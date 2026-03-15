Résultat municipale 2026 à Niort : les résultats et les actus en direct

Programme de Jérôme Baloge à Niort (Niort, c'est tous ensemble!)

Engagement citoyen

Le 15 mars, les citoyens de Niort auront l'occasion de voter pour élire leur maire et son équipe. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la ville et de son agglomération. L'engagement collectif est mis en avant pour transformer Niort et répondre aux défis à venir.

Défis à relever

Plusieurs défis majeurs sont identifiés, notamment le défi climatique et la solidarité sociale. L'enseignement supérieur est également souligné comme essentiel pour le développement des jeunes et des entreprises locales. Des projets concrets, comme une pépinière de santé, sont envisagés pour répondre à ces enjeux.

Propositions concrètes

Le programme présente des propositions variées, telles que la création de nouveaux parcs et une sécurité renforcée avec une brigade de nuit. Il inclut également des initiatives pour un commerce dynamique et un habitat accessible à tous. Ces mesures visent à transformer Niort de manière durable et inclusive.

Mobilisation collective

La mobilisation des Niortaises et Niortais est essentielle pour réussir cette transformation. L'appel à l'unité et à la solidarité est fort, loin des divisions. La démocratie locale participative est mise en avant pour encourager l'implication de tous dans la vie de la ville.