Résultat municipale 2026 à La Seyne-sur-Mer : ne manquez rien de ce 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à La Seyne-sur-Mer ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à la Seyne-sur-Mer
07:41 - Bureaux de vote à la Seyne-sur-Mer : les horaires d'ouverture
Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à la Seyne-sur-Mer. Retenez également que les horaires d’ouverture des 47 bureaux de vote de la Seyne-sur-Mer sont les suivants : de 8 heures à 19 heures sans interruption. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à la Seyne-sur-Mer dès leur publication.
14/03/26 - 14:55 - La mairie de La Seyne-sur-Mer rappelle les informations pratiques du scrutin
À la veille du premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars, la mairie de La Seyne-sur-Mer communique les informations pratiques pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les bureaux de vote accueilleront les électeurs de 8h à 19h, et la municipalité a instauré un service de transport gratuit spécifiquement dédié aux personnes âgées ou à mobilité réduite pour faciliter leur déplacement vers les urnes. Lire sur LaSeyne.fr
12/03/26 - 14:45 - La Seyne doit préparer son avenir selon Sacco
Stéphane Sacco, chef de file d'Uni.e.s à gauche pour La Seyne, insiste sur l'importance des élections municipales de 2026 comme un moment crucial pour tracer l'avenir de la ville. Il appelle à un programme ambitieux qui répond aux défis futurs et met en garde contre les dangers de l'extrême droite. Sacco prône la justice sociale et le renforcement du lien communautaire pour assurer le développement de La Seyne. Lire sur lamarseillaise.fr
11/03/26 - 12:01 - Les soutiens affluent pour Sacco à La Seyne
À La Seyne, Stéphane Sacco mobilise son équipe lors d'un grand meeting de campagne avant les élections municipales. Les habitants attendent un changement après la démission de la maire LR pour inéligibilité, et la gestion précédente a laissé des manques importants. Des personnalités de gauche soutiendront Uni.e.s à gauche pour La Seyne ce soir. Lire sur lamarseillaise.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Stéphane Sacco
Liste divers gauche
UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE
|
|
Cheikh Mansour
Liste divers droite
LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ
|
|
Frederic Dailleau
Liste Divers
ENSEMBLE, POUR LA SEYNE
|
|
Olivier Andrau
Liste divers gauche
LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES
|
|
Christophe Peuriere
Liste divers droite
MON PARTI C'EST LA SEYNE
|
|
Zohra Sidi Dris
Liste d'extrême-gauche
Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise
|
|
Dorian Munoz
Liste d'union à l'extrême-droite
LA SEYNE D'ABORD !
|
|
Joseph Minniti
Liste des Républicains
PASSIONNEMENT LA SEYNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Bicais (36 élus) La seyne, j'y crois !
|7 164
|44,12%
|
|Marc Vuillemot (8 élus) La seyne 2020, l'énergie positive
|5 429
|33,43%
|
|Sandra Torrés (3 élus) L'union pour la seyne
|1 877
|11,56%
|
|Dorian Munoz (2 élus) Le rassemblement pour la seyne
|1 767
|10,88%
|
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|37,65%
|Taux d'abstention
|62,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 658
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot La seyne 2020, l'énergie positive
|3 542
|23,01%
|Nathalie Bicais La seyne, j'y crois !
|3 358
|21,82%
|Dorian Munoz Le rassemblement pour la seyne
|2 402
|15,61%
|Luc Docteur Patentreger La seyne verte et ouverte
|2 130
|13,84%
|Sandra Torrés Agir pour les seynois
|1 722
|11,19%
|Serge Daninos La seyne gagne
|1 359
|8,83%
|Samir Ben-Mihoub Citoyens en seyne
|457
|2,97%
|Patrice Bessone Nous, la seyne : notre seul parti, c'est la seyne
|417
|2,71%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|35,89%
|Taux d'abstention
|64,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 858
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot (35 élus) Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble !
|11 511
|40,14%
|
|Damien Guttierez (7 élus) La seyne change en bleu marine
|8 716
|30,40%
|
|Philippe Vitel (7 élus) Unis, faisons gagner la seyne
|8 444
|29,45%
|
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|64,69%
|Taux d'abstention
|35,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|29 415
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble !
|7 598
|29,26%
|Damien Guttierez La seyne change en bleu marine
|6 822
|26,27%
|Philippe Vitel Ensemble faisons gagner la seyne
|4 409
|16,97%
|Jean-Pierre Colin Notre parti, c' est la seyne
|3 325
|12,80%
|Patrick Martinenq Plus belle la seyne, plus belles nos vies
|1 460
|5,62%
|Laurent Richard Front de gauche place au peuple de la seyne sur mer
|843
|3,24%
|Gilbert Perea Sauvons la seyne avec la vraie droite
|827
|3,18%
|Daniel-Raoul Canépa Cap vers un futur en seyne
|683
|2,63%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|58,66%
|Taux d'abstention
|41,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|26 670
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