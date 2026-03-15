Résultat municipale 2026 à Mulhouse : découvrez les résultats du 1er tour sur place

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mulhouse

Tête de listeListe
Kadhafi Djehaf
Kadhafi Djehaf Liste divers droite
NOTRE MULHOUSE
  • Kadhafi Djehaf
  • Houla Benzidi
  • Matthieu Ulus
  • Yeliz Ulger
  • Rayane Nouicer
  • Melanie Schacher
  • Feteh Senadla
  • Nesma Merimech
  • William Schill
  • Sadjia Boubeker
  • Jean-Louis Schneider
  • Manon Lapierre
  • Haci Turgut
  • Heba El Ashrey
  • Savasan Savasci
  • Malika Youssef
  • Gerard Hesse
  • Corinne Simonetti
  • Haci Cokuckun
  • Aizhan Begadilova
  • Sarkis Abou Zeid
  • Hayad Boufedeche
  • Said Saadi
  • Sonia Lamouchi
  • Elyes Hefaya
  • Zohra Daas
  • Rachid Smouni
  • Nadia Balet
  • Fouad Dalili
  • Sofia Sayad
  • Gilles Leban
  • Malika Badri
  • Nacer Benslimane
  • Lamia Hefaya
  • Erkan Simsek
  • Faiza Youssef
  • Abdelhamid Boudeliou
  • Lamia Chekierb
  • Brahim Bezazel
  • Djazia Youssef
  • Ali Turgut
  • Malika Harkati
  • Hocine Zeraza
  • Bouchra Hissar
  • Wahib Benssam
  • Selma Debouz
  • Tolga Savasci
  • Marie Abou Zeid
  • Djamel Falouti
  • Lina Abou Zeid
  • Sad Meghriche
  • Lahouaria Bekheira
  • Karim Kebbaci
  • Neriman Can
  • Dervis Savasci
Christelle Ritz
Christelle Ritz Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Mulhouse
  • Christelle Ritz
  • Pierre Pinto
  • Céline Reant
  • Fabrice Ciarletta
  • Laura Gianino
  • Thierry Wunenburger
  • Jacqueline Ebmeyer
  • Alex Vandaele
  • Lidia Parlati
  • Pierre-Hugo Benaïchouche
  • Daciana Baumann
  • Abdellah Hasnaoui
  • Juliette Maurer
  • Romain Barret
  • Sabrina Schmitt
  • Joseph Bachmann
  • Sultan Balta
  • Jean-Pierre Cornubert
  • Magalie Deck
  • Pierre Naegelin
  • Audrey Zislin
  • Adam Dörrbeck
  • Geneviève Engler
  • Francis Soehnlen
  • Anne Rund
  • Bernard Meyer
  • Corinne Pirani
  • Florian Debard
  • Fatma Bougherara
  • Philippe Lutz
  • Jeanne Chodanowski
  • Olivier Becquaert
  • Suzanne Leonard
  • Jean-Marie Morgen
  • Chantal Grimont
  • Michel Thévenot
  • Lucie Riner
  • Dominique Launer
  • Dallila Boleiro
  • Davide Scialpi
  • Vanessa Willig
  • Maurice Urbany
  • Sophie Brender
  • Christian Geay
  • Marie-Bernadette Misslin
  • Gérard Thévenot
  • Sonia özalp
  • Louis Simonin
  • Marie-Rose Schmittlin
  • Daniel Elia
  • Béatrice Ferrand
  • Jacques Soehnlen
