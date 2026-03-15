Résultat municipale 2026 à Limoges : découvrez tous les résultats du 1er tour

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limoges

Tête de listeListe
Elisabeth Faucon
Elisabeth Faucon Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
  • Elisabeth Faucon
  • Benoit Bertrand
  • Claudine Roussie
  • Alain Legros
  • Isabelle Desroches
  • Bruno Ratie
  • Monique Chapelot
  • Nils Bournaud
  • Chantal Danen
  • Daniel Mournetas
  • Patricia Decressac
  • Jean Louis Nicolas
  • Josette Chadelaud
  • Rabah Aichioune
  • Fanette Brachet
  • Mickaël Boullet
  • Magali Giuge
  • Salim Rahal
  • Christine Chabroux
  • Dominique Vergnaud
  • Lisa Ponchet
  • Michel Malavaud
  • Ksénia Potrapeliouk
  • Roland Giuge
  • Marie-Claire Martin
  • Pierre Monteil
  • Bernadette Conchon
  • Antoine Roméo
  • Nathalie Dussel
  • Kéo Virot
  • Lydie Jarrige
  • Abdoulaye Traore
  • Colette Lanave
  • Florent Prouteau
  • Gisèle Forgeas
  • Olivier Lepage
  • Aline Sironneau
  • Stéphane Pasquet
  • Murielle Lexa
  • Dominique Bassaler
  • Alexia Pechalat
  • Simon Colombeau
  • Marie-Claude Maestre
  • Franck Tranchant
  • Sylvie Lecante
  • Didier Vignaud
  • Nahima Si Ahmed
  • Alberto Bacelar
  • Marie Christine Nouhaud
  • Émile Maillot
  • Anne-Marie Delage
  • Sébastien Hamel
  • Nikita Anakaba
  • Michel Redoute
  • Catherine Dumon
Thierry Miguel
Thierry Miguel Liste d'union à gauche
POUR LIMOGES THIERRY MIGUEL
  • Thierry Miguel
  • Gülsen Yildirim
  • Gilbert Bernard
  • Valérie Paulet
  • Thibault Bergeron
  • Géraldine Barruche
  • Olivier Ducourtieux
  • Cécile Bourdeau
  • Thierry Génard
  • Elodie Gomez
  • Guillaume Fourgeaud
  • Jessica Caloin
  • Jean-Luc Marissal
  • Christelle Merlier
  • Laurent Guery
  • Véronique Guilhat-Barret
  • Francis Dauliac
  • Corinne Pago
  • Philippe Cogney
  • Vanessa Weck
  • Yohan Toulza
  • Amandine Ratier
  • Philippe Nubukpo
  • Emilie-Jeanne Ollier
  • Robin Guibal
  • Christine Valadas
  • Stéphane Destruhaut
  • Julia Malinvaud
  • Cyril Cognéras
  • Fabienne Menadie
  • Fabrice Escure
  • Lawrence Lapierre
  • Philippe Blanchon
  • Marie-Christine Authiat
  • Michaël Bournazeix
  • Marianne Barry
  • Xavier Boeuf
  • Patricia Oudin
  • Antoine Leger-Bretou
  • Kenza Derki
  • Joël Verdème
  • Eliana Monnier
  • Pierre Baena
  • Sylvie Toulzac
  • Hicham Boudakh
  • Mathilde Mossler
  • Bruno Bancaud
  • Fatima Azzoug
  • Philippe Ruisseaux
  • Isabelle Rodrigues
  • Fréderic Couty
  • Béatrice Doré
  • Grégory Roux
  • Isabelle Briquet
  • Bruno Robinet
  • Isabelle Laforgue
  • Adrien Guilloteau
Emile Roger Lombertie
Emile Roger Lombertie Liste divers droite
Avec Lombertie, soyons Fiers de Limoges
  • Emile Roger Lombertie
  • Sylvie Rozette
  • Matthieu Parneix
  • Corinne Robert
  • Pierre Lamige
  • Patricia Villard
  • Pierre Coinaud
