Résultat municipale 2026 à Mérignac : suivez la journée d'élection en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mérignac

Tête de listeListe
Thierry Millet
Thierry Millet Liste divers droite
MERIGNAC NOUS RASSEMBLE
  • Thierry Millet
  • Christine Peyre
  • Rémi Cocuelle
  • Maria Iacob Garibal
  • Patrice Lassalle-Bareilles
  • Preslia Okou
  • Michel Blanco
  • Marjorie Schnell
  • Jean-Marie Achiary
  • Sylvie Deluc
  • Laurent Aviet
  • Catherine Tarmo
  • Rémi Backe
  • Elise Esquerre
  • Sébastien Rouillay
  • Sandrine Puga
  • Pierre Goguet
  • Sabrina Naki
  • Philippe Massol
  • Océane Meaburn
  • Mathieu Naud
  • Valérie Nau Coiffard
  • Olivier Lesparre
  • Christine Darmaillacq
  • Antoine Jacinto
  • Véronique Binet
  • Loïc Vetier
  • Béatrice Fringuet
  • Jean-Michel Tavart
  • Marie-France Marc-Gaultier
  • Emilien Larche
  • Eva Aouizerate
  • Michel Sarrazin
  • Isabelle Leclaire
  • Sébastien Bach
  • Montaine Matuzac
  • Lionel Phulpin
  • Laury Tellouck Etcheberry
  • Frédéric Debordeaux
  • Laurence Delsol
  • Claude-Eric Roy
  • Michèle Lenghat
  • Raphael Fournié
  • Karine Nadia Ghazi
  • Karim Zaïdi
  • Elisabeth Rumeau
  • Philippe Blanchon
  • Hélène Delneste
  • Robert Vriet
Jimmy Bourlieux
Jimmy Bourlieux Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR MERIGNAC
  • Jimmy Bourlieux
  • Clémence Naveys-Dumas
  • Clément Vandecasteele
  • Christine Malkiel
  • Théo Bouhier
  • Elodie Fagnon
  • Gilles Cruel
  • Marie Dibomou-Ndimina Malekou
  • Jean-Pierre Grenier
  • Joëlle Noriega
  • Johan Laubertin
  • Jeanne Maupetit
  • Pascal Cabanne
  • Josiane Garcia
  • Paul Fuchs
  • Myriam Cazalis
  • Alain Demaret
  • Sandrine Belloq
  • Louis Lassus
  • Valérie Denoix de Saint Marc
  • Michel-Alexandre Besnier
  • Florence Doliger
  • Brice Beugin
  • Charlène Mouassa
  • Olivier Demaret
  • Nathalie Drulhe
  • Michel Verger
  • Audrey Saint-Leger
  • Jean-Luc Du Terrail
  • Marie-Dominique Lafon
  • Gilles Rozier
  • Shanel Guerrault Dulaurier
  • Christian Nanthieras
  • Michelle Rebiere
  • Corentin Parbaud
  • Laetitia Basset
  • Shervin Aboutalebi
  • Jeanne Molinie
  • Aymeric Benoist
  • Camille Tellier
  • Mathieu Chennebault
  • Louise Nampiandrazana
  • Adrien Coureaut
  • Delphine Fabresse
  • Hugues Mauriac
  • Andrée Conty
  • Hervé Caramona
  • Léa Dufort
  • Jacques Colombier
Guillaume Perchet
Guillaume Perchet Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - L e camp des travailleurs
  • Guillaume Perchet
  • Monique Oratto
  • Mohamed El Marbati
  • Francoise Riban
  • Alexandre Cocagne
  • Annick Delavaux
  • Frédéric Lacombe
  • Nadia Moussa
  • Julien Baux
  • Safa Ben Rhouma
  • Jean-Pierre Cassaigne
  • Nadjet Chouabi
  • Valentin Charbonnier Quentel
  • Micheline Bierque
  • Albert Daoudou
  • Florence Chausse
  • Philippe Bénac
  • Aurélie Croué
  • Philippe Marchica
  • Isabelle Mainvieille
  • Yoann Martin
  • Nadine Rostane
  • Costica Bracau
  • Janine Lacrampe
  • Joël Barrère
  • Alexandra Heliès
  • Pablo Pénet
  • Maryse Genevey
  • Bruno Castaignède
  • Sylvie Bordes
  • Pascal Haffaf
  • Mariame Lacombe
  • Rémi Mainvieille
  • Anaëlle Julan
  • Michel Bellegarde
  • Gaëlle Faure
  • Guy Perret
  • Cécilia Racheme
  • Robert Lacaïle
  • Ashley Badji
  • Abdoul Amadou Bonkano
  • Martine Thibal
  • Guillaume Mégard
  • Béatrice Pévreau
  • Mohamed Leno
  • Lucile Baribault
  • Stéphane Sampah
  • Christiane Corral
  • Denis Lacoste
Loan Panifous
Loan Panifous Liste de La France insoumise
