Résultat municipale 2026 à Nanterre : suivez les résultats

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nanterre

Tête de listeListe
Thérèse Ngimbous Batjôm
Thérèse Ngimbous Batjôm Liste du Parti socialiste
A NANTERRE, CHANGEONS L'AVENIR
  • Thérèse Ngimbous Batjôm
  • Didier Debord
  • Stéphanie Lamora
  • François Kalfon
  • Merième Faked
  • Jérôme Halary
  • Canelle Lujien
  • Joseph Nonga
  • Bernadette Mbetchou
  • Vincent Soulage
  • Laurence Roquencourt
  • Gwenaël Luneau
  • Brigitte Sassou-Messan
  • Benjamin Micat
  • Monique Jansen
  • Fabert Fanfan
  • Françoise Ragot (scanzi)
  • Arthur Doulsan
  • Cécile Turon
  • Patrick Andre
  • Hawa Diaby
  • Maël Jouet
  • Esther Magnière
  • Romain Precetti
  • Yvette Etinhe
  • Vincent Brack
  • Anne-Sophie Duverger
  • Adel Meftah
  • Sonia Meraouna
  • Jean-Pascal Rabelle
  • Ekaterina Posokhova
  • Alexandre Joky
  • Eugenia Osmont
  • Célestin Mbida Abolo
  • Sophie de Oliveira
  • Adama Kouyate
  • Marie-Nadia Mabila
  • François Soulage
  • Nathalie Yamkwa
  • Benjamin Desmurs
  • Irène Roques
  • Jean-Louis Scanzi
  • Betty Falanga
  • Wilfried Bolly
  • Geneviève Forest
  • Michel Frechet
  • Catherine Cordio
  • Christophe Job
  • Sandra Océane Oupoh
  • Denis Roy
  • Josiane Jeau
  • Michel Parent
  • Camille Marchal
  • Christian-Paul Laine
  • Natacha-France Gobe-De-Jesus
Hélène Matouk
Hélène Matouk Liste des Républicains
Nanterre Ensemble
  • Hélène Matouk
  • Jean Luc Malis
  • Madeleine Maufrais
  • Frédéric Vaudaux
  • Sandrine Dury
  • Yanis Hankaoui
  • Hasna Ait Ali
  • Thomas Lorin
  • Florence Pichon
  • Cyril Chappes
  • Fatma Moudjeb
  • Joachim Rabhine
  • Karine Raymond
  • Vincent Hue
  • Béatrice D Herbomez
  • Pascal Barrier
  • Gwendoline Gaby
  • Jacques Shaker
  • Yacine N'Diaye
  • Henri Joubin
  • Maylane Hamouraoui
  • Hervé Chefdeville
  • Camille Cesari
  • Nicolas Philippe
  • Dominique Baichère
  • Quentin Joly
  • Evelyne Pollet
  • Emilio Benito
  • Christiane Nollet
  • David Kanyandekwe
  • Delphine Seigneurbieux
  • Abdel Barbara
  • Armelle Groppo
  • Louanges Muanda
  • Lorraine de Regis
  • Jordan Sans
  • Léa Zerouki
  • Emmanuel Rôhken
  • Lina Louati
  • Olivier Moreau
  • Lydia Bergès
  • Jean Renaud Daclin
  • Catherine Tranchant
  • Bernardino Gomes
  • Frédérique Borel
  • Ibrahim Hamadi Djoumdi
  • Isabelle Braun Lestrat
  • Gérard Vendeville
  • Marie-Claude Nerre
  • Arthur Cagniot
  • Anaîs Gaunez
  • Antoine Métayer
  • Caroline Regnier
  • Christophe Ribault
  • Françoise Bourneuf
Raphaël Adam
Raphaël Adam Liste d'union à gauche
Choisir Nanterre
  • Raphaël Adam
  • Sabrina Sebaihi
  • Jérome Saddier
  • Nadine Ali
  • Ahmed Djamaï
  • Nadège Magnon
  • Alexis Martin
  • Nesrine Rezzag Bara
  • Mamadou Diallo
  • Lucie Champenois
  • Zacharia Ben Amar
  • Emmanuelle Fossati
  • Ousman Diaby
  • Habiba Bigdade
  • Imed Azzouz
  • Assia Kachour
  • Patrick Jarry
  • Samia Saïdj
  • Kenzy Gauthiérot
  • Caroline Bardot
  • Jean-Luc Jathieres
  • Eléonore Bonnereau
  • Fethi Chouder
