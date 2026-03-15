Résultat municipale 2026 à Nancy : les résultats dévoilés, suivez notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Nancy sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Nancy
17:57 - Vers une montée du RN à Nancy aux municipales ?
Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors des élections locales à Nancy il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,32% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 23,82% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 8,85% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score insuffisant, à Nancy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,84% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 18,36% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Nancy. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 23,61% le dimanche suivant.
17:43 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Meurthe et Moselle avec 42,45% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 39,20%, contre 41,94% en 2014.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Nancy ?
La fuite des électeurs s'élevait à 62,90 % à Nancy pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était impacté par la pandémie du Covid. Rappelons que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 26,25 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 46,41 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,96 %, contre 49,92 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune assez abstentionniste. En ce jour d'élection municipale 2026 à Nancy, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Nancy
Le contexte politique de Nancy a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de gauche social-démocrate. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,92%). Les élections des députés à Nancy quelques semaines plus tard avaient ensuite offert une pole position à la nuance 'Union de la gauche' (45,43%), devant la nuance Ensemble ! (28,19%) sur les 2 circonscriptions rattachées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, l'Union de la gauche culminant à 64,72% des votes sur place.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nancy
|Tête de listeListe
|
Sarah Farghaly
Liste de La France insoumise
Nancy Insoumise
|
|
Emmanuel Lacresse
Liste divers centre
NANCY EN AVANT
|
|
Laurent Henart
Liste d'union au centre
Nancy avec vous
|
|
Laurent Watrin
Liste Divers
NOUS NANCY 2026
|
|
Christiane Nimsgern
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Mathieu Klein
Liste d'union à gauche
NANCY GRANDIT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Klein (43 élus) Mathieu klein - nancy en grand
|11 435
|54,53%
|
|Laurent Hénart (12 élus) Nancy positive
|9 533
|45,46%
|
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|42,22%
|Taux d'abstention
|57,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 496
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Klein Mathieu klein - nancy en grand
|6 930
|37,88%
|Laurent Hénart Nancy positive
|6 348
|34,70%
|Laurent Watrin Nancy ecologie citoyenne
|1 873
|10,24%
|Françoise Hervé Résistance "résistance est espérance"
|1 121
|6,12%
|Nordine Jouira Nancy en commun
|819
|4,47%
|Grégoire Eury Rassemblement pour nancy
|678
|3,70%
|Patricia Melet Unis pour nancy
|356
|1,94%
|Christiane Nimsgern Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|165
|0,90%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|37,10%
|Taux d'abstention
|62,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 891
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Hénart (42 élus) Aimer nancy
|15 418
|52,91%
|
|Mathieu Klein (13 élus) Une ville meilleure
|13 721
|47,08%
|
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|59,50%
|Taux d'abstention
|40,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|30 161
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Hénart Aimer nancy
|11 744
|40,47%
|Mathieu Klein Une ville meilleure
|10 377
|35,75%
|Pierre Ducarne Rassemblement bleu marine pour nancy
|2 007
|6,91%
|Frank-Olivier Potier Nancy2014.eu
|1 793
|6,17%
|Bora Yilmaz A nancy, osons la gauche !
|1 580
|5,44%
|Denis Gabet Nancy ville humaine
|1 170
|4,03%
|Christiane Nimsgern Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|348
|1,19%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|58,53%
|Taux d'abstention
|41,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|29 667
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