Résultat municipale 2026 à Laon : découvrez l'intégralité des résultats du 1er tour dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Laon [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Laon sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Laon
17:57 - Laon : des élections marquées par la poussée RN
Le parti à la flamme récoltait 9,76% des votes lors des élections municipales à Laon en 2020. Il n'y aura aucun second tour, Eric Delhaye étant choisi dès le premier. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 32,59% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,22% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 27,48% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 46,41% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,23% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 42,73% pour le mouvement lepéniste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.
17:11 - Le taux de participation dans l'Aisne s'élève à 41,33% à 17h
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 41,33% pour le premier tour dans l'Aisne.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Laon
En parallèle des élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Laon. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 66,38 % du corps électoral (au-dessus de la moyenne nationale), en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 35,73 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 56,93 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 44,36 %, loin des 58,02 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une localité frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Comment Laon a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
La préférence des électeurs de Laon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes de juin 2024 à Laon avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,23%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,32% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Laon avaient ensuite placé en tête Nicolas Dragon (Rassemblement National) avec 42,73% au premier tour, devant Charles Culioli (Union de la gauche) avec 28,01%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laon
|Tête de listeListe
|
Aude Bono-Vandorme
Liste divers centre
DEMAIN, FIERS DE LAON
|
|
Nicolas Dragon
Liste du Rassemblement National
Rassemblement Pour le Laon Demain
|
|
Dominique Caillet
Liste d'union à gauche
Vivre ensemble à Laon
|
|
Emmanuel Cervi
Liste d'extrême droite
LAON notre ville notre avenir
|
|
Eric Delhaye
Liste divers centre
Laon, notre passion commune
|
|
Jean-Loup Pernelle
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Delhaye (30 élus) Faisons coeur ensemble
|3 019
|61,54%
|
|Fawaz Karimet (4 élus) Laon en commun
|1 230
|25,07%
|
|Nicolas Dragon (1 élu) Laon vie de vivre a laon
|479
|9,76%
|
|Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|100
|2,03%
|Matthieu Boufflet Matthieu boufflet
|77
|1,56%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|33,62%
|Taux d'abstention
|66,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 102
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Lefevre (29 élus) En confiance avec antoine lefevre
|4 512
|58,80%
|
|Damien Delavenne (4 élus) Un nouveau maire, un nouveau souffle
|1 976
|25,75%
|
|Yan Ruder (1 élu) Aux actes citoyens
|507
|6,60%
|
|Hervé Tellier (1 élu) Une autre vision de laon
|428
|5,57%
|
|Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|250
|3,25%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|51,45%
|Taux d'abstention
|48,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|7 932
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