Résultat municipale 2026 à Montauban : suivez la journée d'élection

Arnaud Hilion Liste d'union à gauche

VIVRE MONTAUBAN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Arnaud Hilion Programme de Arnaud Hilion à Montauban (VIVRE MONTAUBAN) Éducation, Jeunesse & Sport Le programme prévoit un plan ambitieux pour rénover et végétaliser les écoles de Montauban. Il inclut également la construction d'une nouvelle cuisine centrale pour améliorer la restauration scolaire. Enfin, des initiatives seront mises en place pour permettre aux jeunes d'étudier et de se former en lien avec divers acteurs économiques. Mobilité & Cadre de Vie Un grand plan mobilités sera engagé pour améliorer la fluidité des transports en commun et des déplacements à vélo ou à pied. La gratuité des transports sera étendue aux scolaires, étudiants et seniors pour favoriser l'accès à la ville. Des rénovations des trottoirs et des voies sont également prévues pour améliorer le cadre de vie des habitants. Santé & Solidarité La création de centres de santé est envisagée pour renforcer l'accès aux soins dans la commune. Un service de transport santé à la demande sera mis en place pour aider les personnes les plus fragiles. L'objectif est de penser une ville accessible et inclusive, favorisant l'autonomie de tous ses citoyens. Emploi & Agriculture Le programme vise à soutenir le tissu économique local avec des aides ciblées pour les entreprises. Une Halle gourmande sera créée pour promouvoir les producteurs locaux et les circuits courts. De plus, l'accent sera mis sur la préservation d'une agriculture durable et de qualité, en évitant les produits issus du Mercosur.

Arnaud Hilion

Cathie Bourdoncle

Franck Bousquet

Lucie Fournel

Damien Lemouzy

Cécile Roblin

Olivier Fournet

Titem Boudefoua

Michel Cappelletti

Laetitia Desguers

Adrien Devisme

Marie Alayrac

Roland Garrigues

Julia Arakelian

Julien Dulac-Nunzi

Camille Marceau

Marcel Capelle

Stéphanie Thial

Jean Partouche

Isabelle Assie

Jean-Christophe Soufflet

Emilie Régné

Luc Ronfort

Maddy Etieve

Valentin Liegeois

Marie-Laure Fraux

Jean Orliac

Lidwine Kara-Oglanian

Franck Venien

Rose-Marie Blanc

Philippe Lenoir

Céline Richard

Oumar Gueye

Martine Dubar

Luc Escur

Françoise Arnal

Alain Escudié

Alexandra Trouillas

Daniel Conté

Annie Prina-Mouchard

Jason Ondigui

Marie-Christine Moulis-Beltran

Michel Audino

Laetitia Nantois

Jean-Philippe Soto

Dominique Noel

Jean-Claude Ducros

Anne-Marie Aynié

Alain Bertrand

Jean-Philippe Labarre Liste divers centre

NV MTB LE PT DES MTB.ES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Philippe Labarre Programme de Jean-Philippe Labarre à Montauban (NOUVEAU MONTAUBAN LE PARTI DES MONTALBANAIS.ES) Vision pour Montauban Le projet de Nouveau Montauban repose sur une vision centrée sur l'humain et les besoins des habitants. L'objectif est de transformer Montauban en une ville amie des enfants, en plaçant leurs intérêts au cœur des préoccupations. Cette approche se veut réaliste et construite collectivement avec la participation des citoyens. Sécurité et tranquillité publique La sécurité est considérée comme un droit fondamental, nécessitant une présence humaine renforcée sur le terrain. Nouveau Montauban propose de développer des partenariats avec l'État et d'autres acteurs pour lutter contre la criminalité et prévenir les comportements à risque chez les jeunes. Des aménagements urbains adaptés et un éclairage public approprié sont également envisagés pour améliorer la convivialité de la ville. Justice sociale et solidarité Le projet met l'accent sur l'importance de la solidarité et de l'inclusion pour tous les citoyens. Un soutien réel sera apporté aux familles, aux aînés et aux personnes en situation de handicap. La solidarité est perçue non pas comme une charge, mais comme un investissement essentiel pour construire une ville forte et unie. Transition écologique concrète Nouveau Montauban s'engage à mettre en œuvre des actions écologiques tangibles pour améliorer la qualité de vie des habitants. Cela inclut le développement de mobilités multimodales, la création d'espaces verts accessibles et la végétalisation de la ville. L'objectif est de favoriser une sobriété énergétique et de rendre Montauban plus agréable à vivre tout en luttant contre le réchauffement climatique.

