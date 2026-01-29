Résultat municipale 2026 à La Seyne-sur-Mer : ne manquez rien de ce 1er tour

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer

Tête de listeListe
Stéphane Sacco
Stéphane Sacco Liste divers gauche
UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE
  • Stéphane Sacco
  • Brigitte Cheinet
  • Cédric Turco
  • Florence Guaddacha
  • Samir Ben Mihoub
  • Mireille Mavrides
  • Jimmy Coste
  • Isabelle Renier
  • Éric Marro
  • Valérie Romboni
  • Guy Calmes
  • Francine Di Mercurio-Marro
  • Robert Nigoghossian
  • Daniele Dimo
  • Roland Ducher
  • Joëlle Arnal
  • Guy Mouisse
  • Bouchra Kerroumi
  • Jean-Marc Gardere
  • Éliane Blanc
  • Arbi Alia
  • Vanina Laugier
  • Marcel-Paul Magagnosc
  • Mélina Loock
  • Xavier Natali
  • Maëlle Pistone
  • Oumar Ouattara
  • Anaïs Pascual
  • Nicolas Grilheres
  • Louise Cohen
  • Jean-Louis Bonny
  • Clémence Colle
  • Denis Gerner
  • Patricia Fund
  • Alain Tricoche
  • Andrée Bergia Paties
  • Adriano Mendes
  • Carole Moulin Calmes
  • Alexandre Quero
  • Dominique Nadal
  • André Touvier
  • Roseline Dauban
  • Gilles Gaignaire
  • Malika Riemer
  • Olivier Pontone
  • Raphaèle Touvier Blanc
  • Jean-Noel Rodriguez
  • Julie Birebent
  • Oscar Da Costa
  • Elodie Hernandez
  • Toussaint Codaccioni
Cheikh Mansour
Cheikh Mansour Liste divers droite
LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ
  • Cheikh Mansour
  • Christine Cuniberti
  • Sylvain Saez
  • Florence Maupin
  • Christian Dupla
  • Basma Bouchkara
  • Stéphane Lancellotta
  • Jennifer Constans
  • Rémy Laugier
  • Anne Locke
  • Nasser Legheddar
  • Agnès Filmon
  • Jean-Daniel Zwank
  • Chantal Pigaglio
  • Philippe Da Prato
  • Laura Celeste
  • Jean-Christophe Duverger
  • Laïla Saadallah
  • Laurent Dahmani
  • Marilou Lhomme
  • Alain Audibert
  • Michaëlle Fizelson
  • Philippe Baroux
  • Laurence Chiapello
  • Xavier Le Juez
  • Lisa Baska
  • Jean-Pierre Vanaria
  • Laurence Cochaux
  • Julien Idanez
  • Cassandra Verani
  • Gilles Bonny
  • Maryse Bierna
  • Faro Criccio
  • Patricia Le Gac
  • Adrien Cognet
  • Dominique Onde
  • Nicolas Lull
  • Martine Marchetti
  • Lucas Duflot
  • Stéphanie Don
  • Mickaël Zerfaoui
  • Brigitte Bicais
  • Jean-Claude Autran
  • Jacqueline Bourseul
  • Mamadou Diallo
  • Marie-Françoise Duvivier
  • Fabrice Susini
  • Françoise David
  • Pierre-Alexandre Capizzo
  • Tamaris Charlier
  • Laurent Agostinetti
Frederic Dailleau
Frederic Dailleau Liste Divers
ENSEMBLE, POUR LA SEYNE
  • Frederic Dailleau
  • Martine Pacaud
  • Nicolas Touzeau
  • Elodie Miette
  • Jean-Philippe Salini
  • Brigitte Villeval
  • Joel Bellenger
  • Celine Bezie
  • Christian Foucher
  • Virginie Pont
  • Poullo Toure
  • Laura Raimbaud
  • Michel Lefebvre
  • Andree Bonifay
  • Marc Moreno
  • Estelle Abad
  • Michel Coulon
  • Alexyse Bleurvacq
  • Sebastien Chamard
  • Helene Belcarz
  • Romain Lejolly
  • Cecile Cadinot
  • Jonathan Abad
  • Stephanie Boccard
  • Frederic Gomot
  • Cecile Pouydebat
  • Francois Loriette
  • Fatiha Attaf
  • Florian Emorine
  • Christine Montels
  • Axel Gauchon
  • Evelyne Pluchino
  • Pierre Humbert
  • Nathalie Renaud
  • Simouhammed Ibanay
  • Fanny Dekerle
  • Yannick Montels
  • Roselyne Roy
  • Philippe Cussonneau
  • Nathalie Vilchez
  • Serge Levy
  • Marie Chantal Fantino
  • Ludovic Bauwens
  • Laura Le Lann
  • Julien Castello
  • Virginie Sudre
  • Clement Bassiere
  • Severine Senes
  • Guillaume Berthaud
  • Monique Levy
  • Laurent Debene
Olivier Andrau
Olivier Andrau Liste divers gauche
LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES
  • Olivier Andrau
  • Martine Maurizio
  • Jean-Jacques Bodevin
  • Marie-Claude Marchandise
  • Guillaume Bonnamour
  • Isabelle Devoto
  • Michel Tissier-Beaumont
  • Ulrike Schistowski
  • Daniel Bertrand
  • Elsa Aledo
  • Emmanuel Lantes
  • Magali Guis
  • Laerte Palangie
  • Noura El Hamrouni
  • Michel Imbert
  • Juliette Germain
  • Alaric Tabaries
  • Christelle Siromolot
  • Maxime Przadka
  • Valerie Hirschfield
  • Franck Fabre
  • Sabrina Asloune
  • Tristan Bernard
  • Nathalie Nicolas
  • Baptiste Comte
  • Françoise Blondel
  • César Le Gallo
  • Corine Pollet
  • Nicolas Grammatico
  • Rokhaya Fall
  • Alexis Bourai
  • Charlotte Andrau-Delamoriniere
  • Frédéric Connault
  • Meryl Santini
  • Alexandre Cara-Ribas
  • Muriel Santinacci
  • Jean Innocenzi
