Résultat municipale 2026 à Levallois-Perret : les infos du premier tour heure par heure

Geoffroy Rondepierre Liste Reconquête !

A la reconquête de Levallois Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Geoffroy Rondepierre Programme de Geoffroy Rondepierre à Levallois-Perret (A la reconquête de Levallois) Sécurité et Police La sécurité est une priorité essentielle pour le candidat Geoffroy Rondepierre. Il propose de renforcer les moyens de la police municipale en adaptant le budget aux besoins spécifiques. Une antenne fixe de la police sera également installée dans le quartier Alsace Lorraine pour améliorer la présence sur le terrain. Gestion des Travaux Une gestion efficace des travaux de voirie est cruciale pour la circulation à Levallois. Le candidat s'engage à rationaliser les chantiers afin de réduire les nuisances pour les piétons et les automobilistes. Cela nécessitera une réévaluation des habitudes des prestataires pour garantir un planning d'intervention optimal. Amélioration du Cadre de Vie Le cadre de vie à Levallois doit être une priorité pour tous les habitants. Geoffroy Rondepierre s'engage à mener des actions concrètes pour rendre la ville plus propre et agréable. Il considère que la sécurité et le cadre de vie sont intimement liés et doivent être traités ensemble. Engagement Personnel Geoffroy Rondepierre se présente comme un candidat impliqué et dévoué à sa ville. Avec 25 ans d'expérience à Levallois, il défend des valeurs de droite enracinées et courageuses. Son objectif est de soutenir la sécurité, l'identité et la qualité de vie des Levalloisiens.

Geoffroy Rondepierre

Nelly Bonneau

Pierre Brenier

Dominique Crespin

Philippe Coste

Monique Charlotte Borgart

Cyrille Lanternier

Sabine Gassama

Bertrand Henri Batiot

Brigitte Guedj

Wilfredo Capa Saldana

Christine Madeleine Lheureux

Christian Lacoste

Yingjia Yao

David Guenoun

Michèle Lebaz

Jean-Christophe Comet

Lydie Métois

Mathieu Vasseur

Elisabeth Bermejo

Thierry Christian Serge Ruellan

Rebecca Maurice

Lionel Sala

Nathalie Capron

Eddy Ripolles

Odile Cochet

Jérémy Nadjar

Aurélie Carre

Patrick Saint-Raymond

Eliane Royant

Philippe de Veyrac

Laurence Francine Sitruk

Elie Lebaz

Jacqueline Vasseur

Norbert Chich

Andrée Valadier

David Daniel Bitan

Monique Decaudin

Albert Sitbon

Hélène Gayet

Roger Hue

Catherine de Viguerie

Jean-Luc Andre Georges Helfer

Chantal Anne Madeleine Grellier

Tristan de Villelongue

Moufida Rehibi

Jean-Luc Zemmour

Régine Maugin

Constant Blanluet

Catherine Virgitti

Mounir Farès Assef

Lies Messatfa Liste divers centre

Tous Levallois ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Lies Messatfa Programme de Lies Messatfa à Levallois-Perret (Tous Levallois !) Élections municipales Les élections municipales à Levallois se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Ces élections sont cruciales pour déterminer la direction future de la ville et les priorités des élus. La campagne met l'accent sur l'engagement des candidats à répondre aux besoins des citoyens. Priorités pour Levallois Le programme de Lies Messatfa se concentre sur dix priorités clés pour améliorer la qualité de vie à Levallois. Parmi ces priorités, on trouve la sécurité, la végétalisation de la ville et le soutien au commerce local. Chaque initiative vise à créer un environnement plus agréable et fonctionnel pour tous les habitants. Engagement politique Lies Messatfa est soutenue par plusieurs partis politiques, dont le Parti Radical et Renaissance. Ce rassemblement politique vise à unir les forces pour une gouvernance efficace et inclusive à Levallois. Les soutiens de personnalités comme Jean-Louis Borloo soulignent la crédibilité de cette candidature. Participation citoyenne Un des axes majeurs de la campagne est le référendum d'initiative locale, permettant aux citoyens de s'exprimer sur des sujets importants. Ce mécanisme vise à renforcer la démocratie participative à Levallois. En impliquant les habitants, Lies Messatfa souhaite redonner une voix aux Levalloisiens dans les décisions qui les concernent.

