Résultat municipale 2026 à Mulhouse : suivez la journée de vote sur place

Kadhafi Djehaf Liste divers droite

NOTRE MULHOUSE Voir la liste des candidats

Kadhafi Djehaf

Houla Benzidi

Matthieu Ulus

Yeliz Ulger

Rayane Nouicer

Melanie Schacher

Feteh Senadla

Nesma Merimech

William Schill

Sadjia Boubeker

Jean-Louis Schneider

Manon Lapierre

Haci Turgut

Heba El Ashrey

Savasan Savasci

Malika Youssef

Gerard Hesse

Corinne Simonetti

Haci Cokuckun

Aizhan Begadilova

Sarkis Abou Zeid

Hayad Boufedeche

Said Saadi

Sonia Lamouchi

Elyes Hefaya

Zohra Daas

Rachid Smouni

Nadia Balet

Fouad Dalili

Sofia Sayad

Gilles Leban

Malika Badri

Nacer Benslimane

Lamia Hefaya

Erkan Simsek

Faiza Youssef

Abdelhamid Boudeliou

Lamia Chekierb

Brahim Bezazel

Djazia Youssef

Ali Turgut

Malika Harkati

Hocine Zeraza

Bouchra Hissar

Wahib Benssam

Selma Debouz

Tolga Savasci

Marie Abou Zeid

Djamel Falouti

Lina Abou Zeid

Sad Meghriche

Lahouaria Bekheira

Karim Kebbaci

Neriman Can

Dervis Savasci

Christelle Ritz Liste du Rassemblement National

Rassemblement pour Mulhouse Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christelle Ritz Programme de Christelle Ritz à Mulhouse (Rassemblement pour Mulhouse) Engagement Politique Christelle RITZ est une candidate engagée pour les élections municipales de Mulhouse. Avec plus de 30 ans d'expérience en politique, elle a déjà occupé des postes importants, notamment en tant qu'adjointe au maire. Son objectif est de servir la ville avec sérieux et proximité, en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être des citoyens. Priorités de Sécurité Une des priorités de Christelle RITZ est de doubler les effectifs de la Police Municipale durant son mandat. Elle souhaite également moderniser le système de vidéo-surveillance pour améliorer la sécurité dans la ville. Ces mesures visent à protéger chaque Mulhousienne et Mulhousien tout en renforçant la tranquillité publique. Amélioration des Infrastructures Christelle RITZ propose de réviser le plan de circulation de Mulhouse pour faciliter la circulation au quotidien. Elle envisage d'instaurer un sens unique sur l'axe Briand-Franklin pour améliorer la fluidité du trafic. De plus, elle souhaite augmenter les moyens alloués à la propriété de la commune pour renforcer l'attractivité de la ville. Préservation du Patrimoine La candidate met un point d'honneur à préserver l'identité de Mulhouse en révisant le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Elle souhaite limiter les nouvelles constructions dans le quartier du Rebberg pour protéger le patrimoine architectural. En soutenant les associations locales, elle entend également répondre aux besoins de la population tout en respectant l'histoire de la ville.

