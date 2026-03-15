Résultat municipale 2026 à Mérignac : suivez tous les résultats sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mérignac [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Mérignac sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Mérignac
17:57 - Les électeurs de Mérignac tentés par le RN ?
Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors des élections locales à Mérignac en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 15,52% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 29,02% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 13,33% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Mérignac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,89% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 23,73% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,32% lors du vote final.
17:29 - Le taux de participation en Charente à 17h s'élève à 48,61%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 48,61% en Charente.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Mérignac
Dans le cadre de l'élection municipale à Mérignac, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. La fuite des électeurs atteignait 64,79 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,64 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait de son côté 43,60 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,50 %, contre 48,44 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Mérignac a-t-elle voté ?
Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Mérignac soutenaient en priorité Marie Recalde (Union de la gauche) avec 41,06% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie Recalde culminant à 46,74% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Mérignac avaient cette fois poussé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 21,70% des votes. Le paysage politique de Mérignac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une ville plutôt portée vers la gauche.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mérignac
|Tête de listeListe
|
Thierry Millet
Liste divers droite
MERIGNAC NOUS RASSEMBLE
|
|
Jimmy Bourlieux
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR MERIGNAC
|
|
Guillaume Perchet
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - L e camp des travailleurs
|
|
Loan Panifous
Liste de La France insoumise
Faire Mieux pour Mérignac
|
|
Thierry Trijoulet
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE, NOUS SOMMES MERIGNAC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani (41 élus) Ensemble, nous sommes mérignac
|8 388
|64,92%
|
|Thierry Millet (6 élus) Ensemble pour une ville durable
|3 299
|25,53%
|
|Bruno Sorin (2 élus) Renouveau merignac
|1 233
|9,54%
|
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|29,68%
|Taux d'abstention
|70,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 416
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani Ensemble, nous sommes mérignac
|6 585
|42,33%
|Sylvie Cassou-Schotte Mérignac ecologiste et solidaire
|2 749
|17,67%
|Thierry Millet Ensemble pour une ville durable
|2 660
|17,10%
|Bruno Sorin Renouveau merignac
|1 596
|10,26%
|Hervé Caramona Rassemblement pour mérignac
|865
|5,56%
|Marie Duret-Pujol Merignac en commun
|776
|4,98%
|François Minvielle Anticapitalistes ! pour les luttes des travailleurs et des classes populaires
|213
|1,36%
|Guillaume Perchet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|111
|0,71%
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|35,21%
|Taux d'abstention
|64,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 881
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani (37 élus) Mérignac, une ville pour vous
|12 128
|48,81%
|
|Thierry Millet (11 élus) Ensemble, changeons mérignac !
|10 763
|43,32%
|
|Jean-Luc Aupetit (1 élu) Rassemblement bleu marine pour merignac
|1 954
|7,86%
|
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|56,25%
|Taux d'abstention
|43,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|25 475
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Anziani Mérignac, une ville pour vous
|10 750
|44,93%
|Thierry Millet Ensemble, changeons mérignac !
|9 028
|37,73%
|Jean-Luc Aupetit Rassemblement bleu marine pour merignac
|2 467
|10,31%
|François Minvielle Anticapitalistes et solidaires
|845
|3,53%
|Antoine Jacinto "mérignac autrement"
|471
|1,96%
|Guillaume Perchet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|362
|1,51%
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|54,43%
|Taux d'abstention
|45,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|24 651
Villes voisines de Mérignac
- Mérignac (33700)
- Ecole primaire à Mérignac
- Maternités à Mérignac
- Crèches et garderies à Mérignac
- Classement des collèges à Mérignac
- Salaires à Mérignac
- Impôts à Mérignac
- Dette et budget de Mérignac
- Climat et historique météo de Mérignac
- Accidents à Mérignac
- Délinquance à Mérignac
- Inondations à Mérignac
- Nombre de médecins à Mérignac
- Pollution à Mérignac
- Entreprises à Mérignac
- Prix immobilier à Mérignac