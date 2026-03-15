Résultat municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Ivry-sur-Seine ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Ivry-sur-Seine
19:39 - Le Rassemblement national tente de se faire une place
Kevin Nader, candidat du Rassemblement National, lance sa campagne pour les élections municipales de 2026 à Ivry-sur-Seine. Sa première réunion publique s'est tenue près de l'espace Robespierre, en réaction à l'hostilité des habitants envers les idées d'extrême droite. Cet événement marquera une étape significative dans la stratégie du RN en banlieue rouge. Lire sur leparisien.fr
18:56 - Les listes pour la mairie d'Ivry-sur-Seine se dévoilent
Pour les élections municipales de 2026 à Ivry-sur-Seine, 8 listes ont été déposées avant la date limite fixée au 26 février. Parmi ces listes, six se situent à gauche et à l'extrême gauche dont celle du maire sortant, tandis que la droite et l'extrême droite se présentent avec chacune une liste. Lire sur leparisien.fr
17:56 - Philippe Bouyssou encourage les habitants non européens à s'investir dans la politique locale
À Ivry-sur-Seine, le maire communiste Philippe Bouyssou souhaite inclure des habitants non européens dans la vie politique locale, en les désignant comme 'conseillers associés' pour les élections municipales. Cette initiative vise à enrichir le débat sur la participation des étrangers malgré les limitations légales existantes. Huit Ivryens de nationalités diverses s'engagent ainsi aux côtés du candidat. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Atef Rhouma
Liste divers gauche
Ivry plus belle, ma ville
|
|
Catherine Gauvain
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Bouyssou
Liste divers gauche
Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
|
|
Kevin Nader
Liste du Rassemblement National
IVRY AVENIR
|
|
Ophélie Le Bras
Liste divers gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE
|
|
Selma Labib
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - Ivry ouvrière et révolutionnaire
|
|
Bertrand Simonin-Lacroix
Liste divers droite
IVRY AVANT TOUT
|
|
Laurent Monfret
Liste divers gauche
Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Bouyssou (41 élus) Ensemble pour ivry
|5 618
|65,55%
|
|Sébastien Bouillaud (5 élus) Ivry autrement
|1 732
|20,21%
|
|Rachida Kaaout (3 élus) Ivry c'est vous
|1 220
|14,23%
|
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|31,28%
|Taux d'abstention
|68,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 034
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Bouyssou Ensemble pour ivry
|5 570
|48,65%
|Sabrina Sebaihi Ivry demain
|2 531
|22,10%
|Sébastien Bouillaud Ivry autrement
|1 569
|13,70%
|Rachida Kaaout Ivry c'est vous
|1 400
|12,22%
|Brenda Labat Ivry anticapitaliste et revolutionnaire
|221
|1,93%
|Gisèle Pernin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|157
|1,37%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|41,08%
|Taux d'abstention
|58,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 867
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gosnat (35 élus) Ivry au coeur
|7 120
|55,07%
|
|Régis Leclercq (6 élus) L'alternative pour ivry
|3 501
|27,08%
|
|Sandrine Bernard (4 élus) Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne
|2 306
|17,83%
|
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|46,28%
|Taux d'abstention
|53,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|13 381
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gosnat Ivry au coeur
|6 512
|49,69%
|Régis Leclercq L'alternative pour ivry
|2 936
|22,40%
|Sandrine Bernard Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne
|2 818
|21,50%
|Serge Aberdam Ivry 100% à gauche
|517
|3,94%
|Gisèle Pernin Lutte ouvriere. faire entendre le camp des travailleurs
|322
|2,45%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|47,36%
|Taux d'abstention
|52,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,30%
|Nombre de votants
|13 694
Villes voisines d'Ivry-sur-Seine
- Ivry-sur-Seine (94200)
- Ecole primaire à Ivry-sur-Seine
- Maternités à Ivry-sur-Seine
- Crèches et garderies à Ivry-sur-Seine
- Classement des collèges à Ivry-sur-Seine
- Salaires à Ivry-sur-Seine
- Impôts à Ivry-sur-Seine
- Dette et budget d'Ivry-sur-Seine
- Climat et historique météo d'Ivry-sur-Seine
- Accidents à Ivry-sur-Seine
- Délinquance à Ivry-sur-Seine
- Inondations à Ivry-sur-Seine
- Nombre de médecins à Ivry-sur-Seine
- Pollution à Ivry-sur-Seine
- Entreprises à Ivry-sur-Seine
- Prix immobilier à Ivry-sur-Seine