Christelle Ritz

Pierre Pinto

Céline Reant

Fabrice Ciarletta

Laura Gianino

Thierry Wunenburger

Jacqueline Ebmeyer

Alex Vandaele

Lidia Parlati

Pierre-Hugo Benaïchouche

Daciana Baumann

Abdellah Hasnaoui

Juliette Maurer

Romain Barret

Sabrina Schmitt

Joseph Bachmann

Sultan Balta

Jean-Pierre Cornubert

Magalie Deck

Pierre Naegelin

Audrey Zislin

Adam Dörrbeck

Geneviève Engler

Francis Soehnlen

Anne Rund

Bernard Meyer

Corinne Pirani

Florian Debard

Fatma Bougherara

Philippe Lutz

Jeanne Chodanowski

Olivier Becquaert

Suzanne Leonard

Jean-Marie Morgen

Chantal Grimont

Michel Thévenot

Lucie Riner

Dominique Launer

Dallila Boleiro

Davide Scialpi

Vanessa Willig

Maurice Urbany

Sophie Brender

Christian Geay

Marie-Bernadette Misslin

Gérard Thévenot

Sonia özalp

Louis Simonin

Marie-Rose Schmittlin

Daniel Elia

Béatrice Ferrand

Jacques Soehnlen

Liliane Schlatter

Denis Adloff

Michèle Pleux

Lara Million Liste divers centre

FAUT QUE CA CHANGE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Lara Million Programme de Lara Million à Mulhouse (FAUT QUE CA CHANGE) Lara Million Lara Million se présente comme une candidate engagée pour les élections municipales de 2026 à Mulhouse. Elle met en avant son expérience en finances publiques pour proposer des solutions concrètes aux défis de la ville. Son équipe est active dans les 16 quartiers, avec un engagement fort à écouter et agir pour les citoyens. Sécurité et Propreté La sécurité est une priorité avec la création d'une brigade anti-incivilités, incluant plus de policiers municipaux et de patrouilles. En parallèle, des initiatives pour améliorer la propreté de la ville sont prévues, comme le ramassage des encombrants devant chaque porte. Ces mesures visent à renforcer le bien-être et la tranquillité des habitants de Mulhouse. Accessibilité et Circulation Le programme propose des améliorations significatives en matière de circulation, avec la suppression des blocages et un accès fluide au marché. De nouveaux parkings relais seront créés pour faciliter le stationnement. Ces changements visent à améliorer la qualité de vie des Mulhousiens en rendant la ville plus accessible. Engagement Associatif Une carte d'engagement sera mise en place pour les bénévoles et aidants, offrant des avantages concrets tels que des réductions et un stationnement facilité. Le soutien aux associations sera renforcé par la simplification des subventions et la modernisation des locaux. Ces initiatives visent à valoriser le travail des bénévoles et à dynamiser le tissu associatif de Mulhouse.

Lara Million

Jean-Lou Reichling

Anne-Catherine Goetz

Christophe Steger

Angelique Delaporte

Jean-Marc Amatruda

Kelly Partouche

Philippe Lallemant

Catherine Chopin

Hubert Zumbihl

Christine Studer

Philippe d'Orelli

Peggy Miquée

Patrick Hell

Fatoumata Sissoko

Koldoun Garmi

Mireille Kuentz

Mathieu Zumbiehl

Aurelia Gerber

Virgil Walter

Dilek Karakas

Benoit Braeme

Evelyne Kessler

Maxime Dubs

Corinne Maudoux- de Volder

Gilles Metz

Marie-Odile Sacchetti

Moustapha Djenad

Viviane Offredi

Giuseppe Di Blasi

Nadia Benouamer

Gilbert Biellmann

Sylvie Riss

Huseyin Karamemis

Viviane Warth

Jean Menninger

Hélène Thai

Gökmen Turkmen

Marie Musslin

Gérard Schaegis

Monique Lindacher

Roberto Montanaro

Evelyne Marti-Noguere

Maxence Helfrich

Catherine Burgart

Thomas Perrier

Charlotte Robert

Joannes Grenet

Aude David

Matteo Thilloy

Alix Lego

Henry Siegrist

Régine Miskiewicz

Bernard Hoffmann

Brigitte Bouchez

Salah Keltoumi Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Salah Keltoumi

