Résultat municipale 2026 à Nancy : les résultats révélés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Nancy ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Nancy
18:41 - Les candidats abordent stationnement à Nancy
À Nancy, six candidats se présentent aux élections municipales de mars 2026, dont le maire sortant Mathieu Klein. Les propositions des candidats portent sur la circulation et le stationnement, avec des initiatives variées allant de la création de parkings relais à la piétonnisation. Les débats s'intensifient autour de l'avenir de la voiture en centre-ville. Lire sur actu.fr
10:52 - Mathieu Klein a déjà répondu à LFI avant même le début des municipales à Nancy
Mathieu Klein, maire PS sortant de Nancy, a répondu aux déclarations de Manuel Bompard, de La France Insoumise, lors d'un meeting pour soutenir une candidate aux municipales de 2026. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas de fusion ou d'alliance avec LFI. Cette position souligne les tensions politiques à l'approche des élections municipales. Lire sur estrepublicain.fr
10:19 - A Nancy, Sarah Farghaly (LFI) a proposé une alliance au maire sortant Mathieu Klein (PS)
À quelques jours des élections municipales de 2026 à Nancy, Sarah Farghaly (LFI) a proposé une alliance au maire sortant Mathieu Klein (PS) pour le second tour, affirmant l'importance de ne pas laisser la ville aux mains de la droite. Malgré cela, son discours a critiqué la majorité sortante, jugée insuffisante. Klein a cependant rejeté toute idée d'alliance avec LFI, maintenant sa position fermée à plusieurs reprises. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 10:36 - Les candidats à Nancy évoquent la sécurité municipale
À Nancy, les élections municipales de 2026 réunissent six candidats, parmi lesquels le maire sortant Mathieu Klein et son prédécesseur Laurent Hénart. La sécurité est un enjeu majeur, avec des propositions variées, comme l'augmentation des caméras de vidéosurveillance par Hénart et le renforcement de la police municipale par Lacresse. Chaque candidat cherche à répondre à une préoccupation centrale des électeurs face à la montée de l'insécurité. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nancy
|Tête de listeListe
|
Sarah Farghaly
Liste de La France insoumise
Nancy Insoumise
|
|
Emmanuel Lacresse
Liste divers centre
NANCY EN AVANT
|
|
Laurent Henart
Liste d'union au centre
Nancy avec vous
|
|
Laurent Watrin
Liste Divers
NOUS NANCY 2026
|
|
Christiane Nimsgern
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Mathieu Klein
Liste d'union à gauche
NANCY GRANDIT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Klein (43 élus) Mathieu klein - nancy en grand
|11 435
|54,53%
|
|Laurent Hénart (12 élus) Nancy positive
|9 533
|45,46%
|
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|42,22%
|Taux d'abstention
|57,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 496
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Klein Mathieu klein - nancy en grand
|6 930
|37,88%
|Laurent Hénart Nancy positive
|6 348
|34,70%
|Laurent Watrin Nancy ecologie citoyenne
|1 873
|10,24%
|Françoise Hervé Résistance "résistance est espérance"
|1 121
|6,12%
|Nordine Jouira Nancy en commun
|819
|4,47%
|Grégoire Eury Rassemblement pour nancy
|678
|3,70%
|Patricia Melet Unis pour nancy
|356
|1,94%
|Christiane Nimsgern Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|165
|0,90%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|37,10%
|Taux d'abstention
|62,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 891
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Hénart (42 élus) Aimer nancy
|15 418
|52,91%
|
|Mathieu Klein (13 élus) Une ville meilleure
|13 721
|47,08%
|
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|59,50%
|Taux d'abstention
|40,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|30 161
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Hénart Aimer nancy
|11 744
|40,47%
|Mathieu Klein Une ville meilleure
|10 377
|35,75%
|Pierre Ducarne Rassemblement bleu marine pour nancy
|2 007
|6,91%
|Frank-Olivier Potier Nancy2014.eu
|1 793
|6,17%
|Bora Yilmaz A nancy, osons la gauche !
|1 580
|5,44%
|Denis Gabet Nancy ville humaine
|1 170
|4,03%
|Christiane Nimsgern Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|348
|1,19%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|58,53%
|Taux d'abstention
|41,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|29 667
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