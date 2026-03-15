Résultat municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Issy-les-Moulineaux ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Issy-les-Moulineaux
16:51 - André Santini a quand même rencontré ses fans à Issy-les-Moulineaux
À Issy-les-Moulineaux, André Santini, maire sortant et candidat aux élections municipales de 2026, n'aura effectué qu'une unique apparition publique lors d'un brunch après son hospitalisation. Malgré son état de santé fragile, il a rencontré ses soutiens, renforçant ainsi sa campagne pour obtenir un nouveau mandat. Lire sur leparisien.fr
15:40 - Rappel des candidats en lice à Issy-les-Moulineaux
Les élections municipales de 2026 à Issy-les-Moulineaux approchent avec la validation des listes de candidats, dont le dépôt auprès de la préfecture doit être fait avant le 26 février. Les candidats doivent respecter plusieurs conditions d'éligibilité, y compris la parité homme-femme dans les listes. Plusieurs partis, comme La France insoumise et le Rassemblement National, ont déjà présenté leurs candidats. Lire sur leparisien.fr
14:51 - Rappel : André Santini a fait débat à Issy-les-Moulineaux
Retour sur la campagne : à Issy-les-Moulineaux, la candidature d'André Santini aux élections municipales de 2026 a suscité des débats. Bien qu'hospitalisé depuis octobre 2025, il conserve une forte popularité, comme en témoignent les éloges de nombreux habitants dans la presse. Mais pour la première fois en plusieurs années, la cérémonie de vœux au palais des sports en janvier dernier a été annulée, reflétant son absence. La ville se demande si Santini sera capable de se présenter en vue de ces élections importantes. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux
|Tête de listeListe
|
Gaël Lago
Liste de La France insoumise
ISSY L'INSOUMISE
|
|
Jean Allemand
Liste du Rassemblement National
Issy et maintenant
|
|
André Santini
Liste d'union au centre
ENSEMBLE POUR ISSY
|
|
Mathieu Morel
Liste d'union à gauche
Issy écologique et sociale
|
|
Martine Vessiere
Liste divers droite
Vivre Issy Pleinement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Santini (40 élus) Issy, ensemble !
|10 301
|60,26%
|
|Laurent Pieuchot (3 élus) Collectif écolo et social
|2 405
|14,06%
|
|Damien Baldin (3 élus) Issy s'engage
|2 212
|12,94%
|
|Martine Vessiere (3 élus) Vivre issy pleinement
|2 176
|12,72%
|
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|38,74%
|Taux d'abstention
|61,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 456
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Santini (42 élus) Ensemble pour issy
|16 037
|67,03%
|
|Thomas Puijalon (5 élus) Issy c'est possible !
|4 866
|20,34%
|
|Lysiane Alezard (1 élu) Issy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne ssy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne
|1 735
|7,25%
|
|Anne-Laure Maleyre (1 élu) Issy bleu marine
|1 285
|5,37%
|
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|56,43%
|Taux d'abstention
|43,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|24 772
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