Résultat municipale 2026 à La Rochelle : suivez les résultats du 1er tour sur place

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Rochelle

Tête de listeListe
Maryline Simoné
Maryline Simoné Liste d'union à gauche
LA ROCHELLE UNIE
  • Maryline Simoné
  • Jean-Marc Soubeste
  • Léa Crestois
  • Brahim Jlalji
  • Flora Ronchin
  • Olivier Godin
  • Océane Mariel
  • Clément Cunin
  • Nathalie Maynadier
  • Benoît Buron
  • Nathalie Dupuy
  • Eric Perrin
  • Milène Senequier
  • Titouan Nico
  • Katia Bourdin
  • Kévin Henocq
  • Marion Pichot
  • Nicolas Gendre
  • Danièle Carlier-Misrahi
  • Daniel Matifas
  • Clara Ampart
  • Guillaume Lignot
  • Julie Voldoire
  • Raoul Weber
  • Stéphanie Rio
  • Gérard Dubois
  • Mokhtaria Benkaddar
  • Yoan Olivier
  • Catherine Laboirie
  • Philippe Arnould
  • Eléonore Brats
  • Florian Foglietti
  • Soraya Merat
  • Arnaud Huiban
  • Frédérique Lab
  • Jean-Pierre Locteau
  • Chantal Vetter
  • Éric Pasquier
  • Corine Barlis
  • Marius Boulle
  • Nathalie Ogel
  • Maël Moreau
  • Christèle Bonneau
  • Alexandre Jaud
  • Noémie Candiago
  • Maximillian Race
  • Ghislaine Souriac
  • Eric Chaumillon
  • Geneviève Troubé
Olivier Falorni
Olivier Falorni Liste divers gauche
POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
  • Olivier Falorni
  • Marie Dubois
  • Patrice Alary
  • Isabelle Penaud
  • Frédéric Milhiet
  • Tiphaine Oerlemans
  • Stéphane Audry
  • Lydie Treilly
  • Dominique Guego
  • Séverine Aouach-Baverel
  • Pascal Daunit
  • Sophie Davisseau
  • Jean-Philippe Samier
  • Nathalie Deau
  • Jérôme Piquenot
  • Aya Koffi
  • Pierre-Emmanuel Henneresse
  • Oxana Clech
  • Franck Coupeau
  • Maëlle Thivat
  • Nicolas Dubois
  • Tiffany Roy
  • Thierry Tougeron
  • Marie Refatti
  • Ablaye Gueye
  • Sandrine Lantenois
  • Jean-Marie Digout
  • Diarra Khouma
  • René Robert
  • Aurore Oliviers
  • Sébastien Dugleux
  • Sophie Pierre
  • Richard Billon
  • Christine Roux
  • Arthur Baron
  • Sidonie Lassandre-Griveau
  • Alain Landy
  • Inès Bouet
  • Alain Cobret
  • Zineb Atlas
  • Christophe Bouvet
  • Maryse Lequesme-Goguet
  • Fabrice Le Gall
  • Christine Mira
  • Nouhoum Traore
  • Sonia Petrouchine
  • Antoine Mire
  • Isabel Martinez
  • Jean-Michel Dauchez
  • Séverine Carrier
Thibaut Guiraud
Thibaut Guiraud Liste divers gauche
GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
  • Thibaut Guiraud
  • Brigitte Desveaux
  • Sylvain Dardenne
  • Marielle Jay
  • Christophe Bertaud
  • Jamila Mâameri-Boyeldieu
  • Frédéric Charpail
  • Sylvie Saint-Cyr
  • Tarik Azouagh
  • Martine Madelaine
  • Pascal Sabourin
  • Aline Guibordeau
  • Jonathan Lobert
  • Delphine Charier
  • Gaëtan Clerc
  • Anna Maria Spano
  • Gérard Gouron
  • Josée Brossard
  • Aurélian Bousselaire-Bellou
  • Bérengère Auvergnat
  • Romain Giraud
  • Anne-Laure Béraud
  • Bruno Poncin
  • Laure Girard
  • Bruno Papin
  • Gwendoline Nevers
  • Didier Gauchet
  • Sandrine Bauer
  • Guillaume Thomas
  • Margot Robert
  • Adrien Mazères
  • Chantal Murat
  • Michel Raphel
  • Anaïs Verlet
  • El Abbès Sebbar
  • Rokhia Diarra
  • Didier Gouet
  • Lucille Blay
  • Benoît Mironneau
  • Laura Baudeneau
  • Régis Auxire
  • Marie Guélain
  • Romain Pommerolle
  • Dominique Bouley
  • Arthur Albinet
  • Colette Marsault
  • Clément Le Damany
  • Marylise Fleuret-Pagnoux
  • Mamadou Aliou Diallo
  • Catherine Léonidas
  • François Renaud
Séverine Werbrouck
Séverine Werbrouck Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE
  • Séverine Werbrouck
  • Bruno Bellanger
  • Nathalie Boulland
  • Thierry Aguado
  • Emma Chauveau
  • Michel Ponchaut
  • Florence Martin-Duloz
  • Christophe Bodin
  • Cécila Cercelan
  • Nicolas Ignatiew
  • Chantal Micheau
  • Xavier Champagne
  • Jennifer Marx
  • Axel Reinard
  • Sophie Vernade
  • Ali Hachem
  • Katia Mayet
  • Didier Barone
  • Catherine Tougnaud
  • Christophe Franczak
