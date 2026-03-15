Résultat municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : consultez la publication des résultats dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à La Roche-sur-Yon sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-sur-Yon
17:57 - Les données récentes du vote RN à la Roche-sur-Yon
Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à la Roche-sur-Yon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 14,08% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 26,92% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 9,98% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop limité, à la Roche-sur-Yon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,65% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 12,59% pour le parti à la flamme sur l'ensemble des circonscriptions de la Roche-sur-Yon. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 13,99% lors du vote définitif.
17:16 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au premier tour des élections municipales est tombé dans le département de la Vendée avec 50,90% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 40%, contre 64,89% en 2014.
16:58 - Roche-sur-Yon classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 60,90 % à la Roche-sur-Yon pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 27,49 % au premier tour (26,31 % dans le pays). L'abstention aux législatives, mesurée à 50,96 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 33,71 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,10 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises. Cet élément à la Roche-sur-Yon constituera en tout cas l'un des pivots de ces élections municipales.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Roche-sur-Yon a-t-elle voté ?
Concernant le scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de la La Roche-sur-Yon donnaient la prime à la nuance 'Union de la gauche' (38,40%), devant la nuance Ensemble ! (33,17%). Le second tour n'a fait que confirmer le premier, la Majorité présidentielle culminant à 73,81% des suffrages exprimés sur place. Lors des européennes en amont, le podium à la Roche-sur-Yon s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,85%), en tête de peloton devant Jordan Bardella (19,65%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,80%). Le contexte politique de la La Roche-sur-Yon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire de sensibilité de gauche.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon
|Tête de listeListe
|
Romain Bossis
Liste divers gauche
POUR La Roche
|
|
Anita Charrieau
Liste divers gauche
FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ
|
|
Freddy Roy
Liste d'union à l'extrême-droite
RÉSOLUMENT YONNAIS
|
|
Gilles Robin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Luc Bouard
Liste divers droite
LUC BOUARD 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard (35 élus) Luc bouard 2020
|7 877
|52,28%
|
|Stéphane Ibarra (10 élus) Engageons-nous pour la roche sur yon
|7 189
|47,71%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|40,79%
|Taux d'abstention
|59,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 513
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard Luc bouard 2020
|6 372
|44,07%
|Stéphane Ibarra Engageons-nous pour la roche sur yon
|3 013
|20,84%
|Martine Chantecaille La roche solidaire et écologique avec martine chantecaille
|2 471
|17,09%
|Nicolas Helary Les voies citoyennes
|1 920
|13,28%
|Raoul Mestre La roche autrement 2020 avec raoul mestre
|487
|3,36%
|Gilles Robin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|194
|1,34%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|39,10%
|Taux d'abstention
|60,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 843
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard (35 élus) Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous
|12 083
|53,89%
|
|Pierre Regnault (10 élus) Vive la roche sur yon !
|10 336
|46,10%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|63,36%
|Taux d'abstention
|36,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|23 436
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Regnault Vive la roche-sur-yon !
|7 605
|36,09%
|Luc Bouard Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous
|7 445
|35,33%
|Raoul Mestre La roche sur yon autrement avec raoul mestre
|2 037
|9,66%
|Brigitte Neveux La roche fait front en bleu marine
|1 799
|8,53%
|Anita Charrieau La roche est a vous
|1 626
|7,71%
|Gilles Robin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|556
|2,63%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|59,27%
|Taux d'abstention
|40,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,90%
|Nombre de votants
|21 924
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