  • Valérie Charmel
  • Alain Tetaz
  • Léa Martin
  • Jacques Bonnaud
  • Nathalie Poupeney
  • Olivier Comte
  • Annie Praud
  • Claude Dini
  • Denise Reverdito
  • Jean-Luc Bruno
  • Martine Richard
  • Marc Vuillemot
Christophe Peuriere
Christophe Peuriere Liste divers droite
MON PARTI C'EST LA SEYNE
  • Christophe Peuriere
  • Leïla Mahdad
  • Guillaume Capobianco
  • Kristelle Vincent
  • Jean-Louis Naux
  • Stephanie Le Grel
  • Damien Guttierez
  • Carla Damiani
  • Bernard Serer
  • Magali Froger
  • Bruno Fontaine
  • Laetitia Vanotti
  • Joel Houvet
  • Patricia Cecini
  • Michel Rozand
  • Caroline Fabianski
  • Patrice Solle
  • Angelique Marmois
  • Cedric Lagier
  • Monique Estienne
  • Jean Pierre Bonato
  • Awa Ndiaye
  • Jean Jacques Massouh
  • Sylvie Tosello
  • Jean Claude Pozzo Di Borgo
  • Rachel Weiss
  • Olivier Cecini
  • Laetitia Le Breton
  • Laurent Lenne
  • Arbia Tajaoui
  • Cataldo Simone
  • Julie Buti
  • Xavier Catala
  • Christianne Marquat
  • Tristan Damiani
  • Sophie Grosso
  • Joel Wilpert
  • Beatrice Herve
  • Jacky Ferreira
  • Alice Gallin-Martel
  • Philippe Lucci
  • Heloise Samat
  • Guillaume Chauveau
  • Catherine Thomelet
  • Philippe Jeanne
  • Sandrine Gerard
  • Fabien Lefevre
  • Laura Sambarino
  • Sebastien Levet
Zohra Sidi Dris
Zohra Sidi Dris Liste d'extrême-gauche
Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise
  • Zohra Sidi Dris
  • Stéphane Renouf
  • Anaïs Ghouaïel
  • Wissem Rejeb
  • Martine Lagrive
  • Farid Kourdourli
  • Sabrina Sailly
  • Auguste Gomis
  • Brigitte Souverain
  • Kader Salhi
  • Kheira Bahri
  • Michel Abraini
  • Cécile Ouraga
  • Rami Dekhil
  • Aïcha Kaldy
  • Mourad Ait Mouhoub
  • Lamya Chenaf
  • Christophe Vicente
  • Djamila Haouari
  • Enzo Nessioui
  • Fatima Zerfaoui
  • Alain Stolfi
  • Nassera Kadi
  • Djamel Belfodil
  • Loreen Martinez
  • Mehdi Sta
  • Virginie Alario
  • Raïd Araar
  • Camille Lechable
  • Ali Abbes
  • Jamila Bougdim
  • Michaël Braun
  • Martine Guerrero
  • Didier Llopis
  • Pauline Lechable
  • Robert Telemaque
  • Corinne Galindo
  • Jean Colmars
  • Mériem Salah
  • Laurent Richard
  • Cynthia Ruiz
  • Kamel Fethi
  • Laetitia Louahem M'Sabah
  • Mohamed Rejeb
  • Sonia Melanjoie
  • Kamel Nia
  • Fatima Lahrache
  • Larda Hallali
  • Julie Guidicelli
  • Selim Nia
  • Dounia Gassab
Dorian Munoz
Dorian Munoz Liste d'union à l'extrême-droite
LA SEYNE D'ABORD !
  • Dorian Munoz
  • Isabelle Delyon
  • Thierry Tidona
  • Nadine Garcez
  • Henri Gabriele
  • Sarah Chereau
  • Lionel Estivant
  • Dorothée Bertrand
  • Philippe Le Sausse
  • Marie-France Philipon
  • Mathieu Perchoc
  • Manon Manacorda
  • Jonathan Roth
  • Cécilia Zanna
  • William Khalifa
  • Fadila Bouzidi
  • Jean-Claude Houlné
  • Annie Heyse
  • Francis Gouley
  • Dominique Génin
  • Eric Rivieccio
  • Nicole Babot
  • Christian Audoly
  • Karine Dillenschneider
  • Michel Gelinot
  • Virginie Malbrec
  • Eric Montagne
  • Marie-Laure Matteucci
  • Pascal Grosselle
  • Mathilda Lambert
  • Eric Deschamps
  • Rose Morel
  • Christian Parsy
  • Martine Azoulay
  • Christophe Debove
  • Marie Salvat
  • Pierre Scotto Di Vettimo
  • Catherine Leduc
  • Michel Gagnon
  • Esther Lagier
  • Jérémy Durand
  • Patricia Polizzi
  • Jean-Jacques Génin
  • Rose-Marie Morana
  • Harold Daussion
  • Germaine Maingot
  • Sylvain Henon
  • Yuliya Zvyeryeva
  • Stéphan Le Bars
Joseph Minniti
Joseph Minniti Liste des Républicains
PASSIONNEMENT LA SEYNE
  • Joseph Minniti
  • Christine Sinquin
  • Stéphane Deutsch
  • Marie-Claude Paganelli-Argiolas
  • Bertrand Pin
  • Lydie Onteniente
  • Ludovic Pontone
  • Virginie Sanchez
  • Claude Astore
  • Véronique Leportois
  • Pierre Garcin
  • Valérie Guittienne
  • Mickaël Leroy
  • Danielle Deous
  • Fathi Bousbih
  • Hélène Campari
  • Nabil Chafroud
  • Elisabeth Gues
  • Christophe Graziani
  • Laurence Perrin Boussu
  • Gérard Beccaria
  • Nathalie Avogadro
  • Patrice Bessone
  • Elodie Escriva
  • Miloud Amrani
  • Marie Tabacchi
  • Daniel Martinez
  • Adeline Joyan-Pierre
  • Lucas Fie
  • Sonia Nart-Boukarfi
  • Dominique Lexa
  • Christelle Brondeau
  • Jean-François Gilkens
  • Cécile Hugueny
  • Christophe Masson
  • Annabelle Cyrot
  • Yves Dimeglio
  • Céline Allegre
  • François Zahoui
  • Myriam Guillaume
  • Philippe Lecca
  • Léa Bismuth
  • Ahmed Slimani
  • Apoline Di Maio
  • Julien Pauchet
  • Noémie Lamongie
  • Paul Rossi
  • Lily Deroin
  • Victor Libbra

