Résultat municipale 2026 à Nancy : les résultats révélés ce dimanche, toutes les infos

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nancy

Tête de listeListe
Sarah Farghaly
Sarah Farghaly Liste de La France insoumise
Nancy Insoumise
  • Sarah Farghaly
  • Hadrien Fournet
  • Florence Martin
  • Redouane Nesrouche
  • Nora Bidani
  • Maximilien Hajdu
  • Molly Godefroy
  • Julien Holzmann
  • Mireille Nicolas
  • Manuelle Ledieu
  • Isabelle Peter
  • Daniel Marull
  • Louise Paul
  • Pascal Legendre
  • Thérèse Ardisson
  • Prokop Carbillet
  • Rahma Majdoub
  • Clément Haslauer
  • Manel Letifi
  • Abderahim Habitouche
  • Inès Fernandes Tronco
  • Alain de Manheulle
  • Céline Loeffler
  • Lucas Faletic
  • Sarah Boulidard
  • Olivier Taverne
  • Céline Elaji
  • Gennaro Palumbo
  • Alison Demangeon
  • Massinissa Kolli
  • Eva Guinard
  • Yann Venier
  • Anne Thiriet
  • Sébastien Brancharel
  • Marie-Dominique Lacour
  • Tristan de la Selle
  • Eléonore Devillers
  • Marko Berche
  • Isabelle Nanger
  • François Ahcen Chougui
  • Peggy George
  • Liam Larcher
  • Léa Fauvel
  • Marc-Henry Bertrand
  • Lucille Boutan
  • Jean-Luc Hlupic
  • Janyce Darrieumerlou
  • Arnaud Bletner
  • Marie Kremer
  • Allen Sene
  • Séverine Bienaimé
  • Robert Garcia
  • Anne-Sibylle Gless
  • Alain Amicabile
  • Cécile Billy
  • Pierre Bardelli
Emmanuel Lacresse
Emmanuel Lacresse Liste divers centre
NANCY EN AVANT
  • Emmanuel Lacresse
  • Sonia Sadoune
  • Christian Maron
  • Claire Villeroy de Galhau
  • Nicolas Boulanger
  • Katia Routa
  • Patrick Bagot
  • Marie Descamps
  • Rémi Maurel
  • Savine de Bucy-El Yafi
  • Christophe Dabescat
  • Catherine Rouyer-Durand
  • Alexandre Vermion
  • Nadhira Nadine Kardamouche
  • Abdesselam Dahoun
  • Marie Mosen
  • Didier Grandhaye
  • Noëlle Henry
  • Mourad Bichikhi
  • Sophie Monnais
  • Aurélien Barthelemy
  • Linda Ghezzou
  • Frédéric Camelot
  • Sophie Viniaker
  • Jean-Pierre Crouzier
  • Véronique Carvone
  • Thierry Douchin
  • Marie-Claire Mauponné
  • Léo Bastien
  • Elisabeth Duval
  • Anthony Hallet
  • Gisèle Hauser
  • Marek Rogalski
  • Arielle Brami
  • Benoît Gautier
  • Denise Hacquard
  • Roger Malhache
  • Marie-Chrisitne Lemarié
  • Joan Rajaonesa
  • Chloé Simon
  • Arnaud Kieffer
  • Michelle Joly
  • Benoît Marchand
  • Nadine Petitier
  • Hubert Jeandel
  • Catherine Lhuillier
  • Guillaume Desforges
  • Colette Theis
  • Gilles Gosserez
  • Nicole Blondeau
  • Jean-Louis Guenot
  • Elisabeth Becker
  • Bernard Molines
  • Françoise Le Bouder - Bagot
  • Jean-Pierre Puton
Laurent Henart
Laurent Henart Liste d'union au centre
Nancy avec vous
  • Laurent Henart
  • Marie Rubio
  • Jacques Rousselot
  • Valérie Debord
  • Philippe Guillemard
  • Anne-Sophie Didelot
  • Michel Fick
  • Malika Dati
  • Didier Manuel
  • Veronica Acurio Vasconez
  • Raphaël Vuitton
  • Hala Attieh-Haddad
  • Ergün Toparslan
  • Isabelle Chauvel
  • Fabrice Gwizdak
  • Djamila Bouchama
  • Frank Pilcer
  • Ludivine Geant
  • Philippe Marchand
  • Maryse Reignier-Floeschner
  • Frédéric-Guillaume Ohrenstein
  • Ludivine Stephant
  • Jean-Marc Lalot
  • Camille Zerka
  • Baptiste Zamaron
  • Charlotte Patte
  • Jean-Philippe Vermion
  • Emmanuelle Euvrard
  • Laurent Villeroy de Galhau
  • Imane Oukdime
  • Maël Gallas
  • Orane Benkerda
  • Nadhif Mohamadi
  • Emma Klipfel
  • Brandon Wolff
  • Charlotte Muesser
  • Clément Di Biase
  • Diane Antoine Heili
  • Jérémy Clerc
  • Corine Sebban
  • Thierry Ragot
  • Marie Dominique Augustin
  • Christian Bataille
  • Sophie Kuflik-Pilcer
  • Maxence Hammann
  • Dorothée de Metz-Noblat
  • Gérard Billand
  • Marie Sand
