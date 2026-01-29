Résultat municipale 2026 à La Seyne-sur-Mer : ne manquez rien de ce 1er tour

Stéphane Sacco Liste divers gauche

UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Stéphane Sacco Programme de Stéphane Sacco à La Seyne-sur-Mer (UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE) Engagement citoyen Le candidat Stéphane Sacco se présente comme un homme de terrain, issu du monde industriel et engagé dans des actions sociales. Son parcours, marqué par des expériences syndicales et associatives, témoigne de son attachement à la citoyenneté. Il souhaite transmettre des valeurs de solidarité et d'engagement aux générations futures. Éducation et jeunesse La rénovation des écoles et la création d'infrastructures adaptées sont des priorités pour le programme. Des initiatives comme le conseil municipal des jeunes et l'amélioration des offres de garde visent à impliquer les jeunes dans la vie de la ville. La mise en place d'aires de jeux dans tous les quartiers est également prévue pour favoriser le développement des enfants. Culture et loisirs Le programme prévoit des assises de la culture pour soutenir les projets locaux et renforcer l'accès à la culture. La création d'un futur cinéma et le développement de tiers-lieux sont des éléments clés pour dynamiser la vie culturelle de La Seyne-sur-Mer. Des événements comme le festival « Transversin » sont également envisagés pour enrichir l'offre culturelle. Sécurité et tranquillité publique La sécurité des citoyens est une préoccupation majeure, avec des mesures telles que la police de proximité et des actions de prévention. Le renforcement des moyens de la police municipale et l'amélioration de l'éclairage public visent à garantir un cadre de vie serein. Des outils modernes, comme une application mobile dédiée, seront mis en place pour renforcer la communication avec les habitants.

Stéphane Sacco

Brigitte Cheinet

Cédric Turco

Florence Guaddacha

Samir Ben Mihoub

Mireille Mavrides

Jimmy Coste

Isabelle Renier

Éric Marro

Valérie Romboni

Guy Calmes

Francine Di Mercurio-Marro

Robert Nigoghossian

Daniele Dimo

Roland Ducher

Joëlle Arnal

Guy Mouisse

Bouchra Kerroumi

Jean-Marc Gardere

Éliane Blanc

Arbi Alia

Vanina Laugier

Marcel-Paul Magagnosc

Mélina Loock

Xavier Natali

Maëlle Pistone

Oumar Ouattara

Anaïs Pascual

Nicolas Grilheres

Louise Cohen

Jean-Louis Bonny

Clémence Colle

Denis Gerner

Patricia Fund

Alain Tricoche

Andrée Bergia Paties

Adriano Mendes

Carole Moulin Calmes

Alexandre Quero

Dominique Nadal

André Touvier

Roseline Dauban

Gilles Gaignaire

Malika Riemer

Olivier Pontone

Raphaèle Touvier Blanc

Jean-Noel Rodriguez

Julie Birebent

Oscar Da Costa

Elodie Hernandez

Toussaint Codaccioni

Cheikh Mansour Liste divers droite

LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Cheikh Mansour Programme de Cheikh Mansour à La Seyne-sur-Mer (LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ) Sécurité renforcée Le programme prévoit une augmentation significative du nombre de policiers municipaux, passant de 64 à 100 agents. Cette initiative vise à lutter contre les incivilités telles que le bruit et le harcèlement de rue. De plus, un accent sera mis sur la lutte contre l'immigration clandestine et les squats. Qualité de vie Un effort sera fait pour améliorer l'embellissement des espaces publics et renforcer la propreté de la ville. La rénovation et la sécurisation des écoles ainsi que des équipements sportifs sont également au programme. Ces mesures visent à offrir un cadre de vie agréable aux habitants. Santé de proximité Le projet inclut la création de maisons de santé pour améliorer l'accès aux soins. Un soutien sera apporté à l'établissement d'un centre de soin de proximité afin de désengorger les urgences. La relocalisation des médecins de nuit à La Seyne est également envisagée pour répondre aux besoins de la population. Projets ambitieux La ville de La Seyne se projette dans l'avenir avec sept grands projets de requalification. Parmi eux, la rénovation du cœur de ville et la création d'un nouveau port de plaisance à Grimaud sont des initiatives clés. Ces projets visent à dynamiser l'économie locale et à valoriser le patrimoine de la région.

