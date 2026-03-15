Résultat municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : consultez la publication des résultats dans la ville

Romain Bossis Liste divers gauche

POUR La Roche Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Romain Bossis Programme de Romain Bossis à La Roche-sur-Yon (POUR La Roche) Ville humaine et solidaire Le projet vise à créer une ville qui se concentre sur l'essentiel, notamment l'accès à la santé, à la sécurité et à un logement décent. Il prône une solidarité entre les quartiers et une accessibilité pour tous les âges. L'objectif est de favoriser un cadre de vie apaisé et accueillant pour tous les habitants. Innovation et démocratie locale Une ville créative est celle qui innove avec ses habitants, en redonnant une place importante à la démocratie locale. Le projet soutient les entreprises et le commerce de proximité, tout en garantissant l'accès à la culture et au sport. Cette approche vise à renforcer le lien social et à encourager la participation citoyenne. Environnement et responsabilité Le projet met l'accent sur l'urgence climatique et la protection de l'environnement, en améliorant la qualité de l'air et de l'eau. Il inclut également une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques, au service de l'intérêt général. L'objectif est de bâtir une ville durable qui répond aux défis environnementaux actuels. Accessibilité et services publics Le programme prévoit des mesures pour garantir l'accès aux soins, au logement et à la sécurité pour tous les citoyens. Cela inclut le développement de logements sociaux et l'augmentation des effectifs de la police municipale. De plus, des initiatives pour faciliter les déplacements et renforcer les services de proximité sont également envisagées.

Romain Bossis

Ninon Gréau

Pascal Gautier

Véronique Limousin

Étienne Fort

Jeanne Mignon

Fabrice Ordonneau

Delphine Berthelot

Julien Gauvrit

Émilie Cailleaud

Eric Manteau

Martine Chantecaille

Nicolas Helary

Claire Mauriat

Guy-Pierre Sachot

Sylviane Bulteau

Hocine Rafaï

Mauricette Gautier

Romain Chevillon

Hortense Chevalier

Christian Briola

Elodie Barthelemy

Florian Chiffoleau

Marie-Lou Akeroyd

Arnaud Claracq

Soledad Melon

Vincent Mony

Hélène Delaire

François-Xavier Mahaut

Marina Hillier

Eric Bles

Clémence Bailly

Hugues Verdonck

Lydie Charrier

Frédéric Laforêt

Charlotte Garandeau

Pierrick Chaigne

Rima El Cheikh

Etienne Durand

Marielle Belliard

Eliot Humbert

Elisabeth Boutet

Loïc Jauneau

Sandra Landuré

Luc Bourdrel

Manuella Duranteau

Guy Batiot

Anita Charrieau Liste divers gauche

FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anita Charrieau Programme de Anita Charrieau à La Roche-sur-Yon (FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ) Solidarité Concrète La solidarité concrète se manifeste à travers des initiatives telles que les « Jeudis de la Solidarité », qui offrent des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Des événements comme les Sorties à la plage et les Noëls solidaires permettent également de soutenir les familles dans le besoin. Ces actions illustrent un engagement fort envers la communauté et la volonté de répondre aux besoins des plus vulnérables. Municipalisme Innovant Le projet de Municipalisme proposé vise à instaurer des politiques publiques novatrices pour le partage des biens communs. L'objectif est de transformer la commune en un outil de changement social, capable de répondre aux besoins des habitants. Cela inclut des mesures pour la justice sociale, la réappropriation des biens communs et la démocratie de proximité. Engagement Communautaire Le mouvement « Faire ensemble » met l'accent sur l'importance de l'engagement collectif, en s'appuyant sur les « invisibles de l'engagement » qui œuvrent au quotidien pour améliorer leur environnement. Ces citoyens, souvent méconnus, sont au cœur de cette dynamique et inspirent le changement. L'initiative vise à créer un espace où chaque voix compte et où chacun peut contribuer à l'amélioration de la vie locale. Exigences des Citoyens Le programme de la liste « Faire ensemble » est basé sur les exigences exprimées par la population locale. Il aborde des thèmes variés tels que la santé, la sécurité, le droit au logement, et la transition écologique. L'engagement à ne pas augmenter les impôts locaux et à chercher des financements là où ils se trouvent est également un point central de cette démarche.