  • Katia Druelle
  • Jean-François Cousson
  • Marie-Françoise Vaurs
  • Clément Boissonnot
  • Shirley Sacre
  • Marc Guerin
  • Françoise Ravet
  • Stéphane Menard
  • Marine Chatenet
  • Benjamin Charbonneau
  • Florence Lhassen
  • Tony Renoux
  • Linda Rocolle
  • Jimmy Daugrois
  • Annie Croize
  • Christian Demonte
  • Murielle Marx
  • David Neveu
  • Frédérique Roos
  • Guy Perrenot
  • Liliane Dumont
  • Christian Brissy
  • Adrienne Hillairet
  • Jean-Philippe Toreille
  • Marie Zambon
  • Maxime Jehanno
  • Joséfa La Forêt
  • Cédric Jean
  • Carmen Bidaud
Véronique Bonnet
Véronique Bonnet Liste de La France insoumise
LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE
  • Véronique Bonnet
  • Nino Salaün-Fesquet
  • Adélaïde Pleguezuelos
  • Adrien Henry
  • Florence Labant
  • Corentin Musa
  • Marie-José Charpentier
  • Bernard Ruhaud
  • Justine Delichere
  • Raymond Bozier
  • Pascale Boizard
  • Alain Bruneau
  • Josiane Salgues
  • Gérard Morin
  • Lilou Point
  • Valentin Boulay
  • Catherine Guerandel
  • Jean-Pierre Anselme
  • Alejandra Martinez Garcia
  • Gaël Fondrillon
  • Marie-Agnès Mallet
  • Jacques Dumerc
  • Maéna Cano
  • Dario Obere
  • Paula Goderniaux
  • Pascal Anger
  • Catherine Bouladour
  • Francis Thaureau
  • Laure Marige
  • Amaury Jegado
  • Catherine Krazem
  • Patrick Deswarte
  • Hélène Deloge
  • Arnaud Da Costa
  • Lisa Redon
  • Paul Quiviger
  • Magalie Pignol
  • Bruno Sebilet
  • Béatrice Juteau
  • Emmanuel Pietri
  • Véronique Chellit
  • Romain Callouet
  • Emma Petit
  • Jean-Christophe Viollotte
  • Frédérique Barotte
  • Albert Devaux
  • Zoïa Maillet
  • Corentin Marc
  • Michèle Villalongue
  • Jack Barisset
  • Mercédès Gonzales
Antoine Colin
Antoine Colin Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Antoine Colin
  • Danielle Vauzelle
  • Guy Delile
  • Cassandre Coco
  • Cédric Dinand
  • Annie Roy
  • Jacques Ferrasson
  • Laétitia Gerardin
  • Ludovic Castaing
  • Frédérique Garde
  • Jérôme Lemasson
  • Martine Joussemet
  • Patrick Chanvallon
  • Anaïs Roux
  • Yannis Rouillan
  • Laurence Fega
  • Tony de Baudry d'Asson
  • Martine Nicolas
  • Hermeson Moraes
  • Valentine Augeard
  • Maxence Danrey
  • Maud Lorilleux
  • Hamadou Diepkile
  • Claude Pillon
  • Xavier Garde
  • Ève Forgeron
  • Philippe Bua
  • Evelyne Tinard
  • Alain Joussemet
  • Juanita Thomas
  • Jean-Noël Reyal
  • Huguette Ougen
  • Jean-Dominique Guyoton
  • Élise Repellin
  • Antoine Moreau
  • Marie-Dominique Forestier
  • Hervé Paulaeck
  • Laurie Bourguignon
  • Richard Spieser
  • Christine Mouilleron
  • Jérôme Thollembeck
  • Katia Veron
  • Xavier Laroche
  • Monique Lagune
  • Saïd Abarou
  • Marie-Claude Triconal
  • Michel Nicolas
  • Anissa Benameur
  • René Willaert
  • Annick Mercier
  • Stephen Belkacem
Christophe Batcabe
Christophe Batcabe Liste divers droite
Une vision pour La Rochelle
  • Christophe Batcabe
  • Nathalie de Fruyt
  • Bruno Leal
  • Soraya Ammouche
  • Michel Caniaux
  • Nathalie Piel
  • Olivier Le Gouestre
  • Géraldine Canlers
  • Thierry Cabanas
  • Catherine Ecran
  • Alban Falzon
  • Sandrine Vassaux
  • Stéphane Gilardy
  • Laurence Martinot
  • Pierre-André Petit
  • Valérie Leo
  • Olivier Bardin
  • Audrey Normandin-Planchenault
  • Alexandre Marles
  • Margot Morin
  • Paul Harel
  • Catherine Entz
  • Nicolas Roffe
  • Annabelle Blanchard
  • Jean-Malaury Valt-Biron
  • Virginie Bornay
  • Christophe Le Mercier
  • Benny Celat
  • Arthur Bernard
  • Ombeline d'Aviau de Ternay
  • Arnaud de Cambourg
  • Eva Chereau
  • Axel Gillet
  • Françoise Bienvenu
  • Alain Nerriere
  • Nathalie Mosca
  • Tony Jevaud
  • Géraldine Guilbot
  • Pascal Wagener
  • Albine Berjon
  • Sébastien Penault
  • France Doublet
  • Didier Bourron
  • Dominique Ernou
  • Abed Echavidre
  • Emma Fossey
  • Arthur Migot
  • Agnès Magord
  • Samuel Bacha
  • Danielle Stem
  • Jean-Luc Belbeoch

