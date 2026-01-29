Résultat municipale 2026 à Mâcon : les résultats publiés, retrouvez l'intégralité des scores sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Mâcon sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Mâcon
19:00 - Mâcon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
Dans la commune de Mâcon, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,08%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 11920 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,02% et d'une population immigrée de 19,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Mâcon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.
17:57 - Les électeurs de Mâcon toujours plus séduits par le RN
Le RN avait récolté 8,45% des votes lors de l'élection municipale à Mâcon il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Jean-Patrick Courtois étant élu au premier tour. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 18,52% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,53% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 16,00% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Mâcon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,49% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,62% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 32,39% lors du vote final.
17:33 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Saône et Loire avec 49,20% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 38,14%, contre 56,34% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Mâcon vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En ce jour d'élections municipales à Mâcon, la participation sera scrutée. Pour rappel, la participation s'élevait à 31,37 % lors des municipales de 2020 (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux) alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents de nombreux électeurs. Soulignons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 69,57 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais il est instructif d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 42,20 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 60,11 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 46,01 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mâcon
|Tête de listeListe
|
Emile Blondet
Liste divers gauche
Mâcon Demain
|
|
Michel Denizot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière le camp des travailleurs
|
|
Jean-Patrick Courtois
Liste divers centre
MACON, NATURELLEMENT !
|
|
Baptiste Delcroix
Liste d'union des droites pour la République
Mâcon 2026
|
|
Eve Comtet Sorabella
Liste d'union à gauche
Mâcon dynamique et populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick Courtois (32 élus) Macon la ville aimee
|3 580
|60,79%
|
|Eve Comtet Sorabella (6 élus) Macon citoyens 2020
|1 717
|29,15%
|
|Aurélien Dutremble (1 élu) Préparons l'avenir mâconnais
|498
|8,45%
|
|Michel Denizot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|94
|1,59%
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|31,37%
|Taux d'abstention
|68,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 116
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick Courtois (33 élus) Macon passionnement
|7 127
|65,81%
|
|Jacques Boucaud (4 élus) Macon , c'est vous !
|2 122
|19,59%
|
|Eve Comtet Sorabella (1 élu) Pour macon, l'humain d'abord
|813
|7,50%
|
|Corinne Mossire (1 élu) Macon bleu marine
|767
|7,08%
|
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|51,53%
|Taux d'abstention
|48,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|11 096
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