Anita Charrieau

Sallem Saidi

Marie-Françoise Michenaud

Armando Farineau

Marion Gomes

Ahmed Kouchan

Mathilde Chaigne

Louis Artaud

Michèle Clairgeaux

Roberto Robin

Patricia Blanchard

Ejaz Hussain Shah

Catherine Bouvier

Tanguy Riou

Samia Chouiter

René-Paul Chane Yene

Raphaëlle Brabant

Marcel Bocquier

Béatrice Fiévet

Nathan Gomes

Barbara Trichet

Damien Remaud

Eva Loiseau

Daniel Blanchard

Sophie Szczachor

Hervé Valéry

Fabienne Pageau

Stéphane Lelarge

Sabine Ravon

Robert Nief

Sabrina Missoum

Bernard Dugas

Soraya Café

Norbert Hermouet

Corinne Barbin

Fouad Mokdad

Marie-Jeanne Hochet

Bruno Passot

Amina Mahamoudou

Richardson Mérilus

Lina Bajramaj

Jacki Mallet

Marie Annick Pageau

Tom Szczachor

Janine Lamy

Bernard Violain

Christiane Arnaud

Freddy Roy Liste d'union à l'extrême-droite

RÉSOLUMENT YONNAIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Freddy Roy Programme de Freddy Roy à La Roche-sur-Yon (RÉSOLUMENT YONNAIS) Sécurité et tranquillité publique La sécurité est une priorité pour la ville de La Roche-sur-Yon. Il est proposé de doubler les effectifs de la police municipale et de créer des brigades spécialisées pour renforcer la sécurité. Des mesures comme l'extension de la vidéo protection et l'amélioration de l'éclairage des espaces publics sont également envisagées. Finances et administration La gestion des finances municipales est cruciale pour l'avenir de la ville. Un audit général des finances et des marchés publics sera lancé pour assurer la transparence et la rigueur. Il est essentiel de réduire les dépenses inutiles et de valoriser le travail des agents municipaux. Commerce et dynamisme Pour revitaliser le centre-ville, un plan vélo sécurisé et une réorganisation des lignes de bus sont proposés. Des animations mensuelles dans tous les quartiers visent à créer un environnement vivant et attractif. La création d'un parking aérien en centre-ville facilitera également l'accès aux commerces. Santé publique L'accès aux soins est un enjeu majeur pour les habitants. Il est prévu de recruter des médecins salariés et de créer une maison de santé de premiers recours. La télémédecine et la coordination avec le CHD seront renforcées pour améliorer l'offre de soins dans la ville.

Freddy Roy

Céline Feijan

Thierry Maillot

Eléa Rousseau

Quentin Segretin

Mathilde Chojnacki

Stéphane Durand

Sandra de Neve

Jacques Bordet

Corinne Baudet

Dominique Martin

Louna Coutier--Gautier

David Jaris

Elsa Carrère

Tony Micheneaud

Catherine Cocaud

Grégoire Legendre

Catherine de Muylder

Mani André

Marie Bardotier

Philippe Bordron

Isabelle Raguet

Luc Zhou

Evelyne Thibaud

Ludovic Busset

Céline Troger

Issam El Masbahi

Claire Germain

Jean-Claude André

Francine Fort

Rémi Dubois

Sylvie Labbaye

Pascal Chartier

Chantal Bordron

Gilles Roy

Gwenaëlle Mains

Olivier Brochard

Océane Hurez

Christophe Prieur

Thérèse Gaborit

Stéphane Barré

Véronique Viaud

Thierry Barré

Marie Ferrari

Yannick Gironde

Jeanne Wintzer

Gilles Robin Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Gilles Robin

Béatrice Ruault

Christian Delebarre

Sophie Barillot

Eric Boureau

Catherine Berthomé

Johan Garcé

Jacqueline Daviaud

Jean-Pierre Vrignaud

Marcelle Bourget

Jacques Bariteau

Monique Poiraud

Clément Texier

Geneviève Piteux

Frédéric Lemoine

Lydia Touba

Frédéric Bascou

Elina Gault

Freddy You

Marie-Lys Macra

Paul Bernard

Malika Zouhri

Bernard Vincent

Roseline Palette

Franck Pasquier

Marie-Thérèse Maillot

François Lagleize

Nathalie Guinet

Sébastien Nenna

Sandrine Chabot

Dominique Bernard-Charlotte

Nathalie Loiseau

Schneider Azoumat

Martine Gougeon

Christopher Cailleteau

Mireille Charrier

David Gautreau

Sylvie Boulard

Gérard Penhouet

Jane Lamandé

Stéphane Tabaud

Danielle Vezin

Thierry Roger

Nicole Bruneau

Pierre Maillot

Luc Bouard Liste divers droite

LUC BOUARD 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Luc Bouard Programme de Luc Bouard à La Roche-sur-Yon (LUC BOUARD 2026) Une ville plus sûre Le programme vise à doubler les effectifs de la Police municipale pour renforcer la sécurité des citoyens. Des cafés sécurité seront organisés pour favoriser les échanges entre policiers, éducateurs et habitants. De plus, des porte-clés anti-agression seront distribués gratuitement aux femmes qui en ressentent le besoin. Une ville commerçante La création d'une pépinière commerciale est prévue pour soutenir le développement des commerces locaux. Un parcours commerçant sera également développé, intégrant du mobilier attractif et des jeux pour les enfants. Ces initiatives visent à dynamiser l'économie locale et à améliorer l'expérience des visiteurs. Une ville au service de votre santé Un guichet unique sera mis en place pour faciliter l'accès à la santé pour tous les habitants. Un nouveau dispositif, la "Consultation Jeunes", proposera des consultations hebdomadaires dédiées aux jeunes. De plus, une Maison des Aidants et un Pôle médical pour les seniors seront créés pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. Une ville du bien vieillir Le programme inclut la distribution d'un document unique recensant les dispositifs d'accompagnement pour les personnes âgées. Des repas festifs seront généralisés chaque mois pour favoriser la convivialité entre seniors. Enfin, l'accompagnement du vieillissement à domicile sera renforcé pour aider à l'adaptation de l'habitat.