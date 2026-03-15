Résultat municipale 2026 à Levallois-Perret : les résultats révélés, suivez le scrutin dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Levallois-Perret [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Levallois-Perret sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Levallois-Perret
17:57 - À quel niveau se place le RN à Levallois-Perret ?
Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Levallois-Perret il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 7,97% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 19,16% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 5,67% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Levallois-Perret comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 14,63% aux élections européennes de juin 2024. Le Rassemblement national était inexistant à ce stade.
17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Dernières municipales : 44,79 % de participation à Levallois-Perret
À l'occasion de cette municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Levallois-Perret. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 55,21 % du corps électoral, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 19,58 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,53 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,33 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,67 %. Si on prend un peu de recul, le secteur se révèle donc résolument comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Levallois-Perret
À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Levallois-Perret avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Valérie Hayer avec 20,60% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Céline Calvez (Ensemble !) en tête du peloton avec 36,45% au premier tour, devant Raphaël Pitti (Union de la gauche) avec 23,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Céline Calvez culminant à 70,92% des votes sur place. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Levallois-Perret s'affirmait alors toujours comme un fief de la majorité présidentielle.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Levallois-Perret
|Tête de listeListe
|
Geoffroy Rondepierre
Liste Reconquête !
A la reconquête de Levallois
|
|
Lies Messatfa
Liste divers centre
Tous Levallois !
|
|
Baptiste Nouguier
Liste d'union à gauche
Levallois en Commun
|
|
Alain Uzan
Liste Divers
Vivre ensemble à Levallois
|
|
Agnès Pottier-Dumas
Liste d'union à droite
Levallois au Coeur
|
|
Patricia Parisis
Liste divers droite
UNIR POUR LEVALLOIS
|
|
Mounia Inoughi
Liste divers droite
Mounia pour Levallois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Pottier-Dumas (36 élus) Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!)
|8 291
|45,82%
|
|Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens ensemble !
|6 016
|33,24%
|
|Lies Messatfa (5 élus) Levallois d'avenir
|3 787
|20,92%
|
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|42,83%
|Taux d'abstention
|57,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 704
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Pottier-Dumas Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!)
|6 627
|34,60%
|Arnaud De Courson Levalloissiens avec arnaud de courson
|3 982
|20,79%
|Maud Bregeon Pour levallois, maintenant et demain
|2 880
|15,03%
|Lies Messatfa Levallois d'avenir
|2 728
|14,24%
|Frédéric Léger Levallois solidaire et ecologiste
|1 417
|7,39%
|Sylvie Ramond Faire gagner levallois - liste d'union de la droite et du centre
|1 187
|6,19%
|Philippe Coste Rassembler levallois
|330
|1,72%
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|44,79%
|Taux d'abstention
|55,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 527
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Balkany (38 élus) Au coeur de levallois, rassemblement pour levallois ump,udi,pcd
|13 226
|51,56%
|
|Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens avec arnaud de courson
|8 301
|32,36%
|
|Anne-Eugénie Faure (3 élus) Une autre histoire pour levallois
|3 421
|13,33%
|
|Annie Mandois A levallois-perret, vraiment a gauche, pour l'humain d'abord
|700
|2,72%
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|63,40%
|Taux d'abstention
|36,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|26 446
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