Jean-Philippe Labarre

Brigitte Lamouri

Valentin Barrau

Camille Hodouin

Nuno Pires

Frédérique Mirallez

Manuel Marco

Sylvie Amouroux

Eric Radovitch

Christy Bidois

Alain Baute

Catherine Pienkowski

Serge Berrier

Caroline Simon

Stéphane Gonzalez

Magali Fernando

Sébastien Mignot

Stéphanie Simeon

Jean-Jacques Boyer

Léa Basset

Jamel Elabed

Araksya Vardanian

Jean-Charles Bordaries

Christine Azorin

Thierry Faget

Séverine Roigé

Eric Raynier

Donia Guallah

Lino Bergesio

Christine Olivet

Loïc Pagnin

Sylvie Lusseau

Youssef Magaz

Patricia Gaillardeau

Simon Garcia

Isabelle Bouchaya

Alain Lestruhaut

Hulya Kilinc

Maxime Massat

Elodie Terega

Arnaud Labat

Dominique Touyeres

Jean-François Disaud

Justine Marionneau

Cédric Carrie

Marie Saccona Delzars

Abdelkader Abdesslam

Mathilde Davicino

Guy Revellat

Thérèse Dessaux

Patrick Fonzes

Didier Lallemand Liste d'union à l'extrême-droite

Mon Parti Montauban Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Didier Lallemand Programme de Didier Lallemand à Montauban (Mon Parti Montauban) Montauban, une ville dynamique Depuis 2001, Montauban a connu une transformation significative avec l'ajout d'équipements sportifs et culturels. La ville a été classée « ville la plus sûre d’Occitanie » en 2024, témoignant de son engagement envers la sécurité de ses habitants. De plus, la population a augmenté de plus de 25% depuis 2001, ce qui reflète un développement économique et social positif. Engagement politique Didier Lallemand souligne l'importance de l'engagement politique en tant que moteur de changement. Il met en avant le travail effectué aux côtés de Brigitte Barèges et Marie-Claude Berly pour façonner le territoire. Son équipe, motivée par l'intérêt général, s'engage à poursuivre le projet de l’Union des Droites. Projets d'avenir Le développement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et la construction d'un nouveau hôpital sont des projets clés pour l'avenir de Montauban. Ces initiatives visent à améliorer l'infrastructure tout en préservant le dynamisme du cœur de ville. Le projet de mandat se veut ambitieux et inclusif, touchant tous les segments de la population. Qualité de vie La qualité de vie est une priorité pour Didier Lallemand, qui souhaite garantir la sécurité et la tranquillité des habitants. Il s'engage à être un maire à l'écoute et accessible, prêt à répondre aux préoccupations des citoyens. L'objectif est de faire de Montauban une cité idéale, chaleureuse et protectrice pour tous.