Nathalie Mulot

Pascal Neuschwanger

Chantal Ben Naceur

Romain Meteyer

Lison Duchesne

Philippe Soucier

Gwendoline Tirante

Ryad Aouadhi

Julie Greiner

Brice Nel Mouila

Latifa Farki Rhozlani

Lorin Louis

Christine Teav

Hüseyin Toprak

Anne Laure Deffarges

Landry Bernheim

Mériem Rebidja

Étienne Cukier

Anna-Louise Durocher

Sidy Diouf

Pauline Carré

Edmond Aubras

Géraldine Collard

Stéphane Carsenty

Zohra Riahi

Ahmed Jallali

Honorine Bela Ango

Axel Galais

Candice Meteyer

Julien Wostyn

Camila Zorzal Petitprez

Matthieu Schneider

Ruhigül Kok

Florian Dautcourt

Gülüzar Dümrül

Pascal Rieth

Fatiha Kaddour

Jordan Herbrich

Juliette Dignat

Jaoid El Ardi

Juliette Guintrel

Djamel Ichallal

Marine Périer

Younes Ghomrani

Marie Genest

David Batigne

Élie Regazzoni

Feyzullah Kok

Laurence Broxolle

Youssef Saïd

Oirda Korichi

Mehdi Alouache

Émilie Barral

Géraud Ferry

Michèle Lutz Liste divers droite

FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michèle Lutz Programme de Michèle Lutz à Mulhouse (FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !) Engagement pour Mulhouse La maire Michèle Lutz met en avant son engagement pour la ville de Mulhouse, soulignant les améliorations apportées ces dernières années. Elle souhaite continuer à protéger et à préparer l'avenir de la ville en respectant les valeurs républicaines. Son expérience en tant que commerçante et première femme maire lui permet de comprendre les besoins des habitants. Sécurité et tranquillité publique Michèle Lutz aspire à une ville plus sûre pour tous ses habitants, avec des initiatives concrètes pour lutter contre les incivilités. Elle propose la création d'une brigade dédiée à la sécurité et la sécurisation des abords d'écoles. L'objectif est d'assurer une tranquillité publique renforcée pour l'ensemble des citoyens. Développement durable La vision de Michèle Lutz pour Mulhouse inclut un développement durable qui préserve le cadre de vie. Elle souhaite créer une ville-jardin, plus fraîche et respirable, tout en conciliant pragmatisme et écologie. Cela passe par des actions concrètes pour améliorer l'environnement urbain sans sacrifier le développement économique. Soutien aux commerces locaux Michèle Lutz s'engage à soutenir les commerces et les entreprises de Mulhouse pour favoriser l'emploi et la prospérité locale. Elle croit en la nécessité de propager les succès de la ville et de renforcer son attractivité dans le bassin rhénan. Cette initiative vise à créer un environnement économique dynamique et solidaire pour tous les habitants.

Michèle Lutz

Alain Couchot

Marie Hottinger

Florian Colom

Aya Himer

Antoine Linares

Marie Corneille

Julien Demaël

Laure Houin

Florent Wurth

Claudine Boni Da Silva

Thierry Nicolas

Fatima Jenn

Henri Metzger

Séverine Libold

Ayoub Bila

Emmanuelle Suarez

Beytullah Beyaz

Christelle Di Marco

Alfred Jung

Corinne Loisel

Jean-Yves Causer

Célia Kassi

Pascal Wittmann

Saadia Zagaoui

Jean-Claude Chapatte

Sandra Muller

Arthur Hilbrunner

Nour Bouamaied

Tom Cardoso

Laurence Brunot

Pascal Coinchelin

Virginie Rapin

Hasan Binici

Liliane Kosir

Thierry Milhau

Géraldine Espin

Mamadou Barry

Martine Boudaud

Gilles Weiszrock

Anne-Sophie Poiré

Vincent Nivlet

Catherine Dietsch

Fawdi Kabab

Mary-Estelle Nguyen

Cameron Touati

Léa Burgy

Adam Limam

Martine Forest

Yves Ancel

Armelle Giroud

Philippe Wespiser

Rose-Marie Durrwell

Marc Schittly

Catherine Rapp

Annouar Sassi Liste Divers

NOUS SOMMES MULHOUSE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Annouar Sassi Programme de Annouar Sassi à Mulhouse (NOUS SOMMES MULHOUSE) Grandir Nous faisons de la jeunesse une priorité municipale en investissant massivement dans l'éducation. Des initiatives telles que la cantine gratuite et le bilinguisme généralisé visent à garantir la dignité dès l’enfance. Grandir, c’est faire confiance à la jeunesse pour transformer la ville. Respirer La santé est considérée comme un droit municipal, avec des actions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des Mulhousiens. Cela inclut la création de maisons médicales de quartier et la végétalisation massive de la ville. Respirer, c’est faire de l’écologie un levier de justice sociale et de qualité de vie. Agir Agir signifie garantir la dignité et la sécurité de chaque Mulhousien, en luttant contre la précarité et l'habitat indigne. Des mesures comme les épiceries solidaires et la police municipale de proximité visent à améliorer le cadre de vie. Agir, c’est protéger sans stigmatiser et assurer l’égalité dans chaque quartier. Vibrer Mulhouse se positionne comme une ville-monde, riche en culture et en sport. Le soutien aux clubs sportifs et l'organisation de festivals internationaux renforcent le dynamisme économique et culturel de la ville. Vibrer, c’est affirmer notre fierté, notre créativité et notre ambition collective.