Faire Mieux pour Mérignac
  • Loan Panifous
  • Laura Schwartz
  • Pierre Lauret
  • Mariam Khachane
  • Jacques Mari
  • Marie Duret-Pujol
  • Jean-Pierre Paratge
  • Evelyne Salamero
  • Robert Hourcq
  • Hélène Prince
  • Eric Lahitte-Loustau
  • Anita Hadjadji
  • Kénan Roux
  • Wendy Voltigeur ( Bia)
  • Victor Godin
  • Maïa Segouat
  • Patrick Labbé
  • Katia d'Amato
  • Guillaume Pujol
  • Kholfia Titouh
  • Jean-Pierre Deligey
  • Christine Candelon
  • Alain Larue
  • Alexandra Delespaul
  • Emmanuel Sorbé
  • Patricia Dupuch
  • Laurent Rodier
  • Anne Larrose
  • Philippe Gerard
  • Natacha Michel
  • M'Hamed Ousidi Hammou
  • Francoise Lhomme
  • Marc Cazcarra
  • Monique Welsch
  • Olivier Gasc
  • Christiane Boucaud
  • Bernard Besson
  • Catherine Gerard
  • Jean-Louis Ardoin
  • Laure Martin
  • Bruno Lasnier
  • Elise Lasnier
  • Laurent Raphose
  • Caroline Jean-Jean
  • Jean Barre
  • Florence Déros
  • Philippe Pinaud
  • Sandra Espert
  • Manuel Lubet-Amado
Thierry Trijoulet
Thierry Trijoulet Liste d'union à gauche
ENSEMBLE, NOUS SOMMES MERIGNAC
  • Thierry Trijoulet
  • Marie Recalde
  • Bastien Rivières
  • Vanessa Fergeau-Renaux
  • Jean-Charles Astier
  • Sylvie Cassou-Schotte
  • Gérard Chausset
  • Anne Eugénie Gaspar
  • Loïc Farnier
  • Samira El Khadir
  • Éric Sarraute
  • Mauricette Boisseau
  • Joël Mauvigney
  • Émilie Marches
  • Stéphane Brunel
  • Patricia Nedel
  • Alain Charrier
  • Amélie Audoit
  • Prefmandh Mabiala
  • Marie-Ange Chaussoy
  • Kubilay Ertekin
  • Claude Mellier
  • Gérard Serviès
  • Clémence Pineau
  • Alessandro Di Somma
  • Fatou Thiam
  • Jean-Louis Couronneau
  • Aurélie Doulut
  • Arnaud Arfeuille
  • Michelle Pagès
  • Loïc Pedelucq
  • Véronique Trézéguet
  • Alexandre Pouzeaud
  • Caroline Van Renterghem
  • Aimeric Enard
  • Fatima Ait Keddour
  • Frank Yvonneau
  • Alice Herbert
  • Denis Abrand
  • Marie-Christine Ceschia
  • Jean-Michel Cheronnet
  • Maimouna Coulibaly
  • Fabien Fernandez
  • Laurence Couteille
  • Ramon Estenaga
  • Nelly Boyer
  • Martial Goudalle
  • Margot Salemme
  • Olivier Tandonnet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Anziani
Alain Anziani (41 élus) Ensemble, nous sommes mérignac 		8 388 64,92%
  • Alain Anziani
  • Sylvie Cassou-Schotte
  • Thierry Trijoulet
  • Claude Mellier
  • Gérard Chausset
  • Marie Recalde
  • Joël Mauvigney
  • Vanessa Fergeau-Renaux
  • Bastien Rivieres
  • Anne-Eugénie Gaspar
  • Gérard Servies
  • Cécile Saint Marc
  • David Charbit
  • Patricia Nedel
  • Loïc Farnier
  • Emilie Marchés
  • Jean-Louis Couronneau
  • Amélie Bosset-Audoit
  • Alain Charrier
  • Marie-Ange Chaussoy
  • Jean-Pierre Brasseur
  • Aude Blet-Charaudeau
  • Daniel Margnes
  • Mauricette Boisseau
  • Jean-Michel Cheronnet
  • Marie-Eve Michelet
  • Eric Sarraute
  • Samira El Khadir
  • Pierre Sauvey
  • Léna Beaulieu
  • Olivier Gauna
  • Véronique Kuhn
  • Joël Girard
  • Michelle Pagès
  • Jean-Charles Astier
  • Marie-Christine Ewans
  • Kubilay Ertekin
  • Fatou Thiam
  • Serge Belperron
  • Ghislaine Bouvier
  • Arnaud Arfeuille
Thierry Millet
Thierry Millet (6 élus) Ensemble pour une ville durable 		3 299 25,53%
  • Thierry Millet
  • Christine Peyré
  • Thomas Dovichi
  • Hélène Delneste
  • Antoine Jacinto
  • Sylvie Deluc
Bruno Sorin
Bruno Sorin (2 élus) Renouveau merignac 		1 233 9,54%
  • Bruno Sorin
  • Maria Iacob Garibal
Participation au scrutin Mérignac
Taux de participation 29,68%
Taux d'abstention 70,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 416