  • Liliane Schlatter
  • Denis Adloff
  • Michèle Pleux
Lara Million
Lara Million Liste divers centre
FAUT QUE CA CHANGE
  • Lara Million
  • Jean-Lou Reichling
  • Anne-Catherine Goetz
  • Christophe Steger
  • Angelique Delaporte
  • Jean-Marc Amatruda
  • Kelly Partouche
  • Philippe Lallemant
  • Catherine Chopin
  • Hubert Zumbihl
  • Christine Studer
  • Philippe d'Orelli
  • Peggy Miquée
  • Patrick Hell
  • Fatoumata Sissoko
  • Koldoun Garmi
  • Mireille Kuentz
  • Mathieu Zumbiehl
  • Aurelia Gerber
  • Virgil Walter
  • Dilek Karakas
  • Benoit Braeme
  • Evelyne Kessler
  • Maxime Dubs
  • Corinne Maudoux- de Volder
  • Gilles Metz
  • Marie-Odile Sacchetti
  • Moustapha Djenad
  • Viviane Offredi
  • Giuseppe Di Blasi
  • Nadia Benouamer
  • Gilbert Biellmann
  • Sylvie Riss
  • Huseyin Karamemis
  • Viviane Warth
  • Jean Menninger
  • Hélène Thai
  • Gökmen Turkmen
  • Marie Musslin
  • Gérard Schaegis
  • Monique Lindacher
  • Roberto Montanaro
  • Evelyne Marti-Noguere
  • Maxence Helfrich
  • Catherine Burgart
  • Thomas Perrier
  • Charlotte Robert
  • Joannes Grenet
  • Aude David
  • Matteo Thilloy
  • Alix Lego
  • Henry Siegrist
  • Régine Miskiewicz
  • Bernard Hoffmann
  • Brigitte Bouchez
Salah Keltoumi
Salah Keltoumi Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Salah Keltoumi
  • Nathalie Mulot
  • Pascal Neuschwanger
  • Chantal Ben Naceur
  • Romain Meteyer
  • Lison Duchesne
  • Philippe Soucier
  • Gwendoline Tirante
  • Ryad Aouadhi
  • Julie Greiner
  • Brice Nel Mouila
  • Latifa Farki Rhozlani
  • Lorin Louis
  • Christine Teav
  • Hüseyin Toprak
  • Anne Laure Deffarges
  • Landry Bernheim
  • Mériem Rebidja
  • Étienne Cukier
  • Anna-Louise Durocher
  • Sidy Diouf
  • Pauline Carré
  • Edmond Aubras
  • Géraldine Collard
  • Stéphane Carsenty
  • Zohra Riahi
  • Ahmed Jallali
  • Honorine Bela Ango
  • Axel Galais
  • Candice Meteyer
  • Julien Wostyn
  • Camila Zorzal Petitprez
  • Matthieu Schneider
  • Ruhigül Kok
  • Florian Dautcourt
  • Gülüzar Dümrül
  • Pascal Rieth
  • Fatiha Kaddour
  • Jordan Herbrich
  • Juliette Dignat
  • Jaoid El Ardi
  • Juliette Guintrel
  • Djamel Ichallal
  • Marine Périer
  • Younes Ghomrani
  • Marie Genest
  • David Batigne
  • Élie Regazzoni
  • Feyzullah Kok
  • Laurence Broxolle
  • Youssef Saïd
  • Oirda Korichi
  • Mehdi Alouache
  • Émilie Barral
  • Géraud Ferry
Michèle Lutz
Michèle Lutz Liste divers droite
FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !
