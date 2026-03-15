Résultat municipale 2026 à Nanterre : suivez les résultats

Programme de Thérèse Ngimbous Batjôm à Nanterre (A NANTERRE, CHANGEONS L'AVENIR)

Sécurité et tranquillité publique

Le projet met l'accent sur le renforcement de la police municipale avec l'objectif de recruter 30 nouveaux agents. Une création d'un commissariat de police municipale est également envisagée pour améliorer la sécurité. De plus, un référendum local sur l'armement de la police municipale sera organisé pour impliquer les citoyens dans cette décision importante.

Accès à la santé

Des initiatives seront mises en place pour soutenir l'installation de professionnels de santé dans la ville. Il est également prévu d'expérimenter la mise à disposition de protections hygiéniques pour les femmes en situation de précarité. Un service de transports à la demande sera structuré pour aider les seniors isolés et les personnes en situation de handicap.

Démocratie locale

Le projet vise à relancer la démocratie locale en respectant le fonctionnement des conseils de quartier. Des rencontres avec les acteurs de la maison de la citoyenneté seront organisées pour favoriser l'engagement citoyen. De plus, l'intégralité des conseils municipaux sera retransmise sur le site internet de la ville pour garantir la transparence.

Cadre de vie et environnement

Pour améliorer le cadre de vie, une brigade verte sera mise en place pour l'entretien des espaces publics. Des mesures seront prises pour lutter contre les incivilités en mobilisant les services compétents. Enfin, un charter municipal du droit au bruit sera rédigé pour embellir la ville et garantir un environnement agréable pour tous.