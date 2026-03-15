Résultat municipale 2026 à Nanterre : suivez les résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Nanterre sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Nanterre
17:57 - Quelle influence du RN à Nanterre aux élections de 2026 ?
Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Nanterre en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 9,38% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 21,68% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,49% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Nanterre comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 12,96% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,26% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.
17:53 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - À Nanterre, 33,87 % de participation aux dernières municipales
Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Nanterre sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation atteignait 33,87 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale, l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur le vote. S'agissant de désigner leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 73,37 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 42,51 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 64,64 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 48,45 % des électeurs. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Nanterre comme une contrée en déficit de participation.
15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Nanterre ?
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Nanterre accordaient leurs suffrages à Sabrina Sebaihi (Union de la gauche) avec 60,05% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sabrina Sebaihi culminant à 70,09% des votes sur place. Lors des européennes précédemment, le podium à Nanterre s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (36,96%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,05%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (12,96%). .
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nanterre
|Tête de listeListe
|
Thérèse Ngimbous Batjôm
Liste du Parti socialiste
A NANTERRE, CHANGEONS L'AVENIR
|
|
Hélène Matouk
Liste des Républicains
Nanterre Ensemble
|
|
Raphaël Adam
Liste d'union à gauche
Choisir Nanterre
|
|
Mohamed Gharssa
Liste Divers
UNION CITOYENNE
|
|
Mohammed Aissa
Liste Divers
CLEAN Citoyen Libre Engagé pour l'Avenir de Nanterre
|
|
Thomas Esteves
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-Nanterre ouvrière et révolutionnaire
|
|
Samia Kasmi
Liste divers gauche
NANTERRE-FIERTÉ(S)
|
|
Julien Marchand
Liste d'extrême-gauche
Nanterre pour les travailleurs
|
|
Nicolas Huyghe
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR NANTERRE
|
|
Laurent Strumanne
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière-Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Jarry (43 élus) Nanterre pour toutes et tous
|8 324
|51,91%
|
|Camille Bedin (8 élus) Nanterre ensemble
|4 628
|28,86%
|
|Adam Oubuih (2 élus) Nous sommes nanterre
|1 537
|9,58%
|
|Rossana Morain Nanterre en commun
|593
|3,69%
|Fatia Bentot Agir pour ne plus subir a nanterre
|329
|2,05%
|Faouzi Ahamada Nous aimons nanterre
|274
|1,70%
|Laurent Strumanne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|236
|1,47%
|José Adrien Eloundou Nanterre 100% publique
|113
|0,70%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|33,87%
|Taux d'abstention
|66,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 567
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Jarry (42 élus) Nanterre pour tous
|11 525
|53,84%
|
|Camille Bedin (8 élus) Nanterre pour chacun
|5 856
|27,36%
|
|Pierre Creuzet (3 élus) Le grand rassemblement marre des blabas place a l'action
|2 630
|12,28%
|
|Yann Le Merrer Nanterre anticapitaliste
|593
|2,77%
|Maryse Ramambason Unité et résistance pour nanterre
|447
|2,08%
|Laurent Strumanne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|352
|1,64%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|49,04%
|Taux d'abstention
|50,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|22 425
Villes voisines de Nanterre
- Nanterre (92000)
- Ecole primaire à Nanterre
- Maternités à Nanterre
- Crèches et garderies à Nanterre
- Classement des collèges à Nanterre
- Salaires à Nanterre
- Impôts à Nanterre
- Dette et budget de Nanterre
- Climat et historique météo de Nanterre
- Accidents à Nanterre
- Délinquance à Nanterre
- Inondations à Nanterre
- Nombre de médecins à Nanterre
- Pollution à Nanterre
- Entreprises à Nanterre
- Prix immobilier à Nanterre