  • Michèle Lutz
  • Alain Couchot
  • Marie Hottinger
  • Florian Colom
  • Aya Himer
  • Antoine Linares
  • Marie Corneille
  • Julien Demaël
  • Laure Houin
  • Florent Wurth
  • Claudine Boni Da Silva
  • Thierry Nicolas
  • Fatima Jenn
  • Henri Metzger
  • Séverine Libold
  • Ayoub Bila
  • Emmanuelle Suarez
  • Beytullah Beyaz
  • Christelle Di Marco
  • Alfred Jung
  • Corinne Loisel
  • Jean-Yves Causer
  • Célia Kassi
  • Pascal Wittmann
  • Saadia Zagaoui
  • Jean-Claude Chapatte
  • Sandra Muller
  • Arthur Hilbrunner
  • Nour Bouamaied
  • Tom Cardoso
  • Laurence Brunot
  • Pascal Coinchelin
  • Virginie Rapin
  • Hasan Binici
  • Liliane Kosir
  • Thierry Milhau
  • Géraldine Espin
  • Mamadou Barry
  • Martine Boudaud
  • Gilles Weiszrock
  • Anne-Sophie Poiré
  • Vincent Nivlet
  • Catherine Dietsch
  • Fawdi Kabab
  • Mary-Estelle Nguyen
  • Cameron Touati
  • Léa Burgy
  • Adam Limam
  • Martine Forest
  • Yves Ancel
  • Armelle Giroud
  • Philippe Wespiser
  • Rose-Marie Durrwell
  • Marc Schittly
  • Catherine Rapp
Annouar Sassi
Annouar Sassi Liste Divers
NOUS SOMMES MULHOUSE
  • Annouar Sassi
  • Patricia Legouge
  • Thibault Benabid
  • Sirine Ben Hadj
  • Soheib Haddad
  • Isabelle Maurer
  • Mohamed Achbakh
  • Kadiatou Gueye
  • Gilles Dieterlen
  • Florence Faivre
  • Ayhan Ciplak
  • Caroline Adli
  • Cyrille Cretien
  • Lilia Messsiad
  • Ahmed Haddad
  • Fadwa Dahar
  • Anderson Lewis-Rocha
  • Solène Huchet
  • Detlef Schulmann
  • Bouchra Binckli
  • Azhar Benhaida
  • Rannia Megrouh
  • Gilles Martin
  • Leonisa Mazrekaj
  • Francois Roch
  • Deborah Keller
  • Ahmed Imed Sid
  • Jamila Diouane
  • Vincent Picard
  • Sophie Camatte
  • Florent Binckli
  • Sabah Djekrif
  • Pierre Maillard
  • Christelle Bader
  • Melvil Schulmann
  • Géraldine Schurder
  • Mohamed Idrissi Lahlou
  • Kenza Nassaibia Redjala
  • Sebastien Saihi
  • Zaynab Tahir
  • Fidèle Dao
  • Cylia Keller
  • Renaud Porte
  • Mélody Ourdouillie
  • Didier Emilio Boscari
  • Pauline Cutuli
  • Michel Tufuta-Lulendi
  • Delphine Wagner
  • Martin Muzet
  • Aysel Citak
  • Samir Toutaoui
  • Christiane Schweyer
  • Michael Philippe Girard
  • Sylvie Birot
  • Serge Bertelli
Eliot Gafanesch
Eliot Gafanesch Liste de La France insoumise
Mulhouse Populaire et Antiraciste
  • Eliot Gafanesch
  • Fathia Lama
  • Arthur Milon
  • Lilia Sahloun
  • Djamal Osmani
  • Eve Gautier
  • Emmanuel Gautier
  • Simone Fest
  • Maxime Runzer
  • Ursula Chenu
  • Loïck Girard
  • Yasmina Bouttine
  • Arnaud Cardon
  • Sandra Thioux
  • Gwen Messe
  • Lilah Landais
  • Yaya Kheffi
  • Leone Boukraa
  • Michael Habib
  • Nesrine Osmani
  • Loic Papirer
  • Joanna Duclap
  • Morit Labroumani
  • Laurianne Flesch
  • Paul Aime Hohwald
  • Leo Lallemand-Lavoipiere
  • Paul Schelcher
  • Samara Soltani
  • Thierry Moine
  • Annie Pastor
  • Paul Pierquin
  • Alice Bruc
  • Luca Colarelli
  • Françoise Orcel
  • Iain Schelcher
  • Ilhem Litim
  • Pierre Talpaert
  • Claudine Gambino
  • Valentin Fels
  • Samia Hadji
  • Michel Burkhard
  • Marie Weisser
  • Matheo Jeanpierre
  • Alice Winling
  • Michel Bouanaka
  • Agathe Siffert
  • François Heitz
  • Anne Baldensperger
  • Sylvain Lejeune
  • Josette Labour
  • Salah Maalem
  • Anne Weinstoerffer
  • Lucas Matias
  • Amandine Toffaloni
  • Charlie Sebbane
Emmanuel Taffarelli
Emmanuel Taffarelli Liste Reconquête !
RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES
  • Emmanuel Taffarelli
  • Gwendoline Annabelle Heck-Bilger
  • Antony Thoma
  • Rachel Boulaire
  • Patrick Duflot
  • Déborah Porhansl
  • Victor Olry
  • Maria Luiza Schneider
  • Sylvain Muller
  • Francine Kolar
  • Jordan Heck
  • Sylvie Froehly
  • Camille Renner
  • Frédérique Froehly
  • Jacques Arkoub
  • Madeleine Herzog
  • Marc Lazert
  • Danielle Gaertner
  • Julien Hernandez
  • Zélia Da Costa Rezende
  • Frédéric Auer
  • Claude Gebel
  • Roberto Quarteroni
  • Michèle Kientz
  • Etienne Vonesch
  • Irène Petel
  • Olivier Philippot
  • Samia Elkeria
  • Christophe Risser
  • Alice Rio
  • Bernard Runser
  • Bintou Sissoko
  • Jean-Louis Tochtermann
  • Marguerite Nolet
  • Adrien Thiery
  • Angélique Hummel
  • Stéphane Tort
  • Denise Riff
  • Hermann Brobecker
  • Brigitte Battaglia
  • Florian Woiry
  • Sylvie Werner
  • Raymond Kirchhoff
  • Mireille Tourne
  • Maxime Rouzies
  • Aimée Diringer
  • Florent Glin
  • Elsa Boigues
  • Gilbert Kling
  • Lina Meloni
  • Paul Duport
  • Evelyne Rohmer
  • Alexis Abenzoar
  • Claire Fouchard
  • Charles-Antoine Binder
Cécile Sornin
Cécile Sornin Liste divers centre
Des Habitants pour Mulhouse
  • Cécile Sornin
  • Lionel L'Haridon
  • Nadia Favrot
  • Oualid Ben Salem
  • Nathalie Kreutter
  • Alfred Oberlin
  • Houria Chibout
  • Pierre-Yves Guillot
  • Sylvie Courant
  • Eric Humbert
  • Manuella Ngnafeu
  • Alexis Hamel
  • Souad Grine
  • Tidiane Dia
  • Valérie Puech
  • Marc Willig
  • Zeynep Yildiz
  • Mourad Brihi
  • Sounia Cheraita
  • Claude Favrot
  • Isabelle Faessel
  • Jean Ruch
  • Myriam Boukhechem
  • Bernard Stoessel
  • Chelsea Hayes
  • Thomas Goutte
  • Zaya Merimeche
  • Stéphane Metzger
  • Joanne Boulanger
  • Nicolas Thiery
  • Ouarda Aghbal
  • Thierry Grell
  • Mare Ndiaye
  • Jean-Marie Gutzwiller
  • Fatima Dahmouni
  • Frédéric Malaczynski
  • Linda Guehama
  • Djelloul Aissaoui
  • Emine Sen
  • Michel Milfort
  • Anne Cécile Jooris
  • Olivier Vandemeulebroucke
  • Amel Mokhnachi
  • Kader Bouzana
  • Marie Paule Tixier
  • Gilbert Soligo
  • Johanna Weaver
  • Nicolas Khattab
  • Daniele Alice Bagard
  • Franco Iannone
  • Jacqueline Broug
  • Philippe Altmayer
  • Françoise Dieterich
  • Denis Rambaud
  • Dolores Ventorosi
Frédéric Marquet
Frédéric Marquet Liste divers centre
LCPVPMM2026
  • Frédéric Marquet
  • Carine de Marin
  • Rodolphe Cahn
  • Anne Laumond
  • Frédéric Guthmann
  • Delphine Ghelli
  • Boubaker Fettis
  • Valérie Derendinger
  • Robert Soussan
  • Sarah Zehri
  • Denis Pauliac
  • Delphine Ehrburger
  • Francis Grienenberger
  • Julia Mota-Antoni
  • Thierry Coutaye
  • Brigitte Biriçik Sacard
  • Philippe Duvernois
  • Mélanie Marchant
  • Arnaud Bucher
  • Maïté Rugiero
  • Rémy Burgy
  • Laurielle Sossah
  • Michel Wiederkehr
  • Malvine Frey
  • Olivier Erhard
  • Karine Garcia-Fernandez
  • Laurent Braumann
  • Aude Bruno-Sisselin
  • Alessandro Rigoni
  • Nathalie Francis
  • Philippe Fichter
  • Naoual Lakhdar
  • Frédéric Beck
  • Florence Parys
  • Michael Kuntz