  • El Khalil Dah
  • Agnès Biblot
  • André Nersier
  • Lily Rose Riou Corbier
  • Julien Goudemez
  • Sloane Fromont
  • Jules Leroy
  • Dany Streit
  • Michel Lorrain
Laurent Watrin
Laurent Watrin Liste Divers
NOUS NANCY 2026
  • Laurent Watrin
  • Lucie Paul
  • Samuel Nowakowski
  • Marie Al Kattani
  • Sylvain Mariette
  • Cécilia Gana
  • Éric Henry
  • Élise Foussard
  • Quentin Maillet
  • Anne Colmerauer
  • Robinson Allard
  • Isabelle Ladonet
  • Abdelrhani Azzab
  • Nacima Benzaghou
  • Samuel Fontaine-Perrier
  • Marlène Kapuczinski
  • Eric Zbogar
  • Karima Méry
  • Olivier Irthum
  • Raphaëlle Guilliot
  • Karim Aittahar
  • Isabelle Lotte
  • Simon Robin
  • Rebecca Joly
  • Nicolas Figura
  • Rosa-Maria Guéant
  • Nicolas Bilot
  • Alice Joyé
  • Laurent Dupont
  • Lorelei Rouyer
  • Lionel Poirot
  • Fédoua Kasmi
  • Ilan Slakmon
  • Hélène Ravenel
  • Jean Magnin
  • Anne Charoy
  • Pascal Durand
  • Aïcha Oujibou
  • Alexis Dancy
  • Morgane Tercier
  • François Rousset
  • Zaaïma Er-Ramouk
  • Guy Soraru
  • Nathalie Issenmann
  • Jean Polin
  • Marine Roger
  • Tristan Rouyer
  • Marie Blanchard
  • Bernard Druesne
  • Pascale Gille
  • Jonathan Mc Laughlin
  • Chloé Lelarge
  • Emmanuel Paul
  • Anne-Marie Mariette
  • Jacques Lebas
  • Claire Salvi
Christiane Nimsgern
Christiane Nimsgern Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Christiane Nimsgern
  • Xavier Boury
  • Geneviève Heilliette
  • Dominique Barbin
  • Odile Destombes
  • Serge Laruell
  • Zineb Yagoubi
  • Franck Higelin
  • Nadine Blass
  • Florian Delconte
  • Jacqueline Laruell
  • Guy Peissel-Cottenaz
  • Blandine Scherrer
  • Youcef Hadji
  • Céline Laruell
  • Émilien Carré
  • Marie Kowalski
  • Jean Bersigotti
  • Marie-France Spanu
  • Mickaël Engler
  • Nadia Afiri
  • Sébastien Laruell
  • Jessica Margérard
  • John Naranjo
  • Christine Bersigotti
  • Thierry Oudin
  • Nicole Métrot
  • Christophe Renaud
  • Myriam Grasser
  • Michel Carême
  • Mahdia Simon
  • Orlan Kimani
  • Valentina Lepore-Quijada
  • Léo étienne
  • Lucile Gandoin
  • Marc Benoit
  • Laurine Brouchet
  • Kamel Afiri
  • Marion Thomasson
  • Phillipe Marsan
  • Laurence Bernel
  • Mathieu Macchi
  • Martine Lagzouli
  • Régis Collette
  • Françoise Gilbert
  • Marc Guillemin
  • Josette Prud'Homme
  • Antoine Belot
  • Marion Counilh
  • Joshua Mathie
  • Lou Gonthier Bonniec
  • Jean-Pierre Bianchini
  • Claudine Feve
  • Alban Lamy
  • Amandine Charlier
Mathieu Klein
Mathieu Klein Liste d'union à gauche
NANCY GRANDIT
  • Mathieu Klein
  • Isabelle Lucas
  • Franck Muratet
  • Laurence Wieser
  • Bertrand Masson
  • Chloé Blandin
  • Bora Yilmaz
  • Chaynesse Khirouni
  • Patrick Hatzig
  • Estelle Mercier
  • Thomas Souverain
  • Sabrina Benmokhtar
  • Pierre Houin
  • Sylvie Freyermuth
  • Thierry Vincent
  • Saliha Sahraoui
  • Hocine Chabira
  • Evelyne Beaudeux
  • Hadrien Wissler-Bonnot
  • Véronique Billot
  • Serge Raineri
  • Géraldine Krin
  • Antoine Le Solleuz
  • Christelle Jandric
  • Augusto Olalde
  • Romane Henry
  • Marc Tenenbaum
  • Nadège Nicolas
  • Frédéric Maguin
  • Marie-Anne Birck-Gallego
  • Morand Perrin
  • Fatiha Rabhi
  • Ousmane Samb
  • Véronique Ernest
  • Laurent Gerard
  • Chantal Finck
  • Gérald El Kouatli
  • Karine Reneaux
  • Lionel Adam
  • Muriel Boillon
  • Mounir El Harradi
  • Sitti Soibaha
  • Gautier Dardenne
  • Lola Aglae
  • Julien Jacquemin
  • Virginie Cousin
  • Maxime Verin
  • Emilie Coulin
  • Nicolas Bouché
  • Annette Mathieu
  • Medhi Davouse
  • Margot Chouvet
  • Félix Bourcier
  • Françoise Tenenbaum-Klein
  • Frédéric Boulanger
  • Hélène Gestern
  • Jean-Yves Le Deaut

