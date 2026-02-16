Résultat municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine : en temps réel, suivez les résultats du 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Neuilly-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-sur-Seine
18:59 - Neuilly-sur-Seine : démographie, élections et stratégies politiques
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Neuilly-sur-Seine se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 55,65% de cadres pour 59 200 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 13 004 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (48,60%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 6 809 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 134 217 €/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Neuilly-sur-Seine, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se joignent aux défis français.
17:57 - À quel niveau se place le RN à Neuilly-sur-Seine ?
Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Neuilly-sur-Seine il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 5,68% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 17,42% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 4,79% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Neuilly-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 12,45% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 17,47% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote final.
17:56 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Neuilly-sur-Seine : 64,01 % d'abstention à la dernière élection municipale
L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Neuilly-sur-Seine constituera l'un des pivots de ces élections municipales. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 64,01 % des inscrits, une abstention plutôt forte alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 16,31 % des habitants inscrits. Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 43,96 % en 2022 à seulement 22,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 34,09 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Benoît Aguelon
Liste divers droite
GENERATIONS NEUILLY AVEC BENOIT AGUELON
|
|
Fayza Basini
Liste divers droite
NOUVEL ÉLAN POUR NEUILLY
|
|
Lorraine Stumm
Liste Reconquête !
A la reconquête de Neuilly-sur-Seine
|
|
Claire Colombani
Liste d'union à gauche
Neuilly Bouge !
|
|
Jean-Christophe Fromantin
Liste divers droite
FROMANTIN 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Fromantin (41 élus) Fromantin 2020
|7 883
|60,25%
|
|Florence Maurin-Fournier (4 élus) Reunir neuilly
|1 931
|14,76%
|
|Jean-François Rouzières (2 élus) Vivre neuilly !
|1 284
|9,81%
|
|Thierry Hubert (1 élu) Neuilly. ensemble pour l'ecologie
|753
|5,75%
|
|Anthony Dodeman (1 élu) Reveillons neuilly
|669
|5,11%
|
|Bernard Lepidi Bernard lepidi pour neuilly
|283
|2,16%
|Eva Cohen-Tanugi Neuilly notre commune
|279
|2,13%
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Seine
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 269
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Fromantin (42 élus) En mouvement pour neuilly
|13 536
|66,54%
|
|Bernard Lepidi (4 élus) J'aime neuilly
|3 685
|18,11%
|
|Franck Keller (2 élus) Unis pour neuilly
|1 630
|8,01%
|
|Marie Brannens (1 élu) Neuilly-solidarite-ecologie
|1 490
|7,32%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Seine
|Taux de participation
|53,82%
|Taux d'abstention
|46,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|20 760
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