  • Isabelle Lecomte-Chaulet
  • Ibrahima Dia
  • Isabelle Debourg
  • Mamadou Toure
  • Laurence Jayat
  • Jean-Augustin Dauriac
  • Sophie Douchet
  • Jacques Benn
  • Amélie Bournazel
  • Marc Bienvenu
  • Cherifa Belarem
  • Thibault Moulinat
  • Florence Batut-Arbellot
  • Jean-Marc Kweter
  • Christel de Brem
  • Stéphane Dupic
  • Jeanne Andrieux
  • Florent Lamarque
  • Olivia Vandermarcq
  • Laurent Touron
  • Agnès Marchal-Laroudie
  • Olivier Baudet
  • Jeanne Choisnet
  • Pierre-Alain Font
  • Valérie Traccucci
  • Pierre Jandeaux
  • Inchati Abdallah Rama
  • Etienne Sage
  • Josette Privat
  • Jean-Pierre Desbordes
  • Elisabeth Upton-Desobry
  • Marc Jarraud
  • Marie Bacelar
  • Arnaud Bonnet
  • Vanessa Attouti
  • Etienne Patureau-Mirand
  • Ana Fernandes
  • Bernard Reilhac
  • Catherine Champeytinaud
  • Jean-Louis Cibot
  • Razal Demirkaya
  • Axel Boyer
  • Khadidja Diop
  • Ali-Can Cetinkaya
  • Linda Yesiltepe
  • Daniel Setton
  • Françoise Archambeaud
  • Paul Brutus
  • Chafdati Abdallah Rama
  • Richard Proud'Hon
Damien Maudet
Damien Maudet Liste divers gauche
Limoges Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste
  • Damien Maudet
  • Soazig Villerbu
  • Jérôme Fraisse
  • Jackie Breuil
  • Eric Cluzeaud
  • Nabila Anis
  • François Simonet
  • Gaëlle Santos-Perea
  • Marc Meric de Bellefon
  • Amélie Dorme
  • Cédric Sous
  • Laurianne Leon
  • Yann Delmon
  • Chloé Roche
  • Régis Bouyer
  • Valérie Sarrazin
  • Philippe Pierre
  • Sophie Lamardelle
  • Yasin Amrouche
  • Mathilde Rimaud
  • Pierre Blanchard
  • Amélie Gayou
  • Jacques Migozzi
  • Farida Chawad
  • Soriba Sacko
  • Sophie Lewisch
  • Clément Loignon
  • Hortense Rebérat
  • Adrien Pegourdie
  • Anna Labarre
  • Romain Couty
  • Joséphine Delegue
  • Franck Larouquie
  • Agathe Ciano
  • Elis Bourriquet
  • Zaineb Guesmi
  • Mathieu Provedi
  • Hélène Delarbre
  • Nicolas Hay
  • Claire Nicolas
  • Jean-Charles Lavaud
  • Eliette Millet
  • Adrien Fargeas
  • Paule Brunato
  • Mickaël Pulido
  • Léna Valois
  • Jules Orfèvre
  • Sandrine Lacombe
  • Thierry Berger
  • Morgane Kabiry
  • Adrien Jouhate
  • Kathia Belhadj-Abdelhadi
  • Saïd Fettahi
  • Geneviève Leblanc
  • Roger Normand
  • Louise Delgoulet
  • Jean-Louis Pagès
Albin Freychet
Albin Freychet Liste du Rassemblement National
LIMOGES EN GRAND
  • Albin Freychet
  • Christiane Gédoux
  • Thibaut Desbordes
  • Eliane Guillemot-Bandollier
  • Malcolm Jehne
  • Maëlys Penot
  • Romain Lescure
  • Françoise Prevost
  • Vivien Mandon
  • Ayline Aydin
  • Jean-Pierre Deriau
  • Corinne Murcia
  • Michel Quintana
  • Léa Bosc
  • Vincent Preghenella
  • Catherine Visus
  • Léo Doirat
  • Emma Vayssouze
  • Claude Delhoume
  • Sabrina Minguet
  • Antoine Faye
  • Sarah Lamardelle
  • Hubert Sabatier
  • Morgane Duchadeau
  • Jean-Jacques Cambefort
  • Jacqueline Gourgousse
  • Pierre-Damien Renaudeau
  • Céline Rolland
  • Patrick Mazeau
