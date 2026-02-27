Résultat municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : les résultats annoncés, découvrez le verdict sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Ivry-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Ivry-sur-Seine
18:59 - Les enjeux locaux d'Ivry-sur-Seine : tour d'horizon démographique
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ivry-sur-Seine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,44% de cadres pour 64 526 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 5 430 entreprises, Ivry-sur-Seine se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (39,81%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Ivry-sur-Seine abrite une communauté diversifiée, avec ses 16 944 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 44,19% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1571,09 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Ivry-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Ivry-sur-Seine
Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Ivry-sur-Seine en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,66% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 8,19% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ivry-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 11,87% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 13,22% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mathilde Panot.
17:22 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.
16:58 - Résultats électoraux à Ivry-sur-Seine : le point sur la participation
En ce jour de municipale à Ivry-sur-Seine, la mobilisation sera regardée de près. En 2020, la participation s'était élevée à 41,08 % lors du premier tour, un score dans la norme, représentant 11 867 votants alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,60 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,54 % au premier tour, contre 47,62 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée assez participative.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Atef Rhouma
Liste divers gauche
Ivry plus belle, ma ville
|
|
Catherine Gauvain
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Bouyssou
Liste divers gauche
Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
|
|
Kevin Nader
Liste du Rassemblement National
IVRY AVENIR
|
|
Ophélie Le Bras
Liste divers gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE
|
|
Selma Labib
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - Ivry ouvrière et révolutionnaire
|
|
Bertrand Simonin-Lacroix
Liste divers droite
IVRY AVANT TOUT
|
|
Laurent Monfret
Liste divers gauche
Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Bouyssou (41 élus) Ensemble pour ivry
|5 618
|65,55%
|
|Sébastien Bouillaud (5 élus) Ivry autrement
|1 732
|20,21%
|
|Rachida Kaaout (3 élus) Ivry c'est vous
|1 220
|14,23%
|
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|31,28%
|Taux d'abstention
|68,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 034
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Bouyssou Ensemble pour ivry
|5 570
|48,65%
|Sabrina Sebaihi Ivry demain
|2 531
|22,10%
|Sébastien Bouillaud Ivry autrement
|1 569
|13,70%
|Rachida Kaaout Ivry c'est vous
|1 400
|12,22%
|Brenda Labat Ivry anticapitaliste et revolutionnaire
|221
|1,93%
|Gisèle Pernin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|157
|1,37%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|41,08%
|Taux d'abstention
|58,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 867
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gosnat (35 élus) Ivry au coeur
|7 120
|55,07%
|
|Régis Leclercq (6 élus) L'alternative pour ivry
|3 501
|27,08%
|
|Sandrine Bernard (4 élus) Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne
|2 306
|17,83%
|
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|46,28%
|Taux d'abstention
|53,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|13 381
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gosnat Ivry au coeur
|6 512
|49,69%
|Régis Leclercq L'alternative pour ivry
|2 936
|22,40%
|Sandrine Bernard Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne
|2 818
|21,50%
|Serge Aberdam Ivry 100% à gauche
|517
|3,94%
|Gisèle Pernin Lutte ouvriere. faire entendre le camp des travailleurs
|322
|2,45%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|47,36%
|Taux d'abstention
|52,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,30%
|Nombre de votants
|13 694
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