Résultat municipale 2026 à Le Blanc-Mesnil : les résultats dévoilés, suivez le verdict sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Le Blanc-Mesnil sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil
18:59 - Comment la composition démographique du Blanc-Mesnil façonne les résultats électoraux ?
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Le Blanc-Mesnil fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 59 912 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 907 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (34,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 19 180 résidents étrangers, représentant 32,01% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 161 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,68%, synonyme d'une situation économique mitigée. Au Blanc-Mesnil, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN au Blanc-Mesnil ?
Le Rassemblement national n'était pas représenté sur le podium lors du scrutin municipal au Blanc-Mesnil il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,53% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,71% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 13,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Blanc-Mesnil comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,38% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 19,59% pour le RN. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.
17:28 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 39,79 % de participation
Il y a six ans, le premier tour des élections municipales au Blanc-Mesnil avait été marqué par une abstention de 60,21 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 39,79 %) alors que le pays était effrayé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 32,34 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 62,26 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 43,43 % au premier tour, contre 66,60 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. Dans le cadre des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil, cet élément jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil
|Tête de listeListe
|
Didier Mignot
Liste d'union à gauche
Ensemble le Blanc-Mesnil
|
|
Mohamed Cherif
Liste divers centre
CHERIF 2026 L'ALTERNATIVE POUR LE BLANC-MESNIL
|
|
Thierry Meignen
Liste d'union à droite
THIERRY 2026
|
|
Serge Fournet
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Demba Traore
Liste divers gauche
BLANC MESNIL UNI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen (35 élus) J'aime mon maire, je le garde
|5 248
|52,44%
|
|Didier Mignot (10 élus) Le blanc mesnil a venir
|4 182
|41,79%
|
|Sabrina Bousekkine Emergence blanc-mesnil
|370
|3,69%
|Serge Fournet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|207
|2,06%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|39,79%
|Taux d'abstention
|60,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 354
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen (34 élus) Le parti des blanc-mesnilois
|7 011
|50,75%
|
|Didier Mignot (11 élus) Blanc-mesnil au coeur
|6 802
|49,24%
|
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|56,59%
|Taux d'abstention
|43,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|14 287
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen Le parti des blanc-mesnilois
|5 481
|46,52%
|Didier Mignot Blanc-mesnil au coeur
|5 238
|44,46%
|Marc Boulanger Horizon 2020
|406
|3,44%
|Edwin Legris Le blanc-mesnil, notre ville,notre village
|390
|3,31%
|Serge Fournet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|265
|2,24%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|48,71%
|Taux d'abstention
|51,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,21%
|Nombre de votants
|12 298
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