Annouar Sassi

Patricia Legouge

Thibault Benabid

Sirine Ben Hadj

Soheib Haddad

Isabelle Maurer

Mohamed Achbakh

Kadiatou Gueye

Gilles Dieterlen

Florence Faivre

Ayhan Ciplak

Caroline Adli

Cyrille Cretien

Lilia Messsiad

Ahmed Haddad

Fadwa Dahar

Anderson Lewis-Rocha

Solène Huchet

Detlef Schulmann

Bouchra Binckli

Azhar Benhaida

Rannia Megrouh

Gilles Martin

Leonisa Mazrekaj

Francois Roch

Deborah Keller

Ahmed Imed Sid

Jamila Diouane

Vincent Picard

Sophie Camatte

Florent Binckli

Sabah Djekrif

Pierre Maillard

Christelle Bader

Melvil Schulmann

Géraldine Schurder

Mohamed Idrissi Lahlou

Kenza Nassaibia Redjala

Sebastien Saihi

Zaynab Tahir

Fidèle Dao

Cylia Keller

Renaud Porte

Mélody Ourdouillie

Didier Emilio Boscari

Pauline Cutuli

Michel Tufuta-Lulendi

Delphine Wagner

Martin Muzet

Aysel Citak

Samir Toutaoui

Christiane Schweyer

Michael Philippe Girard

Sylvie Birot

Serge Bertelli

Eliot Gafanesch Liste de La France insoumise

Mulhouse Populaire et Antiraciste Voir la liste des candidats

Eliot Gafanesch

Fathia Lama

Arthur Milon

Lilia Sahloun

Djamal Osmani

Eve Gautier

Emmanuel Gautier

Simone Fest

Maxime Runzer

Ursula Chenu

Loïck Girard

Yasmina Bouttine

Arnaud Cardon

Sandra Thioux

Gwen Messe

Lilah Landais

Yaya Kheffi

Leone Boukraa

Michael Habib

Nesrine Osmani

Loic Papirer

Joanna Duclap

Morit Labroumani

Laurianne Flesch

Paul Aime Hohwald

Leo Lallemand-Lavoipiere

Paul Schelcher

Samara Soltani

Thierry Moine

Annie Pastor

Paul Pierquin

Alice Bruc

Luca Colarelli

Françoise Orcel

Iain Schelcher

Ilhem Litim

Pierre Talpaert

Claudine Gambino

Valentin Fels

Samia Hadji

Michel Burkhard

Marie Weisser

Matheo Jeanpierre

Alice Winling

Michel Bouanaka

Agathe Siffert

François Heitz

Anne Baldensperger

Sylvain Lejeune

Josette Labour

Salah Maalem

Anne Weinstoerffer

Lucas Matias

Amandine Toffaloni

Charlie Sebbane

Emmanuel Taffarelli Liste Reconquête !

RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuel Taffarelli Programme de Emmanuel Taffarelli à Mulhouse (RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES) Impôts Locaux La diminution des impôts locaux est présentée comme une priorité pour redonner du pouvoir d'achat aux habitants de Mulhouse. Cette mesure vise à dynamiser la croissance économique de la ville en permettant aux artisans et commerçants de créer de la richesse. L'objectif est d'adapter les dépenses de la ville à ses recettes pour assurer une gestion saine des finances publiques. Identité et Appartenance L'identité est considérée comme essentielle pour le projet commun des Mulhousiens, Alsaciens et Français. La restauration de Mulhouse repose sur le respect des racines et des appartenances culturelles des habitants. Les décisions concernant la ville seront validées par référendum local, renforçant ainsi l'implication des citoyens dans la vie municipale. Sécurité et Vie Sociale La sécurité est décrite comme la première des libertés, indispensable à une vie sociale épanouie. L'engagement est pris de rétablir la paix à Mulhouse et de permettre à tous de profiter paisiblement de la ville. Des mesures de prévention et de répression seront mises en place pour combattre l'insécurité et garantir le respect du vivre-ensemble. Changement Radical Un changement radical de direction est proposé pour sortir de la situation actuelle de déclin de Mulhouse. Les politiques menées par les précédents gestionnaires sont critiquées pour leur manque d'efficacité. La liste "Restaurer Mulhouse" se positionne comme une alternative résolue, rassemblant des candidats de tout le spectre de la droite pour un avenir meilleur.