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Klein
Mathieu Klein (43 élus) Mathieu klein - nancy en grand 		11 435 54,53%
  • Mathieu Klein
  • Murielle Colombo
  • Laurent Watrin
  • Estelle Mercier
  • Franck Muratet
  • Chaynesse Khirouni
  • Bertrand Masson
  • Charlotte Marrel
  • Bora Yilmaz
  • Isabelle Lucas
  • Frédéric Maguin
  • Véronique Billot
  • Marc Tenembaum
  • Muriel Boillon
  • Areski Sadi
  • Evelyne Beaudeux
  • Hocine Chabira
  • Sabrina Benmokhtar
  • Antoine Le Solleuz
  • Chloé Blandin
  • Serge Raineri
  • Christelle Jandric
  • Patrick Hatzig
  • Delphine Michel
  • Mounir El Harradi
  • Nicole Creusot
  • Lionel Adam
  • Annette Mathieu
  • Ousmane Samb
  • Fatiha Hitou Rabhi
  • Dahman Richter
  • Nadège Nicolas
  • Arnaud Bernez
  • Lauranne Witt
  • Thomas Souverain
  • Patricia Daguerre-Jacque
  • Charles Thomassin
  • Marianne Birck
  • Morand Perrin
  • Véronique Ernest
  • Arnaud Kremer
  • Chantal Finck
  • Mohammed El Ghazili
Laurent Hénart
Laurent Hénart (12 élus) Nancy positive 		9 533 45,46%
  • Laurent Hénart
  • Anne-Sophie Didelot
  • Jean-François Husson
  • Valérie Debord
  • Philippe Guillemard
  • Carole Grandjean
  • Michel Fick
  • Sophie Mayeux
  • Romain Pierronnet
  • Malika Dati
  • Rani Calderron
  • Valérie Jurin
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 42,22%
Taux d'abstention 57,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 496

