Résultat municipale 2026 à Moulins : les résultats rendus publics, découvrez tous les scores en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moulins

Tête de listeListe
Yannick Monnet
Yannick Monnet Liste divers gauche
MOUL1NS 2026
  • Yannick Monnet
  • Isabelle Sourdot
  • Davy Murgue
  • Marilou Gonthier
  • Eric Dagois
  • Marjorie Labelle
  • Jérôme Bernard
  • Stéphanie Fleury
  • Thomas Antignac
  • Stéphanie Latouille
  • Laurent Doriat
  • Maud Goncalves Da Costa
  • Gabin Gonthier
  • Aline Falais
  • Sylvestre Touret
  • Héline Alkan
  • Valentin Turle
  • Ghyslaine Degoulange
  • Rodolphe Theault
  • Isabelle Imbeaud-Boyer
  • François Granier
  • Amandine Mosnier
  • Dominique Louis
  • Delphine Bouillet
  • Nabil Soulam
  • Marie Joseph Pamah
  • Théo Virlogeux
  • Patricia Pawlak Courdavault
  • Anthony Marceau
  • Aurélie Leriche
  • Anaël Donnat
  • Dominique Vezirian
  • Hervé Berger
  • Myriam Bernard
  • Pascal Ville
Philippe Outteryck
Philippe Outteryck Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière
  • Philippe Outteryck
  • Christiane David
  • Jean-Michel Bianchi
  • Béatrice Robert
  • Abdeleouahab Lemmouchia
  • Isabelle Fournier
  • Jean-Claude Giraudet
  • Geneviève Mazelier
  • Hassan El Mahfoud
  • Liliane Michaud
  • Djianffar Attoumani
  • Laurence Conil
  • Michel Domingues
  • Sarah Bidak
  • Daniel Agat
  • Valérie Maltere
  • Hocine Bennacer
  • Marjorie Brasseur
  • Jean-François Hallier
  • Jacline Clement
  • Christopher Cattant
  • Eve Fouquet
  • Mohammed Nasri
  • Élodie Hunot
  • Jean-Luc Wronecki
  • Dorianne Chailleux
  • Jean-Philippe Cane-Louis
  • Josette Wronecki
  • Rassoulou Oumar
  • Fetna Abderrazak
  • Mattéo Huber
  • Pierrette Berger
  • Alain Pelissier
Benoit Faivre
Benoit Faivre Liste divers droite
ENSEMBLE POUR MOULINS
  • Benoit Faivre
  • Gaëlle Barret
  • Julien Carpentier
  • Régine Batillat
  • Philippe Baudier
  • Alicia Vitta Hamada
  • Stefan Lunte
  • Rosine Nigon-Mansard
  • Mathieu Geffray
  • Mélanie Ramis
  • Roger Litaudon
  • Laura Meritet
  • Thierry Champagnat
  • Jennifer Hieu
  • Damien Jacquet
  • Valerie Valvin
  • Samuel Scampucci
  • Béatrice Moroy
  • Hamza Budak
  • Clémence Richard
  • Kevin Pontonnier
  • Sandra Mendes
  • Ikram Kalaci
  • Hélène Papon
  • Victorien Cancre
  • Annie Genin
  • Maxence Olivier
  • Patricia Jouhanin
  • Kevin Sevestre
  • Margaux Barale Bourdier
  • Jean-Philippe Meulin
  • Séverine Blondeau
  • Marwane Fikry
  • Alexandra Belin-Vincent
  • Dominique-Jean Lardans
Pierre de Nicolay
Pierre de Nicolay Liste d'union des droites pour la République
moulins en avant
  • Pierre de Nicolay
  • Catherine Moretti
  • Arnaud Dassier
  • Caroline Brun
  • Antoine Manzagol
  • Laurence Des Boscs
  • Christian Rabet
  • Laurence Baudrillart
  • Jean-Christophe Villeraud
  • Bénédicte Thiriet
  • Erwann Roudillon
  • Sophie Du Reau
  • Maxime Audic
  • Sandra Di Francesco
  • Paul Du Réau
  • Jeanne Chambon--Agrès
  • Charles Marconnet
  • Isabelle de Masgontier
  • Matthéo Bernardin
  • Claire Daudruy
  • Christophe Govin
  • Danièle Dutour de Salvert
  • François Talon
  • Perrine Boitard
  • Bertrand Dervault
  • Marion Dalaudiere
  • Olivier Prodent
  • Marie Faure
  • Patrick Martin Saint Leon
  • Madeleine Yvois
  • Arnaud Baudrillart
  • Marine Camus
  • Patrick Arban
  • Astrid Bourillon
  • Jean-Luc Gillardin
Cécile de Breuvand
Cécile de Breuvand Liste des Républicains
MOULINS DEMAIN
  • Cécile de Breuvand
  • Pierre-André Perissol
  • Adeline Poupeau
  • Adrien Soucachet
  • Lisa Chabannes
  • Jean-Michel Moreau
  • Odile Mériau
  • Johnny Kari
  • Nathalie Martins
  • Arnaud Naouar
  • Fanny Anthony Moumouni
  • Baptiste Bouiller
  • Nicole Tabutin
  • Christian Mercuri
  • Maud Betiaux
  • Ali Khattabi
  • Charlotte de Vaulx-Ricaud
  • Maxence Mosnier
  • Karine Chambonneau
  • Jean-Michel Cheymol
  • Annie Charmant
  • Hicham Daraa
  • Dominique Legrand
  • Christian Dupré
  • Delphine Peters
  • Jean-Pierre Philippon
  • Mariame Madi
  • Franck Bachelier
  • Elsa Schabert
  • Jean-Yves Fradin
  • Delphine Prevet
  • Jean-Pierre Mathonat
  • Sophie Chantel
  • Gilbert Rosnet
  • Anabela Brossière
Thierry Bonnet
Thierry Bonnet Liste de La France insoumise
Moulins en commun, des projets en partage
  • Thierry Bonnet
  • Alyson Flamein
  • Chris Guillon
  • Anne-Marie Marchand
  • Romaric Pros
  • Camille Spinato
  • Frédéric Desnoix
  • Marie-Thérèse Moulin
  • Simon Clignac
  • Axel-Ann Mans
  • Camille de Grasset
  • Louna Ly
  • Gaëtan Fontaine
  • Lucie Talon
  • Charlie Courtois
  • Axelle Bourquin
  • Lydéric Delbeck
  • Marie-Noëlle Picandet
  • Alexis Desmarest
  • Colette Le Bouder
  • Denis Raynaud
  • Nicole Gris
  • Romaric Payen
  • Wendy Le Vincent
  • Antoine Desnoix
  • Sabrina Bekka
  • Louis Chedru
  • Fatima Aneflous
  • Jean-Paul Faure
  • Fanny Bonnet
  • Lahoucine Hammati
  • Victoria Neel
  • Robin Le Pioufle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-André Perissol
Pierre-André Perissol (25 élus) Moulins au coeur, plus forts ensemble 		2 307 48,14%
  • Pierre-André Perissol
  • Eugénie Leprince
  • Julien Carpentier
  • Cécile De Breuvand
  • Philippe Boismenu
  • Nicole Tabutin
  • Yannick Lucot
  • Camille Corteggiani
  • Mathieu Geffray
  • Celina Naveau
  • Marwane Fikry
  • Bernadette Martin
  • Johnny Kari
  • Nathalie Martins
  • Jean D'andlau
  • Dominique Legrand
  • Jean-Michel Moreau
  • Maud Belin
  • Romain Bernard
  • Charlotte De Vaulx-Ricaud
  • Hamza Budak
  • Liliane Eyraud
  • Gilbert Rosnet
  • Hülya Pagnon
  • Jean François Gorsse
Stefan Lunte
Stefan Lunte (5 élus) Pour moulins 		1 477 30,82%
  • Stefan Lunte
  • Annie Charmant
  • Guy Gilardin
  • Régine Batillat
  • Damien Jacquet
Yannick Monnet
Yannick Monnet (3 élus) Moulins, ma cité 		1 008 21,03%
  • Yannick Monnet
  • Émilie Robert
  • Rolland Fleury
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 38,04%
Taux d'abstention 61,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 905