Emmanuel Taffarelli

Gwendoline Annabelle Heck-Bilger

Antony Thoma

Rachel Boulaire

Patrick Duflot

Déborah Porhansl

Victor Olry

Maria Luiza Schneider

Sylvain Muller

Francine Kolar

Jordan Heck

Sylvie Froehly

Camille Renner

Frédérique Froehly

Jacques Arkoub

Madeleine Herzog

Marc Lazert

Danielle Gaertner

Julien Hernandez

Zélia Da Costa Rezende

Frédéric Auer

Claude Gebel

Roberto Quarteroni

Michèle Kientz

Etienne Vonesch

Irène Petel

Olivier Philippot

Samia Elkeria

Christophe Risser

Alice Rio

Bernard Runser

Bintou Sissoko

Jean-Louis Tochtermann

Marguerite Nolet

Adrien Thiery

Angélique Hummel

Stéphane Tort

Denise Riff

Hermann Brobecker

Brigitte Battaglia

Florian Woiry

Sylvie Werner

Raymond Kirchhoff

Mireille Tourne

Maxime Rouzies

Aimée Diringer

Florent Glin

Elsa Boigues

Gilbert Kling

Lina Meloni

Paul Duport

Evelyne Rohmer

Alexis Abenzoar

Claire Fouchard

Charles-Antoine Binder

Cécile Sornin Liste divers centre

Des Habitants pour Mulhouse Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Cécile Sornin Programme de Cécile Sornin à Mulhouse (Des Habitants pour Mulhouse) Engagement citoyen Cécile SORNIN appelle les habitants de Mulhouse à s'engager pour une ville plus solidaire et prospère. Elle met en avant l'importance de l'écoute et de la consultation des citoyens dans la gestion municipale. Son équipe est composée de personnes indépendantes, issues de divers milieux, prêtes à travailler pour le bien de la communauté. Gestion responsable La candidate prône une gestion sobre et responsable des ressources de la ville, loin des projets extravagants. Elle souhaite prioriser des actions concrètes en matière de logement, de sécurité et de santé. L'objectif est de répondre aux besoins des citoyens tout en soutenant les initiatives économiques et environnementales. Propositions concrètes Cécile SORNIN annonce la mise en œuvre de dix propositions fortes dès cet automne. Ces propositions visent à améliorer la qualité de vie des Mulhousiens tout en respectant les finances publiques. Elle s'engage également à ne pas augmenter les impôts et à favoriser les dynamiques partagées au sein de la ville. Équipe du renouveau La liste du renouveau, constituée de 55 membres engagés, est présentée comme une alternative aux équipes municipales précédentes. Cécile SORNIN se positionne comme une Maire de terrain, accessible et impliquée dans tous les quartiers. Son équipe vise à rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour l'avenir de Mulhouse.