  • Aziza Rahmouni
  • Hakim Allal
  • Saadia Ridjali
  • Francis Poezevara
  • Loubna Benazzi
  • Eric Solas
  • Anna Destrac
  • Gilles Gauche-Cazalis
  • Patricia Chantal Penture
  • Jean-Luc Borg
  • Valérie Meteyer
  • Hadrien Ozcan--Kilinc
  • Chahrazad Guebli
  • Baris Turak
  • Hayette Okba
  • Julien Sage
  • Clémence Lacot
  • Jean-Yves Sioubalack
  • Naïma Boudar
  • Benoit Peguet
  • Caroline Cor-Theobald
  • Eric Pateyron
  • Elsa Amand
  • François Lonc
  • Latifa El-Krymy
  • Ahmed Hassani
  • Dominique Debras
  • Olivier Bensmaine
  • Saloua Houri
  • Pierre Campion
  • Farida Slimani
  • José Pinto Martins
Mohamed Gharssa
Mohamed Gharssa Liste Divers
UNION CITOYENNE
  • Mohamed Gharssa
  • Marie-Alix Le Goupil
  • Khaled Bentot
  • Karima Abkari
  • Omar Mebtoul
  • Farida Benmerabet
  • Matheo Colomies
  • Soraya Ramdani
  • Faouzi Ahamada
  • Malika Ziani
  • Mahir Dayi
  • Cinthya Gomez
  • Gangara Traoré
  • Atika Djermoune
  • Fhodil Mahcer
  • Clara Lageira
  • Fouzi Ramdani
  • Alicia Ghezraoui
  • Radouane Remane
  • Peggy Dominique
  • Alazid Saïdi
  • Ohria Bacha
  • Mehrezi Hamrouni
  • Nathalie Desaleux
  • Aïmed Sayah
  • Chaïneze Oulhadj
  • Chabane Himi
  • Zohra Souni
  • Bilal Mahcer
  • Ilhem Moudjahed
  • Bachir Benmerabet
  • Jacqueline Hamadi
  • Mohamed Bentot
  • Saaïda Abalil
  • Fadel Laid Ouchene
  • Fatima Bacha Berhoun
  • Moussa Diaby
  • Safiya Mebtoul
  • Nordine Saifi
  • Hajare Ait Sghir
  • Djihâd Hamadi
  • Fatma Saifi
  • Rachid Remane
  • Dalila Mohellebi
  • Arezki Megdoul
  • Malika Djalmoudi
  • Abdelhak Allali
  • Selena Abkari
  • Omar Sellame
  • Isabelle Giampaolo
  • Marouane Laghmara
  • Mornia Labssi
  • Frédéric Colomies
  • Zahra Djalmoudi
  • Malcolm Gomez
Mohammed Aissa
Mohammed Aissa Liste Divers
CLEAN Citoyen Libre Engagé pour l'Avenir de Nanterre
  • Mohammed Aissa
  • Jessica Francis
  • Toufik Ramdani
  • Chahinez Bouaziz
  • Mohamed Djari
  • Yasmina Maamra
  • Patrice Massaux
  • Nadia Khelifi Otmane
  • Denis Calvao
  • Khaoula Deheb
  • Yacine Delamare
  • Stéphanie Gudin
  • Hocine-Mehdi Saadna
  • Narïmaine Madani
  • Jérémi Inieva
  • Hajar Chelouche
  • Mourad Hamchaoui
  • Farida Maamra
  • Billal Boumediene
  • Dalila Ouchene
  • Sofiane Benghalia
  • Sarah Saïfi
  • Jérôme Inieva
  • Sana Labiod
  • Walid Bouslimani
  • Tiffany Lacourte
  • Damien Ridarch
  • Inès Soudani
  • Chams-Dyn Mabrouki
  • Lucie Da Costa
  • Mohamed Ibnhsina
  • Marème Ndiaye
  • Arnaud Massaux
  • Khadidja Chekima
  • Towa Monthe
  • Binta Diaby
  • Riyad Bouaziz
  • Sarah Zar
  • Douga Diaby
  • Syrine Guellaï
  • Mohamed-Lamine Mabrouki
  • Leïla Saadna
  • Nasserdine Labed
  • Henya Delamare
  • Ali Hemouga
  • Narjisse Messaoui
  • Tedjani Deheb
  • Manelle Labed
  • Abdelrazag Maamra
  • Nabila Deheb
  • Adel Deheb
  • Salma Mabrouki
  • Sofiane Deheb
Thomas Esteves
Thomas Esteves Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-Nanterre ouvrière et révolutionnaire
  • Thomas Esteves
  • Coppélia Moreau
  • Ken Armède
  • Romane Patrelle
  • Ahmed Dimmi