Lies Messatfa

Céline Calvez

Sacha Halphen

Nathalie Lefevre

Louis Jourde

Aurélie Trotin

Ahmad Chamseddine

Aude Marasca

Aymerick Andriamihaja

Valérie Thisse

Ilan Scialom

Sofia Ben Hamida

Laurent Cheynet

Florence Donadey

Samy Kayali

Marie Berthelot

Nicolas Destang

Rachida Gouraud

Jean-Michel Quenet

Catherine Marchetti

Hakim Slimani

Pascale Fondeur

Michel Collin

Estelle Lumbroso

Alexandre Hotton

Stéphanie Rodriguez

Hugo Dufils

Mailen Lempereur

Arthur Bru

Céline Lanoux

Renato Walkowiak

Agnès Maure

Arnaud Cariot

Muriel Barra

Mathys Dupuis-Ossart

Agnès Breteau

Gary Chiche

Patricia de Figueiredo

Éric Hotton

Monique Baudon

Thomas Boëdec

Marie-Noëlle Pouget

Alain Aubriot

Clara Miliotis

Guillaume Badelon

Élisabeth Coulon

Bryan Le Laing

Caroline Wassermann

Guillaume Chalamet

Clémence de la Morinerie

Franck Cymes

Baptiste Nouguier Liste d'union à gauche

Levallois en Commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Baptiste Nouguier Programme de Baptiste Nouguier à Levallois-Perret (Levallois en Commun) Engagement politique Le collectif Levallois en Commun est composé de divers acteurs de la gauche, unis pour défendre les intérêts des Levalloisiens. Baptiste Nouguier, conseiller municipal depuis 2020, incarne cette volonté d'engagement et de clarté face aux défis locaux. Leur objectif est de proposer une vision solidaire et démocratique pour l'avenir de Levallois-Perret. Défis de la ville Levallois-Perret fait face à plusieurs défis majeurs, tels que le changement climatique et le vieillissement de la population. Le collectif s'engage à relever ces défis en mettant en avant des solutions concrètes et inclusives. L'objectif est de favoriser une meilleure qualité de vie pour tous les habitants de la ville. Transition écologique Le collectif met l'accent sur la nécessité de stopper la bétonnisation et de végétaliser la ville pour répondre aux enjeux environnementaux. Des initiatives comme l'élargissement des trottoirs et la création d'espaces verts sont envisagées. Ces actions visent à améliorer le cadre de vie tout en luttant contre le réchauffement climatique. Démocratie locale Renforcer la démocratie locale est une priorité pour le collectif, qui souhaite retisser des liens entre les habitants. Cela passe par une plus grande proximité de la police municipale et le soutien à la vie associative. Le but est de créer un environnement où chaque citoyen se sent impliqué et écouté dans les décisions qui les concernent.

