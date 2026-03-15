Résultat municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine : vivez la journée d'élection pour le 1er tour

Benoît Aguelon Liste divers droite

GENERATIONS NEUILLY AVEC BENOIT AGUELON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benoît Aguelon Programme de Benoît Aguelon à Neuilly-sur-Seine (GENERATIONS NEUILLY AVEC BENOIT AGUELON) Benoit Aguelon Benoit Aguelon est un candidat engagé pour les élections municipales de Neuilly-sur-Seine, prévues les 15 et 22 mars 2026. Il se présente avec une équipe de 44 personnes, représentant la diversité de la population locale. Son parcours inclut un engagement dans l'association Familles de Neuilly et une expérience en tant que chef d'entreprise. Sécurité à Neuilly La sécurité est une priorité pour Benoit Aguelon, qui souhaite faire de Neuilly la ville la plus sécurisée de France. Il propose de doubler les effectifs de la police municipale et d'ouvrir un commissariat accessible 24/7. Des mesures modernes de sécurité, telles que des caméras connectées et des brigades d'intervention rapide, seront mises en place pour lutter contre la criminalité croissante. Services aux familles Benoit Aguelon met l'accent sur la nécessité d'améliorer les services pour les familles et les seniors à Neuilly. Il souhaite ouvrir davantage de places en crèche pour répondre à la demande croissante des jeunes familles. De plus, il propose la création d'un "Club des Seniors" pour favoriser le lien social et lutter contre l'isolement des personnes âgées. Gestion municipale Une gestion rigoureuse et adaptée est au cœur du programme de Benoit Aguelon. Il critique la gestion actuelle de la ville, qu'il considère comme dispendieuse et éloignée des préoccupations des citoyens. Son objectif est de renouer avec un contrat social basé sur la sécurité, l'excellence des services et une fiscalité maîtrisée.

Benoît Aguelon

Sabine Amsellem

Laurent Martin Saint Léon

Béatrice Homo

Hugo Braillon

Marie-Pierre Ribrioux

Alexis Semmama

Béatrice Jean

Christophe Reymond

Céline Yanni

Gilles Vincent Du Laurier

Catherine Defabianis

Romain Delettrez

Karine Dal Medico

Olivier Soubie

Evelyne Alliaume

Aaron Tordjeman

Éléonore Perez

Marc Lara

Christine Mame

Romain Baufle

Anne-Marie Avré

Côme Marinetti

Virginie Manuel

François Lemarié

Daniela Benhamou

Hervé Boulmier

Hélène Des Clers

Jean-Paul Blanc

Fanny Adjadj

Jérôme de Cherade de Montbron

Isabelle Laraque

David Pere

Brigitte Suzanne Huéber

Yves Dalicier-Schooyst

Guislaine Matte

Gabriel Lardenois

Margaret Dalicier

Michaël Malka

Isabelle Vincent

Alain Kapel

Isabelle Cattan

Mikael Amsellem

Lynda Achille

Patrick Bloch

Fayza Basini Liste divers droite

NOUVEL ÉLAN POUR NEUILLY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fayza Basini Programme de Fayza Basini à Neuilly-sur-Seine (NOUVEL ÉLAN POUR NEUILLY) Qualité de vie La qualité de vie à Neuilly est une priorité essentielle pour les habitants. Cela inclut des initiatives visant à améliorer les espaces publics et à favoriser un cadre de vie agréable. Des projets comme la transformation végétale de la pelouse du Pont de Neuilly témoignent de cet engagement. Sécurité renforcée La sécurité des citoyens est au cœur des préoccupations de la municipalité. Des mesures concrètes, telles que l'augmentation du nombre de policiers et le renforcement de la vidéoprotection, sont mises en place pour assurer un environnement sûr. La sécurité autour des écoles et des lieux de culte est également une priorité. Engagement communautaire Le projet de Nouvel Élan pour Neuilly repose sur l'engagement des Neuilleénnes et Neuilleéns. Une équipe diversifiée, incluant des jeunes et des professionnels expérimentés, travaille ensemble pour répondre aux attentes des habitants. L'écoute et l'association des citoyens aux décisions sont des principes fondamentaux de cette démarche. Attractivité commerciale Développer l'attractivité commerciale de Neuilly est crucial pour dynamiser l'économie locale. Des initiatives comme le Comité Commerce & Attractivité visent à diversifier l'offre et à encourager l'innovation. La mise en place de mesures telles que le stationnement gratuit en zone rouge contribue également à cet objectif.

