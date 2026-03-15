Résultat municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actualité

Programme de Kevin Nader à Ivry-sur-Seine (IVRY AVENIR)

Insécurité et sécurité

La sécurité est un enjeu majeur pour les habitants d'Ivry-sur-Seine. La création d'une police municipale est envisagée pour rétablir l'ordre et garantir la tranquillité publique. Ce projet vise à redonner aux citoyens un sentiment de sécurité et de dignité.

Urbanisme et logement

Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé pour assurer une gestion transparente. La révision du plan local d'urbanisme (PLU) est essentielle pour lutter contre la bétonisation et préserver l'environnement. Le projet inclut également la refonte du logement social pour garantir des conditions de vie dignes.

Culture et événements

Le développement culturel est une priorité, avec la création des Médiévales d'Ivry pour dynamiser la vie locale. Ces événements visent à renforcer le lien social et à promouvoir l'identité de la ville. La culture est perçue comme un vecteur de revitalisation et d'attractivité pour la commune.

Fiscalité et pouvoir d'achat

Le gel des taux locaux d'imposition est proposé pour protéger le pouvoir d'achat des Ivryens. Cette mesure vise à alléger la pression fiscale sur les ménages tout en maintenant les services publics. L'objectif est de favoriser un cadre de vie agréable et accessible à tous.