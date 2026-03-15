Résultat municipale 2026 à Mérignac : suivez la journée d'élection en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mérignac [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Mérignac ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Mérignac
18:31 - Quel avenir pour la cité Yser ? Les candidats sont divisés
À Mérignac, les élections municipales de 2026 se préparent autour d'un projet de renouvellement urbain de 70 millions d'euros pour la cité Yser, impliquant réhabilitation et démolition de logements. Les candidats divergent sur la méthode et le contenu du projet, exprimant des préoccupations sur la mixité sociale et la gentrification. Thierry Millet, Guillaume Perchet et Loan Panifous sont parmi les principaux candidats, chacun représentant des visions différentes sur l'avenir de la cité. Lire sur sudouest.fr
12/03/26 - 12:02 - Les élections municipales à Mérignac s'annoncent compétitives
À Mérignac, le socialiste Thierry Trijoulet a succédé à Alain Anziani en juin 2025, dans une ville traditionnellement gérée par la gauche depuis plus de 80 ans. Les élections municipales de mars 2026 pourraient marquer un tournant, avec des candidatures de plusieurs partis espérant une victoire. L'urbanisme et la transition écologique sont au cœur des débats entre les candidats. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mérignac
|Tête de listeListe
|
Thierry Millet
Liste divers droite
MERIGNAC NOUS RASSEMBLE
|
|
Jimmy Bourlieux
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR MERIGNAC
|
|
Guillaume Perchet
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - L e camp des travailleurs
|
|
Loan Panifous
Liste de La France insoumise
Faire Mieux pour Mérignac
|
|
Thierry Trijoulet
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE, NOUS SOMMES MERIGNAC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani (41 élus) Ensemble, nous sommes mérignac
|8 388
|64,92%
|
|Thierry Millet (6 élus) Ensemble pour une ville durable
|3 299
|25,53%
|
|Bruno Sorin (2 élus) Renouveau merignac
|1 233
|9,54%
|
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|29,68%
|Taux d'abstention
|70,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 416
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani Ensemble, nous sommes mérignac
|6 585
|42,33%
|Sylvie Cassou-Schotte Mérignac ecologiste et solidaire
|2 749
|17,67%
|Thierry Millet Ensemble pour une ville durable
|2 660
|17,10%
|Bruno Sorin Renouveau merignac
|1 596
|10,26%
|Hervé Caramona Rassemblement pour mérignac
|865
|5,56%
|Marie Duret-Pujol Merignac en commun
|776
|4,98%
|François Minvielle Anticapitalistes ! pour les luttes des travailleurs et des classes populaires
|213
|1,36%
|Guillaume Perchet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|111
|0,71%
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|35,21%
|Taux d'abstention
|64,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 881
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani (37 élus) Mérignac, une ville pour vous
|12 128
|48,81%
|
|Thierry Millet (11 élus) Ensemble, changeons mérignac !
|10 763
|43,32%
|
|Jean-Luc Aupetit (1 élu) Rassemblement bleu marine pour merignac
|1 954
|7,86%
|
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|56,25%
|Taux d'abstention
|43,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|25 475
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani Mérignac, une ville pour vous
|10 750
|44,93%
|Thierry Millet Ensemble, changeons mérignac !
|9 028
|37,73%
|Jean-Luc Aupetit Rassemblement bleu marine pour merignac
|2 467
|10,31%
|François Minvielle Anticapitalistes et solidaires
|845
|3,53%
|Antoine Jacinto "mérignac autrement"
|471
|1,96%
|Guillaume Perchet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|362
|1,51%
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|54,43%
|Taux d'abstention
|45,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|24 651
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