  • Rezika Yantren
  • Aswin Sivapragassam
  • Rachida Remane
  • Yann Le Merrer
  • Nausica Kosmas
  • Aurélien Schoumaker
  • Catherine Lucas
  • Anwar Othman
  • Léo Tonnette
  • Badis Saoud
  • Ikrame Hourch
  • Omar Bouchemal
  • Zina Kara
  • Estéban Martinez
  • Camille Durand
  • Romain L'Huillier
  • Yasmine Muresan
  • Gabriel Segor Picot
  • Stéphanie Véghovà
  • Emile Nicolle
  • Gemima-Rose Opombo
  • Benjamin Schultz
  • Julyane Thenard
  • Sacha Piérron
  • Laurine Cornet-Magniez
  • Elaïd El-Hadji
  • Tobias Lassami
  • Kénan Beguigneau
  • Gisèle Zapata Zapata
  • Daniel Bernadin
  • Aurélie Moinier
  • Hubert Bonneau
  • Charlotte Gaujard
  • Fabrice Tonnette
  • Coralie Szöllösi
  • Yannis Challal
  • Annette Bernadette Hurcet
  • Remy Suon
  • Vanessa Ronchini
  • Arthur Gaidot
  • Camille Rahault
  • Mondi Kanté
  • Anne-Sophie Vaysset
  • Victor Mendez
  • Marie Kerfriden
  • Noureddine Abid
  • Bernadette Toussaint
  • Jacques Capet
Samia Kasmi
Samia Kasmi Liste divers gauche
NANTERRE-FIERTÉ(S)
  • Samia Kasmi
  • Didier Viret
  • Jasmine Berrini
  • M'Hamed Kaki
  • Salima Falek
  • Haïkel Hachani
  • Odette Siméon-Puyfages
  • Éric Drouche
  • Haiate Schoenhenz
  • Mathias Wansi Tchuingouha
  • Ingrid Jeanne
  • Ahmed Lakrafi
  • Samia Boussissi
  • Djibril Sako
  • Maëva Jabain
  • Mohammed Ed Douib
  • Julia Le Floc'h Abdou
  • Tej-Eddine Kasmi
  • Mélina Falek
  • Ali Allaoui
  • Dounia Moussa
  • Antoine Gerber
  • Asmaa Khoujlani
  • Karim Ghermaoui
  • Amal Jawahir
  • Gökalp Hamurcu
  • Léna Ben Sichou
  • Philippe Levi
  • Stéphanie Bouvart
  • Hamza Chekima
  • Fadia Ndiaye
  • Iliess Belaïdouni
  • Célia Baudry
  • Imtiaz Shah
  • Marie-Michaëlle Deller
  • Jamel Bentot
  • Daniela Verissimo
  • Hemza Hnit
  • Naziha Oumaïma
  • Amine Beloufa
  • Anna Diouf
  • Salem Ghendir
  • Anaïs Ismaël
  • Paulo Fernandes Faria
  • Christelle Laurent
  • Fabien Le Treust
  • Farida Abarrak
  • Dominique Poullard
  • Sabah Chekima
  • Yacine Jabari
  • Ouarda Guedouari
  • Soulaïm Guenad
  • Radia Hammouche
  • Omar Khirat
  • Soussou Amrani
Julien Marchand
Julien Marchand Liste d'extrême-gauche
Nanterre pour les travailleurs
  • Julien Marchand
  • Annie Sadot
  • José Eloundou
  • Fatiha Benaoua
  • Merlin Goulet
  • Léa Kipre
  • Bafodé Fofana
  • Sitti Charif Said
  • Valoua Ben Dosso
  • Céline Brunel
  • Oumar Wane
  • Valérie Laurent
  • Ilyass Zar
  • Josette Castelle
  • Mohamed Haiag
  • Zohra Lehimeur
  • Tola Somme
  • Akila Mira
  • Christian Denjean
  • Meva Nouriaty
  • Mouhamadou Soukouna
  • Carole Vidal
  • Arssen Said
  • Catherine Pennau
  • Farid Lazaar
  • Sabrina Souab
  • Jean-Marc Morin
  • Zahra Akitar
  • Gabriel Mvé
  • Simone Wurtz
  • Mahamadou Sylla
  • Tenin Toure
  • Demba Diallo
  • Jennifer Leclercq
  • Sofiane Chalal
  • Marie-Paule Desmarais
  • Noredine Ben Hacine
  • Fanta Kebbay
  • Jérémy Bernard
  • Ibtissam Zekri
  • Patrick Bart
  • Samia Agouzoul
  • Kamal Said
  • Tiffany Xavier
  • Hamid Bengachoud
  • Jacqueline Chauvin
  • Ephrème Zélina
