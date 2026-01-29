Résultat municipale 2026 à Niort : retrouvez la diffusion des résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Niort [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Niort sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Niort
18:59 - Démographie et politique à Niort, un lien étroit
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Niort est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 60 074 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 4 261 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,68% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 4 273 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,63%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 616 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Niort, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Quel score pour le RN à Niort aux municipales ?
Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Niort il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 13,61% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,51% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 8,88% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Niort comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 17,74% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 18,58% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 18,53% le dimanche suivant.
17:36 - Le taux de participation dans les Deux-Sèvres à 17h s'élève à 50,65%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 50,65% dans les Deux-Sèvres.
16:58 - Niort : des résultats d'ordinaire marqués par la participation
Pour rappel, la participation s'élevait à 41,32 % à Niort lors des municipales de 2020, une proportion assez classique, en pleine crise sanitaire à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,18 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 52,00 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,23 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,51 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre des municipales 2026 à Niort, cette particularité jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Niort
|Tête de listeListe
|
Jérôme Baloge
Liste divers centre
Niort, c'est tous ensemble!
|
|
Céline Bonnet-Derisbourg
Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE, osons le changement pour Niort
|
|
Sébastien Mathieu
Liste d'union à gauche
Niort à Gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Baloge (39 élus) Niort, tous ensemble !
|10 649
|67,98%
|
|François Gibert (4 élus) Niort énergie nouvelle
|2 934
|18,73%
|
|Jeremy Robineau (2 élus) Solidaires par nature !
|1 502
|9,58%
|
|Jean Romée Charbonneau Rassemblement pour niort
|578
|3,69%
|Participation au scrutin
|Niort
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 959
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Baloge (36 élus) Niort, c'est ensemble
|12 304
|54,31%
|
|Genevieve Gaillard (5 élus) Niort j'adore
|4 610
|20,35%
|
|Nathalie Seguin (2 élus) A niort l'humain d'abord ! la gauche de combat avec les niortais
|2 337
|10,31%
|
|Amaury Breuille (1 élu) Niort vert l'avenir
|1 725
|7,61%
|
|Jean-Romée Charbonneau (1 élu) Niort bleu marine
|1 676
|7,39%
|
|Participation au scrutin
|Niort
|Taux de participation
|59,31%
|Taux d'abstention
|40,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|23 302
Villes voisines de Niort
- Niort (79000)
- Ecole primaire à Niort
- Maternités à Niort
- Crèches et garderies à Niort
- Classement des collèges à Niort
- Salaires à Niort
- Impôts à Niort
- Dette et budget de Niort
- Climat et historique météo de Niort
- Accidents à Niort
- Délinquance à Niort
- Inondations à Niort
- Nombre de médecins à Niort
- Pollution à Niort
- Entreprises à Niort
- Prix immobilier à Niort