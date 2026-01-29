Résultat municipale 2026 à Le Puy en Velay : en direct, suivez l'intégralité des résultats du premier tour
Résultat de l'élection municipale 2026 au Puy-en-Velay [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 au Puy en Velay sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 au Puy-en-Velay
19:01 - La participation en Haute-Loire plus forte que la moyenne nationale
La préfecture de Haute-Loire a signalé une participation de 55,29 % à 17 heures lors du premier tour des élections municipales. Cette participation dépasse la moyenne nationale de 48,90 %. Dans un contexte où plus de 70 % des communes n'ont qu'un seul candidat, l'engouement semble prometteur pour cette élection. Lire sur leveil.fr
18:59 - L'avenir de la France se dessine aussi au Puy-en-Velay
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Le Puy-en-Velay émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 18 989 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 943 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 4 171 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,15% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,13% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le Puy-en-Velay incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 915 résidents étrangers, soit 10,08% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 30,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1610,63 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, au Puy-en-Velay, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.
17:57 - Vers une montée du RN au Puy-en-Velay aux élections de 2026 ?
Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale au Puy-en-Velay en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 17,42% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,96% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 9,08% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score insuffisant, au Puy-en-Velay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,14% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 23,49% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions du Puy-en-Velay. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,91% lors du vote définitif.
17:48 - Le taux de participation dans la Haute-Loire à 17h s'élève à 55,29%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 55,29% dans la Haute-Loire.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Puy-en-Velay
|Tête de listeListe
|
Michel Chapuis
Liste divers droite
BON CAP, ÉNERGIES NOUVELLES
|
|
Naziha Bouachmir
Liste de La France insoumise
LE PUY-EN-VELAY POPULAIRE
|
|
Laurent Johanny
Liste d'union à gauche
LE PUY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Chapuis (26 élus) Unis pour le puy
|2 693
|55,25%
|
|Laurent Johanny (4 élus) Le puy en commun, en vert et pour tous
|1 355
|27,80%
|
|Catherine Granier-Chevassus (3 élus) Une nouvelle respiration pour le puy
|826
|16,94%
|
|Participation au scrutin
|Le Puy-en-Velay
|Taux de participation
|41,23%
|Taux d'abstention
|58,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 026
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Wauquiez (29 élus) Ensemble gardons le bon cap
|5 121
|69,77%
|
|Laurent Johanny (4 élus) Le puy en avant
|1 856
|25,28%
|
|Michelle Chaumet L'humain d'abord
|362
|4,93%
|Participation au scrutin
|Le Puy-en-Velay
|Taux de participation
|61,30%
|Taux d'abstention
|38,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,96%
|Nombre de votants
|7 642
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