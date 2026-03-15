Résultat municipale 2026 à La Rochelle : suivez les résultats du 1er tour sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rochelle [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à La Rochelle sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à la Rochelle
17:57 - Quel score pour le RN à la Rochelle lors des dernières élections ?
Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à la Rochelle il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 13,86% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,12% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 7,83% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Rochelle comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 18,07% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 19,42% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 22,10% lors du vote définitif.
17:31 - Le taux de participation en Charente-Maritime à 17h s'élève à 44,01%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 44,01% en Charente-Maritime.
16:58 - Une participation de 38,07 % à la Rochelle aux dernières municipales
Les archives d'il y a six ans montrent que 19 762 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à la Rochelle, soit un taux de participation de 38,07 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur la compétition. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 40 235 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 73,02 % de participation. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 47,67 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 65,78 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 50,63 %. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer La Rochelle comme une localité en déficit de participation. Dans le cadre de la municipale de 2026 à la Rochelle, ce paramètre aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.
16:58 - Le taux de participation en baisse en Charente-Maritime
Ce dimanche 15 mars 2026, les habitants de Charente-Maritime participent au premier tour des élections municipales. À midi, le taux de participation est de 16,89%, en recul par rapport à 2020 où il était de 20,72%. Des nouvelles règles pour les candidats incluent la nécessité de se présenter sur des listes paritaires. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Rochelle
|Tête de listeListe
|
Maryline Simoné
Liste d'union à gauche
LA ROCHELLE UNIE
|
|
Olivier Falorni
Liste divers gauche
POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
|
|
Thibaut Guiraud
Liste divers gauche
GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
|
|
Séverine Werbrouck
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE
|
|
Véronique Bonnet
Liste de La France insoumise
LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE
|
|
Antoine Colin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Christophe Batcabe
Liste divers droite
Une vision pour La Rochelle
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Fountaine (35 élus) Tous rochelais !
|8 851
|41,96%
|
|Olivier Falorni (10 élus) La rochelle, le renouveau 2020
|8 670
|41,10%
|
|Jean-Marc Soubeste (4 élus) Ensemble, osons l'écologie
|3 569
|16,92%
|
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|41,44%
|Taux d'abstention
|58,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 519
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Falorni La rochelle, le renouveau 2020
|6 454
|33,26%
|Jean-François Fountaine Tous rochelais !
|6 328
|32,61%
|Jean-Marc Soubeste Ensemble, osons l'écologie
|3 241
|16,70%
|Bruno Léal La rochelle on t'aime
|1 511
|7,78%
|Martine Wittevert La rochelle en commun
|1 002
|5,16%
|Jaouad El Marbouh Oui à la rochelle unie
|630
|3,24%
|Antoine Colin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|236
|1,21%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|38,07%
|Taux d'abstention
|61,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 762
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Fountaine (35 élus) Notre parti c'est la rochelle!
|11 784
|43,68%
|
|Anne-Laure Jaumouillié (10 élus) Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié
|10 819
|40,10%
|
|Dominique Morvant (4 élus) Ensemble pour la rochelle
|4 375
|16,21%
|
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|55,76%
|Taux d'abstention
|44,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|27 844
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Laure Jaumouillié Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié
|8 020
|30,21%
|Jean-François Fountaine Notre parti c'est la rochelle
|7 642
|28,79%
|Dominique Morvant Ensemble pour la rochelle
|5 021
|18,91%
|Jean-Marc De Lacoste Lareymondie Rassemblement bleu marine pour la rochelle
|2 261
|8,51%
|Jean-Marc Soubeste La rochelle 2014 verte et ouverte
|1 605
|6,04%
|Jessica Dulauroy Front de gauche la rochelle rebelle humaine et solidaire
|1 005
|3,78%
|Thierry Sagnier Osons pour agir
|718
|2,70%
|Antoine Colin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|269
|1,01%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|27 091
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