Résultat municipale 2026 à Limoges : découvrez tous les résultats du 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Limoges sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Limoges
17:57 - Quel est le poids du RN à Limoges ?
Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Limoges en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,20% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,31% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,99% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 3 circonscriptions de la localité. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 6,13% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,16% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 27,31% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Limoges. Il finira avec 30,42% lors du vote final.
17:49 - Le taux de participation en Haute-Vienne à 17h s'élève à 58,82%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 58,82% dans la Haute-Vienne.
16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Limoges au crible
L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 62,88 % à Limoges pour le premier tour des municipales il y a six ans, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 25,30 % localement. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,74 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,74 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,67 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée distancée du processus électoral. En ce jour d'élection municipale à Limoges, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.
15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Limoges ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Limoges. Les Européennes de 2024 à Limoges avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (25,16%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,96% des voix. Concernant le scrutin législatif quelques semaines plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 3 secteurs électoraux de Limoges favorisaient l'Union de la gauche (41,28%), devant le RN (27,31%). Le second round n'a pas changé grand chose, les partis de gauche unis culminant à 50,83% des suffrages exprimés sur place.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limoges
|Tête de listeListe
|
Elisabeth Faucon
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Thierry Miguel
Liste d'union à gauche
POUR LIMOGES THIERRY MIGUEL
|
|
Emile Roger Lombertie
Liste divers droite
Avec Lombertie, soyons Fiers de Limoges
|
|
Damien Maudet
Liste divers gauche
Limoges Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste
|
|
Albin Freychet
Liste du Rassemblement National
LIMOGES EN GRAND
|
|
Marie de Ferluc
Liste Divers
Nouveau Printemps pour Limoges
|
|
Guillaume Guerin
Liste divers droite
LIMOGES EN PARTAGE
|
|
Vincent Leonie
Liste divers centre
REUNIR LIMOGES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Roger Lombertie (44 élus) Limoges au coeur
|14 339
|58,96%
|
|Thierry Miguel (11 élus) Gauche citoyenne sociale ecologiste
|9 977
|41,03%
|
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|34,08%
|Taux d'abstention
|65,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 449
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Roger Lombertie Limoges au coeur
|12 335
|46,20%
|Thierry Miguel Gauche citoyenne sociale ecologiste
|5 761
|21,58%
|Bernard Drobenko L'ecologie en commun altenative solidaire, créative et participative l'ecologie, c'est notre avenir !
|2 416
|9,05%
|Monique Boulestin Limoges, métropole d'avenir
|2 044
|7,65%
|Danielle Soury Vivons limoges
|1 490
|5,58%
|Marie De Ferluc Nouveau printemps pour limoges
|1 063
|3,98%
|Vincent Gerard Alliance pour limoges
|1 055
|3,95%
|Elisabeth Faucon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|531
|1,98%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|37,12%
|Taux d'abstention
|62,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 719
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Lombertie (40 élus) Aimons limoges, choisissons l'alternance
|21 100
|45,07%
|
|Alain Rodet (12 élus) L'essentiel c'est notre ville - limoges terre de gauche
|20 513
|43,81%
|
|Vincent Gerard (3 élus) Limoges bleu marine
|5 201
|11,10%
|
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|64,21%
|Taux d'abstention
|35,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|49 519
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Rodet Limoges 2014, l'essentiel c'est notre ville
|13 325
|30,11%
|Emile Lombertie Limoges alternance
|10 528
|23,79%
|Vincent Gerard Limoges bleu marine
|7 504
|16,95%
|Gilbert Bernard Limoges terre de gauche
|6 262
|14,15%
|Pierre Coinaud Aimons limoges
|5 451
|12,31%
|Élisabeth Faucon Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|1 180
|2,66%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|60,48%
|Taux d'abstention
|39,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,12%
|Nombre de votants
|46 636
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