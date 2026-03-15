Résultat municipale 2026 à Moulins : les résultats rendus publics, découvrez tous les scores en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Moulins sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Moulins
17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Moulins ?
Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections municipales à Moulins il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,87% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,45% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 13,96% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Moulins comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,78% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 31,99% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,09% lors du vote définitif.
17:15 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans l'Ainse
Dans l'Aisne, 41,33% des électeurs ont participé aux élections municipales ce dimanche 15 mars à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus qu'en 2020 où 30,54% des électeurs avaient voté à la même heure, mais moins que la participation de 51,50% en 2014.
17:13 - Le taux de participation à 17h dans l'Aisne s'élève à 41,33%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 41,33% dans l'Aisne.
17:09 - Le taux de participation de l'Allier à 17h s'élève à 55,08%
Le Ministère de l'Intérieur continue de dévoiler les chiffres de la participation pour ce premier tour des élections municipales. A 17h dans l'Allier, la participation s'élève à 55,08%.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moulins
|Tête de listeListe
|
Yannick Monnet
Liste divers gauche
MOUL1NS 2026
|
|
Philippe Outteryck
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière
|
|
Benoit Faivre
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR MOULINS
|
|
Pierre de Nicolay
Liste d'union des droites pour la République
moulins en avant
|
|
Cécile de Breuvand
Liste des Républicains
MOULINS DEMAIN
|
|
Thierry Bonnet
Liste de La France insoumise
Moulins en commun, des projets en partage
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol (25 élus) Moulins au coeur, plus forts ensemble
|2 307
|48,14%
|
|Stefan Lunte (5 élus) Pour moulins
|1 477
|30,82%
|
|Yannick Monnet (3 élus) Moulins, ma cité
|1 008
|21,03%
|
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|38,04%
|Taux d'abstention
|61,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 905
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol Moulins au coeur, plus forts ensemble
|2 237
|45,89%
|Stefan Lunte Pour moulins
|1 448
|29,70%
|Yannick Monnet Moulins, ma cité
|1 064
|21,83%
|Philippe Outteryck Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|125
|2,56%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|38,81%
|Taux d'abstention
|61,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 009
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol (28 élus) Moulins pour tous
|4 393
|63,30%
|
|Jacques Lahaye (5 élus) 100% moulins
|2 175
|31,34%
|
|Liliane Michaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|371
|5,34%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|53,11%
|Taux d'abstention
|46,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|7 259
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