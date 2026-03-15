Résultat municipale 2026 à Mulhouse : découvrez les résultats du 1er tour sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Mulhouse sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Mulhouse
17:57 - Rassemblement national à Mulhouse : les derniers résultats
Le RN restait loin du match lors des élections locales à Mulhouse en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,76% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 34,20% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 15,33% aux représentants du parti lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le RN obtenait 8,54% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,55% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 24,62% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Mulhouse. Il terminera avec 28,29% lors du vote définitif.
17:46 - Le taux de participation dans le Haut-Rhin à 17h s'élève à 46,40%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,40% dans le Haut-Rhin.
16:58 - La commune de Mulhouse plutôt abstentionniste lors des élections
L'abstention se montait à 73,96 % à Mulhouse pour le premier tour des municipales il y a six ans (un niveau remarquable), le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 33,71 % des habitants en mesure de voter. Bien que ces élections nationales soient de nature distincte comparativement aux élections locales, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 63,64 % en 2022 à seulement 40,38 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,92 % (contre 48,51 % en France). Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Mulhouse comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipales 2026 à Mulhouse, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.
15:59 - Comment Mulhouse a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Le scrutin des Européennes de 2024 à Mulhouse avait vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (23,08%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 22,55% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mulhouse avaient ensuite placé en tête la gauche réunie (41,58%), devant la nuance Majorité présidentielle (26,77%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Majorité présidentielle culminant à 71,71% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique de Mulhouse a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire très porté vers la gauche.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mulhouse
|Tête de listeListe
|
Kadhafi Djehaf
Liste divers droite
NOTRE MULHOUSE
|
|
Christelle Ritz
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Mulhouse
|
|
Lara Million
Liste divers centre
FAUT QUE CA CHANGE
|
|
Salah Keltoumi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Michèle Lutz
Liste divers droite
FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !
|
|
Annouar Sassi
Liste Divers
NOUS SOMMES MULHOUSE
|
|
Eliot Gafanesch
Liste de La France insoumise
Mulhouse Populaire et Antiraciste
|
|
Emmanuel Taffarelli
Liste Reconquête !
RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES
|
|
Cécile Sornin
Liste divers centre
Des Habitants pour Mulhouse
|
|
Frédéric Marquet
Liste divers centre
LCPVPMM2026
|
|
Loïc Minery
Liste d'union à gauche
Mulhouse en commun avec Loïc MINERY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Lutz (39 élus) Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner
|4 547
|38,60%
|
|Loïc Minery (7 élus) Mulhouse cause commune
|3 207
|27,22%
|
|Lara Million (6 élus) Mulhouse en vrai - lara million
|2 705
|22,96%
|
|Christelle Ritz (3 élus) Rassemblement pour mulhouse
|1 319
|11,19%
|
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|24,57%
|Taux d'abstention
|75,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 077
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Lutz Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner
|4 189
|33,66%
|Loïc Minery Mulhouse cause commune
|2 733
|21,96%
|Lara Million Mulhouse en vrai
|2 506
|20,13%
|Christelle Ritz Rassemblement pour mulhouse
|1 503
|12,07%
|Fatima Jenn Osons mulhouse
|988
|7,93%
|Romain Spinali J'aime mulhouse
|293
|2,35%
|Julien Wostyn Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|232
|1,86%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|26,04%
|Taux d'abstention
|73,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 790
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Rottner (41 élus) En avant mulhouse avec jean rottner
|12 171
|45,77%
|
|Pierre Freyburger (10 élus) Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem
|9 751
|36,67%
|
|Martine Binder (4 élus) Mulhouse ensemble
|4 667
|17,55%
|
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|49,79%
|Taux d'abstention
|50,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|27 699
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Rottner En avant mulhouse avec jean rottner
|10 406
|42,16%
|Pierre Freyburger Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem
|7 747
|31,39%
|Martine Binder Mulhouse ensemble
|5 392
|21,85%
|Aline Parmentier Mulhouse à gauche, l'humain d'abord
|754
|3,05%
|Julien Wostyn Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|378
|1,53%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|46,77%
|Taux d'abstention
|53,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,16%
|Nombre de votants
|26 019
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