Cheikh Mansour

Christine Cuniberti

Sylvain Saez

Florence Maupin

Christian Dupla

Basma Bouchkara

Stéphane Lancellotta

Jennifer Constans

Rémy Laugier

Anne Locke

Nasser Legheddar

Agnès Filmon

Jean-Daniel Zwank

Chantal Pigaglio

Philippe Da Prato

Laura Celeste

Jean-Christophe Duverger

Laïla Saadallah

Laurent Dahmani

Marilou Lhomme

Alain Audibert

Michaëlle Fizelson

Philippe Baroux

Laurence Chiapello

Xavier Le Juez

Lisa Baska

Jean-Pierre Vanaria

Laurence Cochaux

Julien Idanez

Cassandra Verani

Gilles Bonny

Maryse Bierna

Faro Criccio

Patricia Le Gac

Adrien Cognet

Dominique Onde

Nicolas Lull

Martine Marchetti

Lucas Duflot

Stéphanie Don

Mickaël Zerfaoui

Brigitte Bicais

Jean-Claude Autran

Jacqueline Bourseul

Mamadou Diallo

Marie-Françoise Duvivier

Fabrice Susini

Françoise David

Pierre-Alexandre Capizzo

Tamaris Charlier

Laurent Agostinetti

Frederic Dailleau Liste Divers

ENSEMBLE, POUR LA SEYNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frederic Dailleau Programme de Frederic Dailleau à La Seyne-sur-Mer (ENSEMBLE, POUR LA SEYNE) Liste citoyenne Une liste sans étiquette est constituée d'une équipe indépendante des partis politiques, se concentrant sur l'intérêt des Seynois. Cela permet d'agir sans blocage politique, favorisant le dialogue avec tous les partenaires. Ce choix stratégique vise à rassembler et à agir efficacement pour La Seyne-sur-Mer. Frédéric DAILLEAU Frédéric DAILLEAU, né à Ajaccio, est un Seynois engagé avec une expérience militaire de 21 ans. En tant que conseiller prévention à la préfecture du Var, il a créé un groupe Facebook pour améliorer le quotidien des habitants. Sa priorité est d'agir concrètement pour la ville et ses habitants, sans fausses promesses. Avenir de La Seyne La Seyne-sur-Mer, avec son histoire forte, fait face à des défis tels que le manque de services essentiels et un sentiment d'insécurité croissant. Le projet proposé vise à revitaliser le centre-ville et à offrir des services publics adaptés aux besoins des habitants. L'objectif est de redonner à La Seyne un cœur qui bat et de protéger ses citoyens. Accès aux soins L'accès aux soins doit être garanti pour tous les Seynois, indépendamment de leur revenu ou de leur quartier. Des initiatives comme l'installation d'un pôle santé en centre-ville et une mutuelle communale sont envisagées pour lutter contre les déserts médicaux. L'objectif est de rendre la santé accessible et équitable pour tous.

