Résultat municipale 2026 à Noisy-le-Grand : premiers résultats publiés ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Noisy-le-Grand ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisy-le-Grand
07:54 - Municipales à Noisy-le-Grand : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 43 bureaux de vote de Noisy-le-Grand. Les municipales sont l'occasion pour les électeurs de Noisy-le-Grand de se prononcer sur la façon dont est gérée leur commune. À Noisy-le-Grand comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour rappel, c'est Brigitte Marsigny qui a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
12/03/26 - 14:11 - Les municipales à Noisy-le-Grand, la sécurité scolaire au centre des débats
Retour sur la campagne : à Noisy-le-Grand, des problèmes de sécurité au collège Jacques Prévert auront soulevé des inquiétudes à l'approche des élections municipales de 2026. La commission communale de sécurité a identifié plusieurs défaillances en janvier dernier, mettant en péril la sécurité des élèves et du personnel en cas d'incendie. Cette situation est devenue un enjeu politique majeur pour les candidats. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Constant
Liste d'union à gauche
A NOISY RESPIRONS
|
|
Vincent Monnier
Liste divers centre
Projet Citoyen
|
|
Joseph Zrihen
Liste Divers
Engagés pour Noisy
|
|
Brigitte Marsigny
Liste des Républicains
Noisy Avenir
|
|
Khady Thiam
Liste de La France insoumise
Une histoire partagée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Marsigny (35 élus) Brigitte marsigny - noisy avenir
|5 444
|42,89%
|
|Emmanuel Constant (8 élus) A noisy respirons !
|4 128
|32,52%
|
|Vincent Monnier (6 élus) Projet citoyen
|3 118
|24,57%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|34,31%
|Taux d'abstention
|65,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 976
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Marsigny Brigitte marsigny - noisy avenir
|4 804
|35,95%
|Emmanuel Constant A noisy respirons !
|2 975
|22,26%
|Vincent Monnier Projet citoyen
|2 801
|20,96%
|Michel Pajon J'aime noisy
|1 039
|7,77%
|Fabrice Scrève Noisy solidaire a gauche vraiment
|775
|5,80%
|Michel Barbieri 2020 l'harmonie a noisy
|430
|3,21%
|Patrice Vella Rassemblement pour le réveil de noisy-le-grand
|412
|3,08%
|Joëlle O'brien Defense des services publics et de la democratie communale
|125
|0,93%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|36,69%
|Taux d'abstention
|63,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 841
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Pajon (36 élus) Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon
|8 068
|42,90%
|
|Brigitte Marsigny (9 élus) Pour noisy tout simplement
|7 061
|37,54%
|
|Maxence Buttey (2 élus) Noisy bleu marine
|2 018
|10,73%
|
|Patricia Bétuel (2 élus) Noisy solidaire, à gauche vraiment!
|1 659
|8,82%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|53,73%
|Taux d'abstention
|46,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|19 406
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Pajon Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon
|6 623
|38,41%
|Brigitte Marsigny "pour noisy tout simplement"
|3 746
|21,72%
|Maxence Buttey Noisy bleu marine
|2 375
|13,77%
|Marylise Martins Marylise martins l'alternative pour noisy
|2 288
|13,27%
|Patricia Bétuel Noisy solidaire, à gauche vraiment!
|1 793
|10,40%
|Joëlle O'brien Défense des services publics et de la démocratie communale
|415
|2,40%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|49,43%
|Taux d'abstention
|50,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|17 853
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