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Bicais
Nathalie Bicais (36 élus) La seyne, j'y crois ! 		7 164 44,12%
  • Nathalie Bicais
  • Jean-Pierre Colin
  • Christine Sinquin
  • Guillaume Capobianco
  • Corinne Chenet
  • Gerard Beccaria
  • Christelle Lachaud
  • Damien Guttierez
  • Malika Baghdad
  • Cheikh Mansour
  • Marie-Claude Paganelli-Argiolas
  • Joseph Minniti
  • Véronique Leportois
  • Christophe Peuriere
  • Kristelle Vincent
  • Pascal Tassisto
  • Sophie Montbarbon
  • Dominique Baviera
  • Elisabeth Gues
  • Ali Gharbi
  • Lydie Onteniente-Deroin
  • Christian Dupla
  • Catherine Penard
  • Daniel Martinez
  • Fatiha Peter
  • Alain Boyer
  • Katia Morand
  • André Castillo
  • Narjès Ouerghi
  • Yves Dimeglio
  • Valérie Kaddouri
  • Dominique Lexa
  • Nathalie Soriano
  • Didier Raulot
  • Valérie Guittienne
  • Sébastien Gioia
Marc Vuillemot
Marc Vuillemot (8 élus) La seyne 2020, l'énergie positive 		5 429 33,43%
  • Marc Vuillemot
  • Cécile Jourda
  • Anthony Civettini
  • Basma Bouchkara
  • Stephane Lancellotta
  • Bouchra Reano
  • Hakim Bouaksa
  • Cassandra Verani-Laï
Sandra Torrés
Sandra Torrés (3 élus) L'union pour la seyne 		1 877 11,56%
  • Sandra Torrés
  • Serge Daninos
  • Virginie Sanchez
Dorian Munoz
Dorian Munoz (2 élus) Le rassemblement pour la seyne 		1 767 10,88%
  • Dorian Munoz
  • Isabelle Delyon
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 37,65%
Taux d'abstention 62,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 658