Fayza Basini

Gabriel Riveline

Céline Hangard

Olivier Portier

Sandra Kaplan

Eric Becque

Salomé Chelli Enriquez

Jacques Le Chatelier

Noa Nebot

Jean Deschamps

Danielle Dinah Benattar

Alexander Vic

Salomé Ricard

Bernard Lassus

Ambre Rosenthal

Pierre Bessiere

Victoria Ullmann

Daniel Kaplan

Sandrine Debordes

Anas Mbasso

Chloé Hangard

Matthieu Deschamps

Valérie Guesnon

Cadmiel Tchandeu Fosso

Marie-Caroline Pujade

Pierre-Marc Seyewetz

Océane Benyaïch

Theophane Dutheil

Céline Boulay

Vincent Champion

Mina Rida

Al-Iyad Hallaj

Johanna Hazout

Sandy Mathias

Shany Berreby

Anthony Abitbol

Myriam Belhouari

Rayane Rhougaya

Marina Reimchen

Alexandre Riveline

Élodie Gourmelon

Karim Sifer

Isabelle Pras

Arnaud Saget

Carole Kettani

Lorraine Stumm Liste Reconquête !

A la reconquête de Neuilly-sur-Seine Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Lorraine Stumm Programme de Lorraine Stumm à Neuilly-sur-Seine (A la reconquête de Neuilly-sur-Seine) Finances publiques La gestion financière de la ville est au cœur des préoccupations de Lorraine Stumm. Elle souhaite stopper le déclin financier en lançant un audit indépendant et en gérant la taxe foncière de manière responsable. L'objectif est de garantir que l'argent des Neuiléens soit utilisé pour le bénéfice des Neuiléens. Sécurité et autorité La sécurité est présentée comme une priorité essentielle par Lorraine Stumm. Elle propose de renforcer la police municipale et d'implémenter des initiatives comme le réseau Voisins Vigilants. Son engagement est de faire respecter l'autorité et de sanctionner les incivilités pour assurer un cadre de vie serein. Protection de l'identité Lorraine Stumm s'engage à protéger l'identité et la qualité de vie de Neuilly-sur-Seine. Elle s'oppose à la densification excessive et souhaite maîtriser l'attribution du logement social. Son approche vise à défendre le patrimoine tout en accompagnant la jeunesse avec exigence. Engagement local En tant que candidate, Lorraine Stumm se positionne comme une habitante engagée de Neuilly-sur-Seine. Mère de famille et enseignante, elle se déclare prête à prendre des décisions fermes pour contrer le déclin de la ville. Son objectif est de faire de Neuilly un lieu respecté et protégé.

