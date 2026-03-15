Résultat municipale 2026 à Laon : les résultats et les actus en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Laon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Laon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Laon
17:11 - Les candidats se préparent à affronter des défis de santé
À Laon, la santé est un enjeu central abordé par les candidats aux municipales à l'approche du premier tour. Le manque de professionnels de santé, notamment de médecins et d'infirmiers, complique l'accès aux soins dans une ville où la population âgée croît. Le futur maire devra agir pour améliorer l'attractivité et l'offre de soins. Lire sur lunion.fr
10/03/26 - 00:11 - Les candidats de Laon choisissent des noms variés
Les élections municipales de 2026 approchent dans le Laonnois, avec 316 listes enregistrées pour 240 communes. Les candidats rivalisent de créativité pour nommer leurs listes, allant des jeux de mots à la sobriété. Les électeurs de Laon, Chauny et des villages environnants auront donc un choix varié en termes de propositions électorales. Lire sur lunion.fr
10/03/26 - 00:11 - Les candidats cherchent à revitaliser Laon
À Laon, les candidats aux élections municipales de 2026 proposent des solutions pour revitaliser le commerce face à une vacance commerciale croissante. Aude Bono-Vandorme suggère des chèques subventionnés pour encourager les achats locaux, tandis que d'autres candidats évoquent la création de foncières pour racheter des locaux vacants. La démographie vieillissante des commerçants et le challenge de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation constituent des défis majeurs pour le futur élu. Lire sur lunion.fr
09/03/26 - 10:01 - Le Sirtom prépare le budget pour les prochains élus
Le dernier conseil syndical du Sirtom a eu lieu à Laon dans un contexte d'élections municipales imminentes. Les délégués ont principalement discuté des aspects budgétaires, approuvant le compte financier unique et le budget primitif essentiel au fonctionnement du syndicat. Ce budget doit être validé avant que les nouveaux élus ne prennent leurs fonctions et désignent les futurs responsables en mai. Lire sur lunion.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laon
|Tête de listeListe
|
Aude Bono-Vandorme
Liste divers centre
DEMAIN, FIERS DE LAON
|
|
Nicolas Dragon
Liste du Rassemblement National
Rassemblement Pour le Laon Demain
|
|
Dominique Caillet
Liste d'union à gauche
Vivre ensemble à Laon
|
|
Emmanuel Cervi
Liste d'extrême droite
LAON notre ville notre avenir
|
|
Eric Delhaye
Liste divers centre
Laon, notre passion commune
|
|
Jean-Loup Pernelle
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Delhaye (30 élus) Faisons coeur ensemble
|3 019
|61,54%
|
|Fawaz Karimet (4 élus) Laon en commun
|1 230
|25,07%
|
|Nicolas Dragon (1 élu) Laon vie de vivre a laon
|479
|9,76%
|
|Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|100
|2,03%
|Matthieu Boufflet Matthieu boufflet
|77
|1,56%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|33,62%
|Taux d'abstention
|66,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 102
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Lefevre (29 élus) En confiance avec antoine lefevre
|4 512
|58,80%
|
|Damien Delavenne (4 élus) Un nouveau maire, un nouveau souffle
|1 976
|25,75%
|
|Yan Ruder (1 élu) Aux actes citoyens
|507
|6,60%
|
|Hervé Tellier (1 élu) Une autre vision de laon
|428
|5,57%
|
|Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|250
|3,25%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|51,45%
|Taux d'abstention
|48,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|7 932
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