  • Sophie Robu
  • Christophe Faurie
  • Delphine Cruveilher
  • Bruno Queyroulet
  • Martine Diandet
  • Alexandre Lhote
  • Magdaléna Coudert
  • Willy Lesourd
  • Élodie Vialard
  • Christian Vayssouze
  • Cécile Aubin
  • Jérémie Bonnot
  • Eliane Néron
  • Jacques Peigné
  • Nicole Morange
  • Iurie Caijbirna
  • Catherine Séry
  • Jean Méral
  • Fanie Marie
  • Jean-Luc Lesieur
  • Bernadette Lafarge
  • Albert Desigaux
  • Marie-Louise Couade
  • Jean Vindels
  • Colette Bezaud
  • Patrick Perucaud
Marie de Ferluc
Marie de Ferluc Liste Divers
Nouveau Printemps pour Limoges
  • Marie de Ferluc
  • Pascal Bordier
  • Patricia Rebeyrole
  • Richie Vibert
  • Céline Lamarche
  • David Lamblin
  • Cécile Metzler
  • Emmanuel Coudray
  • Martine Onnee
  • Christophe Thepin
  • Catherine Nguyen
  • Michel Nardeau
  • Chimène Biantouari
  • Xavier Cadet
  • Isabelle Faure
  • Pierre Lacour
  • Marlène Leroy
  • Pierre Lefort
  • Whitney Lokima
  • Belmokhtar Mokeddem
  • Léopoldine Boujard
  • Timothée Dugas
  • Estelle Beauvais
  • Daniel Tanty
  • Mathilde Chianea
  • Baptiste Blanchard
  • Michelle Royere
  • Benoit Barbaud
  • Léa Ennjimi
  • Damien Bastier
  • Josiane Benesteau
  • Alain Mons
  • Stéphanie Flamand
  • Abdelaziz Hazime
  • Jacqueline Boissinot
  • Guillaume Marchadier
  • Mathilde Olivreau
  • Jhonny Duplan
  • Chloé Fidanzi
  • Steven Gomes
  • Patricia Couchet
  • Suleemaan Nuur Cabdi
  • Marie Da Costa
  • Pascal Cuzol
  • Arlette Ligneau
  • Pascal Rabeau
  • Chantal Fargeas-Petit
  • Didier Leveque
  • Françoise Menut
  • David Viglietti
  • Annick Belangeon
  • Armel Moura
  • Claudine Brangier-Coulaudou
  • François Bouhet
  • Brigitte Azzoppard
  • Gilbert Rebeyrole
Guillaume Guerin
Guillaume Guerin Liste divers droite
LIMOGES EN PARTAGE
  • Guillaume Guerin
  • Carine Bourrel
  • Vincent Jalby
  • Bouchra Dahmani
  • Jérémy Eldid
  • Samia Riffaud
  • Philippe Besson
  • Elisabeth Cassagnolle
  • Charbel Mounayer
  • Nathalie Delage-Mézille
  • Vincent Brousse
  • Nathalie Bernikier
  • Philippe Pauliat-Defaye
  • Muriel Laskar
  • Rémy Viroulaud
  • Fabienne Caland
  • Eric Moulinot
  • Isabelle Maury
  • Henry Bruneau
  • Marie-Ève Tayot
  • Benjamin Battistini
  • Marilyne Debette-Gratien
  • Stéphane Cambou
  • Véronique Boutin
  • Jean-Marie Bost
  • Monique Boulestin
  • Nicolas Debrosse
  • Rhabira Ziani Bey
  • Christophe Coudert
  • Marie-Laure Atzemis
  • Cédric Rothkegel
  • Cécile Kiss
  • Charles Colas
  • Zarah Terqueux
  • Pascal Theillet
  • Sylvie Mounier
  • Laurent Oxoby
  • Mathilde Lagriffoul
  • Gilles Chatard
  • Angélique Jacottin
  • Jean-Luc Bayard
  • Clémentine Laucournet
  • Christophe Sencier
  • Christine Séchaud
  • Philippe Javerliac
  • Fidan Ozturk
  • Gilles Baron
  • Nicole Diakhate
  • Alexandre Brémaud
  • Valérie Cartau
  • Mathis Lafarge
  • Chrystelle Breuil
  • Chérif Lakel
  • Daïmida Abdou
  • Thierry Mourgues
  • Solange Botella
