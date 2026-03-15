Résultat municipale 2026 à Nîmes : suivez le 1er tour et l'annonce des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Nîmes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Nîmes
17:11 - LFI Nîmes répond aux accusations de François Tardieu
À Nîmes, La France insoumise réagit aux accusations de François Tardieu concernant la désignation de la tête de liste pour les municipales. Les militants dénoncent des mensonges et affirment que Tardieu a perdu le processus de sélection, après avoir suscité des tensions internes. Des accusations de comportements discriminatoires sont également évoquées. Lire sur objectifgard.com
14:02 - Découvrez les métiers des cinq candidats à la mairie de Nîmes
À l'approche des élections municipales de 2026 à Nîmes, cinq candidats se présentent avec des parcours professionnels variés. Vincent Bouget, professeur, Pascal Dupretz dans la communication, Julien Plantier avocat, Franck Proust dans le marketing, et Julien Sanchez, sans réelle expérience professionnelle, sont tous engagés dans cette campagne. Lire sur actu.fr
11:36 - François Tardieu rompt avec LFI pour se rallier à Vincent Bouget
À Nîmes, François Tardieu, ancien chef de file de La France insoumise, rompt avec le mouvement en raison de tensions internes. Il critique notamment la gestion interne de LFI et annonce son soutien à Vincent Bouget pour les élections municipales. Lire sur objectifgard.com
13/03/26 - 20:23 - À Nîmes, les candidats ont des programmes diversifiés
Les élections municipales à Nîmes, prévues pour le 15 mars 2026, voient s'affronter plusieurs candidats aux propositions variées. Vincent Bouget (gauche) promet l'extension de la gratuité des transports, tandis que Pascal Dupretz (LFI) prône une « Révolution citoyenne » avec des référendums. Julien Plantier (droite) se concentre sur la baisse de la taxe foncière et Franck Proust (droite) sur une cantine scolaire gratuite, tandis que Julien Sanchez (RN) se focalise sur la sécurité. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nîmes
|Tête de listeListe
|
Julien Plantier
Liste divers droite
L'Avenir Nîmois
|
|
Pascal Dupretz
Liste de La France insoumise
NIMES ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Julien Sanchez
Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE NÎMOIS !
|
|
Franck Proust
Liste d'union à droite
TOUT NÎMES
|
|
Vincent Bouget
Liste d'union à gauche
Nîmes en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier (42 élus) Choisissons nimes
|11 703
|41,96%
|
|Vincent Bouget (8 élus) Nîmes citoyenne à gauche
|7 384
|26,47%
|
|Yvan Lachaud (5 élus) Nimes en mieux, l'ecologie en plus !
|5 195
|18,62%
|
|Yoann Gillet (4 élus) Le courage d'agir !
|3 605
|12,92%
|
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|32,33%
|Taux d'abstention
|67,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 576
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier Choisissons nimes
|9 626
|34,35%
|Yvan Lachaud Nîmes en mieux !
|4 410
|15,73%
|Vincent Bouget Nîmes citoyenne à gauche
|4 395
|15,68%
|Yoann Gillet Le courage d'agir !
|4 019
|14,34%
|Daniel Richard Nîmes, une ville nommée désir daniel richard l'écologie pour tous
|3 417
|12,19%
|David Tebib Nimes ensemble
|1 511
|5,39%
|Stéphane Gilli À nîmes ma liste c'est le parti animaliste
|644
|2,29%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|32,42%
|Taux d'abstention
|67,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 612
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier (41 élus) Passionnément nîmois
|22 491
|46,80%
|
|Yoann Gillet (7 élus) Nîmes, ville française !
|11 734
|24,41%
|
|Sylvette Fayet (4 élus) Vivons nimes ensemble
|7 130
|14,83%
|
|Françoise Dumas (3 élus) Nimes capitale
|6 699
|13,94%
|
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|58,33%
|Taux d'abstention
|41,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,22%
|Nombre de votants
|50 172
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier Passionnément nîmois
|17 491
|37,18%
|Yoann Gillet Nîmes, ville française !
|10 241
|21,77%
|Françoise Dumas Nimes capitale
|6 929
|14,73%
|Sylvette Fayet Vivons nimes ensemble
|5 664
|12,04%
|Jean-Paul Boré Tous pour nimes avec jean-paul boré
|4 340
|9,22%
|Eric Firoud Nîmes en avant !
|1 377
|2,92%
|Jean-Louis Wolber Agir pour nîmes
|627
|1,33%
|Elizabeth Pascal Tous nimois tous ensemble nimes notre ville
|368
|0,78%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|56,44%
|Taux d'abstention
|43,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|48 531
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