Baptiste Nouguier

Danièle Zelic

Frédéric Gradwohl

Sabine Levard

Yanis Garcia Bouguerra

Audrey Villate

Jules Marquaille

Stéphanie Alves

Olivier Rousseau

Annie Mandois

Cyprien Philonenko

Pom Lorton

Christophe Gregorio

Chloé Bouanane

Gislain Guidoni

Sonia Corvi

Jonathan Allard

Claire Moreau-Shirbon

Charles Sabater

Marie-Fabienne Gauchou

Philippe Copello

Isabelle Charraix

Georges Duffau

Nicole Kazandjian

Brieuc Cudennec

Christine Quémy

Kipré Christian Guede

Patricia Lavergne-Boulic

Timothé Lavoisy

Marie Gradwohl

Jean-Claude Tufferi

Sylvie Zakrajsek

Théophile Poussot-Dajnak

Nedjima Zouaoui

Jean-Pierre Ventura

Josiane Péron

Louis Le Guyader

Valérie Dubard

Zaîm Alalou

Zoé Topic

Philippe Colliot

Danielle Wallet

Fabrice Chappé

Lola Nimeskern

Jean-Pierre Vidal

Marie-Laure Favreau

Bernard Bardinet

Dominique Deporte

Jacques Atlan

Alain Uzan Liste Divers

Vivre ensemble à Levallois Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Alain Uzan Programme de Alain Uzan à Levallois-Perret (Vivre ensemble à Levallois) Engagement pour Levallois Alain UZAN se présente comme un candidat engagé pour la mairie de Levallois-Perret. Il met en avant des valeurs de gouvernance exemplaire, d'honneur et de probité. Son objectif est de placer les intérêts des Levalloisiens au cœur de son action municipale. Valeurs Familiales Alain UZAN souligne l'importance des valeurs familiales dans son engagement politique. Marié et père de deux enfants, il souhaite transmettre ces valeurs à la communauté. Son expérience personnelle influence sa vision pour l'avenir de Levallois. Gestion Responsable La gestion financière de Levallois-Perret est un enjeu crucial pour Alain UZAN. Il prône une gestion maîtrisée et responsable des fonds publics, en veillant à ce que chaque euro dépensé soit justifié. Son objectif est de préserver les services publics tout en développant des ressources économiques pour la ville. Dialogue avec les Citoyens Alain UZAN s'engage à instaurer un dialogue permanent avec les Levalloisiens. Il souhaite aller à leur rencontre pour mieux comprendre leurs besoins et attentes. Cette approche vise à renforcer la confiance entre les élus et les citoyens, essentielle pour une gouvernance efficace.

Alain Uzan

Muriel Heintz

Lotfi Belili

Emmanuelle Azoulay

Hakim Mahiddine

Sarah Chekroune

Philippe Balestra

Linda Touami

Gad Boucheninou

Karina Bufferne

Julien Levy

Laurence Franko

Philippe Griffon

Chrystelle Thaon

Medhi Aldani

Martine Hauser

Robert Chassagnon

Linda Havrez-Boukichou

Humberto Da Fonseca

Karine Uzan

Saint Just Willybiro

Valérie Salmon

Hicham Mellass

Miléva Zivanovic

Jeremy Benhamou

Kahina Houas

Steven Caffa

Paulette Pognon Kakpo

Matthieu Augusto

Ikram Benkassem

Alexandre Basse

Sarah Netter

Axel Benhamou

Karine Levy

Bryan Touitou

Clémence Pichon

Tom Da Fonseca

Aurélie Vermorel

Fahmi Elkhodja

Imane Rezgui

Oscar Jasko

Marie-Christine Revert

Mathias Lassus

Irène Noël

Fabrice Sudre

Olivia-Yvane Leveillé

Tarik Radi

Léa Touitou

Emile-Randy Simba Shomary

Annie Taton

Gilbert El Baz

Agnès Pottier-Dumas Liste d'union à droite

Levallois au Coeur Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Agnès Pottier-Dumas Programme de Agnès Pottier-Dumas à Levallois-Perret (Levallois au Coeur) Engagement pour Levallois Agnès POTTIER-DUMAS se présente pour un deuxième mandat en tant que maire de Levallois. Elle met en avant son expérience et son engagement à répondre aux besoins des citoyens dans divers domaines. Son objectif est de continuer à faire avancer la ville tout en préservant ses atouts. Sécurité et finances La sécurité est une priorité majeure pour la municipalité, avec des plans pour augmenter les effectifs et les moyens alloués. Parallèlement, la gestion des finances de la ville a été assainie, permettant d'améliorer la notation financière. Cela offre la possibilité d'investir dans divers projets pour le bien-être des Levalloisiens. Projets à venir Plusieurs projets ambitieux sont prévus, tels qu'une Maison de Santé et une Maison des Aidants, qui visent à soutenir les familles et les professionnels de santé. De plus, des infrastructures sportives comme un nouveau gymnase et un skate-park seront créées pour encourager la pratique sportive. La végétalisation de la ville continuera avec de nouveaux parcs et des améliorations des espaces publics. Équipe et vision Agnès POTTIER-DUMAS s'entoure d'une équipe de 50 colistiers, alliant expérience et renouvellement, pour mener à bien ses projets. Leur démarche est décrite comme ambitieuse, honnête et réaliste, visant à faire de Levallois une ville où il fait bon vivre. L'objectif est de maintenir la fierté des citoyens et d'assurer un cadre de vie agréable.

