Résultat municipale 2026 à Mérignac : suivez la journée d'élection en direct

Thierry Millet Liste divers droite

MERIGNAC NOUS RASSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Millet Programme de Thierry Millet à Mérignac (MERIGNAC NOUS RASSEMBLE) Mérignac Sûre et Protectrice Le projet pour une Mérignac sûre et protectrice inclut le doublement du budget sécurité, avec des mesures telles que l'augmentation des effectifs et la vidéoprotection. Des antennes de police municipale seront créées dans les quartiers pour renforcer la sécurité locale. De plus, des initiatives seront mises en place pour améliorer la santé mentale et l'écoute des jeunes. Mérignac Agréable et Durable Pour rendre Mérignac agréable et durable, un urbanisme humain sera privilégié, avec des rénovations de trottoirs et des pistes cyclables sécurisées. Le projet prévoit également l'aménagement de nouveaux espaces verts, tels que des jardins partagés et un square en centre-ville. L'objectif est de favoriser le logement pour ceux qui travaillent à Mérignac et d'améliorer le stationnement. Mérignac Attractive et Rayonnante Le développement de Mérignac en tant que ville attractive et rayonnante passe par le soutien aux demandeurs d'emploi et l'accueil de commerces à loyer modéré. Des aménagements sportifs et culturels, comme la plaine des sports de Beutre et un lieu culturel près de Marne Soleil, sont également prévus. Le maintien des subventions pour les associations locales est essentiel pour dynamiser la vie communautaire. Mérignac Dès 2026 À partir de 2026, la gestion de la ville sera axée sur la sobriété, avec un audit des finances communales pour assurer une transparence. Un plan de renforcement de la sécurité sera mis en œuvre, accompagné d'un état des lieux des projets d'urbanisme en cours. Les "samedis du maire" permettront un dialogue régulier avec les citoyens, renforçant ainsi la proximité et l'écoute.

Thierry Millet

Christine Peyre

Rémi Cocuelle

Maria Iacob Garibal

Patrice Lassalle-Bareilles

Preslia Okou

Michel Blanco

Marjorie Schnell

Jean-Marie Achiary

Sylvie Deluc

Laurent Aviet

Catherine Tarmo

Rémi Backe

Elise Esquerre

Sébastien Rouillay

Sandrine Puga

Pierre Goguet

Sabrina Naki

Philippe Massol

Océane Meaburn

Mathieu Naud

Valérie Nau Coiffard

Olivier Lesparre

Christine Darmaillacq

Antoine Jacinto

Véronique Binet

Loïc Vetier

Béatrice Fringuet

Jean-Michel Tavart

Marie-France Marc-Gaultier

Emilien Larche

Eva Aouizerate

Michel Sarrazin

Isabelle Leclaire

Sébastien Bach

Montaine Matuzac

Lionel Phulpin

Laury Tellouck Etcheberry

Frédéric Debordeaux

Laurence Delsol

Claude-Eric Roy

Michèle Lenghat

Raphael Fournié

Karine Nadia Ghazi

Karim Zaïdi

Elisabeth Rumeau

Philippe Blanchon

Hélène Delneste

Robert Vriet

Jimmy Bourlieux Liste du Rassemblement National

L'ALTERNANCE POUR MERIGNAC Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jimmy Bourlieux Programme de Jimmy Bourlieux à Mérignac (L'ALTERNANCE POUR MERIGNAC) Sécurité et Police La sécurité est une priorité pour la ville de Mérignac, avec un projet de recrutement de 30 policiers municipaux supplémentaires. Cette initiative vise à assurer une présence policière constante sur le terrain, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif est de lutter contre l'insécurité croissante et de rassurer les habitants. Urbanisme et Environnement Un des enjeux majeurs est de lutter contre l'urbanisation anarchique et la bétonisation des quartiers. Cela vise à préserver l'identité et le cadre de vie des habitants de Mérignac. Des consultations seront menées pour impliquer les citoyens dans l'élaboration des grands projets d'urbanisme. Éducation et Jeunesse Le projet inclut le rétablissement de la semaine de 4 jours dans les écoles de Mérignac, en concertation avec la communauté éducative. Cela vise à améliorer le bien-être des élèves et à mieux répondre aux besoins des familles. De plus, il est prévu de renforcer l'offre de places en crèches pour soutenir les jeunes parents. Économie et Fiscalité Pour préserver le pouvoir d'achat des habitants, le gel des taux locaux d'imposition est proposé. Cette mesure vise à alléger la pression fiscale sur les ménages de Mérignac. Parallèlement, des efforts seront faits pour augmenter les moyens alloués à la propriété de la commune, afin d'améliorer les infrastructures locales.

