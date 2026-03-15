Résultat municipale 2026 à Montreuil : tous les résultats en direct avec les scores de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montreuil [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Montreuil sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Montreuil
17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Montreuil ?
Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors de l'élection municipale à Montreuil il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 6,73% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 16,55% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 4,51% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Il n'y a eu pas de second tour, Alexis Corbière étant choisi directement. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 7,96% lors du choc des européennes 2024. Le parti d'extrême droite était inexistant dans les suffrages.
16:58 - À Montreuil, l'abstention s'annonce forte aux municipales
Dans le cadre de la municipale de 2026 à Montreuil, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Pour rappel, l'abstention se montait à 66,33 % lors de la précédente municipale (une abstention plutôt forte) alors que le Covid planait sur la compétition. Traditionnellement, les élections municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre, s'agissant de choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 25,81 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 48,55 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,53 %, loin des 52,63 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez abstentionniste en comparaison de l'ensemble du pays.
16:30 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi
La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).
15:59 - Quel bilan pour 2024 à Montreuil ?
Lors des européennes, le résultat à Montreuil s'était dessiné autour de la liste menée par Manon Aubry (34,54%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,87%) et Marie Toussaint (14,80%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Montreuil accordaient leurs suffrages à Alexis Corbière (Divers gauche) avec 41,33% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alexis Corbière culminant à 58,84% des suffrages exprimés sur place. La situation politique de Montreuil a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montreuil
|Tête de listeListe
|
Christel Keiser
Liste d'extrême-gauche
A MONTREUIL, PRENEZ LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
|
Nora Deliba
Liste Divers
Une voix pour tous
|
|
Patrice Bessac
Liste d'union à gauche
VIVE MONTREUIL !
|
|
Choukri Yonis
Liste divers gauche
Osez la voie citoyenne
|
|
Sayna Shahryari
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTREUIL
|
|
Emeline Nohan
Liste des Républicains
LE DÉFI MONTREUILLOIS
|
|
Serge Mercier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Bessac (46 élus) Montreuil est une chance
|9 912
|51,34%
|
|Mireille Alphonse (5 élus) Montreuil, l'écologie aux responsabilités
|3 108
|16,10%
|
|Murielle Mazé (2 élus) Montreuil libre
|1 541
|7,98%
|
|Choukri Yonis (2 élus) Montreuil 2020, la ville en commun (movico)
|1 351
|6,99%
|
|Mohammed Badi Montreuil c'est vous
|867
|4,49%
|Faïza Guidoum Bouziani Montreuil citoyen-ne
|868
|4,49%
|Julien Sojac Montreuil rebelle au service des luttes populaires
|659
|3,41%
|Manuel De Lavallée Le temps des montreuillois
|305
|1,57%
|Aurélie Jochaud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|249
|1,28%
|Nabil Ben Ghanem Montreuil union centriste
|245
|1,26%
|Christel Keiser Montreuil 100% services publics
|199
|1,03%
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|33,67%
|Taux d'abstention
|66,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 898
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Bessac (38 élus) Unir montreuil
|10 990
|37,06%
|
|Jean-Pierre Brard (10 élus) Ma ville, j'y crois
|10 496
|35,39%
|
|Manon Laporte (5 élus) Pacte citoyen pour montreuil 2014
|5 381
|18,14%
|
|Mouna Viprey (2 élus) Elire montreuil
|2 787
|9,39%
|
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|53,11%
|Taux d'abstention
|46,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|30 568
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Brard Ma ville, j'y crois
|7 275
|25,54%
|Patrice Bessac Montreuil avenir
|5 355
|18,80%
|Manon Laporte Pacte citoyen pour montreuil 2014
|4 752
|16,68%
|Ibrahima Dufriche-Soilihi Ensemble pour montreuil
|4 343
|15,25%
|Mouna Viprey Elire montreuil
|3 120
|10,95%
|Razzy Hammadi Montreuil en mouvement, le choix d'avenir
|2 791
|9,80%
|Aline Cottereau Montreuil anticapitaliste et solidaire
|552
|1,93%
|Aurélie Jochaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|287
|1,00%
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|51,22%
|Taux d'abstention
|48,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|29 514
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