  • Margaux Delcourt
  • Alexandre Maamar
  • Daria Baiandourova-Ketterlin
  • Lucas Lorenzi
  • Sarah Alavi
  • Nicolas Rohmer
  • Géraldine Zettel
  • Manuel Fix
  • Isabelle Bulliot
  • Kostadin Georgiev
  • Céline Bourgeois
  • Claude Pillon
  • Hanen Mekni
  • Fabien Schnoebelen
  • Clara Allegretti
  • Emmanuel Garcia-Fernandez
  • Dominique Wintzenrieth
  • Benjamin Mierzwiak
  • Sabine Schnabel
  • David Ball
  • Agnès Gross
  • Yves Kettler
Loïc Minery
Loïc Minery Liste d'union à gauche
Mulhouse en commun avec Loïc MINERY
  • Loïc Minery
  • Pascale Cléo Schweitzer
  • Joseph Simeoni
  • Fatiha Guemazi-Kheffi
  • Thiébaut Weber
  • Léonie Hebert
  • Jonas Cardoso
  • Nadia El Hajjaji
  • Salim Birouk
  • Sabrina Bouzidi
  • Éric Alario
  • Maréva Bunga-Chiron
  • Jonathan Seiller
  • Carole Ecoffet
  • Philippe Schweyer
  • Siam Angie Guyot
  • Boris Anger
  • Magda Daudin
  • Jordan Gein
  • Josiane Walter
  • Jean Willmé
  • Pia Gerzmann
  • Paul-André Striffler
  • Hafida Derouiche
  • Benjamin Buchet
  • Greshmi Varapiragasam
  • Jonathan Kohler
  • Lobna Charni
  • Amadou Sow
  • Anaïs Schlienger
  • David Dolui
  • Merve Erdogan
  • Romaric Garnier
  • Nathalie Dubié
  • Bernard Green
  • Lina Mahdiyan
  • Alban Brua
  • Nadia Saou
  • Elliot Thierry
  • Ghislaine Umhauer
  • Florian Cavodeau
  • Juliette Kranz
  • Hasan Yakisan
  • Laure Cescutti
  • Jacques Horrenberger
  • Christelle Mokengo Bonkossi
  • Laurent Schneider
  • Anne-Marie Levassort
  • Jean-Pierre Valentin
  • Lydie Ploux
  • Emir Vural
  • Chantal Leser
  • Denis Wiesser
  • Agnès Topouzian-Schneider
  • Pierre Freyburger
  • Emmanuelle Wattrelos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Lutz
Michèle Lutz (39 élus) Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner 		4 547 38,60%
  • Michèle Lutz
  • Jean Rottner
  • Cécile Sornin
  • Jean-Philippe Bouillé
  • Catherine Rapp
  • Alain Couchot
  • Marie Hottinger
  • Philippe Trimaille
  • Claudine Boni Da Silva
  • Christophe Steger
  • Anne-Catherine Goetz
  • Thierry Nicolas
  • Corinne Loisel
  • Florian Colom
  • Marie Corneille
  • Patrick Puledda
  • Emmanuelle Suarez
  • Beytullah Beyaz
  • Malika Schmidlin Ben M'barek
  • Jean-Claude Chapatte
  • Chantal Risser
  • Paul Quin
  • Maryvonne Buchert
  • Alfred Jung
  • Nathalie Motte
  • Philippe D'orelli
  • Béatrice Fauroux-Zeller
  • Alfred Oberlin
  • Nour Bouamaied
  • Henri Metzger
  • Laure Houin
  • Bruno Ball
  • Oana Tisserant
  • Ayoub Bila
  • Saadia Zagaoui
  • Hakim Mahzoul
  • Aya Himer
  • Rémy Dantzer
  • Peggy Miquée
Loïc Minery
Loïc Minery (7 élus) Mulhouse cause commune 		3 207 27,22%
  • Loïc Minery
  • Nadia El Hajjaji
  • Joseph Simeoni
  • Nina Cormier
  • Jean-Yves Causer
  • Maëlle Paugam
  • Jason Fleck
Lara Million
Lara Million (6 élus) Mulhouse en vrai - lara million 		2 705 22,96%
  • Lara Million
  • Franck Horter
  • Fatima Jenn
  • Antoine Ehret
  • Cléo Schweitzer
  • Annouar Sassi
Christelle Ritz
Christelle Ritz (3 élus) Rassemblement pour mulhouse 		1 319 11,19%
  • Christelle Ritz
  • Bertrand Pauvert