  • Michel Cubertafond
Vincent Leonie
Vincent Leonie Liste divers centre
REUNIR LIMOGES
  • Vincent Leonie
  • Virginie Montiel Richou
  • Alexis Mons
  • Pauline Chezeaud
  • Hugues Mathieu
  • Marie-Laure Salomon
  • Jean Lamige
  • Géna Estume Pierre Louis
  • Lahcen Dahmani
  • Fadilha Khier
  • Davy Lacroix
  • Magali Padre
  • Mondher Benarous
  • Mariem Guerbas
  • Olivier Celerier
  • Céline Morabito
  • Olivier Bonnet
  • Clara Nicot
  • Eric Flitti
  • Cécile Villedieu
  • Dominique Pontet
  • Nelly Olier
  • Barthélémy Chauvet
  • Catherine Pichon
  • Antoine Parlon
  • Christine Monteil
  • Alexandre Essafi
  • Lydie Favre
  • Thierry Bugier
  • Florence Mallet-Guy
  • Franck Bamouh
  • Jeanne Boiron
  • Emmanuel Trarieux
  • Valérie Devoyon
  • Samuel Couhault
  • Nathalie Lavergne
  • Alexandre Prunevieille
  • Sandrine Bonnet
  • Mario Ventura
  • Emma-Syrine Benarous
  • Dorel Bonnet
  • Catherine Desplat
  • Louis Arnaud
  • Jade Palin
  • Sylvain Bossavit
  • Dominique Gay-Sylvestre
  • Didier Masse
  • Gabrielle Bugier
  • Christian Bousquet
  • Agnès Barriere
  • Alain Meinieux
  • Marie Tamagnaud
  • Lionel Pasty
  • Marie-Françoise Froehly
  • Éric Mallet-Guy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Roger Lombertie
Emile Roger Lombertie (44 élus) Limoges au coeur 		14 339 58,96%
  • Emile Roger Lombertie
  • Samia Riffaud
  • Guillaume Guerin
  • Sylvie Rozette
  • Vincent Jalby
  • Sarah Gentil
  • Philippe Pauliat-Defaye
  • Catherine Mauguien-Sicard
  • Vincent Brousse
  • Isabelle Maury
  • Vincent Rey
  • Isabelle Debourg
  • Jean-Marie Lagedamont
  • Nathalie Mezille
  • Vincent Leonie
  • Nadine Rivet
  • Matthieu Parneix
  • Nezha Najim
  • Rémy Viroulaud
  • Corinne Robert
  • Marc Bienvenu
  • Amandine Julien
  • Jamal Fatimi
  • Patricia Villard
  • Ibrahima Dia
  • Marie-Ève Tayot
  • Michel Cubertafond
  • Rhabira Ziani Bey
  • Laurent Oxoby
  • Zarah Terqueux
  • Jacques Benn
  • Valérie-Anne Trehet
  • Benjamin Battistini
  • Laurence Jayat
  • René Adamski
  • Françoise Archambeaud
  • Jean-Marie Bost
  • Nathalie Vercoustre
  • Paul Brutus
  • Muriel Laskar
  • Laurent Mandon
  • Isabelle Lecomte-Chaulet
  • Julien Cazenave
  • Elisabeth Upton Desobry
Thierry Miguel
Thierry Miguel (11 élus) Gauche citoyenne sociale ecologiste 		9 977 41,03%
  • Thierry Miguel
  • Gulsen Yildirim
  • Gilbert Bernard
  • Shérazade Zaiter
  • Olivier Ducourtieux
  • Geneviève Leblanc
  • Jérémy Eldid
  • Nabila Anis
  • Thibault Bergeron
  • Christelle Merlier
  • Frédéric Roch
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 34,08%
Taux d'abstention 65,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 449

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Roger Lombertie
Emile Roger Lombertie Limoges au coeur 		12 335 46,20%
Thierry Miguel
Thierry Miguel Gauche citoyenne sociale ecologiste 		5 761 21,58%
Bernard Drobenko
