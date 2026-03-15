Résultat municipale 2026 à Laval : les informations à ne pas rater sur le scrutin
Résultat de l'élection municipale 2026 à Laval [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Laval ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Laval
07:46 - Tout savoir sur les municipales à Laval
Les 34 bureaux de vote de la ville de Laval ferment à 18 h. Les municipales sont l'occasion pour les votants de Laval de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur localité. Quel candidat sera élu après Florian Bercault, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à Laval est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
13/03/26 - 18:44 - Samia Soultani-Vigneron propose d'axer son mandat sur la santé mentale
Samia Soultani-Vigneron, candidate divers-droite, mène la liste pour les élections municipales à Laval, prévues les 15 et 22 mars. Elle souhaite concentrer son mandat sur la santé mentale, une problématique croissante selon elle, et vise à renverser la mairie dominée par la gauche depuis 2020. Cela inclut des initiatives pour attirer des psychiatres dans la ville. Lire sur francebleu.fr
13/03/26 - 18:16 - Les candidats présentent leurs projets sportifs à Laval
Lors d'une rencontre organisée à Laval, les candidats à la mairie ont discuté des enjeux liés à la politique sportive de la ville, notamment la rénovation des infrastructures. Florian Bercault, candidat divers gauche, a proposé de transformer la salle polyvalente en Arena sportive, tandis que ses concurrents ont évoqué des audits des gymnases. Les élections municipales approchent avec une attention particulière portée à la place du sport dans la commune. Lire sur francebleu.fr
13/03/26 - 16:46 - À rebours du climat politique national, la campagne à Laval se déroule sans tension
À Laval, la campagne du 1er tour des élections municipales de 2026 a été caractérisée par des échanges courtois, bien loin des conflits attendus. Seul le sujet de la sécurité a provoqué quelques tensions, témoignant d'un clivage idéologique. Alors que le vote approche, un renforcement des stratégies de discours est à prévoir. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Laval
|Tête de listeListe
|
Thomas Brisseau
Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR LAVAL
|
|
Samia Soultani-Vigneron
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LAVAL
|
|
Florian Bercault
Liste d'union à gauche
Laval à venir
|
|
Kamel Ogbi
Liste de La France insoumise
LAVAL EN COMMUN
|
|
Martine Amelin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian Bercault (33 élus) Demain laval ensemble, écologique et solidaire
|6 308
|53,43%
|
|Didier Pillon (10 élus) Laval passionnement
|5 496
|46,56%
|
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|40,20%
|Taux d'abstention
|59,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 213
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Pillon Laval passionnement
|4 559
|40,81%
|Florian Bercault Demain laval ensemble
|3 776
|33,80%
|Isabelle Eymon Laval, ecologique et solidaire
|1 964
|17,58%
|Jean-Michel Cadenas Laval en avant
|692
|6,19%
|Martine Amelin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|178
|1,59%
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|38,62%
|Taux d'abstention
|61,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 707
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Zocchetto (35 élus) Ensemble reveillons laval
|10 498
|51,56%
|
|Jean-Christophe Boyer (9 élus) Laval au coeur
|8 360
|41,06%
|
|Jean-Christophe Gruau (1 élu) Laval mieux vivre
|1 499
|7,36%
|
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|65,66%
|Taux d'abstention
|34,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,88%
|Nombre de votants
|21 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Zocchetto Ensemble reveillons laval
|9 065
|46,40%
|Jean-Christophe Boyer Laval au coeur
|6 743
|34,51%
|Jean-Christophe Gruau Laval mieux vivre
|1 977
|10,11%
|Jean-Marc Bedue Carton rouge - place aux citoyennes et citoyens
|1 420
|7,26%
|Martine Amelin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|331
|1,69%
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|20 292
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