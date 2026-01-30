Résultat municipale 2026 à Melun : les informations du scrutin en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Melun [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Melun ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Melun
07:59 - Tout savoir sur les élections municipales à Melun
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Melun sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les municipales sont l'occasion pour les 20 309 votants de Melun de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur commune. À Melun comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, Louis Vogel (Divers centre) a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
14/03/26 - 11:11 - Six listes s'affrontent pour la mairie de Melun
À Melun, pour les élections municipales de mars 2026, six listes s'affrontent, dont celle du maire sortant Kadir Mebarek. Les candidats portent des projets variés, avec des enjeux majeurs tels que les mobilités, la sécurité et le développement commercial. Les débats promettent d'être riches autour des thématiques prioritaires pour les habitants. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 17:51 - La gauche en ordre dispersé à Melun pour les municipales
À Melun, bastion historique de la droite, la gauche se présente encore une fois divisée aux élections municipales de 2026. Bien qu'une liste unie menée par Céline Gillier souhaite apporter un nouveau souffle, plusieurs autres listes de gauche déstabilisent la dynamique électorale. Les électeurs auront ainsi quatre options de vote à gauche. Lire sur leparisien.fr
13/03/26 - 17:36 - Rémy Béhagle appelle les Melunais à se déplacer dans les bureaux de vote
Rémy Béhagle, candidat de La France insoumise aux municipales de 2026 à Melun, appelle à une mobilisation générale pour contrer l'abstention. Fort d'une campagne dynamique, il mise sur la participation des déçus de la politique. Avec un projet axé sur la lutte contre la pauvreté et la transition écologique, il espère se qualifier pour le second tour. Lire sur mesinfos.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Melun
|Tête de listeListe
|
Kadir Mebarek
Liste divers centre
MELUN, TERRE D'AVENIRS
|
|
Rémy Béhagle
Liste de La France insoumise
Union populaire de Melun
|
|
Céline Gillier
Liste d'union à gauche
MELUN DYNAMIQUE ET APAISÉE
|
|
Philippe Martin
Liste divers droite
RELEVONS MELUN
|
|
Djamila Smaali-Paillé
Liste divers gauche
MELUN ENSEMBLE C'EST POSSIBLE
|
|
Catherine Van Cauteren
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Vogel (33 élus) Melun pour vous
|2 081
|50,59%
|
|Bénédicte Monville (6 élus) Bien vivre a melun - espoir melun
|1 245
|30,26%
|
|Ségolène Durand (4 élus) Réinventons melun - notre ville
|787
|19,13%
|
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|22,92%
|Taux d'abstention
|77,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 222
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Vogel Melun pour vous
|2 141
|45,66%
|Bénédicte Monville Bien vivre à melun
|1 088
|23,20%
|Ségolène Durand Réinventons melun - notre ville
|858
|18,29%
|Djamila Smaali-Paille Espoir melun
|462
|9,85%
|Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|140
|2,98%
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|26,52%
|Taux d'abstention
|73,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 871
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Millet (30 élus) Melun cap 2020
|4 599
|52,06%
|
|François Kalfon (9 élus) Un nouveau souffle a melun - bien vivre a melun
|4 234
|47,93%
|
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|50,74%
|Taux d'abstention
|49,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|9 381
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Millet Melun cap 2020
|3 220
|36,10%
|François Kalfon Un nouveau souffle pour melun
|2 865
|32,12%
|Denis Jullemier Melun capitale
|1 946
|21,81%
|Bénédicte Monville-De Cecco Bien vivre a melun
|647
|7,25%
|Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|241
|2,70%
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|50,24%
|Taux d'abstention
|49,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|9 288
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