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Fountaine
Jean-François Fountaine (35 élus) Tous rochelais ! 		8 851 41,96%
  • Jean-François Fountaine
  • Catherine Léonidas
  • Gérard Blanchard
  • Catherine Benguigui
  • Christophe Bertaud
  • Martine Madelaine
  • Tarik Azouagh
  • Chantal Vetter
  • Jean-Philippe Plez
  • Marie Nédellec
  • Michel Carmona
  • Mathilde Roussel
  • Dominique Guégo
  • Séverine Lacoste
  • Vincent Bramoullé
  • Marylise Fleuret-Pagnoux
  • Thibaut Guiraud
  • Chantal Murat
  • Michel Raphel
  • Gwendoline Nevers
  • El Abbes Sebbar
  • Jamila Mâameri
  • Pascal Daunit
  • Josée Brossard
  • Pascal Sabourin
  • Eugénie Têtenoire
  • Michel Tillaud
  • Anna-Maria Spano
  • Olivier Prentout
  • Marielle Jay
  • Sylvain Dardenne
  • Danièle Carlier-Misrahi
  • Gérard Dubois
  • Delphine Charier
  • Michel Sabatier
Olivier Falorni
Olivier Falorni (10 élus) La rochelle, le renouveau 2020 		8 670 41,10%
  • Olivier Falorni
  • Christine Teisseire
  • Franck Coupeau
  • Nadège Desir
  • Jean-Claude Cosset
  • Tiffany Vrignaud
  • Olivier Gauvin
  • Catherine Borde-Wohmann
  • Daniel Pichot
  • Aya Koffi
Jean-Marc Soubeste
Jean-Marc Soubeste (4 élus) Ensemble, osons l'écologie 		3 569 16,92%
  • Jean-Marc Soubeste
  • Océane Mariel
  • Éric Pasquier
  • Carol Guigard
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 41,44%
Taux d'abstention 58,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 519

