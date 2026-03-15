Résultat municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine : vivez la journée d'élection pour le 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Neuilly-sur-Seine ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-sur-Seine
16:38 - Le maire de Neuilly dénonce les prélèvements de l'État
Jean-Christophe Fromantin, le maire de Neuilly, s'indigne des prélèvements de l'État qui représentent un tiers de son budget de fonctionnement, soit 33 millions d'euros par an. Il dénonce une situation chaotique qui impacte l'investissement public local et entraîne une double imposition pour les contribuables. Cette situation complique la réalisation de projets essentiels comme la construction de logements et de crèches. Lire sur leparisien.fr
10:17 - Neuilly connaît un petit bouleversement pour les municipales 2026
À Neuilly-sur-Seine, les élections municipales de 2026 marqueront un tournant, car il n'y aura pas de liste des Républicains pour la première fois. Cette situation fait suite à près de vingt ans de tensions depuis la victoire de Jean-Christophe Fromantin en 2008. Depuis, des bases de l'opposition s'étaient établies entre élus de gauche et Républicains, exacerbé par une succession ratée. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Benoît Aguelon
Liste divers droite
GENERATIONS NEUILLY AVEC BENOIT AGUELON
|
|
Fayza Basini
Liste divers droite
NOUVEL ÉLAN POUR NEUILLY
|
|
Lorraine Stumm
Liste Reconquête !
A la reconquête de Neuilly-sur-Seine
|
|
Claire Colombani
Liste d'union à gauche
Neuilly Bouge !
|
|
Jean-Christophe Fromantin
Liste divers droite
FROMANTIN 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Fromantin (41 élus) Fromantin 2020
|7 883
|60,25%
|
|Florence Maurin-Fournier (4 élus) Reunir neuilly
|1 931
|14,76%
|
|Jean-François Rouzières (2 élus) Vivre neuilly !
|1 284
|9,81%
|
|Thierry Hubert (1 élu) Neuilly. ensemble pour l'ecologie
|753
|5,75%
|
|Anthony Dodeman (1 élu) Reveillons neuilly
|669
|5,11%
|
|Bernard Lepidi Bernard lepidi pour neuilly
|283
|2,16%
|Eva Cohen-Tanugi Neuilly notre commune
|279
|2,13%
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Seine
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 269
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Fromantin (42 élus) En mouvement pour neuilly
|13 536
|66,54%
|
|Bernard Lepidi (4 élus) J'aime neuilly
|3 685
|18,11%
|
|Franck Keller (2 élus) Unis pour neuilly
|1 630
|8,01%
|
|Marie Brannens (1 élu) Neuilly-solidarite-ecologie
|1 490
|7,32%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Seine
|Taux de participation
|53,82%
|Taux d'abstention
|46,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|20 760
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