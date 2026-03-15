Résultat municipale 2026 à Mulhouse : suivez la journée de vote sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Mulhouse ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Mulhouse
14/03/26 - 13:31 - Un colistier de Reconquête en garde à vue
À Mulhouse, Anthony Thoma, colistier de la liste Reconquête pour les élections municipales, a été placé en garde à vue pour un salut nazi présumé capté sur une vidéo. Le parquet a ouvert une enquête, et Anthony Thoma comparaîtra le 11 mai pour apologie de crime contre l'humanité. Il nie les faits et est sous contrôle judiciaire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
13/03/26 - 18:07 - Les machines à voter seront présentes dans les bureaux de vote de la ville
À Mulhouse, les élections municipales de 2026 seront facilitées par l'utilisation de machines à voter dans 60 bureaux. Ces dispositifs électroniques, formés de valises dépliables, offrent des options spécifiques pour les électeurs en situation de handicap. Les résultats seront imprimés et vérifiés par un huissier le jour des élections. Lire sur lalsace.fr
13/03/26 - 10:00 - Le point complet sur les municipales 20206 à Mulhouse
À Mulhouse, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec la candidature de Michèle Lutz (divers droite) face à dix candidats, dont des figures comme Loïc Minery (écologiste) et Christelle Ritz (RN). La ville, confrontée à des inégalités sociales et à un manque de médecins, attire l'attention des partis politiques. Le défi est de transformer cette ville au passé ouvrier et à la diversité culturelle en un lieu de prospérité. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12/03/26 - 10:01 - Les candidats de Mulhouse proposent des actions économiques
À Mulhouse, les onze candidats aux élections municipales de 2026 mettent en avant des propositions économiques et sociales pour dynamiser le commerce local. Parmi les idées partagées figurent la création d'une mission spécifique pour le commerce et des guichets uniques pour soutenir les entrepreneurs. Ces initiatives visent à revitaliser le centre-ville et les quartiers de la ville. Lire sur dna.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mulhouse
|Tête de listeListe
|
Kadhafi Djehaf
Liste divers droite
NOTRE MULHOUSE
|
|
Christelle Ritz
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Mulhouse
|
|
Lara Million
Liste divers centre
FAUT QUE CA CHANGE
|
|
Salah Keltoumi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Michèle Lutz
Liste divers droite
FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !
|
|
Annouar Sassi
Liste Divers
NOUS SOMMES MULHOUSE
|
|
Eliot Gafanesch
Liste de La France insoumise
Mulhouse Populaire et Antiraciste
|
|
Emmanuel Taffarelli
Liste Reconquête !
RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES
|
|
Cécile Sornin
Liste divers centre
Des Habitants pour Mulhouse
|
|
Frédéric Marquet
Liste divers centre
LCPVPMM2026
|
|
Loïc Minery
Liste d'union à gauche
Mulhouse en commun avec Loïc MINERY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Lutz (39 élus) Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner
|4 547
|38,60%
|
|Loïc Minery (7 élus) Mulhouse cause commune
|3 207
|27,22%
|
|Lara Million (6 élus) Mulhouse en vrai - lara million
|2 705
|22,96%
|
|Christelle Ritz (3 élus) Rassemblement pour mulhouse
|1 319
|11,19%
|
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|24,57%
|Taux d'abstention
|75,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 077
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Lutz Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner
|4 189
|33,66%
|Loïc Minery Mulhouse cause commune
|2 733
|21,96%
|Lara Million Mulhouse en vrai
|2 506
|20,13%
|Christelle Ritz Rassemblement pour mulhouse
|1 503
|12,07%
|Fatima Jenn Osons mulhouse
|988
|7,93%
|Romain Spinali J'aime mulhouse
|293
|2,35%
|Julien Wostyn Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|232
|1,86%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|26,04%
|Taux d'abstention
|73,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 790
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Rottner (41 élus) En avant mulhouse avec jean rottner
|12 171
|45,77%
|
|Pierre Freyburger (10 élus) Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem
|9 751
|36,67%
|
|Martine Binder (4 élus) Mulhouse ensemble
|4 667
|17,55%
|
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|49,79%
|Taux d'abstention
|50,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|27 699
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Rottner En avant mulhouse avec jean rottner
|10 406
|42,16%
|Pierre Freyburger Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem
|7 747
|31,39%
|Martine Binder Mulhouse ensemble
|5 392
|21,85%
|Aline Parmentier Mulhouse à gauche, l'humain d'abord
|754
|3,05%
|Julien Wostyn Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|378
|1,53%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|46,77%
|Taux d'abstention
|53,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,16%
|Nombre de votants
|26 019
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