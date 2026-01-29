Résultat municipale 2026 à La Seyne-sur-Mer : dans la commune, retrouvez l'intégralité des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à La Seyne-sur-Mer sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à la Seyne-sur-Mer
18:59 - Élections à la Seyne-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques
A mi-chemin des municipales, La Seyne-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 62 905 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 5 226 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 17 977 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (66,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les 3 863 résidents étrangers, représentant 6,14% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,37%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 235 euros/mois. Ainsi, La Seyne-sur-Mer incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à la Seyne-sur-Mer ?
Le RN obtenait 15,61% des voix lors de l'élection municipale à la Seyne-sur-Mer en 2020. Le RN ne faisait finalement pas partie du podium lors du deuxième tour . Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,88% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,03% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,71% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 52,38% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,41% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 45,08% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,46% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Boccaletti.
17:22 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dévoilé dans le Var
Le taux de participations lors de ces élections municipales 2026 dans le Var atteint 55,36%. Le département fait partie de ceux qui se sont le plus mobilisés, pour l'instant, au premier tour du scrutin municipal. En revanche, c'est nettement moins que lors des élections législatives de 2024 (61,75%).
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 35,89 % de participation
Dans le cadre de cette élection municipale à la Seyne-sur-Mer, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 64,11 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 35,89 %) alors que l'événement avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 29,19 % dans la ville (participation de 70,81 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 58,29 % en 2022 à seulement 37,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,97 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Stéphane Sacco
Liste divers gauche
UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE
|
|
Cheikh Mansour
Liste divers droite
LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ
|
|
Frederic Dailleau
Liste Divers
ENSEMBLE, POUR LA SEYNE
|
|
Olivier Andrau
Liste divers gauche
LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES
|
|
Christophe Peuriere
Liste divers droite
MON PARTI C'EST LA SEYNE
|
|
Zohra Sidi Dris
Liste d'extrême-gauche
Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise
|
|
Dorian Munoz
Liste d'union à l'extrême-droite
LA SEYNE D'ABORD !
|
|
Joseph Minniti
Liste des Républicains
PASSIONNEMENT LA SEYNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Bicais (36 élus) La seyne, j'y crois !
|7 164
|44,12%
|
|Marc Vuillemot (8 élus) La seyne 2020, l'énergie positive
|5 429
|33,43%
|
|Sandra Torrés (3 élus) L'union pour la seyne
|1 877
|11,56%
|
|Dorian Munoz (2 élus) Le rassemblement pour la seyne
|1 767
|10,88%
|
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|37,65%
|Taux d'abstention
|62,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 658
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot La seyne 2020, l'énergie positive
|3 542
|23,01%
|Nathalie Bicais La seyne, j'y crois !
|3 358
|21,82%
|Dorian Munoz Le rassemblement pour la seyne
|2 402
|15,61%
|Luc Docteur Patentreger La seyne verte et ouverte
|2 130
|13,84%
|Sandra Torrés Agir pour les seynois
|1 722
|11,19%
|Serge Daninos La seyne gagne
|1 359
|8,83%
|Samir Ben-Mihoub Citoyens en seyne
|457
|2,97%
|Patrice Bessone Nous, la seyne : notre seul parti, c'est la seyne
|417
|2,71%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|35,89%
|Taux d'abstention
|64,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 858
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot (35 élus) Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble !
|11 511
|40,14%
|
|Damien Guttierez (7 élus) La seyne change en bleu marine
|8 716
|30,40%
|
|Philippe Vitel (7 élus) Unis, faisons gagner la seyne
|8 444
|29,45%
|
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|64,69%
|Taux d'abstention
|35,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|29 415
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble !
|7 598
|29,26%
|Damien Guttierez La seyne change en bleu marine
|6 822
|26,27%
|Philippe Vitel Ensemble faisons gagner la seyne
|4 409
|16,97%
|Jean-Pierre Colin Notre parti, c' est la seyne
|3 325
|12,80%
|Patrick Martinenq Plus belle la seyne, plus belles nos vies
|1 460
|5,62%
|Laurent Richard Front de gauche place au peuple de la seyne sur mer
|843
|3,24%
|Gilbert Perea Sauvons la seyne avec la vraie droite
|827
|3,18%
|Daniel-Raoul Canépa Cap vers un futur en seyne
|683
|2,63%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|58,66%
|Taux d'abstention
|41,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|26 670
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