Frederic Dailleau

Martine Pacaud

Nicolas Touzeau

Elodie Miette

Jean-Philippe Salini

Brigitte Villeval

Joel Bellenger

Celine Bezie

Christian Foucher

Virginie Pont

Poullo Toure

Laura Raimbaud

Michel Lefebvre

Andree Bonifay

Marc Moreno

Estelle Abad

Michel Coulon

Alexyse Bleurvacq

Sebastien Chamard

Helene Belcarz

Romain Lejolly

Cecile Cadinot

Jonathan Abad

Stephanie Boccard

Frederic Gomot

Cecile Pouydebat

Francois Loriette

Fatiha Attaf

Florian Emorine

Christine Montels

Axel Gauchon

Evelyne Pluchino

Pierre Humbert

Nathalie Renaud

Simouhammed Ibanay

Fanny Dekerle

Yannick Montels

Roselyne Roy

Philippe Cussonneau

Nathalie Vilchez

Serge Levy

Marie Chantal Fantino

Ludovic Bauwens

Laura Le Lann

Julien Castello

Virginie Sudre

Clement Bassiere

Severine Senes

Guillaume Berthaud

Monique Levy

Laurent Debene

Olivier Andrau Liste divers gauche

LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Olivier Andrau Programme de Olivier Andrau à La Seyne-sur-Mer (LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES) Engagement Politique Olivier Andrau s'est engagé en 2007 au sein du Parti socialiste et est élu au conseil municipal de La Seyne-sur-Mer depuis 2014. Son action politique est guidée par des valeurs de simplicité, sincérité et honnêteté. Il aspire à servir ses concitoyens et à améliorer leur quotidien à travers une gestion municipale responsable. Priorités pour 2026-2032 Le programme pour La Seyne-sur-Mer met l'accent sur plusieurs priorités, notamment la restauration des finances municipales et la protection des espaces publics. Il vise à engager la commune et la Métropole pour réaliser des projets utiles et durables. La vision est de construire une ville harmonieuse, solidaire et dynamique pour les Seynoises et Seynois. Soutien à la Jeunesse Le programme prévoit un soutien accru à la jeunesse en matière d'éducation, de culture, de sport et de santé mentale. Il s'agit de répondre aux besoins des jeunes pour les encadrer et rassurer leurs familles. Cette approche vise également à attirer les investisseurs pour un avenir meilleur. Défis Climatiques Face aux dérèglements climatiques, le programme inclut des initiatives de végétalisation et de rénovation énergétique. L'objectif est d'adapter les espaces publics et de prévenir les désastres naturels. Une ville résiliente et respectueuse de l'environnement est essentielle pour le bien-être collectif.

Olivier Andrau

Martine Maurizio

Jean-Jacques Bodevin

Marie-Claude Marchandise

Guillaume Bonnamour

Isabelle Devoto

Michel Tissier-Beaumont

Ulrike Schistowski

Daniel Bertrand

Elsa Aledo

Emmanuel Lantes

Magali Guis

Laerte Palangie

Noura El Hamrouni

Michel Imbert

Juliette Germain

Alaric Tabaries

Christelle Siromolot

Maxime Przadka

Valerie Hirschfield

Franck Fabre

Sabrina Asloune

Tristan Bernard

Nathalie Nicolas

Baptiste Comte

Françoise Blondel

César Le Gallo

Corine Pollet

Nicolas Grammatico

Rokhaya Fall

Alexis Bourai

Charlotte Andrau-Delamoriniere

Frédéric Connault

Meryl Santini

Alexandre Cara-Ribas

Muriel Santinacci

Jean Innocenzi

Valérie Charmel

Alain Tetaz

Léa Martin

Jacques Bonnaud

Nathalie Poupeney

Olivier Comte

Annie Praud

Claude Dini

Denise Reverdito

Jean-Luc Bruno

Martine Richard

Marc Vuillemot

Christophe Peuriere Liste divers droite

MON PARTI C'EST LA SEYNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Peuriere Programme de Christophe Peuriere à La Seyne-sur-Mer (MON PARTI C'EST LA SEYNE) Renouveau et Gestion Le renouveau est essentiel pour revitaliser La Seyne-sur-Mer et sa gestion. Il est crucial que les décisions soient prises par les Seynois eux-mêmes, en tenant compte de leurs besoins et aspirations. Une gestion transparente et responsable est nécessaire pour assurer un avenir meilleur pour tous. Engagement envers la Jeunesse Donner espoir à la jeunesse est une priorité pour construire un avenir prometteur. En se projetant vers l'avenir, les jeunes peuvent s'impliquer activement dans le développement de leur ville. Il est important de créer des opportunités qui les incitent à rester et à s'épanouir à La Seyne-sur-Mer. Sécurité et Liberté La sécurité est un prérequis fondamental pour garantir la liberté de tous les habitants. Chaque quartier doit bénéficier d'un environnement sûr pour permettre à chacun de vivre sereinement. La sécurité doit être une priorité pour tous les âges et toutes les communautés. Projets Privés et Infrastructures Des projets structurants 100% privés sont envisagés pour améliorer les infrastructures de La Seyne-sur-Mer. La création d'une piscine et d'un cinéma, sans coût pour les Seynois, est un exemple de cette approche. Ces initiatives visent à dynamiser la ville tout en préservant les finances publiques.

