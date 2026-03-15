Résultat municipale 2026 à Niort : les résultats et les actus en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Niort [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Niort ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Niort
19:26 - Jérôme Baloge mise sur la sécurité pour un troisième mandat à Niort
Le maire sortant Jérôme Baloge (Parti radical), à la tête de la liste « Niort, c’est tous ensemble », a dévoilé un programme dense de 133 propositions pour le scrutin des municipales. S’il place la fiscalité en tête de ses priorités, la sécurité occupe une place centrale avec le renforcement de la police municipale, la création d’une brigade de nuit et d’une unité dédiée au centre-ville. Sur le plan environnemental, l’édile souhaite accélérer la transition écologique en doublant le budget consacré à la végétalisation, avec l'ambition de faire de Niort une "ville plus verte". Lire sur Ouest-France.fr
15:10 - La gauche fait front commun face au maire sortant centriste Jérôme Baloge
À l'approche du premier tour ce dimanche 15 mars, l'opposition niortaise change de stratégie pour tenter de renverser le maire sortant centriste, Jérôme Baloge. Contrairement au scrutin de 2020 où elles étaient parties divisées, les forces du Parti socialiste, des Écologistes et de La France insoumise se présentent cette fois-ci sous une bannière unique nommée "Niort à gauche". Portée par le binôme Sébastien Mathieu et Julie Siaudeau, cette alliance est le fruit de six mois de négociations visant à prouver que les "deux gauches" peuvent s'unir pour offrir une alternative crédible. De son côté, l'édile sortant ne cache pas son scepticisme face à ce rassemblement qu'il juge incompréhensible. Lire sur FranceBleu.fr
12/03/26 - 09:51 - Une liste de gauche s'unit à Niort pour 2026
À Niort, une liste de gauche unie se forme pour les élections municipales de 2026, visant à renverser le maire centriste Jérôme Baloge. Cette alliance entre le Parti socialiste, les Écologistes et la France insoumise résulte de négociations de six mois pour éviter l'échec de 2020. Le Rassemblement national voit cette union comme une opportunité de capter des voix à gauche. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Niort
|Tête de listeListe
|
Jérôme Baloge
Liste divers centre
Niort, c'est tous ensemble!
|
|
Céline Bonnet-Derisbourg
Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE, osons le changement pour Niort
|
|
Sébastien Mathieu
Liste d'union à gauche
Niort à Gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Baloge (39 élus) Niort, tous ensemble !
|10 649
|67,98%
|
|François Gibert (4 élus) Niort énergie nouvelle
|2 934
|18,73%
|
|Jeremy Robineau (2 élus) Solidaires par nature !
|1 502
|9,58%
|
|Jean Romée Charbonneau Rassemblement pour niort
|578
|3,69%
|Participation au scrutin
|Niort
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 959
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Baloge (36 élus) Niort, c'est ensemble
|12 304
|54,31%
|
|Genevieve Gaillard (5 élus) Niort j'adore
|4 610
|20,35%
|
|Nathalie Seguin (2 élus) A niort l'humain d'abord ! la gauche de combat avec les niortais
|2 337
|10,31%
|
|Amaury Breuille (1 élu) Niort vert l'avenir
|1 725
|7,61%
|
|Jean-Romée Charbonneau (1 élu) Niort bleu marine
|1 676
|7,39%
|
|Participation au scrutin
|Niort
|Taux de participation
|59,31%
|Taux d'abstention
|40,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|23 302
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