Bernard Drobenko L'ecologie en commun altenative solidaire, créative et participative l'ecologie, c'est notre avenir ! 		2 416 9,05%
Monique Boulestin
Monique Boulestin Limoges, métropole d'avenir 		2 044 7,65%
Danielle Soury
Danielle Soury Vivons limoges 		1 490 5,58%
Marie De Ferluc
Marie De Ferluc Nouveau printemps pour limoges 		1 063 3,98%
Vincent Gerard
Vincent Gerard Alliance pour limoges 		1 055 3,95%
Elisabeth Faucon
Elisabeth Faucon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		531 1,98%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 37,12%
Taux d'abstention 62,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 719

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Lombertie
Emile Lombertie (40 élus) Aimons limoges, choisissons l'alternance 		21 100 45,07%
  • Emile Lombertie
  • Nicole Glandus
  • Pierre Coinaud
  • Isabelle Debourg
  • Guillaume Guerin
  • Sarah Gentil
  • Vincent Leonie
  • Catherine Mauguien-Sicard
  • Rémy Viroulaud
  • Nadine Rivet
  • Philippe Pauliat-Defaye
  • Sylvie Rozette
  • Pierre-Marie Lafond
  • Corinne Piquet-Lavaire
  • Jean-Marie Lagedamont
  • Nathalie Vercoustre
  • Christian Uhlen
  • Annie Schwaederlé
  • René Adamski
  • Chantal Stievenard
  • Béramdane Amrouche
  • Latifa Rahmaoui
  • Marc Bienvenu
  • Carine Grespier
  • Paul Brutus
  • Patricia Minel
  • Mamadou Toure
  • Régine Gauthier
  • Michel Cubertafond
  • Valérie-Anne Trehet
  • Vincent Jalby
  • Isabelle Maury
  • Thibault Mercier
  • Corinne Robert
  • Mickaël Galateau
  • Céline Araujo Da Costa
  • Christian Hanus
  • Amandine Julien
  • Vincent Rey
  • Gisèle Dupré
Alain Rodet
Alain Rodet (12 élus) L'essentiel c'est notre ville - limoges terre de gauche 		20 513 43,81%
  • Alain Rodet
  • Geneviève Manigaud
  • Bernard Vareille
  • Marie-Anne Robert-Kerbrat
  • Philippe Reilhac
  • Sandrine Rotzler
  • Stéphane Destruhaut
  • Catherine Beaubatie
  • Gilbert Bernard
  • Danielle Soury
  • Frédéric Chalangeas
  • Marie-Paule Barruche
Vincent Gerard
Vincent Gerard (3 élus) Limoges bleu marine 		5 201 11,10%
  • Vincent Gerard
  • Christine Marty
  • Alexandre Stoichita-Papilian
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,46%
Nombre de votants 49 519

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Rodet
Alain Rodet Limoges 2014, l'essentiel c'est notre ville 		13 325 30,11%
Emile Lombertie
Emile Lombertie Limoges alternance 		10 528 23,79%
Vincent Gerard
Vincent Gerard Limoges bleu marine 		7 504 16,95%
Gilbert Bernard
Gilbert Bernard Limoges terre de gauche 		6 262 14,15%
Pierre Coinaud
Pierre Coinaud Aimons limoges 		5 451 12,31%
Élisabeth Faucon
Élisabeth Faucon Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		1 180 2,66%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 60,48%
Taux d'abstention 39,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,12%
Nombre de votants 46 636

Villes voisines de Limoges

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