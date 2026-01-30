Résultat municipale 2026 à Melun : les résultats rendus publics, suivez le verdict
Résultat de l'élection municipale 2026 à Melun [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Melun sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Melun
18:59 - Comprendre l'électorat de Melun : un regard sur la démographie locale
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Melun se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 43 685 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 883 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 23,29% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,33% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Melun accueille une communauté diversifiée, avec ses 10 769 résidents étrangers, soit 24,65% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,97%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 231 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Melun, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.
17:57 - Vers une montée du RN à Melun aux municipales 2026 ?
Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Melun il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 16,40% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,31% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 14,70% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Melun comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,64% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 24,35% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 26,64% lors du vote final.
17:30 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine et Marne avec 45,53% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 43,42%, contre 50,02% en 2014.
16:58 - Rétrospective : la participation à Melun avant 2026
En marge de cette municipale de 2026, le niveau de la participation jouera fortement sur les résultats de Melun. En 2020, la participation avait culminé à 26,52 % à la fin du premier tour, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 4 871 votants, l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur la compétition. Historiquement, les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, s'agissant d'élire leur maire ou leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 65,88 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 37,28 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 54,88 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 39,18 % des électeurs (soit environ 8 005 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins participative que la moyenne.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Melun
|Tête de listeListe
|
Kadir Mebarek
Liste divers centre
MELUN, TERRE D'AVENIRS
|
|
Rémy Béhagle
Liste de La France insoumise
Union populaire de Melun
|
|
Céline Gillier
Liste d'union à gauche
MELUN DYNAMIQUE ET APAISÉE
|
|
Philippe Martin
Liste divers droite
RELEVONS MELUN
|
|
Djamila Smaali-Paillé
Liste divers gauche
MELUN ENSEMBLE C'EST POSSIBLE
|
|
Catherine Van Cauteren
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Vogel (33 élus) Melun pour vous
|2 081
|50,59%
|
|Bénédicte Monville (6 élus) Bien vivre a melun - espoir melun
|1 245
|30,26%
|
|Ségolène Durand (4 élus) Réinventons melun - notre ville
|787
|19,13%
|
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|22,92%
|Taux d'abstention
|77,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 222
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Vogel Melun pour vous
|2 141
|45,66%
|Bénédicte Monville Bien vivre à melun
|1 088
|23,20%
|Ségolène Durand Réinventons melun - notre ville
|858
|18,29%
|Djamila Smaali-Paille Espoir melun
|462
|9,85%
|Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|140
|2,98%
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|26,52%
|Taux d'abstention
|73,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 871
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Millet (30 élus) Melun cap 2020
|4 599
|52,06%
|
|François Kalfon (9 élus) Un nouveau souffle a melun - bien vivre a melun
|4 234
|47,93%
|
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|50,74%
|Taux d'abstention
|49,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|9 381
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Millet Melun cap 2020
|3 220
|36,10%
|François Kalfon Un nouveau souffle pour melun
|2 865
|32,12%
|Denis Jullemier Melun capitale
|1 946
|21,81%
|Bénédicte Monville-De Cecco Bien vivre a melun
|647
|7,25%
|Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|241
|2,70%
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|50,24%
|Taux d'abstention
|49,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|9 288
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