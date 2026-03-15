Résultat municipale 2026 à Moulins : les infos à suivre sur l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Moulins ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Moulins
15:00 - Cécile de Breuvand prend la relève de Pierre-André Périssol
Après trente ans de mandat, le maire sortant de Moulins, Pierre-André Périssol (LR), passe la main tout en restant présent sur la liste électorale. Récemment condamné à une amende pour prise illégale d’intérêts, l'ancien ministre a échappé à une peine d'inéligibilité fin février, lui permettant de figurer en deuxième position sur la liste menée par sa première adjointe, Cécile de Breuvand. Élue depuis 2008 et vice-présidente du conseil départemental, cette dernière prend la tête de la liste pour tenter de conserver la mairie lors du scrutin des municipales ce dimanche 15 mars. Lire sur LeMonde.fr
11/03/26 - 09:22 - Les candidats d'Yzeure débattent en direct mercredi 11
Les candidats pour les élections municipales d'Yzeure, Jean-Michel Bourgeot, Dominique Ray et Maria Barreto, se prépareront à débattre sur divers sujets lors d'un événement organisé par Radio bocage. Ce débat permettra d'analyser les enjeux locaux et de présenter leurs visions aux électeurs. Il est prévu en direct à Moulins le 12 mars. Lire sur lamontagne.fr
11/03/26 - 08:22 - Moulins : LR prépare les élections municipales de 2026
À Moulins, la ville engage un fauconnier pour effrayer une population croissante de corbeaux, responsables de nuisances. Des bruits de détonation seront entendus, sans danger pour les habitants, dans le cadre d'une campagne d’effarouchement avant la saison de ponte. Les élections municipales de 2026 attirent aussi plusieurs candidats, dont Cécile Breuvand (LR). Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
11/03/26 - 08:21 - Moulins prépare ses élections municipales avec Cécile de Breuvand
Cécile de Breuvand, tête de liste Moulins demain, présente ses propositions pour les élections municipales de 2026 à Moulins. Elle met l'accent sur la sécurité, avec le renforcement de la police municipale, et la création d'espaces verts pour améliorer la qualité de vie. La candidate souhaite également favoriser l'accès aux soins en attirant des professionnels de santé. Lire sur lamontagne.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moulins
|Tête de listeListe
|
Yannick Monnet
Liste divers gauche
MOUL1NS 2026
|
|
Philippe Outteryck
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière
|
|
Benoit Faivre
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR MOULINS
|
|
Pierre de Nicolay
Liste d'union des droites pour la République
moulins en avant
|
|
Cécile de Breuvand
Liste des Républicains
MOULINS DEMAIN
|
|
Thierry Bonnet
Liste de La France insoumise
Moulins en commun, des projets en partage
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol (25 élus) Moulins au coeur, plus forts ensemble
|2 307
|48,14%
|
|Stefan Lunte (5 élus) Pour moulins
|1 477
|30,82%
|
|Yannick Monnet (3 élus) Moulins, ma cité
|1 008
|21,03%
|
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|38,04%
|Taux d'abstention
|61,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 905
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol Moulins au coeur, plus forts ensemble
|2 237
|45,89%
|Stefan Lunte Pour moulins
|1 448
|29,70%
|Yannick Monnet Moulins, ma cité
|1 064
|21,83%
|Philippe Outteryck Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|125
|2,56%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|38,81%
|Taux d'abstention
|61,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 009
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol (28 élus) Moulins pour tous
|4 393
|63,30%
|
|Jacques Lahaye (5 élus) 100% moulins
|2 175
|31,34%
|
|Liliane Michaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|371
|5,34%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|53,11%
|Taux d'abstention
|46,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|7 259
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