madeleine Lanoë

Jocelyn Pothier

Christine Tencer

Nicolas Moreau

Isabelle Codina

Paul Pieuchot

Catherine Lefèvre

Florent Villard

Claire-Elise de Bonnechose

Léonard de Chaisemartin

Marie-Christine Richard

Alain Jean-Louis Petit

Enora Danel--Lanoë

Jean-Pierre Barbot

Emmanuelle Sirot

Thomas Agrinier

Marie-Claude Proriol

Benoit Mespoulède

Amélie Pineau

Luc Musson-Genon

Cecilia Prado

Wilfrid Le-Huu

Camille Desse

Kaï Chu

Corinne Agnès

Bruno Laugerat

Laurence Vailhé

Laurent Thibault

Martine Vessiere Liste divers droite

Vivre Issy Pleinement Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Martine Vessiere Programme de Martine Vessiere à Issy-les-Moulineaux (Vivre Issy Pleinement) Transition démocratique Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent une opportunité de renouvellement démocratique après 46 ans de règne d'André Santini. Ce dernier, maire depuis 1980, a suscité des interrogations sur la composition de son équipe, souvent perçue comme peu engagée. La candidate Martine Vessière appelle à une transition qui allie rupture et continuité pour revitaliser la ville. Équipe engagée La liste de Martine Vessière est composée de citoyens compétents et impliqués, sans lien avec des partis politiques traditionnels. Ces candidats, ayant déjà obtenu des sièges au conseil municipal en 2020, sont prêts à agir dès leur élection. Leur expérience et leur connaissance des dossiers municipaux sont des atouts majeurs pour relever les défis à venir. Amélioration du cadre de vie Le programme de Martine Vessière vise à harmoniser et préserver le cadre de vie à Issy, en nommant un architecte-coordinateur. Des initiatives telles que la réhabilitation du patrimoine et la création d'espaces verts sont au cœur de ses préoccupations. L'objectif est de rendre la ville plus conviviale et agréable pour tous ses habitants. Sécurité et transparence La candidate propose d'augmenter le nombre de policiers pour garantir la sécurité des citoyens et de créer un Centre de Supervision Urbain pour des interventions rapides. En parallèle, elle s'engage à assurer la transparence des finances municipales par des audits et un droit de regard pour l'opposition. Ces mesures visent à restaurer la confiance des Isséens envers leur administration.