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Falorni
Olivier Falorni La rochelle, le renouveau 2020 		6 454 33,26%
Jean-François Fountaine
Jean-François Fountaine Tous rochelais ! 		6 328 32,61%
Jean-Marc Soubeste
Jean-Marc Soubeste Ensemble, osons l'écologie 		3 241 16,70%
Bruno Léal
Bruno Léal La rochelle on t'aime 		1 511 7,78%
Martine Wittevert
Martine Wittevert La rochelle en commun 		1 002 5,16%
Jaouad El Marbouh
Jaouad El Marbouh Oui à la rochelle unie 		630 3,24%
Antoine Colin
Antoine Colin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		236 1,21%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 38,07%
Taux d'abstention 61,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 762

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Fountaine
Jean-François Fountaine (35 élus) Notre parti c'est la rochelle! 		11 784 43,68%
  • Jean-François Fountaine
  • Marylise Fleuret-Pagnoux
  • Michel Carmona
  • Patricia Friou
  • Arnaud Jaulin
  • Soraya Ammouche
  • Jean-Marc Soubeste
  • Nathalie Garnier
  • Yann Helary
  • Séverine Aouach-Baverel
  • Pierre Malbosc
  • Brigitte Desvaux
  • Jean-Philippe Plez
  • Catherine Leonidas
  • Pierre Robin
  • Stéphanie Costa
  • Eric Perrin
  • Sophorn Gargoullaud
  • Michel Sabatier
  • Samira El Idrissi
  • Serge Poisnet
  • Nadège Desir
  • Frédéric Chekroun
  • Séverine Lacoste
  • Raouf Fredj
  • Salomée Ruel
  • Yefri Benzerga
  • Anna-Maria Spano
  • Emmanuel De Fontainieu
  • Chantal Vetter
  • Marc Beraud
  • Marion Pichot
  • Dominique Guego
  • Janick Cerfontaine
  • Gérard Gouron
Anne-Laure Jaumouillié
Anne-Laure Jaumouillié (10 élus) Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié 		10 819 40,10%
  • Anne-Laure Jaumouillié
  • Patrice Joubert
  • Brigitte Baudry
  • Brahim Jlalji
  • Catherine Benguigui
  • Dominique Hebert
  • Mathilde Roussel
  • Michel Raphel
  • Saliha Azema
  • Fabien Brulay
Dominique Morvant
Dominique Morvant (4 élus) Ensemble pour la rochelle 		4 375 16,21%
  • Dominique Morvant
  • Jean-Michel Mauvilly
  • Patricia Billerey
  • Bruno Leal
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 55,76%
Taux d'abstention 44,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 27 844

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Laure Jaumouillié
Anne-Laure Jaumouillié Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié 		8 020 30,21%
Jean-François Fountaine
Jean-François Fountaine Notre parti c'est la rochelle 		7 642 28,79%
Dominique Morvant
Dominique Morvant Ensemble pour la rochelle 		5 021 18,91%
Jean-Marc De Lacoste Lareymondie
Jean-Marc De Lacoste Lareymondie Rassemblement bleu marine pour la rochelle 		2 261 8,51%
Jean-Marc Soubeste
Jean-Marc Soubeste La rochelle 2014 verte et ouverte 		1 605 6,04%
Jessica Dulauroy
Jessica Dulauroy Front de gauche la rochelle rebelle humaine et solidaire 		1 005 3,78%
Thierry Sagnier
Thierry Sagnier Osons pour agir 		718 2,70%
Antoine Colin
Antoine Colin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		269 1,01%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 27 091

Villes voisines de la Rochelle

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