Didier Lallemand

Sophie Grousseau

Claude Jean

Laurence Pages

Bernard Loustaunau

Marie-Claude Berly

Jean-Pierre Foissac

Pauline Forestie

Philippe Becade

Nadia Cheklit

Jean-François Garrigues

Nadine Bon

Daniel Bory

Nathalie Centomo

Florian Koffi

Albine Lapoutge

Claude Vigouroux

Laura Nicolas

Bernard Bouton

Marie-Agnès Detailleur

Gérard Catala

Sophie Laran

Steeves Tekpri

Virginie Mondin

Rodolphe Gazagnes

Anne-Marie Grimal

Marc Contrasty

Virginie Chiavassa

Kévin Marin

Aurélie Buratti

Mathieu Onoptchenko

Sabine Mayre

Cédric Torrens

Julie Fenu

Kévin Lascombes

Marcelle Darles

Kévin Dufau

Valérie Cauro

Florent Damiani

Laurence Lemouzy

Robert Infanti

Isabelle Drouet

Jean-Charles Poncet

Caroline Vidal

Fabrice Mieulet

Marie-Amélie Vignal

Frédéric Lherm

Chantal Andrieu

Aurélien Chouzenoux

Annie Guillot

Thibaut de Ligondes

Jean-Lou Levi Liste Divers

Montauban Autrement Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Lou Levi Programme de Jean-Lou Levi à Montauban (Montauban Autrement) Ambition pour Montauban La candidature de Jean-Lou LEVI se veut être une réponse aux défis quotidiens des Montalbanais. Il propose une vision audacieuse qui allie préservation des atouts de la ville et solutions innovantes. Cette ambition est également marquée par une volonté de proximité et de rupture avec les pratiques politiques antérieures. Éducation et Jeunesse Un des axes majeurs de cette campagne est l'investissement dans l'éducation, avec une rénovation des écoles et des activités périscolaires de qualité. Jean-Lou LEVI souhaite également attirer les jeunes en développant un véritable campus universitaire. L'objectif est de passer de 2200 à 4000 étudiants pour dynamiser la ville. Sécurité et Cadre de Vie La sécurité est une priorité, avec des propositions comme l'instauration d'un policier référent par quartier et l'ajout de nouveaux médiateurs. Un plan d'éclairage public est également prévu pour améliorer la sécurité dans les espaces publics. Ces mesures visent à créer un cadre de vie serein et agréable pour tous les habitants. Culture et Participation La culture occupera une place centrale avec des événements co-décidés par les habitants dans chaque quartier. Montauban en scènes se transformera en un véritable festival, renforçant ainsi le lien social. La participation citoyenne sera encouragée, avec des conseils municipaux en direct et un budget participatif pour impliquer les Montalbanais dans les décisions locales.

Jean-Lou Levi

Aurore Kothe

Pascal Ellul

Isabelle Gaillard

Cédric Lascoux

Patricia Sintes

Christian Perez

Valérie Deleau

Philippe Padie

Sabrina Beringuier

Thierry Dupuy

Claudia Charniaux

Thierry Espinosa

Christine Gensous-Ressigeac

Solal Gea

Caroline Chabrié

Claude Dry

Elisabeth Pereira

Youssef Azrour

Séverine Gonnet

Eric Schievene

Véronique de Lassalle

Imed Chouaibi

Marina Spironello

Jean-Michel Olah

Nadège Miquel

Sébastien Alvaro

Fahima Chérif

Thomas Andreou

Nelly Defargues

Jean-Eric Marty

Sylvie Gobbo

Stevens Dalceggio

Marie-José de la Fuente

Eric Le Poder

Ngoc-Thuy Vuong

Franck Moses

Windy Trainaud

Pierre-François Longa

Sandra Sevegnes

Alexandre Robert

Marie-Bénédicte de Ricard

Farid Salsali

Célia de Jesus

Tao Rouquié

Charlotte Nauche

Alexandre Brincat

Myriam Michèle Bruno Kaczmarek

Dominique Mathieu

Monique Laurens

Denis Juguera

Samir Chikhi Liste d'extrême-gauche

Montauban de gauche écologiste et citoyenne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Samir Chikhi Programme de Samir Chikhi à Montauban (Montauban de gauche écologiste et citoyenne) Coalition citoyenne La liste menée par Samir Chikhi est composée de femmes et d'hommes engagés pour une politique différente à Montauban. Cette coalition rassemble des militant·es de gauche, des syndicalistes, et des responsables associatifs, tous unis pour défendre les droits des citoyens. Ensemble, ils souhaitent promouvoir des valeurs de justice démocratique, écologique et sociale. Besoins des Montalbanais·es Les Montalbanais·es aspirent à une ville où chacun peut vivre dignement et participer aux décisions qui les concernent. Les enjeux de logement, de transport, d'éducation et de santé sont au cœur des préoccupations des habitants. Il est essentiel de répondre aux besoins de toutes les populations, y compris les jeunes, les familles et les personnes en situation de handicap. Propositions concrètes Le programme présente des mesures claires comme la gratuité des transports et la rénovation des écoles. Des initiatives pour améliorer l'accès aux soins de santé et favoriser la construction de logements décents sont également mises en avant. Ces propositions visent à améliorer la qualité de vie des Montalbanais·es et à renforcer les services publics. Engagement écologique Un des axes majeurs du programme est l'écologie, avec des projets pour rendre la ville plus verte et agréable à vivre. Cela inclut la plantation d'arbres, la création de parcs et la désimperméabilisation des surfaces. L'objectif est de garantir un environnement sain et durable pour les générations futures.

