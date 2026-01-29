Résultat municipale 2026 à Mâcon : suivez la journée de vote en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Mâcon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Mâcon
07:55 - Municipales à Mâcon : les horaires des bureaux de vote
Les 26 bureaux de vote de la ville de Mâcon seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Mâcon devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Mâcon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
14/03/26 - 09:52 - Dernière réunion publique organisée par la liste "Mâcon dynamique et populaire"
À Mâcon, deux listes de gauche se font face pour les élections municipales, rendant le contexte concurrentiel marqué. La réunion publique organisée par la liste "Mâcon dynamique et populaire" a attiré près de 110 participants, témoignant d'un intérêt croissant. La candidate Ève Comtet Sorabella, forte de son expérience, aspire à rassembler l'électorat de gauche au second tour. Lire sur macon-infos.com
14/03/26 - 08:01 - Baptiste Delcroix a présenté son programme pour Mâcon lors d'un dernier meeting
À Mâcon, le candidat soutenu par l'UDR, Baptiste Delcroix, a animé sa dernière réunion publique hier soir avant les élections municipales du 22 mars. Accompagné de ses colistiers, il a exposé ses propositions visant à améliorer la santé, l'économie, la propreté et la culture de la ville, tout en mettant l'accent sur la sécurité. Il a également prévu un audit des finances publiques après les élections. Lire sur macon-infos.com
13/03/26 - 12:02 - Jean-Patrick Courtois clôture sa campagne avec un dernier rassemblement
Jean-Patrick Courtois, candidat à la mairie de Mâcon pour un cinquième mandat, a organisé sa dernière réunion publique avant les élections municipales de 2026. Il a souligné l'importance d'aller à la rencontre des habitants à travers une campagne de terrain, tout en présentant ses priorités pour la ville. Courtois mettra l'accent sur la santé, la sécurité et la gestion responsable de l'argent public dans son programme. Lire sur macon-infos.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mâcon
|Tête de listeListe
|
Emile Blondet
Liste divers gauche
Mâcon Demain
|
|
Michel Denizot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière le camp des travailleurs
|
|
Jean-Patrick Courtois
Liste divers centre
MACON, NATURELLEMENT !
|
|
Baptiste Delcroix
Liste d'union des droites pour la République
Mâcon 2026
|
|
Eve Comtet Sorabella
Liste d'union à gauche
Mâcon dynamique et populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick Courtois (32 élus) Macon la ville aimee
|3 580
|60,79%
|
|Eve Comtet Sorabella (6 élus) Macon citoyens 2020
|1 717
|29,15%
|
|Aurélien Dutremble (1 élu) Préparons l'avenir mâconnais
|498
|8,45%
|
|Michel Denizot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|94
|1,59%
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|31,37%
|Taux d'abstention
|68,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 116
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick Courtois (33 élus) Macon passionnement
|7 127
|65,81%
|
|Jacques Boucaud (4 élus) Macon , c'est vous !
|2 122
|19,59%
|
|Eve Comtet Sorabella (1 élu) Pour macon, l'humain d'abord
|813
|7,50%
|
|Corinne Mossire (1 élu) Macon bleu marine
|767
|7,08%
|
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|51,53%
|Taux d'abstention
|48,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|11 096
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