Résultat municipale 2026 à Le Blanc-Mesnil : les actus et les résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Le Blanc-Mesnil ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil
07:50 - Journée électorale au Blanc-Mesnil : les horaires des bureaux de vote
Les 27 bureaux de vote de la ville du Blanc-Mesnil fermeront à 20 heures. Ce dimanche 15 mars, les 27 175 votants du Blanc-Mesnil sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des précédentes municipales, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du Covid-19. Il avait été reporté au mois de juin. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
13/03/26 - 12:36 - La gauche et la droite se livrent bataille au Blanc-Mesnil
Au Blanc-Mesnil, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues, accentuées par la publication d'un livre critiquant la gestion de la ville depuis 2014. Didier Mignot, tête de liste de l'union de la gauche, dénonce la situation actuelle, tandis que Thierry Meignen, sortant et sénateur, minimise son impact. Ce contexte ravive les tensions entre la gauche et l'extrême droite dans un ancien bastion communiste. Lire sur leparisien.fr
11/03/26 - 13:01 - Le Blanc-Mesnil : des tensions pré-électorales entre groupes de militants
Les élections municipales de 2026 au Blanc-Mesnil sont marquées par des tensions croissantes, avec des confrontations entre militants politiques. Le candidat Thierry Meignen (LR) est accusé de liens avec l'extrême droite, ce qui a provoqué des manifestations et des interpellations. Des militants syndicaux ayant contesté ce lien ont été placés en garde à vue. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil
|Tête de listeListe
|
Didier Mignot
Liste d'union à gauche
Ensemble le Blanc-Mesnil
|
|
Mohamed Cherif
Liste divers centre
CHERIF 2026 L'ALTERNATIVE POUR LE BLANC-MESNIL
|
|
Thierry Meignen
Liste d'union à droite
THIERRY 2026
|
|
Serge Fournet
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Demba Traore
Liste divers gauche
BLANC MESNIL UNI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen (35 élus) J'aime mon maire, je le garde
|5 248
|52,44%
|
|Didier Mignot (10 élus) Le blanc mesnil a venir
|4 182
|41,79%
|
|Sabrina Bousekkine Emergence blanc-mesnil
|370
|3,69%
|Serge Fournet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|207
|2,06%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|39,79%
|Taux d'abstention
|60,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 354
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen (34 élus) Le parti des blanc-mesnilois
|7 011
|50,75%
|
|Didier Mignot (11 élus) Blanc-mesnil au coeur
|6 802
|49,24%
|
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|56,59%
|Taux d'abstention
|43,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|14 287
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen Le parti des blanc-mesnilois
|5 481
|46,52%
|Didier Mignot Blanc-mesnil au coeur
|5 238
|44,46%
|Marc Boulanger Horizon 2020
|406
|3,44%
|Edwin Legris Le blanc-mesnil, notre ville,notre village
|390
|3,31%
|Serge Fournet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|265
|2,24%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|48,71%
|Taux d'abstention
|51,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,21%
|Nombre de votants
|12 298
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