Jimmy Bourlieux

Clémence Naveys-Dumas

Clément Vandecasteele

Christine Malkiel

Théo Bouhier

Elodie Fagnon

Gilles Cruel

Marie Dibomou-Ndimina Malekou

Jean-Pierre Grenier

Joëlle Noriega

Johan Laubertin

Jeanne Maupetit

Pascal Cabanne

Josiane Garcia

Paul Fuchs

Myriam Cazalis

Alain Demaret

Sandrine Belloq

Louis Lassus

Valérie Denoix de Saint Marc

Michel-Alexandre Besnier

Florence Doliger

Brice Beugin

Charlène Mouassa

Olivier Demaret

Nathalie Drulhe

Michel Verger

Audrey Saint-Leger

Jean-Luc Du Terrail

Marie-Dominique Lafon

Gilles Rozier

Shanel Guerrault Dulaurier

Christian Nanthieras

Michelle Rebiere

Corentin Parbaud

Laetitia Basset

Shervin Aboutalebi

Jeanne Molinie

Aymeric Benoist

Camille Tellier

Mathieu Chennebault

Louise Nampiandrazana

Adrien Coureaut

Delphine Fabresse

Hugues Mauriac

Andrée Conty

Hervé Caramona

Léa Dufort

Jacques Colombier

Guillaume Perchet Liste d'extrême-gauche

Lutte Ouvrière - L e camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Guillaume Perchet

