Résultat municipale 2026 à Montauban : suivez la journée d'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Montauban ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Montauban
12:16 - Voici les 51 candidats de la liste Nouveau Montauban
Jean-Philippe Labarre, à la tête de la liste Nouveau Montauban, se prépare pour les élections municipales de 2026 dans la préfecture du Tarn-et-Garonne. La Dépêche révèle la présentation de 51 candidats qui se rangeront derrière lui. Lire sur ladepeche.fr
13/03/26 - 19:51 - Jean-Philippe Labarre dénonce des manipulations lors de sa campagne
À Montauban, Jean-Philippe Labarre, candidat de Nouveau Montauban, a publié un communiqué dénonçant les manipulations lors de sa campagne pour les municipales de 2026. Il insiste sur l'importance d'une démarche citoyenne, sans étiquette politique, et sur le respect des électeurs. Lire sur ladepeche.fr
13/03/26 - 18:01 - La gouvernance de l'eau s'invite au cœur de la campagne à Montauban
À Montauban, les élections municipales de 2026 amènent une réflexion sur la gestion de l'eau, avec un questionnement sur la possibilité de réinvestir les fonds locaux au lieu de les voir partir vers des opérateurs privés. Jean-Philippe Labarre souligne l'importance de maîtriser ce service stratégique pour favoriser la transparence et l'investissement local. L'exemple de Castres, qui a repris la gestion publique, sert de modèle pour Montauban face à des enjeux financiers et d'infrastructures. Lire sur ladepeche.fr
13/03/26 - 12:31 - Samir Chikhi présente son programme
Samir Chikhi, candidat aux élections municipales de 2026 à Montauban, cherche à renverser le pouvoir de la droite en présentant un programme axé sur le logement, l'écologie, et la santé. Lors d'un meeting, il a évoqué des mesures phares comme la gratuité des transports et la création d'un centre de santé. Son objectif est de transformer Montauban en place d'émancipation citoyenne et d'inclure des audits réguliers pour une bonne gouvernance. Lire sur ladepeche.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montauban
|Tête de listeListe
|
Arnaud Hilion
Liste d'union à gauche
VIVRE MONTAUBAN
|
|
Jean-Philippe Labarre
Liste divers centre
NV MTB LE PT DES MTB.ES
|
|
Didier Lallemand
Liste d'union à l'extrême-droite
Mon Parti Montauban
|
|
Jean-Lou Levi
Liste Divers
Montauban Autrement
|
|
Samir Chikhi
Liste d'extrême-gauche
Montauban de gauche écologiste et citoyenne
|
|
Richard Blanco
Liste d'extrême-gauche
LT OUV -CAP DES TRAV
|
|
Thierry Deville
Liste divers droite
PRETS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges (38 élus) Pour montauban
|8 475
|54,45%
|
|Arnaud Hilion (11 élus) L'alternative pour montauban
|7 087
|45,54%
|
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|39,37%
|Taux d'abstention
|60,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 153
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges Pour montauban
|7 600
|46,28%
|Arnaud Hilion L'alternative pour montauban
|4 808
|29,28%
|Pierre Mardegan Osons montauban
|1 785
|10,87%
|Thierry Viallon Montauban avec vous, pour vous
|1 516
|9,23%
|Julie Bougel Montauban en commun 2020
|442
|2,69%
|Richard Blanco Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|268
|1,63%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|41,27%
|Taux d'abstention
|58,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 905
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges (35 élus) Montauban en marche
|13 545
|51,33%
|
|Roland Garrigues (8 élus) Rassemblement pour l'avenir de montauban
|9 962
|37,75%
|
|Thierry Viallon (2 élus) Montauban bleu marine
|2 876
|10,90%
|
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|69,07%
|Taux d'abstention
|30,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|27 394
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges Montauban en marche
|11 671
|45,18%
|Roland Garrigues L'avenir de montauban se décide maintenant
|7 180
|27,79%
|Thierry Viallon Montauban bleu marine
|3 502
|13,55%
|Marie-Claude Bouyssi Rassemblement montauban citoyenne
|3 037
|11,75%
|Richard Blanco Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|442
|1,71%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|67,45%
|Taux d'abstention
|32,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|26 761
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