Samir Chikhi

Catherine Philippe

Roméo Charriere

Marcelle Naany

Guillaume Mangenot

Paloma Pavan

Gaëtan Deltour

Céline Viguié

Rachid El Houari

Manuelita Vintar

Bruno Valette

Sylvie Pralong

Ghislain Descazeaux

Corinne Laval

Fabrice Caton

Aloïs Boyer

Christian Bonneville

Cécile Lafitte

Adrien Deymier

Cynthia Cordier

Grégory Shelley

Mélanie Coumont

Philippe Joyeux

Karine Marazel

Kévin Billieres

Cécile Malet

Christian Persin

Véronique Cernettig

Pierre Aubignac

Nicole Margolle

Julien Michaudon

Andrea Caro-Gomez

Rémi Lagasse

Martine Castel

Frédéric Pons

Emilie Menaspa

Jean-Michel Anselmi

Marion Leon

Mohammed El Majdoub

Claire Regny

Jean-Marie Selva

Jocelyne Segarra

Rémi Monfort

Joëlle Greder

Jacques Faure

Sara Vanagt

Bernard Garces

Edith Hiver

Mohamed Bouzidi

Karine Schalck

Richard Blanco Liste d'extrême-gauche

LT OUV -CAP DES TRAV Voir la liste des candidats

Richard Blanco

Théodora Testard

Hervé Guillou

Véronique Mazzotta

Jean-Claude Ailhas

Véronique Madrak

Gilbert Robert

Michèle Vauzelle

Jean-Luc Zaragoza-Ballester

Martine Lamouroux

Claude Berthet

Dorothée Méresse

Jean-Philippe Dal Zotto

Saadia Echchatibi

Ouassim El Kaddouri

Marie-Hélène Blancou

Saïd El Wafiki

Catherine Lacroux

Patrick Bodoux

Ludivine Bethoux

Steeve Cudis

Isabelle Gracia

Stéphane Mariuzzo

Céline Kus

Stéphane Armengaud

Oksana Dumazert

Yoann Gerbin

Asli Abdi

Christophe Hammerer

Gladys Kwarteng

Stéphane Ferault

Janick Gros

Shean Cudis

Nathalie Werquin

Faïze Massoundi

Rachel Sandrone

Christophe Falret

Audrey Chelin

Alain Velia

Christiane Quies

Aziz Derbal

Estelle Revault

Fouad Chaib

Paulette Deragon

David Mairel

Natacha Pacouret

Fabien Chataignier

Katy Gardet

Vincent Haas

Thierry Deville Liste divers droite

PRETS POUR DEMAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Deville Programme de Thierry Deville à Montauban (PRETS POUR DEMAIN) Sécurité Le renforcement de la police municipale est une priorité, avec une augmentation de 50% des effectifs. L'installation de caméras de surveillance passera de 110 à 220 pour améliorer la sécurité publique. Ces mesures visent à garantir un environnement sûr pour les habitants de Montauban. Santé Un grand pôle santé d'excellence sera créé pour répondre aux besoins médicaux de la population. L'objectif est d'assurer qu'un médecin traitant soit accessible à tous les habitants. Ces initiatives visent à améliorer la qualité des soins dans la ville. Aménagement et mobilités Un plan vélo sera élaboré pour encourager des modes de transport plus durables. La création d'une voie de contournement et d'un quartier gare facilitera les déplacements dans Montauban. De plus, une passerelle vélo/piétons sera construite pour relier différents quartiers. Attractivité et commerces La création d'une halle gourmande sur l'Esplanade des Fontaines vise à dynamiser le commerce local. Une maison de l'économie sera également établie pour soutenir les entrepreneurs et les initiatives économiques. Ces projets contribueront à rendre Montauban plus attractive pour les visiteurs et les résidents.