  • Elise Aba A Mengue
  • Tawfik El Ouedani
  • Nicole Lajus
  • Mohammed Mezroui
  • Naël Benmerabet
  • Yannick Gaudry
  • Zakia Bouab
  • Michel Marquetout
Nicolas Huyghe
Nicolas Huyghe Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR NANTERRE
  • Nicolas Huyghe
  • Mia Guessab
  • Noreddine Iznasni
  • Christine Rocher
  • Rayan Bourhaba
  • Sabrina Berramdane
  • Tanguy Chabot
  • Pauline Caru
  • Abdelmalek Chamouch
  • Samia Amrani
  • Ruben Masimbo
  • Gabriela Drané
  • Fabien Lepetit
  • Maïsha Kanza
  • Alexis Miangouayila
  • Perrine Coulter
  • Jean-Claude Bussière
  • Noa Hanna de Thy
  • Taieb Saadna
  • Nadia Benraïs
  • Ludovic Ridarch
  • Hanane Semlali
  • Raymond Castillo
  • Catherine Robin
  • Mathis Bouchet
  • Valérie Barbet
  • Olivier Rouffaud
  • Adama Pappalardo
  • Jean-Claude Ramsamy
  • Aurélie Mefflet-Piperel
  • Omar Hamzaoui
  • Wa-Yenga Bohulu
  • Mehdi Chebta
  • Léa Lopes
  • Arman Akgönül
  • Souaad Benaoun
  • Sambassivam Tirou
  • Christelle Del Din
  • Abdelkarim Rabehi
  • Lucie Derzko
  • Xavier Felix
  • Yuna Hangouët
  • Maxime Cosson
  • Elsa Desvallées
  • Alain Mignet
  • Marie-José Chenais
  • Boubeker Hadjout
  • Leslie Simonin
  • Maxime Reby
  • Danielle El Bèze
  • Alexandre Leclercq
  • Julie Navarre
  • Félix Mutio
  • Leslie Bordas
  • Vincent Vermeil
Laurent Strumanne
Laurent Strumanne Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière-Le camp des travailleurs
  • Laurent Strumanne
  • Laurence Viguié
  • Christophe Perrot
  • Hatice Guler
  • Mohamed Hajeje
  • Cécile Causeret
  • Nicolas Suzzoni
  • Virginie Aslan
  • Cédric Fale
  • Elise Colas
  • Madjoum Traoré
  • Roswhane Assi
  • Balla Sylla
  • Karen N Galali
  • Achour Bouhanik
  • Anaïs Robert
  • Laurent Niambi-Mavoungou
  • Maria Andrea Di Paula
  • Guy Blaise
  • Genieve Gervais
  • Mohsen Sayar
  • Myriam Barchi
  • Ismaïl Ahmamcha
  • Margaux Bourgeat
  • Maryan Krawczuk
  • Marie-Claire Harel
  • Mohamed Gaïche
  • Claude Guillot
  • Mohamed Benabdelmoumène
  • Sylvie Hurcet
  • Rachid Amrouni
  • Véronique Prytula
  • Alain Blanchard
  • Camille Poiret
  • Saïd Ait Abdelmalek
  • Maguy Careto
  • Julien Soosaipillai
  • Hélène Bourgeat
  • Mehdi Hadj Salah
  • Nicole Lieze
  • Assane Dieng
  • Melha Belamiri
  • Eloi Mawete Tuma Lupini
  • Fatima Barraq
  • Zéphirin Miayoukou
  • Behia Youcef
  • Hassan Soudani
  • Dalila Abada
  • Sebastien Fouquet
  • Annie Fonfrède
  • Daniel Henry
  • Thérèse Laurence
  • Stéphane Vlahopoulos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Jarry
Patrick Jarry (43 élus) Nanterre pour toutes et tous 		8 324 51,91%
  • Patrick Jarry
  • Rachel Feza Kashema
  • Raphaël Adam
  • Perrine Coulter
  • Erwan Hingant
  • Thérèse Ngimbous Batjom
  • Samir Abdelouahed
  • Patricia Penture
  • Rachid Tayeb
  • Zahra Boudjemai
  • Alexis Martin
  • Samia Kasmi
  • Ousman Diaby
  • Caroline Cor
  • Jean-Pierre Bellier
  • Nadège Magnon
  • Hakim Allal
  • Nesrine Rezzag Bara
  • Didier Debord
  • Lise Cortes
  • Kenzy Gauthierot
  • Valérie Meteyer
