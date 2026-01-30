Résultat municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : suivez la journée électorale
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à La Roche-sur-Yon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-sur-Yon
07:58 - À quelle heure ferment les 40 bureaux de vote à la Roche-sur-Yon ?
Les 40 bureaux de vote de la commune de la Roche-sur-Yon sont accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. Les municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de la Roche-sur-Yon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
14/03/26 - 14:52 - Les Républicains de Vendée apportent leur soutien à Luc Bouard
À quelques jour du premier tour des municipales prévu ce dimanche 15 mars, le maire sortant de La Roche-sur-Yon a reçu un soutien de poids pour sa réélection. Ce mercredi 11 mars 2026, Les Républicains de Vendée ont officiellement apporté leur soutien au candidat, dont la liste intègre d'ailleurs plusieurs membres du parti. Lire sur Ouest-France.fr
12/03/26 - 09:29 - Les candidats de La Roche-sur-Yon défendent la santé
À La Roche-sur-Yon, les candidats aux élections municipales de 2026 placent la santé en première priorité, en réponse à la pénurie de médecins dans la ville. Le maire sortant, Luc Bouard, a initié des projets pour attirer des médecins, dont un centre municipal de santé, malgré le coût élevé de ces initiatives. Les efforts se concentrent sur l'attractivité du secteur médical pour les nouveaux praticiens, mais de nombreux Yonnais demeurent sans médecin traitant. Lire sur actu.fr
11/03/26 - 23:40 - Le candidat Luc Bouard soutenu pour La Roche-sur-Yon
À La Roche-sur-Yon, les élections municipales de 2026 s'annoncent avec le soutien des Républicains pour leur candidat Luc Bouard. Ce soutien témoigne d'une volonté de maintenir l'influence du parti dans la commune. Les prochaines élections seront donc cruciales pour l'avenir politique de la ville. Lire sur larochesuryon.maville.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon
|Tête de listeListe
|
Romain Bossis
Liste divers gauche
POUR La Roche
|
|
Anita Charrieau
Liste divers gauche
FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ
|
|
Freddy Roy
Liste d'union à l'extrême-droite
RÉSOLUMENT YONNAIS
|
|
Gilles Robin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Luc Bouard
Liste divers droite
LUC BOUARD 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard (35 élus) Luc bouard 2020
|7 877
|52,28%
|
|Stéphane Ibarra (10 élus) Engageons-nous pour la roche sur yon
|7 189
|47,71%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|40,79%
|Taux d'abstention
|59,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 513
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard Luc bouard 2020
|6 372
|44,07%
|Stéphane Ibarra Engageons-nous pour la roche sur yon
|3 013
|20,84%
|Martine Chantecaille La roche solidaire et écologique avec martine chantecaille
|2 471
|17,09%
|Nicolas Helary Les voies citoyennes
|1 920
|13,28%
|Raoul Mestre La roche autrement 2020 avec raoul mestre
|487
|3,36%
|Gilles Robin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|194
|1,34%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|39,10%
|Taux d'abstention
|60,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 843
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard (35 élus) Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous
|12 083
|53,89%
|
|Pierre Regnault (10 élus) Vive la roche sur yon !
|10 336
|46,10%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|63,36%
|Taux d'abstention
|36,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|23 436
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Regnault Vive la roche-sur-yon !
|7 605
|36,09%
|Luc Bouard Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous
|7 445
|35,33%
|Raoul Mestre La roche sur yon autrement avec raoul mestre
|2 037
|9,66%
|Brigitte Neveux La roche fait front en bleu marine
|1 799
|8,53%
|Anita Charrieau La roche est a vous
|1 626
|7,71%
|Gilles Robin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|556
|2,63%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|59,27%
|Taux d'abstention
|40,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,90%
|Nombre de votants
|21 924
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