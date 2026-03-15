Résultat municipale 2026 à Laon : les résultats et les actus en temps réel

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laon

Tête de listeListe
Aude Bono-Vandorme
Aude Bono-Vandorme Liste divers centre
DEMAIN, FIERS DE LAON
  • Aude Bono-Vandorme
  • Yves Robin
  • Aurore Carlier
  • Mikalaï Krasnou
  • Pascale Lignot
  • Sébastien Lallemand
  • Emmanuelle Jay
  • Laurent Thurotte
  • Annie Michel
  • Christian Moyon
  • Valérie Gauzelin
  • Mathieu Pietrzak
  • Emilie Laforest
  • Yann Pacot
  • Chantal Volant
  • Alexis Quere
  • Jamila Tajjour
  • Pierre-Antoine Michel
  • Estelle Eloy
  • Romain Oggeri
  • Shahnaz Makeh Vandian
  • Jean-Jules Capliez
  • Magali Massé
  • Daniel Gervois
  • Clotilde Martigny
  • Patrick Meauchaussée
  • Karima Ourahou
  • Pascal Graindorge
  • Marie-Isabelle Lancelot
  • Julian Crevits
  • Flavie Libault
  • Frédéric Bourrier
  • Elodie Cressent
  • Patrick Marschall
  • Fiona Haouas
Nicolas Dragon
Nicolas Dragon Liste du Rassemblement National
Rassemblement Pour le Laon Demain
  • Nicolas Dragon
  • Cindy Wallet
  • Geoffrey Crampon
  • Bernardine Lamant
  • Damien Millotte
  • Aurélie Sarrazin
  • Nicolas Level
  • Bérénice Duplant
  • Guy-Paul Rousseau
  • Aurore Hédin
  • Stéphane Oudelet
  • Pascale Lemaire
  • Frédéric Carlier
  • Kelly Riche
  • Benoit Bruneaux
  • Laura Paul
  • Loïc Saget
  • Pascale Rose
  • Jonathan Chantreux
  • Hyacinthe Magniez
  • Marc Hutin
  • Jacqueline Bienaimé
  • Michel Pierret
  • Mélanie Holley
  • Jean-Noël Thorin
  • Kassandra Riche
  • Laurent Delabre
  • Marie-Pierre Paul
  • Julien Dupontreué
  • Carine Vansumsen
  • Kévin Petit
  • Stacy Drouart
  • Lionel Aberton
  • Marie-Christine Bontemps
  • Frédy Pierru
Dominique Caillet
Dominique Caillet Liste d'union à gauche
Vivre ensemble à Laon
  • Dominique Caillet
  • Sarah Vermeulen
  • Hervé Tellier
  • Caroline Desachy
  • Patrick Degembe
  • Lou-Ann Courleux
  • François Turquin
  • Isabelle Beaudoin
  • Thomas Obarzanek
  • Claudine Brunet
  • Régis Lagasse
  • Isabelle Brabant
  • Jean-Baptiste Traversac
  • Fabienne Proietti-Farnese
  • Benoit Vincent
  • Leïla Maige
  • Edouard Demay
  • Apolyne Courleux
  • Bernard Beaudet
  • Lisa Dubuquoy
  • Eric Leduc
  • Maria Luisa Casas Novas Dos Santos
  • Jacky Sara
  • Anne Lagoutte
  • Luc Carion
  • Nadège Thiebaut
  • Jean-Matthieu Erambert
  • Nancie Posset
  • Thomas Willier
  • Sylvie Binet
  • Jean-Pierre Toussaint
  • Marie-Renée Lecocq
  • Joseph Debray
  • Marie-Françoise Conynck
  • Raymond Prunier
  • Danielle Carpentier
  • Maurice Maige
Emmanuel Cervi
Emmanuel Cervi Liste d'extrême droite
LAON notre ville notre avenir
  • Emmanuel Cervi
  • Paulette Branquart
  • Claude Guillon
  • Valérie Pascual
  • Serge Boillot
  • Stéphanie Dumange
  • David Lahaye
  • Stacy Kapral
  • Damien Laurin
  • Gwendoline Courtin
  • Philippe Douchain
  • Prescilia Pagan
  • Thierry Defreint
  • Maryline Valin
  • Bernard Verheyden
  • Annette Cervoise
  • Jean-Baptiste Persin
  • Françoise Gency
  • Eric Mereaux
  • Emmanuelle Hergott
  • Michel Druet
  • Béatrice Warrin
  • Gérard Thurotte
  • Laurence Peiffer
  • Stéphane Topin
  • Nathalie Kameche
  • Joel Dhennequin
  • Virginie Choain
  • Patrice Cuvilly
  • Carine Momodzia Kpebousson
  • Romuald Germain
  • Sandrine Samin
  • Jean-Claude Dufour
  • Sandrine Mereaux
  • Michel Dupre
Eric Delhaye
Eric Delhaye Liste divers centre
Laon, notre passion commune
  • Eric Delhaye
  • Carole Meullemiestre
  • Frédéric Joly
  • Sylvie Letot Durande
  • Pierre Caurier
  • Séverine Dupont
  • Hubert Dauchez
  • Nathalie Bove
  • Driss Lahyani
  • Claudia Mathieu
  • Antoine Lefèvre
  • Sophie Charles Etienne
  • Fawaz Karimet
  • Anne-Marie Sauvez
  • Vivien Bruneel
  • Géraldine Faucheux
  • Jean-Marie Quéré
  • Delphine Vallière
  • Dominique Pierre
  • Cathy Chatelain
  • Yan Ruder
  • Myriam Lavoine
  • Philippe Parcheminier
  • Béatrice Lebel
  • Loîc Michel
  • Béatrice Lagneau-Zielinski
  • Frédéric Poidevin
  • Nathalie Ravaux
  • Christophe Guillaume
  • Christine Selowajski
  • Eric Lainé
  • Carine Aboudi Eko
  • Eloi Gouillieux-Vitu
  • Béatrice Chartier
  • Sahin-Can Erman
Jean-Loup Pernelle
Jean-Loup Pernelle Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jean-Loup Pernelle
  • Claire Ledoux
  • Colin Levert
  • Catherine Allot
  • Pascal Delvo
  • Marianne Laigle
  • Damien Kmiécinski
  • Agnès Souaille
  • Yann Commeau
  • Fatiha Aoucheni
  • Boujemâa Kalaoui
  • Sophie Duménil
  • Alexandre Langlois
  • Madeleine Vanleene
  • Francis Lepreux
  • Christiane Laforest
  • Alexandre Kalb
  • Viviane Monoy
  • Ismaïla Traoré
  • Léa Kimbékété
  • Michel Delanoy
  • Mélinda Petit
  • Mathieu Lenne
  • Christelle Oudin
  • Nordine Ankour
  • Michèle Venant
  • Serge Lemoine
  • Angéline Boulant
  • Clément Demotié
  • Cécile Lefèvre - Berdjani
  • Vincent Painvin
  • Christine Cormont
  • Julien Hélin
  • Valérie Oblet
  • Anthony Aubry