  • Gilles Gauche-Cazalis
  • Samia Saïdj
  • Hassan Hmani
  • Servane Courtaux
  • Thierry Denois
  • Laureen Genthon
  • Joseph Nonga
  • Alexandrine Mounier
  • Kader Selmet
  • Lucie Champenois
  • Julien Sage
  • Nadine Ali
  • Eric Solas
  • Stéphanie Lamora
  • Nils Desmoulins
  • Merieme Faked
  • Jean-Luc Jathieres
  • Clémence Lacot
  • José Pinto
  • Assia Kachour
  • Imed Azzouz
Camille Bedin
Camille Bedin (8 élus) Nanterre ensemble 		4 628 28,86%
  • Camille Bedin
  • Christophe Ribault
  • Samia Boussissi
  • Bilel Boughezala
  • Marie Tran
  • Alexandre Guillemaud
  • Madeleine Maufrais
  • Éric Drouche
Adam Oubuih
Adam Oubuih (2 élus) Nous sommes nanterre 		1 537 9,58%
  • Adam Oubuih
  • Barbara Feaugas
Rossana Morain
Rossana Morain Nanterre en commun 		593 3,69%
Fatia Bentot
Fatia Bentot Agir pour ne plus subir a nanterre 		329 2,05%
Faouzi Ahamada
Faouzi Ahamada Nous aimons nanterre 		274 1,70%
Laurent Strumanne
Laurent Strumanne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		236 1,47%
José Adrien Eloundou
José Adrien Eloundou Nanterre 100% publique 		113 0,70%
Participation au scrutin Nanterre
Taux de participation 33,87%
Taux d'abstention 66,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 567

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Jarry
Patrick Jarry (42 élus) Nanterre pour tous 		11 525 53,84%
  • Patrick Jarry
  • Zahra Boudjemaï
  • Zacharia Ben Amar
  • Dominique Debras
  • André Cassou
  • Habiba Bigdade
  • Hassan Hmani
  • Sophie Donzel
  • Julien Sage
  • Caroline Bardot
  • Patrice Marchal
  • Marie-Claude Garel
  • Rachid Tayeb
  • Thérèse Ngimbous-Batjôm
  • Alain Raimbault
  • Rosy Stanislas
  • Eric Le Lann
  • Ghislaine Quilin
  • Alexis Martin
  • Patricia Penture
  • Gilles Gauche-Cazalis
  • Gwenn Herbin
  • Bruno Chanut
  • Nadia Zbida
  • Samir Abdelouahed
  • Nesrine Rezzag Bara
  • Norredine Iznasni
  • Samia Kasmi
  • Laurent El Ghozi
  • Nadine Ali Salim
  • Jamel Mazouzi
  • Rossana Morain
  • Michel Hieu
  • Samia Saidj
  • Francis Masanes
  • Christine Bourcet
  • Christophe Heraud
  • Stéphanie Lamora
  • Eric Solas
  • Nadège Magnon
  • Jean-Paul Ciret
  • Odette Siméon-Puyfagès
Camille Bedin
Camille Bedin (8 élus) Nanterre pour chacun 		5 856 27,36%
  • Camille Bedin
  • Gilles Norroy
  • Madeleine Maufrais
  • Michel Ripoteau
  • Marie Tran
  • Cédric Martins
  • Lorraine Regis
  • Alexandre Guillemaud
Pierre Creuzet
Pierre Creuzet (3 élus) Le grand rassemblement marre des blabas place a l'action 		2 630 12,28%
  • Pierre Creuzet
  • Maguy Edorh
  • Alexandre Ampilhac
Yann Le Merrer
Yann Le Merrer Nanterre anticapitaliste 		593 2,77%
Maryse Ramambason
Maryse Ramambason Unité et résistance pour nanterre 		447 2,08%
Laurent Strumanne
Laurent Strumanne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		352 1,64%
Participation au scrutin Nanterre
Taux de participation 49,04%
Taux d'abstention 50,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,56%
Nombre de votants 22 425

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