Cécile Sornin

Lionel L'Haridon

Nadia Favrot

Oualid Ben Salem

Nathalie Kreutter

Alfred Oberlin

Houria Chibout

Pierre-Yves Guillot

Sylvie Courant

Eric Humbert

Manuella Ngnafeu

Alexis Hamel

Souad Grine

Tidiane Dia

Valérie Puech

Marc Willig

Zeynep Yildiz

Mourad Brihi

Sounia Cheraita

Claude Favrot

Isabelle Faessel

Jean Ruch

Myriam Boukhechem

Bernard Stoessel

Chelsea Hayes

Thomas Goutte

Zaya Merimeche

Stéphane Metzger

Joanne Boulanger

Nicolas Thiery

Ouarda Aghbal

Thierry Grell

Mare Ndiaye

Jean-Marie Gutzwiller

Fatima Dahmouni

Frédéric Malaczynski

Linda Guehama

Djelloul Aissaoui

Emine Sen

Michel Milfort

Anne Cécile Jooris

Olivier Vandemeulebroucke

Amel Mokhnachi

Kader Bouzana

Marie Paule Tixier

Gilbert Soligo

Johanna Weaver

Nicolas Khattab

Daniele Alice Bagard

Franco Iannone

Jacqueline Broug

Philippe Altmayer

Françoise Dieterich

Denis Rambaud

Dolores Ventorosi

Frédéric Marquet Liste divers centre

LCPVPMM2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frédéric Marquet Programme de Frédéric Marquet à Mulhouse (Liste Citoyenne Pour Vous Pour Mulhouse Marquet 2026) Engagement citoyen Frédéric Marquet se présente comme un candidat indépendant, déterminé à servir la ville de Mulhouse. Il met en avant l'importance d'une mairie accessible et impliquée dans les décisions qui touchent les habitants. Son équipe, composée de citoyens engagés, vise à rompre avec les politiques traditionnelles pour offrir un service public de qualité. Priorités pour Mulhouse Le programme de Frédéric Marquet repose sur plusieurs engagements clés, notamment la santé, la sécurité et la propreté. Il propose des mesures concrètes comme l'augmentation des effectifs de police et le renforcement des services de propreté. D'autres axes incluent la circulation, le pouvoir d'achat et la modernisation des écoles, visant à améliorer la qualité de vie des Mulhousiens. Mairie efficace et proche Une des promesses de Frédéric Marquet est de créer une mairie plus proche des citoyens, en rassemblant une équipe diversifiée et compétente. Il insiste sur l'importance de l'engagement et de l'efficacité pour répondre aux besoins de tous les habitants. Cette approche vise à renforcer la confiance entre la mairie et la population de Mulhouse. Vision pour l'avenir Frédéric Marquet présente une vision audacieuse pour Mulhouse, axée sur l'indépendance et la justice sociale. Il souhaite mettre en place des actions concrètes pour améliorer la vie quotidienne tout en prenant en compte les enjeux écologiques. Son projet se veut innovant, avec un budget renforcé pour le sport et des initiatives pour la jeunesse et l'emploi.

Frédéric Marquet

Carine de Marin

Rodolphe Cahn

Anne Laumond

Frédéric Guthmann

Delphine Ghelli

Boubaker Fettis

Valérie Derendinger

Robert Soussan

Sarah Zehri

Denis Pauliac

Delphine Ehrburger

Francis Grienenberger

Julia Mota-Antoni

Thierry Coutaye

Brigitte Biriçik Sacard

Philippe Duvernois

Mélanie Marchant

Arnaud Bucher

Maïté Rugiero

Rémy Burgy

Laurielle Sossah

Michel Wiederkehr

Malvine Frey

Olivier Erhard

Karine Garcia-Fernandez

Laurent Braumann

Aude Bruno-Sisselin

Alessandro Rigoni

Nathalie Francis

Philippe Fichter

Naoual Lakhdar

Frédéric Beck

Florence Parys

Michael Kuntz

Margaux Delcourt

Alexandre Maamar

Daria Baiandourova-Ketterlin

Lucas Lorenzi

Sarah Alavi

Nicolas Rohmer

Géraldine Zettel

Manuel Fix

Isabelle Bulliot

Kostadin Georgiev

Céline Bourgeois

Claude Pillon

Hanen Mekni

Fabien Schnoebelen

Clara Allegretti

Emmanuel Garcia-Fernandez

Dominique Wintzenrieth

Benjamin Mierzwiak

Sabine Schnabel

David Ball

Agnès Gross

Yves Kettler

Loïc Minery Liste d'union à gauche

Mulhouse en commun avec Loïc MINERY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Loïc Minery Programme de Loïc Minery à Mulhouse (Mulhouse en commun avec Loïc MINERY) Ville qui protège Le projet inclut la création d'une Maison Municipale de Santé et des centres de santé pour améliorer l'accès aux soins. Un plan municipal sera mis en place pour soutenir les familles monoparentales et les mères isolées. Des systèmes de radars sonores seront installés pour lutter contre les nuisances sonores dans les quartiers. Ville organisée La gratuité des transports en commun sera instaurée pour les jeunes et les bénéficiaires des minima sociaux. Un plan de rénovation de 3 000 logements est prévu pour améliorer l'habitat dans la ville. De plus, un dispositif d'enlèvement des encombrants à domicile sera mis en place pour faciliter la gestion des déchets. Ville d'avenir Le projet vise à doter les écoles de plus de moyens humains, notamment avec un ATSEM par classe de maternelle. L'objectif est d'atteindre une cantine 100% bio d'ici 2032 pour améliorer la qualité alimentaire. La végétalisation des cours d'école et la rénovation des bâtiments scolaires sont également des priorités. Ville de l'émancipation Le soutien aux associations et à la vie culturelle sera renforcé pour dynamiser les projets locaux. Un budget pour le sport sera augmenté de 25% afin de rénover et créer de nouveaux équipements sportifs. Enfin, le pouvoir politique sera redonné aux habitants à travers des conseils de quartiers pour favoriser la participation citoyenne.