Monique Oratto

Mohamed El Marbati

Francoise Riban

Alexandre Cocagne

Annick Delavaux

Frédéric Lacombe

Nadia Moussa

Julien Baux

Safa Ben Rhouma

Jean-Pierre Cassaigne

Nadjet Chouabi

Valentin Charbonnier Quentel

Micheline Bierque

Albert Daoudou

Florence Chausse

Philippe Bénac

Aurélie Croué

Philippe Marchica

Isabelle Mainvieille

Yoann Martin

Nadine Rostane

Costica Bracau

Janine Lacrampe

Joël Barrère

Alexandra Heliès

Pablo Pénet

Maryse Genevey

Bruno Castaignède

Sylvie Bordes

Pascal Haffaf

Mariame Lacombe

Rémi Mainvieille

Anaëlle Julan

Michel Bellegarde

Gaëlle Faure

Guy Perret

Cécilia Racheme

Robert Lacaïle

Ashley Badji

Abdoul Amadou Bonkano

Martine Thibal

Guillaume Mégard

Béatrice Pévreau

Mohamed Leno

Lucile Baribault

Stéphane Sampah

Christiane Corral

Denis Lacoste

Loan Panifous Liste de La France insoumise

Faire Mieux pour Mérignac Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Loan Panifous Programme de Loan Panifous à Mérignac (Faire Mieux pour Mérignac) Engagement citoyen La démocratie communale est au cœur des propositions, avec l'instauration du Référendum d'Initiative Citoyenne et la création d'assemblées citoyennes. Ces mesures visent à donner aux habitants de Mérignac un pouvoir décisionnel sur les projets locaux. La révocabilité des élus est également proposée pour renforcer la responsabilité des représentants envers leurs électeurs. Solidarité et justice sociale Le programme met l'accent sur la nécessité d'une commune solidaire, engagée contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Un plan d'urgence pour lutter contre le sans-abrisme est prévu, ainsi que des mesures pour garantir l'accès aux biens communs. La création d'un réseau d'épiceries locales et solidaires est également envisagée pour soutenir les quartiers prioritaires. Éducation et santé Le projet inclut des initiatives pour améliorer l'éducation, comme la mise en place de cantines 100% bio et gratuites. De plus, le développement de centres de santé municipaux vise à lutter contre les déserts médicaux. Un audit citoyen sur la gestion des logements sociaux est également prévu pour assurer une meilleure transparence et équité. Pacifisme et droits humains La commune s'engage à ne pas participer à l'endoctrinement de la jeunesse et à s'opposer à l'ouverture de classes défensives. Elle soutiendra le droit à l'auto-détermination des peuples et dénoncera les violences, notamment celles subies par le peuple palestinien. L'objectif est de promouvoir l'unité et le respect des libertés individuelles au sein de la population.

Loan Panifous

Laura Schwartz

Pierre Lauret

Mariam Khachane

Jacques Mari

Marie Duret-Pujol

Jean-Pierre Paratge

Evelyne Salamero

Robert Hourcq

Hélène Prince

Eric Lahitte-Loustau

Anita Hadjadji

Kénan Roux

Wendy Voltigeur ( Bia)

Victor Godin

Maïa Segouat

Patrick Labbé

Katia d'Amato

Guillaume Pujol

Kholfia Titouh

Jean-Pierre Deligey

Christine Candelon

Alain Larue

Alexandra Delespaul

Emmanuel Sorbé

Patricia Dupuch

Laurent Rodier

Anne Larrose

Philippe Gerard

Natacha Michel

M'Hamed Ousidi Hammou

Francoise Lhomme

Marc Cazcarra

Monique Welsch

Olivier Gasc

Christiane Boucaud

Bernard Besson

Catherine Gerard

Jean-Louis Ardoin

Laure Martin

Bruno Lasnier

Elise Lasnier

Laurent Raphose

Caroline Jean-Jean

Jean Barre

Florence Déros

Philippe Pinaud

Sandra Espert

Manuel Lubet-Amado

Thierry Trijoulet Liste d'union à gauche

ENSEMBLE, NOUS SOMMES MERIGNAC Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Trijoulet Programme de Thierry Trijoulet à Mérignac (ENSEMBLE, NOUS SOMMES MERIGNAC) Engagements pour Mérignac Le projet pour Mérignac repose sur 10 engagements et 140 propositions visant à améliorer le cadre de vie des habitants. Ces engagements incluent des initiatives pour la préservation de l'environnement, la tranquillité publique et l'égalité des droits. L'objectif est de créer une ville dynamique, solidaire et respectueuse des besoins de tous les citoyens. Amélioration du cadre de vie Le projet prévoit l'ajout de 15 hectares de parcs et la végétalisation de 200 sites pour enrichir les espaces verts de la ville. Des rénovations de trottoirs et un éclairage 100 % LED sont également au programme pour améliorer la sécurité et l'esthétique urbaine. Ces mesures visent à garantir un cadre de vie agréable et durable pour tous les Mérignacais. Égalité et inclusion Un des engagements majeurs est d'assurer l'égalité d'accès aux services pour tous les citoyens, notamment par la création d'un pôle de santé et d'un nouvel EHPAD. Des initiatives pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques et des plans d'action pour les périodes de canicule et de grand froid sont également prévus. Ces actions visent à renforcer la solidarité et l'inclusion au sein de la communauté. Culture et loisirs Le projet inclut des initiatives pour promouvoir la culture et les loisirs, comme le programme « 1 école – 1 artiste » et l'élargissement de la médiathèque. De nouvelles infrastructures sportives, telles qu'une salle multisports et un dojo, seront également mises en place. Ces efforts visent à enrichir la vie culturelle et sportive de la ville, tout en favorisant l'engagement des jeunes et des familles.