  • Fabeinne Zanette
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 24,57%
Taux d'abstention 75,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 077

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Lutz
Michèle Lutz Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner 		4 189 33,66%
Loïc Minery
Loïc Minery Mulhouse cause commune 		2 733 21,96%
Lara Million
Lara Million Mulhouse en vrai 		2 506 20,13%
Christelle Ritz
Christelle Ritz Rassemblement pour mulhouse 		1 503 12,07%
Fatima Jenn
Fatima Jenn Osons mulhouse 		988 7,93%
Romain Spinali
Romain Spinali J'aime mulhouse 		293 2,35%
Julien Wostyn
Julien Wostyn Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		232 1,86%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 26,04%
Taux d'abstention 73,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 790

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Rottner
Jean Rottner (41 élus) En avant mulhouse avec jean rottner 		12 171 45,77%
  • Jean Rottner
  • Michele Lutz
  • Philippe Trimaille
  • Fatima Jenn
  • Jean-Marie Bockel
  • Lara Million
  • Patrick Puledda
  • Catherine Rapp
  • Ayoub Bila
  • Chantal Risser
  • Remy Dantzer
  • Anne-Catherine Goetz
  • Alain Couchot
  • Nathalie Motte
  • Thierry Nicolas
  • Nour Bouamaied
  • Paul-André Striffler
  • Isabelle Kuntz
  • Denis Rambaud
  • Sylvie Grisey
  • Paul Quin
  • Annette Bour
  • Philippe Maitreau
  • Michèle Striffler
  • Jean-Pierre Walter
  • Maryvonne Buchert
  • Roland Chaprier
  • Nasira Ghehama
  • Michel Samuel-Weis
  • Sara Marguier
  • Azdine Boufrioua
  • Vanessa Aubert
  • Henri Metzger
  • Cecile Sornin
  • Christophe Steger
  • Kadiatou Diabira
  • Michel Bourguet
  • Marie Corneille
  • Beytullah Beyaz
  • Claude Gardou
  • Philippe D'orelli
Pierre Freyburger
Pierre Freyburger (10 élus) Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem 		9 751 36,67%
  • Pierre Freyburger
  • Malika Ben M'barek
  • Dominique Caprili
  • Pascale Cléo Schweitzer
  • Bernard Stoessel
  • Claudine Da Silva
  • Thierry Sother
  • Djamila Sonzogni
  • Darek Szuster
  • Emmanuelle Suarez
Martine Binder
Martine Binder (4 élus) Mulhouse ensemble 		4 667 17,55%
  • Martine Binder
  • Patrice Zurcher
  • Karine Luttringer
  • Patrick Binder
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 49,79%
Taux d'abstention 50,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 27 699

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Rottner
Jean Rottner En avant mulhouse avec jean rottner 		10 406 42,16%
Pierre Freyburger
Pierre Freyburger Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem 		7 747 31,39%
Martine Binder
Martine Binder Mulhouse ensemble 		5 392 21,85%
Aline Parmentier
Aline Parmentier Mulhouse à gauche, l'humain d'abord 		754 3,05%
Julien Wostyn
Julien Wostyn Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		378 1,53%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 46,77%
Taux d'abstention 53,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,16%
Nombre de votants 26 019

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