Résultat municipale 2026 à Montreuil : les résultats dévoilés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montreuil [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Montreuil ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Montreuil
12:26 - Mouna Benamar mise sur TikTok pour attirer des jeunes électeurs
À Montreuil, Mouna Benamar, candidate aux municipales de 2026, utilise TikTok pour attirer les jeunes électeurs. Son approche humoristique et décontractée vise à vulgariser le discours politique et à inciter sa génération à voter. D'autres jeunes candidats d'Île-de-France suivent son exemple en innovant dans leurs campagnes. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montreuil
|Tête de listeListe
|
Christel Keiser
Liste d'extrême-gauche
A MONTREUIL, PRENEZ LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
|
Nora Deliba
Liste Divers
Une voix pour tous
|
|
Patrice Bessac
Liste d'union à gauche
VIVE MONTREUIL !
|
|
Choukri Yonis
Liste divers gauche
Osez la voie citoyenne
|
|
Sayna Shahryari
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTREUIL
|
|
Emeline Nohan
Liste des Républicains
LE DÉFI MONTREUILLOIS
|
|
Serge Mercier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Bessac (46 élus) Montreuil est une chance
|9 912
|51,34%
|
|Mireille Alphonse (5 élus) Montreuil, l'écologie aux responsabilités
|3 108
|16,10%
|
|Murielle Mazé (2 élus) Montreuil libre
|1 541
|7,98%
|
|Choukri Yonis (2 élus) Montreuil 2020, la ville en commun (movico)
|1 351
|6,99%
|
|Mohammed Badi Montreuil c'est vous
|867
|4,49%
|Faïza Guidoum Bouziani Montreuil citoyen-ne
|868
|4,49%
|Julien Sojac Montreuil rebelle au service des luttes populaires
|659
|3,41%
|Manuel De Lavallée Le temps des montreuillois
|305
|1,57%
|Aurélie Jochaud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|249
|1,28%
|Nabil Ben Ghanem Montreuil union centriste
|245
|1,26%
|Christel Keiser Montreuil 100% services publics
|199
|1,03%
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|33,67%
|Taux d'abstention
|66,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 898
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Bessac (38 élus) Unir montreuil
|10 990
|37,06%
|
|Jean-Pierre Brard (10 élus) Ma ville, j'y crois
|10 496
|35,39%
|
|Manon Laporte (5 élus) Pacte citoyen pour montreuil 2014
|5 381
|18,14%
|
|Mouna Viprey (2 élus) Elire montreuil
|2 787
|9,39%
|
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|53,11%
|Taux d'abstention
|46,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|30 568
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Brard Ma ville, j'y crois
|7 275
|25,54%
|Patrice Bessac Montreuil avenir
|5 355
|18,80%
|Manon Laporte Pacte citoyen pour montreuil 2014
|4 752
|16,68%
|Ibrahima Dufriche-Soilihi Ensemble pour montreuil
|4 343
|15,25%
|Mouna Viprey Elire montreuil
|3 120
|10,95%
|Razzy Hammadi Montreuil en mouvement, le choix d'avenir
|2 791
|9,80%
|Aline Cottereau Montreuil anticapitaliste et solidaire
|552
|1,93%
|Aurélie Jochaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|287
|1,00%
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|51,22%
|Taux d'abstention
|48,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|29 514
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