Christophe Peuriere

Leïla Mahdad

Guillaume Capobianco

Kristelle Vincent

Jean-Louis Naux

Stephanie Le Grel

Damien Guttierez

Carla Damiani

Bernard Serer

Magali Froger

Bruno Fontaine

Laetitia Vanotti

Joel Houvet

Patricia Cecini

Michel Rozand

Caroline Fabianski

Patrice Solle

Angelique Marmois

Cedric Lagier

Monique Estienne

Jean Pierre Bonato

Awa Ndiaye

Jean Jacques Massouh

Sylvie Tosello

Jean Claude Pozzo Di Borgo

Rachel Weiss

Olivier Cecini

Laetitia Le Breton

Laurent Lenne

Arbia Tajaoui

Cataldo Simone

Julie Buti

Xavier Catala

Christianne Marquat

Tristan Damiani

Sophie Grosso

Joel Wilpert

Beatrice Herve

Jacky Ferreira

Alice Gallin-Martel

Philippe Lucci

Heloise Samat

Guillaume Chauveau

Catherine Thomelet

Philippe Jeanne

Sandrine Gerard

Fabien Lefevre

Laura Sambarino

Sebastien Levet

Zohra Sidi Dris Liste d'extrême-gauche

Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Zohra Sidi Dris Programme de Zohra Sidi Dris à La Seyne-sur-Mer (Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise) Engagement citoyen La liste citoyenne de La Seyne se veut représentative de la diversité de la population locale. Elle s'engage à rompre avec les politiques traditionnelles qui ont échoué à répondre aux besoins des habitants. L'objectif est de créer une démocratie locale où chaque voix compte et où les citoyens peuvent participer activement aux décisions. Priorités municipales Les priorités pour les six prochaines années incluent le renforcement de l'accès au logement et la mise en place de services gratuits pour améliorer la qualité de vie. La liste propose également de revitaliser le centre-ville pour en faire un lieu dynamique et accueillant. Ces initiatives visent à garantir un cadre de vie digne pour tous les Seynois. Protection et émancipation Un des axes majeurs du projet est la rénovation des établissements scolaires et la lutte contre les discriminations. Des formations seront mises en place pour promouvoir le vivre ensemble et réduire les inégalités. La sécurité sera également renforcée par une police de proximité et des médiateurs sociaux formés. Culture et environnement Le projet inclut la création d'une maison de la culture et le soutien à l'artisanat local pour dynamiser la vie culturelle de La Seyne. Des événements sportifs et culturels seront organisés pour rassembler la communauté. Enfin, des mesures seront prises pour protéger l'environnement et encourager les modes de transport doux.