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Klein
Mathieu Klein Mathieu klein - nancy en grand 		6 930 37,88%
Laurent Hénart
Laurent Hénart Nancy positive 		6 348 34,70%
Laurent Watrin
Laurent Watrin Nancy ecologie citoyenne 		1 873 10,24%
Françoise Hervé
Françoise Hervé Résistance "résistance est espérance" 		1 121 6,12%
Nordine Jouira
Nordine Jouira Nancy en commun 		819 4,47%
Grégoire Eury
Grégoire Eury Rassemblement pour nancy 		678 3,70%
Patricia Melet
Patricia Melet Unis pour nancy 		356 1,94%
Christiane Nimsgern
Christiane Nimsgern Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		165 0,90%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 37,10%
Taux d'abstention 62,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 891

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Hénart
Laurent Hénart (42 élus) Aimer nancy 		15 418 52,91%
  • Laurent Hénart
  • Sylvie Petiot
  • Jean-François Husson
  • Valérie Debord
  • André Rossinot
  • Sophie Mayeux
  • Gilbert Thiel
  • Françoise Hervé
  • Mostafa Fourar
  • Malika Dati
  • Patrick Baudot
  • Lucienne Redercher
  • Michel Dufraisse
  • Élisabeth Laithier
  • Olivier Rouyer
  • Valérie Jurin
  • Pierre De Saulieu
  • Danièle Noël
  • Patrick Blanchot
  • Fanny Giussani
  • Claude Grandemange
  • Marie-Catherine Tallot
  • Olivier Mergaux
  • Chantal Carraro
  • Thierry Coulom
  • Sonia Sadoune
  • Jean-Michel Berlemont
  • Aline-Sophie Maire
  • Romain Pierronnet
  • Josiane Kohan
  • Frank Pilcer
  • Catherine Lebon
  • Matthieu Dap
  • Magali N'diaye
  • Sylvain Ajas
  • Sophie Pommier-Ostermann
  • Raphaël Vuitton
  • Prisca Millet
  • Philippe Durst
  • Lysiane Perney
  • Laurent Villeroy De Galhau
  • Emmanuelle Euvrard-Peureux
Mathieu Klein
Mathieu Klein (13 élus) Une ville meilleure 		13 721 47,08%
  • Mathieu Klein
  • Nicole Creusot
  • Guy Alba
  • Nadia Sutter
  • Bertrand Masson
  • Julie Meunier
  • Vincent Herbuvaux
  • Chaynesse Khirouni
  • Gilles Lucazeau
  • Chantal Finck
  • Areski Sadi
  • Marie-Anne Birck
  • Antoine Le Solleuz
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 59,50%
Taux d'abstention 40,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 30 161

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Hénart
Laurent Hénart Aimer nancy 		11 744 40,47%
Mathieu Klein
Mathieu Klein Une ville meilleure 		10 377 35,75%
Pierre Ducarne
Pierre Ducarne Rassemblement bleu marine pour nancy 		2 007 6,91%
Frank-Olivier Potier
Frank-Olivier Potier Nancy2014.eu 		1 793 6,17%
Bora Yilmaz
Bora Yilmaz A nancy, osons la gauche ! 		1 580 5,44%
Denis Gabet
Denis Gabet Nancy ville humaine 		1 170 4,03%
Christiane Nimsgern
Christiane Nimsgern Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		348 1,19%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 58,53%
Taux d'abstention 41,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 29 667

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