Agnès Pottier-Dumas

David-Xavier Weiss

Sophie Deschiens

Frédéric Robert

Laurence Bourdet-Mathis

Jérôme Karkulowski

Olivia Zerah

Stéphane Geffrier

Eva Haddad

Bertrand Gaboriau

Isabelle Coville

Frédéric Dupont

Martine Rouchon

Jean-Baptiste Cavallini

Marie Combelle

Marley Makindu Tangu

Mélissa Varchosaz

Léopold-Claude Sanogoh

Hélène Courades

Julien Denègre

Frédérique Collet

Eddie Garo

Constance Braut

Christophe Carles

Maroussia Ermeneux

Yvon Levecq

Valerie Fournier

Corentin Poilbout

Françoise Sire

Sacha Giffa

Margaux Beau

Fabrice Fonteneau

Inès de Bonneval

Emmanuel Thurneyssen

Nathalie Kleinbourg

Alain Kouadja

Danielle Plassard

Gurvan Gaudin

Simone Roques

Alexandre Neigel

Martine Nelleau

Etienne Andre

Béatrice Le Blay

Aurélien Danis

Emaline Bareau

Aubin Leduc

Laurence Guiramand

Raphaël Yussourou

Callista Hortal

Khalid Karimi

Laura Petitjean

Patricia Parisis Liste divers droite

UNIR POUR LEVALLOIS Voir la liste des candidats

Patricia Parisis

Julien Boisnault

Carol Combres

David Bonifacio

Dolorès Di Blasi

Antonio Brito

Hélène Guillou

Donovan Carrette

Alexandra Bedoiseau

Nicolas Chen

Anita Gohin

Mickaël Machado

Anaïs Combres

Patrick Bouchy

Catalina Velez

Arnaud Piat

Anaïs Jeannin

Alain Gauchy

Najwa Chekini

Paul-Antoine Rallier

Fella Belabas

Michel Mbessa Ayissi

Sylvie Millot

Louis Braun Amor

Nawal Ghalaïmia

Vincent Jabut

Mylène Cabas

Mathis Leviel

Aïda Benalycherif

Kevin Gohin

Valérie Thubé

Yannick Liotard

Farida Mohammedi

Florent Leviel

Chantal Crombez

André Mai

Corinne Meilleur

Nicolas Gohin

Nadine Lefort

Herbert Semenjuk

Caroline Siozade

Said Mehaddi

Odile Durand

Didier Durand

Josefa Pouzols Camacho

Cyril Blary

Germaine Leger

Daniel Gaucher

Catherine Zetica

Thierry Gance

Marcelle Reveillac

Mounia Inoughi Liste divers droite

Mounia pour Levallois Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mounia Inoughi Programme de Mounia Inoughi à Levallois-Perret (Mounia pour Levallois) Mounia Inoughi Mounia Inoughi se présente aux élections municipales de Levallois avec une forte conviction et un attachement à sa ville. Mère de deux enfants et diplômée d’HEC, elle a une expérience significative dans le domaine commercial et marketing. Son engagement se traduit par une volonté d’être une Maire accessible et responsable, à l’écoute des préoccupations des citoyens. Engagement citoyen Mounia Inoughi souligne l'importance d'une gestion municipale qui répond aux besoins quotidiens des Levalloisiens. Elle met en avant des problématiques telles que la sécurité, la propreté et le soutien aux familles. Son approche consiste à écouter les citoyens avant de prendre des décisions, afin de garantir une gestion plus proche de leurs attentes. Priorités de gestion Les priorités de Mounia Inoughi incluent la sécurité renforcée, la propreté et le soutien aux commerces de proximité. Elle aspire à une gestion moderne et transparente, avec des actions visibles et des résultats concrets. Son objectif est de rendre Levallois plus fonctionnelle et agréable pour tous ses habitants. Vision pour l'avenir Mounia Inoughi appelle les citoyens à faire un choix crucial pour l'avenir de Levallois. Elle propose une nouvelle façon de gérer la ville, axée sur l'écoute et l'efficacité. Son engagement se veut sincère et impliqué, avec l'ambition de redonner aux Levalloisiens le plaisir de vivre et de construire ensemble leur ville.