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Vuillemot
Marc Vuillemot La seyne 2020, l'énergie positive 		3 542 23,01%
Nathalie Bicais
Nathalie Bicais La seyne, j'y crois ! 		3 358 21,82%
Dorian Munoz
Dorian Munoz Le rassemblement pour la seyne 		2 402 15,61%
Luc Docteur Patentreger
Luc Docteur Patentreger La seyne verte et ouverte 		2 130 13,84%
Sandra Torrés
Sandra Torrés Agir pour les seynois 		1 722 11,19%
Serge Daninos
Serge Daninos La seyne gagne 		1 359 8,83%
Samir Ben-Mihoub
Samir Ben-Mihoub Citoyens en seyne 		457 2,97%
Patrice Bessone
Patrice Bessone Nous, la seyne : notre seul parti, c'est la seyne 		417 2,71%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 35,89%
Taux d'abstention 64,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 858

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Vuillemot
Marc Vuillemot (35 élus) Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble ! 		11 511 40,14%
  • Marc Vuillemot
  • Raphaële Leguen Née Frapolli
  • Anthony Civettini
  • Denise Reverdito Née Ortigue
  • Claude Astore
  • Marie Bouchez
  • Jean-Luc Bigeard
  • Martine Ambard
  • Christian Barlo
  • Isabelle Renier Née Beunard
  • Christian Pichard
  • Cecile Jourda Née Alberti
  • Eric Marro
  • Joëlle Arnal Née Restagno
  • Rachid Maziane
  • Danielle Perez-Lopez Née Dimo
  • Yves Gavory
  • Jocelyne Leon Née Castillo
  • Makki Boutekka
  • Christiane Jambou Née Peiré
  • Jean-Luc Bruno
  • Michèle Houbart Née Portelli
  • Olivier Andrau
  • Any Baudin Née Belmonte
  • Pierre Poupeney
  • Florence Cyrulnik Née Gilis
  • Robert Teisseire
  • Marie Viazzi Née Carriglio
  • Claude Dini
  • Salima Arrar
  • Louis Correa
  • Corinne Scajola Née Pollet
  • Riad Gharbi
  • Bouchra Reano Née Jebri
  • Christopher Dimek
Damien Guttierez
Damien Guttierez (7 élus) La seyne change en bleu marine 		8 716 30,40%
  • Damien Guttierez
  • Reine Peugeot
  • Joël Houvet
  • Virginie Sanchez
  • Alain Baldacchino
  • Dominique Granet
  • Patrick Fouilhac
Philippe Vitel
Philippe Vitel (7 élus) Unis, faisons gagner la seyne 		8 444 29,45%
  • Philippe Vitel
  • Nathalie Bicais
  • Jean-Pierre Colin
  • Sandra Torres
  • Romain Vincent
  • Corinne Chenet
  • Joseph Minniti
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 64,69%
Taux d'abstention 35,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 29 415

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Vuillemot
Marc Vuillemot Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble ! 		7 598 29,26%
Damien Guttierez
Damien Guttierez La seyne change en bleu marine 		6 822 26,27%
Philippe Vitel
Philippe Vitel Ensemble faisons gagner la seyne 		4 409 16,97%
Jean-Pierre Colin
Jean-Pierre Colin Notre parti, c' est la seyne 		3 325 12,80%
Patrick Martinenq
Patrick Martinenq Plus belle la seyne, plus belles nos vies 		1 460 5,62%
Laurent Richard
Laurent Richard Front de gauche place au peuple de la seyne sur mer 		843 3,24%
Gilbert Perea
Gilbert Perea Sauvons la seyne avec la vraie droite 		827 3,18%
Daniel-Raoul Canépa
Daniel-Raoul Canépa Cap vers un futur en seyne 		683 2,63%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 58,66%
Taux d'abstention 41,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 26 670

Villes voisines de la Seyne-sur-Mer

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