Lorraine Stumm

Laurent Dhavernas

Nathalie Vilain

Etienne Charton

Anne-Laure Jacq

Yves Humbert

Anne Loiret

Pierre Loiret

Marie Leandri

Gérard Lepeuple

Camille Patel

Renaud-Dominique Bain-Thouverez

Geneviève Surier

Samuel Naccache

Catherine Trine

Jean-Philippe Palau

Marie-Laure Affif

Nicolas Prod'Homme

Marcelle Cohen-Trouillard

Julien Boukhors

Julie Doykos

Alain-François Burel

Marie-Claude Duparc

Hugues Clerget

Laurence Hannoun

Eyal Cohen

Hyldie Kabile

Pierre Cohen-Hadad

Catherine Maamri

Benjamin Danan

Léone Rubechini

Pierre Dutilleul

Anne Saliou

Claude Hamon

Françoise Sultan

Arnaud Pariès

Denise Trouslot

Pierre Quarré

Martine Blanchin

Robert Roffé

Marielle Boullard-Stumm

Jacques Traut

Marie Houzé

Jean-Alfred Warlin

Agnès Ribadeau Dumas

Claire Colombani Liste d'union à gauche

Neuilly Bouge ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Claire Colombani Programme de Claire Colombani à Neuilly-sur-Seine (Neuilly Bouge !) Solidarité et Inclusion Le projet "Neuilly Bouge !" vise à construire une ville plus solidaire, où chaque citoyen est respecté et écouté. L'inclusion des personnes de tous âges et de toutes situations est une priorité, garantissant l'accessibilité des services publics. Cela inclut également un engagement à soutenir toutes les familles, sans discrimination. Démocratie Locale Une des ambitions majeures est de renforcer la démocratie locale en rendant le processus décisionnel plus transparent. Cela implique la diffusion en direct des conseils municipaux et la mise en place d'un budget participatif. L'objectif est de redonner la parole aux citoyens et de les impliquer activement dans la gestion de leur ville. Logement Abordable Le projet met l'accent sur la nécessité de développer une politique de logement social juste et accessible. Cela inclut l'encadrement des loyers pour limiter les abus et favoriser l'installation de jeunes actifs et de familles. La mixité sociale et l'habitat intergénérationnel sont également des objectifs clés pour une ville plus équitable. Mobilités Durables Le développement de mobilités douces est essentiel pour améliorer la qualité de vie à Neuilly. Cela comprend la création de zones piétonnisées, de pistes cyclables et d'une navette électrique gratuite. L'objectif est de faciliter les déplacements tout en respectant l'environnement et en réduisant les nuisances liées à la circulation.

Claire Colombani

Eric Defline

Axelle Cognet

Mathéo Baradat

Elisa Goldrat

Antoine Chaussat

Marie Brannens

Thierry Hubert

Dominique Prehu

Diego de Jesus

Eléonore de Diego-Brésit

Alain Schneider

Agathe Quenard

Demetrio Speranza

Odile Sidem

Alioune Kamara

Edmée de Saint-Blanquat

Ariel Illouz

Françoise Nardon

Kamal Bayramzadeh

Catherine Burgaud

Vincent Defresne

Pascale Florence

Emmanuel Ricordeau

Clotilde Hubert

Jean-Claude Laens

Anna Skvarkova

Pierre Jacquemot

Margaret Galbraith

Stefano Casadio

Florence Navelet

Maxime Lespinasse

Ariane Quenard

Iliass Mamouni Alaoui

Marie-Paule Belle

Adrien Dupuis-Hepner

Anna Popiel

Jean-Pierre Henry

Elsa Cotte

Simon Brannens

France Guerin

Antoine Borde

Sophia Vauclin

Arthur Bougeard

Laurence Besse

Jean-Christophe Fromantin Liste divers droite

FROMANTIN 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Christophe Fromantin Programme de Jean-Christophe Fromantin à Neuilly-sur-Seine (FROMANTIN 2026) Gestion Rigoureuse La gestion des finances de la ville repose sur des principes solides, garantissant une maîtrise des dépenses et un taux d'épargne élevé. Cette approche permet de maintenir une fiscalité basse et une dette faible, tout en offrant des marges de manœuvre budgétaires. L'objectif est d'améliorer la qualité des services fournis aux habitants de Neuilly-sur-Seine. Sécurité Renforcée Les efforts pour renforcer la sécurité à Neuilly-sur-Seine se concentrent sur l'augmentation des effectifs de la police municipale et l'amélioration de la vidéosurveillance. L'installation de caméras « intelligentes » de nouvelle génération vise à accroître l'efficacité des dispositifs de sécurité. Ces initiatives ont déjà montré des résultats encourageants et demeurent une priorité pour la municipalité. Développement Urbain Le projet de « ville dans un jardin » guide les initiatives de développement de l'espace public et du commerce. Un nouveau jardin public sera créé sur l'île-du-Pont, et des efforts seront faits pour revitaliser les espaces commerciaux. La création d'un marché alimentaire, « Les Arches au Carreau », prévue pour 2027, est un exemple de cette dynamique. Adaptation au Climat La ville s'engage dans une transition énergétique pour ses bâtiments municipaux et continue de promouvoir la végétalisation de l'espace public. Des actions spécifiques, comme le relevé de sol pour la géothermie, sont prévues pour améliorer la durabilité des copropriétés. Parallèlement, des dispositifs d'accompagnement pour les familles et les plus fragiles seront renforcés, avec des initiatives pour la petite enfance et les adolescents.