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Delhaye
Eric Delhaye (30 élus) Faisons coeur ensemble 		3 019 61,54%
  • Eric Delhaye
  • Séverine Dupont
  • Yves Robin
  • Sylvie Letot Durande
  • Jean-Marie Quéré
  • Hanan Lahyani
  • Yves Buffet
  • Claudia Mathieu
  • Hubert Dauchez
  • Sophie Etienne Charles
  • Eloi Goullieux
  • Aude Delebarre
  • Frédéric Joly
  • Anne-Marie Sauvez
  • Frédéric Poidevin
  • Gaëdic Blanchard-Douchain
  • Philippe Mozin
  • Marie Michelle Pascual
  • Dominique Pierre
  • Delphine Vallière
  • Antoine Lefevre
  • Agnès Tourneux
  • Dominique Valissant
  • Cathy Chatelain
  • Mickaël Beaufrere
  • Béatrice Lebel
  • Sébastien Weil
  • Marie-Pierre Fourdrain Fay
  • Philippe Cervi
  • Béatrice Lagneau
Fawaz Karimet
Fawaz Karimet (4 élus) Laon en commun 		1 230 25,07%
  • Fawaz Karimet
  • Carole Meullemiestre
  • Yan Ruder
  • Nathalie Dussart
Nicolas Dragon
Nicolas Dragon (1 élu) Laon vie de vivre a laon 		479 9,76%
  • Nicolas Dragon
Jean-Loup Pernelle
Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		100 2,03%
Matthieu Boufflet
Matthieu Boufflet Matthieu boufflet 		77 1,56%
Participation au scrutin Laon
Taux de participation 33,62%
Taux d'abstention 66,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 102

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Lefevre
Antoine Lefevre (29 élus) En confiance avec antoine lefevre 		4 512 58,80%
  • Antoine Lefevre
  • Aude Bono
  • Yves Robin
  • Nicole Girard
  • Eric Delhaye
  • Marie Soller
  • Philippe Parcheminier
  • Marie-France Doyez
  • Yves Buffet
  • Marlène Paulmier
  • Habib Haouass
  • Michèle Hervy
  • Philippe Mozin
  • Béatrice Lebel
  • Olivier Lemaire
  • Gaëdic Blanchard-Douchain
  • Philippe Cervi
  • Sylvie Letot Durande
  • Laurent Fournier
  • Anne-Marie Sauvez
  • Dominique Valissant
  • Marie Pascual-Delgado
  • Robert Nonnenmacher
  • Annick Vanpuywelde
  • Nicolas Michel
  • Françoise Catillon
  • Yves Levent
  • Suzanne Buire
  • Antoine Cuvillier
Damien Delavenne
Damien Delavenne (4 élus) Un nouveau maire, un nouveau souffle 		1 976 25,75%
  • Damien Delavenne
  • Christine Cazeneuve
  • Fawaz Karimet
  • Séverine Dupont
Yan Ruder
Yan Ruder (1 élu) Aux actes citoyens 		507 6,60%
  • Yan Ruder
Hervé Tellier
Hervé Tellier (1 élu) Une autre vision de laon 		428 5,57%
  • Hervé Tellier
Jean-Loup Pernelle
Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		250 3,25%
Participation au scrutin Laon
Taux de participation 51,45%
Taux d'abstention 48,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 7 932

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