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-André Perissol
Pierre-André Perissol Moulins au coeur, plus forts ensemble 		2 237 45,89%
Stefan Lunte
Stefan Lunte Pour moulins 		1 448 29,70%
Yannick Monnet
Yannick Monnet Moulins, ma cité 		1 064 21,83%
Philippe Outteryck
Philippe Outteryck Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		125 2,56%
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 38,81%
Taux d'abstention 61,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 009

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-André Perissol
Pierre-André Perissol (28 élus) Moulins pour tous 		4 393 63,30%
  • Pierre-André Perissol
  • Nicole Tabutin
  • William Beaudouin
  • Dominique Legrand
  • Christian Place
  • Danielle Demure
  • Stefan Lunte
  • Catherine Tabourneau
  • Jean-Marie Lesage
  • Bernadette Rondepierre
  • Béké Benzohra
  • Cécile De Breuvand
  • Johnny Kari
  • Nathalie Martins
  • Jean-Michel Moreau
  • Betty Houssais
  • Ludovic Brazy
  • Lyliane Eyraud
  • Hamza Budak
  • Annie Charmant
  • Eric Michault
  • Odette Verdier
  • Christian Dupre
  • Véronique Lemaire
  • Guy Gilardin
  • Sylvie Ehret
  • Gilbert Rosnet
  • Nadia Ouardigui
Jacques Lahaye
Jacques Lahaye (5 élus) 100% moulins 		2 175 31,34%
  • Jacques Lahaye
  • Dominique Vezirian
  • Yannick Monnet
  • Marie-Thérèse Gobin
  • Daniel Delassalle
Liliane Michaud
Liliane Michaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		371 5,34%
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 53,11%
Taux d'abstention 46,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,41%
Nombre de votants 7 259

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