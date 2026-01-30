Résultat municipale 2026 à Laval : consultez les résultats du premier tour dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Laval [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Laval sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Laval
18:59 - Laval : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
En marge des élections municipales, Laval fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 49 474 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 817 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 11 853 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (68,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 4 598 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 12,84%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 440 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Laval, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.
17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Laval
Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Laval il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 13,99% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,83% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 8,72% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop faible, à Laval comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 19,83% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 20,81% pour le parti à la flamme sur l'ensemble des circonscriptions de Laval. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,46% lors du vote final.
17:43 - Le taux de participation à 17h en Mayenne pour les municipales 2026 dévoilé
Le taux de participation dans le département de la Mayenne lors de ces élections municipales 2026 à 17h est de 52,53% selon le ministère de l'Intérieur. C'est en nette baisse par rapport au scrutin municipal de 2014 (58,92%).
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Laval aux dernières élections ?
Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Laval, l'affluence aux urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 11 707 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 38,62 % (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national) alors que la pandémie du coronavirus perturbait la compétition. Rappelons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 22 848 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,92 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 50,17 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 67,22 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 51,69 % des électeurs locaux. Avec du recul, le territoire se révèle donc sensiblement comme une contrée où la participation peine à décoller.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laval
|Tête de listeListe
|
Thomas Brisseau
Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR LAVAL
|
|
Samia Soultani-Vigneron
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LAVAL
|
|
Florian Bercault
Liste d'union à gauche
Laval à venir
|
|
Kamel Ogbi
Liste de La France insoumise
LAVAL EN COMMUN
|
|
Martine Amelin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian Bercault (33 élus) Demain laval ensemble, écologique et solidaire
|6 308
|53,43%
|
|Didier Pillon (10 élus) Laval passionnement
|5 496
|46,56%
|
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|40,20%
|Taux d'abstention
|59,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 213
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Pillon Laval passionnement
|4 559
|40,81%
|Florian Bercault Demain laval ensemble
|3 776
|33,80%
|Isabelle Eymon Laval, ecologique et solidaire
|1 964
|17,58%
|Jean-Michel Cadenas Laval en avant
|692
|6,19%
|Martine Amelin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|178
|1,59%
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|38,62%
|Taux d'abstention
|61,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 707
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Zocchetto (35 élus) Ensemble reveillons laval
|10 498
|51,56%
|
|Jean-Christophe Boyer (9 élus) Laval au coeur
|8 360
|41,06%
|
|Jean-Christophe Gruau (1 élu) Laval mieux vivre
|1 499
|7,36%
|
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|65,66%
|Taux d'abstention
|34,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,88%
|Nombre de votants
|21 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Zocchetto Ensemble reveillons laval
|9 065
|46,40%
|Jean-Christophe Boyer Laval au coeur
|6 743
|34,51%
|Jean-Christophe Gruau Laval mieux vivre
|1 977
|10,11%
|Jean-Marc Bedue Carton rouge - place aux citoyennes et citoyens
|1 420
|7,26%
|Martine Amelin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|331
|1,69%
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|20 292
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