Résultat municipale 2026 à Levallois-Perret : les infos du premier tour heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Levallois-Perret [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Levallois-Perret ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Levallois-Perret
09:41 - Rappel : Jérôme Gauliard a abandonné sa campagne municipale à Levallois
Retour sur la campagne : Jérôme Gauliard, candidat aux municipales de Levallois, a abandonné sa campagne en janvier dernier, après plusieurs rebondissements. En tête de liste pour Génération Balkany, il espérait succéder à Patrick Balkany, toujours inéligible. Pourtant, en seulement deux mois, son initiative a échoué et il a perdu le soutien de l'ancien maire, laissant les habitants perplexes. Le Parisien raconte cette drôle de campagne. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 18:41 - Pour les élections municipales à Levallois, la sécurité en question
À Levallois, les élections municipales mettent sécurité au cœur des préoccupations des candidats et des habitants. Malgré un sentiment d'insécurité croissant alimenté par des événements récents, les chiffres montrent que la délinquance est en recul. Les candidats se livrent à une surenchère sur ce thème central pour convaincre les électeurs. Le Parisien s'est penché sur la question en février. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 16:41 - Les candidats à Levallois doivent résoudre la cohabitation entre piétons, automobilistes et cyclistes
À Levallois, les élections municipales de 2026 soulèvent des enjeux cruciaux concernant le partage de l’espace public entre piétons, automobilistes et cyclistes. Les candidats doivent répondre aux préoccupations croissantes des habitants sur la sécurité et les aménagements. La cohabitation est particulièrement complexe dans cette ville densément peuplée. Lire sur leparisien.fr
09/03/26 - 11:46 - Levallois-Perret condamne les actes antisémites durant la campagne
À Levallois-Perret, des inscriptions antisémites ont été découvertes sur la permanence du candidat aux élections municipales, Alain Uzan. Cet acte choquant a suscité l'indignation, avec des soutiens d'autres candidats et de la maire Agnès Pottier-Dumas. La police enquête pour retrouver les responsables de ces actes haineux. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Levallois-Perret
|Tête de listeListe
|
Geoffroy Rondepierre
Liste Reconquête !
A la reconquête de Levallois
|
|
Lies Messatfa
Liste divers centre
Tous Levallois !
|
|
Baptiste Nouguier
Liste d'union à gauche
Levallois en Commun
|
|
Alain Uzan
Liste Divers
Vivre ensemble à Levallois
|
|
Agnès Pottier-Dumas
Liste d'union à droite
Levallois au Coeur
|
|
Patricia Parisis
Liste divers droite
UNIR POUR LEVALLOIS
|
|
Mounia Inoughi
Liste divers droite
Mounia pour Levallois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Pottier-Dumas (36 élus) Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!)
|8 291
|45,82%
|
|Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens ensemble !
|6 016
|33,24%
|
|Lies Messatfa (5 élus) Levallois d'avenir
|3 787
|20,92%
|
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|42,83%
|Taux d'abstention
|57,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 704
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Pottier-Dumas Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!)
|6 627
|34,60%
|Arnaud De Courson Levalloissiens avec arnaud de courson
|3 982
|20,79%
|Maud Bregeon Pour levallois, maintenant et demain
|2 880
|15,03%
|Lies Messatfa Levallois d'avenir
|2 728
|14,24%
|Frédéric Léger Levallois solidaire et ecologiste
|1 417
|7,39%
|Sylvie Ramond Faire gagner levallois - liste d'union de la droite et du centre
|1 187
|6,19%
|Philippe Coste Rassembler levallois
|330
|1,72%
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|44,79%
|Taux d'abstention
|55,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 527
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Balkany (38 élus) Au coeur de levallois, rassemblement pour levallois ump,udi,pcd
|13 226
|51,56%
|
|Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens avec arnaud de courson
|8 301
|32,36%
|
|Anne-Eugénie Faure (3 élus) Une autre histoire pour levallois
|3 421
|13,33%
|
|Annie Mandois A levallois-perret, vraiment a gauche, pour l'humain d'abord
|700
|2,72%
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|63,40%
|Taux d'abstention
|36,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|26 446
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