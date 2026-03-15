Résultat municipale 2026 à Nanterre : les infos du 1er tour heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Nanterre ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute
L'actu des élections municipales 2026 à Nanterre
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre (92000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez sur cette page la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats Premier élément à prendre en compte sur cette élection : le sondage effectué en mai dernier auprès de 801 personnes par Ifop pour Objectif Grand Paris. Les résultats de ce sondage donna Raphaël Adam à 52% des intentions de vote, loin devant la France Insoumise (LFI) et des Républicains (LR), respectivement crédités de 16% et 13% des intentions de vote.
Résultat du sondage Ifop sur les municipales à Nanterre, pour Objectif Grand Paris (mai 2025)
18:08 - Un gros défi pour la candidate LR Hélène Matouk à Nanterre
Hélène Matouk, candidate des Républicains à Nanterre pour les élections municipales de mars 2026, relève le défi d'organiser une campagne dans un contexte difficile pour la droite. À 29 ans, elle vise à offrir un second tour aux électeurs et met l'accent sur la sécurité, un sujet qui préoccupe les habitants. Son engagement et son optimisme sont palpables, malgré les défis à surmonter. Lire sur leparisien.fr
15:09 - Nicolas Huyghe se voit comme « la vraie gauche » pour ces municipales à Nanterre
À Nanterre, Nicolas Huyghe, candidat de la France insoumise, se positionne comme l'incarnation de « la vraie gauche » face au maire sortant lors des élections municipales de 2026. Développeur informatique, il se dit ambitieux et convaincu que Nanterre, ancien bastion communiste, peut devenir un fief insoumis. Il s'appuie sur les récents succès électoraux de sa formation. Lire sur leparisien.fr
13:07 - A Nanterre, un directeur de campagne controversé pour les municipales
À Nanterre, pour les élections municipales de 2026, Hélène Matouk a choisi Armand Aleksanyan comme directeur de campagne, un personnage au profil controversé lié à l'extrême droite. Bien qu'il ait un passé au sein des Républicains et d'En Marche, son rôle pourrait servir de porte-voix pour des idées de droite extrême. Cette situation soulève des interrogations sur les orientations politiques futures de la ville. Lire sur leparisien.fr
10:24 - L'agrandissement de la mosquée à Nanterre est confirmé avant les municipales
À Nanterre, l'Institut Ibn Badis a enfin signé l'acte de vente pour un agrandissement très attendu de sa mosquée. Cette acquisition, convoitée depuis 2019, permettra de doubler la capacité d'accueil de l'établissement, qui gère également une école privée. Les fidèles, après six ans d'attente, peuvent se réjouir de cette avancée. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nanterre
|Tête de listeListe
|
Thérèse Ngimbous Batjôm
Liste du Parti socialiste
A NANTERRE, CHANGEONS L'AVENIR
|
|
Hélène Matouk
Liste des Républicains
Nanterre Ensemble
|
|
Raphaël Adam
Liste d'union à gauche
Choisir Nanterre
|
|
Mohamed Gharssa
Liste Divers
UNION CITOYENNE
|
|
Mohammed Aissa
Liste Divers
CLEAN Citoyen Libre Engagé pour l'Avenir de Nanterre
|
|
Thomas Esteves
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-Nanterre ouvrière et révolutionnaire
|
|
Samia Kasmi
Liste divers gauche
NANTERRE-FIERTÉ(S)
|
|
Julien Marchand
Liste d'extrême-gauche
Nanterre pour les travailleurs
|
|
Nicolas Huyghe
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR NANTERRE
|
|
Laurent Strumanne
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière-Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Jarry (43 élus) Nanterre pour toutes et tous
|8 324
|51,91%
|
|Camille Bedin (8 élus) Nanterre ensemble
|4 628
|28,86%
|
|Adam Oubuih (2 élus) Nous sommes nanterre
|1 537
|9,58%
|
|Rossana Morain Nanterre en commun
|593
|3,69%
|Fatia Bentot Agir pour ne plus subir a nanterre
|329
|2,05%
|Faouzi Ahamada Nous aimons nanterre
|274
|1,70%
|Laurent Strumanne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|236
|1,47%
|José Adrien Eloundou Nanterre 100% publique
|113
|0,70%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|33,87%
|Taux d'abstention
|66,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 567
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Jarry (42 élus) Nanterre pour tous
|11 525
|53,84%
|
|Camille Bedin (8 élus) Nanterre pour chacun
|5 856
|27,36%
|
|Pierre Creuzet (3 élus) Le grand rassemblement marre des blabas place a l'action
|2 630
|12,28%
|
|Yann Le Merrer Nanterre anticapitaliste
|593
|2,77%
|Maryse Ramambason Unité et résistance pour nanterre
|447
|2,08%
|Laurent Strumanne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|352
|1,64%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|49,04%
|Taux d'abstention
|50,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|22 425
Villes voisines de Nanterre
- Nanterre (92000)
- Ecole primaire à Nanterre
- Maternités à Nanterre
- Crèches et garderies à Nanterre
- Classement des collèges à Nanterre
- Salaires à Nanterre
- Impôts à Nanterre
- Dette et budget de Nanterre
- Climat et historique météo de Nanterre
- Accidents à Nanterre
- Délinquance à Nanterre
- Inondations à Nanterre
- Nombre de médecins à Nanterre
- Pollution à Nanterre
- Entreprises à Nanterre
- Prix immobilier à Nanterre