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Anziani
Alain Anziani Ensemble, nous sommes mérignac 		6 585 42,33%
Sylvie Cassou-Schotte
Sylvie Cassou-Schotte Mérignac ecologiste et solidaire 		2 749 17,67%
Thierry Millet
Thierry Millet Ensemble pour une ville durable 		2 660 17,10%
Bruno Sorin
Bruno Sorin Renouveau merignac 		1 596 10,26%
Hervé Caramona
Hervé Caramona Rassemblement pour mérignac 		865 5,56%
Marie Duret-Pujol
Marie Duret-Pujol Merignac en commun 		776 4,98%
François Minvielle
François Minvielle Anticapitalistes ! pour les luttes des travailleurs et des classes populaires 		213 1,36%
Guillaume Perchet
Guillaume Perchet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		111 0,71%
Participation au scrutin Mérignac
Taux de participation 35,21%
Taux d'abstention 64,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 881

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Anziani
Alain Anziani (37 élus) Mérignac, une ville pour vous 		12 128 48,81%
  • Alain Anziani
  • Marie Récalde
  • Thierry Trijoulet
  • Claude Mellier
  • Gérard Chausset
  • Anne-Eugénie Gaspar
  • David Charbit
  • Régine Marchand
  • Alain Charrier
  • Cécile Saint-Marc
  • Jean-Marc Guillembet
  • Martine Berjot
  • Lionel Azougalhi
  • Sylvie Cassou-Schotte
  • Bernard Le Roux
  • Monique Poitreau
  • Daniel Margnes
  • Fatou Diop
  • Joël Girard
  • Léna Beaulieu
  • Valéry Laurand
  • Marie-Christine Ewans
  • Jean-Michel Bertrand
  • Joëlle Léao
  • Pierre Girard
  • Martine Chapeyrou
  • Jean-Claude Pradels
  • Mauricette Boisseau
  • René Saba
  • Michèle Courbin
  • Christian Dedieu
  • Gwenaëlle Girard
  • David Valade
  • Anne Couplan
  • Alain Lamaison
  • Catherine Darteyre
  • Stéphane Gaso
Thierry Millet
Thierry Millet (11 élus) Ensemble, changeons mérignac ! 		10 763 43,32%
  • Thierry Millet
  • Christine Peyre
  • Rémi Cocuelle
  • Hélène Delneste
  • Christophe Vasquez
  • Catherine Tarmo
  • Bruno Marne
  • Elisabeth Raux
  • Jean-Pierre Brasseur
  • Marie-Noëlle Vaillant
  • Philippe Briant
Jean-Luc Aupetit
Jean-Luc Aupetit (1 élu) Rassemblement bleu marine pour merignac 		1 954 7,86%
  • Jean-Luc Aupetit
Participation au scrutin Mérignac
Taux de participation 56,25%
Taux d'abstention 43,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 25 475

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Anziani
Alain Anziani Mérignac, une ville pour vous 		10 750 44,93%
Thierry Millet
Thierry Millet Ensemble, changeons mérignac ! 		9 028 37,73%
Jean-Luc Aupetit
Jean-Luc Aupetit Rassemblement bleu marine pour merignac 		2 467 10,31%
François Minvielle
François Minvielle Anticapitalistes et solidaires 		845 3,53%
Antoine Jacinto
Antoine Jacinto "mérignac autrement" 		471 1,96%
Guillaume Perchet
Guillaume Perchet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		362 1,51%
Participation au scrutin Mérignac
Taux de participation 54,43%
Taux d'abstention 45,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 24 651

Villes voisines de Mérignac

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