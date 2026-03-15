Résultat municipale 2026 à La Rochelle : l'essentiel du 1er tour en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rochelle [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à La Rochelle ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à la Rochelle
11:16 - Premier tour incertain à La Rochelle
Les élections municipales à La Rochelle se tiennent le 15 mars, avec un premier tour particulièrement incertain. Plus de 5 000 électeurs nouveaux votent alors qu'aucun sondage ne permet de prédire le vainqueur. Thibaut Guiraud, maire sortant, fait face à plusieurs listes concurrentes, notamment celle d'Olivier Falorni. Lire sur inf-info.fr
13/03/26 - 18:11 - Un débat entre les candidats à la mairie de La Rochelle
Le débat municipal de La Rochelle pour les élections de 2026 a réuni six candidats qui ont évoqué des thèmes clés comme l'attractivité touristique, la mobilité, le logement et la sécurité. Les propositions incluent la création d'une 'Arena', des mesures pour encadrer le marché immobilier, et une amélioration des transports. Les candidats cherchent à répondre aux défis de la ville afin d'améliorer la qualité de vie des Rochelais. Lire sur larochelleinfo.media
13/03/26 - 17:01 - Olivier Falorni a des ambitions claires pour La Rochelle
Olivier Falorni se présente aux élections municipales de 2026 à La Rochelle avec des ambitions claires pour la ville. S'il est élu, sa première initiative sera la mise en place d'une demi-heure gratuite de stationnement et la gratuité des bus chaque samedi afin de promouvoir le commerce local. Olivier Falorni souhaite également établir l'hôpital et améliorer le logement et l'attractivité de la ville face aux enjeux environnementaux. Lire sur larochelleinfo.media
13/03/26 - 15:31 - Thibaut Guiraud Maryline Simoné se livrent un duel où les accusations vont bon train
À La Rochelle, la campagne pour les municipales de 2026 s'intensifie entre le maire sortant Thibaut Guiraud et la candidate Maryline Simoné. Guiraud dénonce des méthodes indélicates de la part de Simoné, qui l'accuse d'user de la peur pour manipuler les agents. La tension monte alors que les deux camps s'affrontent sur des questions de déontologie et de communication. Lire sur inf-info.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Rochelle
|Tête de listeListe
|
Maryline Simoné
Liste d'union à gauche
LA ROCHELLE UNIE
|
|
Olivier Falorni
Liste divers gauche
POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
|
|
Thibaut Guiraud
Liste divers gauche
GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
|
|
Séverine Werbrouck
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE
|
|
Véronique Bonnet
Liste de La France insoumise
LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE
|
|
Antoine Colin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Christophe Batcabe
Liste divers droite
Une vision pour La Rochelle
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Fountaine (35 élus) Tous rochelais !
|8 851
|41,96%
|
|Olivier Falorni (10 élus) La rochelle, le renouveau 2020
|8 670
|41,10%
|
|Jean-Marc Soubeste (4 élus) Ensemble, osons l'écologie
|3 569
|16,92%
|
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|41,44%
|Taux d'abstention
|58,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 519
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Falorni La rochelle, le renouveau 2020
|6 454
|33,26%
|Jean-François Fountaine Tous rochelais !
|6 328
|32,61%
|Jean-Marc Soubeste Ensemble, osons l'écologie
|3 241
|16,70%
|Bruno Léal La rochelle on t'aime
|1 511
|7,78%
|Martine Wittevert La rochelle en commun
|1 002
|5,16%
|Jaouad El Marbouh Oui à la rochelle unie
|630
|3,24%
|Antoine Colin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|236
|1,21%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|38,07%
|Taux d'abstention
|61,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 762
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Fountaine (35 élus) Notre parti c'est la rochelle!
|11 784
|43,68%
|
|Anne-Laure Jaumouillié (10 élus) Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié
|10 819
|40,10%
|
|Dominique Morvant (4 élus) Ensemble pour la rochelle
|4 375
|16,21%
|
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|55,76%
|Taux d'abstention
|44,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|27 844
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Laure Jaumouillié Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié
|8 020
|30,21%
|Jean-François Fountaine Notre parti c'est la rochelle
|7 642
|28,79%
|Dominique Morvant Ensemble pour la rochelle
|5 021
|18,91%
|Jean-Marc De Lacoste Lareymondie Rassemblement bleu marine pour la rochelle
|2 261
|8,51%
|Jean-Marc Soubeste La rochelle 2014 verte et ouverte
|1 605
|6,04%
|Jessica Dulauroy Front de gauche la rochelle rebelle humaine et solidaire
|1 005
|3,78%
|Thierry Sagnier Osons pour agir
|718
|2,70%
|Antoine Colin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|269
|1,01%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|27 091
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