Résultat municipale 2026 à Montauban : suivez tous les résultats du premier tour dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Montauban sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Montauban
18:59 - Élections à Montauban : l'impact des caractéristiques démographiques
Au cœur de la campagne électorale municipale, Montauban est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 62 487 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 963 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 17,04% des résidents sont des enfants, et 29,04% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 5 727 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,59%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 838 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Montauban incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.
17:57 - Le RN progresse-t-il à Montauban ?
Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Montauban en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 22,30% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,20% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 18,52% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 40,42% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,94% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 42,13% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 48,12% lors du vote définitif.
17:24 - Le taux de participation aux municipales 2026 dévoilé dans le Tarn-et-Garonne
Dans le Tarn-et-Garonne, le taux de participation lors de ce premier tour des élections municipales 2026 à 17 heures est de 56,43%. C'est davantage que la moyenne nationale, mais moins que lors du dernier scrutin législatif dans le département, en 2024 (59,07%).
16:58 - Montauban : 41,27 % de votants aux dernières municipales
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 16 905 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Montauban, ce qui donnait un taux de participation de 41,27 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid touchait le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,08 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 49,72 % au premier tour en 2022 à 69,03 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 54,39 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se positionne donc sensiblement comme une contrée soucieuse de voter. L'affluence dans les isoloirs de Montauban constituera en tout cas une clé pour ces élections municipales.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montauban
|Tête de listeListe
|
Arnaud Hilion
Liste d'union à gauche
VIVRE MONTAUBAN
|
|
Jean-Philippe Labarre
Liste divers centre
NV MTB LE PT DES MTB.ES
|
|
Didier Lallemand
Liste d'union à l'extrême-droite
Mon Parti Montauban
|
|
Jean-Lou Levi
Liste Divers
Montauban Autrement
|
|
Samir Chikhi
Liste d'extrême-gauche
Montauban de gauche écologiste et citoyenne
|
|
Richard Blanco
Liste d'extrême-gauche
LT OUV -CAP DES TRAV
|
|
Thierry Deville
Liste divers droite
PRETS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges (38 élus) Pour montauban
|8 475
|54,45%
|
|Arnaud Hilion (11 élus) L'alternative pour montauban
|7 087
|45,54%
|
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|39,37%
|Taux d'abstention
|60,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 153
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges Pour montauban
|7 600
|46,28%
|Arnaud Hilion L'alternative pour montauban
|4 808
|29,28%
|Pierre Mardegan Osons montauban
|1 785
|10,87%
|Thierry Viallon Montauban avec vous, pour vous
|1 516
|9,23%
|Julie Bougel Montauban en commun 2020
|442
|2,69%
|Richard Blanco Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|268
|1,63%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|41,27%
|Taux d'abstention
|58,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 905
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges (35 élus) Montauban en marche
|13 545
|51,33%
|
|Roland Garrigues (8 élus) Rassemblement pour l'avenir de montauban
|9 962
|37,75%
|
|Thierry Viallon (2 élus) Montauban bleu marine
|2 876
|10,90%
|
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|69,07%
|Taux d'abstention
|30,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|27 394
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges Montauban en marche
|11 671
|45,18%
|Roland Garrigues L'avenir de montauban se décide maintenant
|7 180
|27,79%
|Thierry Viallon Montauban bleu marine
|3 502
|13,55%
|Marie-Claude Bouyssi Rassemblement montauban citoyenne
|3 037
|11,75%
|Richard Blanco Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|442
|1,71%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|67,45%
|Taux d'abstention
|32,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|26 761
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