Zohra Sidi Dris

Stéphane Renouf

Anaïs Ghouaïel

Wissem Rejeb

Martine Lagrive

Farid Kourdourli

Sabrina Sailly

Auguste Gomis

Brigitte Souverain

Kader Salhi

Kheira Bahri

Michel Abraini

Cécile Ouraga

Rami Dekhil

Aïcha Kaldy

Mourad Ait Mouhoub

Lamya Chenaf

Christophe Vicente

Djamila Haouari

Enzo Nessioui

Fatima Zerfaoui

Alain Stolfi

Nassera Kadi

Djamel Belfodil

Loreen Martinez

Mehdi Sta

Virginie Alario

Raïd Araar

Camille Lechable

Ali Abbes

Jamila Bougdim

Michaël Braun

Martine Guerrero

Didier Llopis

Pauline Lechable

Robert Telemaque

Corinne Galindo

Jean Colmars

Mériem Salah

Laurent Richard

Cynthia Ruiz

Kamel Fethi

Laetitia Louahem M'Sabah

Mohamed Rejeb

Sonia Melanjoie

Kamel Nia

Fatima Lahrache

Larda Hallali

Julie Guidicelli

Selim Nia

Dounia Gassab

Dorian Munoz Liste d'union à l'extrême-droite

LA SEYNE D'ABORD ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Dorian Munoz Programme de Dorian Munoz à La Seyne-sur-Mer (LA SEYNE D'ABORD !) Engagement pour La Seyne Dorian Munoz s'engage à défendre les intérêts des Seynois et à redonner fierté à La Seyne-sur-Mer. Il souhaite un projet ambitieux qui prenne en compte les atouts de la ville tout en faisant face aux défis actuels. Son équipe, composée de membres de différentes sensibilités politiques, vise à restaurer la cohésion et le calme dans la commune. Sécurité et ordre public La sécurité est présentée comme la priorité absolue du mandat de Dorian Munoz. Il propose un renforcement significatif de la police municipale, avec un objectif de 100 agents disponibles 24h/24. Des mesures telles que la création d'une brigade de nuit et une vidéoprotection renforcée sont envisagées pour protéger les biens et les personnes. Revitalisation économique Un grand projet de revitalisation du centre-ville et du port est prévu pour dynamiser l'économie locale. Dorian Munoz prévoit de soutenir les commerçants et les artisans à travers la création de l’OMCAS. L'objectif est de redonner vie à La Seyne en attirant des projets économiques et touristiques significatifs. Gestion municipale et démocratie locale Une gestion rigoureuse des finances municipales est au cœur des priorités de Dorian Munoz. Il promet de ne pas augmenter les impôts et de maîtriser les dépenses tout en défendant les intérêts de La Seyne face à Toulon Provence Méditerranée. La démocratie locale sera renforcée par des conseils de quartiers et des référendums pour impliquer davantage les habitants dans les décisions.

Dorian Munoz

Isabelle Delyon

Thierry Tidona

Nadine Garcez

Henri Gabriele

Sarah Chereau

Lionel Estivant

Dorothée Bertrand

Philippe Le Sausse

Marie-France Philipon

Mathieu Perchoc

Manon Manacorda

Jonathan Roth

Cécilia Zanna

William Khalifa

Fadila Bouzidi

Jean-Claude Houlné

Annie Heyse

Francis Gouley

Dominique Génin

Eric Rivieccio

Nicole Babot

Christian Audoly

Karine Dillenschneider

Michel Gelinot

Virginie Malbrec

Eric Montagne

Marie-Laure Matteucci

Pascal Grosselle

Mathilda Lambert

Eric Deschamps

Rose Morel

Christian Parsy

Martine Azoulay

Christophe Debove

Marie Salvat

Pierre Scotto Di Vettimo

Catherine Leduc

Michel Gagnon

Esther Lagier

Jérémy Durand

Patricia Polizzi

Jean-Jacques Génin

Rose-Marie Morana

Harold Daussion

Germaine Maingot

Sylvain Henon

Yuliya Zvyeryeva

Stéphan Le Bars

Joseph Minniti Liste des Républicains

PASSIONNEMENT LA SEYNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Joseph Minniti Programme de Joseph Minniti à La Seyne-sur-Mer (PASSIONNEMENT LA SEYNE) Engagement pour La Seyne Joseph Minniti exprime son engagement envers La Seyne-sur-Mer, soulignant l'importance de la continuité et de l'apaisement politique. Il met en avant la nécessité d'une équipe solide pour redresser la ville et lui redonner sa place dans le Var. La vision claire et l'expérience sont essentielles pour avancer dans les projets de développement local. Sécurité et Modernité La sécurité des Seynois est une priorité, avec des mesures telles que la présence policière 24h/24 et la création d'une brigade cynophile. La modernisation des espaces publics est également prévue, notamment avec la réhabilitation de la corniche de Tamaris et la création de nouveaux équipements. Ces initiatives visent à rendre la ville plus attractive et sécurisée pour tous. Équipements et Services La ville prévoit la réouverture de la piscine et la création de nouveaux équipements sportifs pour répondre aux besoins des habitants. Des projets culturels, comme la réhabilitation de l’Atelier mécanique, visent à dynamiser le centre-ville. De plus, des services de santé et des espaces intergénérationnels seront mis en place pour renforcer la cohésion sociale. Gestion Responsable Joseph Minniti s'engage à une gestion saine et responsable des finances de la ville, sans augmentation d'impôts. La poursuite du désendettement et la maîtrise des dépenses publiques sont des priorités pour assurer un avenir stable. Cette approche vise à garantir des ressources suffisantes pour les projets de développement de La Seyne.