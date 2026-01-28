Résultat municipale 2026 à Noisy-le-Grand : premiers résultats publiés ce dimanche, toute l'actualité

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand

Tête de listeListe
Emmanuel Constant
Emmanuel Constant Liste d'union à gauche
A NOISY RESPIRONS
  • Emmanuel Constant
  • Josely Bonnet
  • Eric Manfredi
  • Rajaa Barriera
  • Christophe Simon
  • Marie-Louise Mangho-Kuete
  • Maxime Baldit
  • Soukaïna Bruneau
  • Robin Ruot
  • Cadidia Coulibaly
  • Paul Berthelot
  • Cécile Clerc Cauchy
  • Emmanuel Cleril
  • Hélène Dittgen Le Dû
  • Jordan Lefebure
  • Jamila Rabeh Oudin
  • Flavien Galbez
  • Agnès Cardon Constant
  • Olivier Cand
  • Meera Flora Albrecht
  • Matar Diop
  • Noémie Aurand
  • Rui Manuel Dias
  • Adama Coly
  • Mohamed Fayçal Hamrouni
  • Stéphanie Berwick
  • Daniel Aleksandrowicz
  • Pakthakvy Sam
  • Benoit Soubeyran
  • Katia Dossou
  • Pierre Brossard
  • Elodie Richalot Taisne
  • Adrien Gay
  • Latifa Jeddoubi
  • Grégory Betton
  • Murielle Petriccione
  • Audric Pous--Roc
  • Myriam Coly
  • Feriel Goulamhoussen
  • Thérèse Diallo
  • Ramyan Selvam
  • Jacqueline Romary
  • Alain Michaud
  • Corinne Carré
  • Pascal Adroit
  • Brigitte Pitavy
  • Ahcène Beghdad
  • Daphné Gay
  • Pierre Jautée
Vincent Monnier
Vincent Monnier Liste divers centre
Projet Citoyen
  • Vincent Monnier
  • Stéphanie Richard
  • Eric Da Silva
  • Sophia Ducceschi
  • Pascal Godfroy-Letellier
  • Joëlle Helenon
  • Sylvain Lefevre
  • Amel Amari
  • Bruno Corgne
  • Nathalie Amouroux
  • Anthony Calheiros
  • Maria Mir
  • Mohamed Belgacem
  • Florence Walrave
  • Fabien Lelu
  • Sandrine Pradel Serre
  • Badr Hendaq
  • Latifa Amara
  • Jean-Marc Viengchaleune
  • Isabelle Lallement
  • Lucas Muther
  • Seemla Chendriah
  • Arsène Gnali
  • Louisa Brain
  • Yun-Ithry Gamrani
  • Victorine Moutongo
  • Christophe Marchand
  • Carole Louise
  • Samir Kasmi
  • Claire Denizé
  • Alain Picker
  • Marie Lelu
  • Marc Gallais
  • Ghania Mehdi
  • Claude Pitavy
  • Marie-Christine Bernard
  • Marc Lamouret
  • Maria Semedo Goncalves
  • Lino Coudray
  • Nelly Bourrier
  • Laïth Mohamed
  • Martine Deline
  • Sylvain Boislandon
  • Patricia Baudement
  • Farid Annoqri
  • Martine Hézard
  • Stéphane Brévart
  • Alix Su
  • Richard Broquet
  • Josiane Cassé
  • Pierre Brunot
Joseph Zrihen
Joseph Zrihen Liste Divers
Engagés pour Noisy
  • Joseph Zrihen
  • Karine Reverte
  • Carlos Morgado
  • Sabrina Dufour
  • Saadi Mansour
  • Nejla Berriche
  • Guillaume Bourlier
  • Yamina Sammah
  • Fabien Torti
  • Michelle Tarin
  • Samir Mekdoud
  • Charlotte Aguiton
  • Christophe Nieradka
  • Erika Ramirez
  • Imad Halla
  • Françoise Messiah
  • Kandé Diarra
  • Hélèna Pirès
  • Jonathan Leuillet
  • Asmaa Niang
  • Chaouki Hachani
  • Kathy Mélin
  • Antoine Colon de Franciosi
  • Karima Bennadji
  • Alexandre Moutapan
  • Véronique Passant
  • Houcine Didane
  • Célia Kessar
  • Guillaume Novel
  • Anne Christine Amaro
  • Mohamed Bezzouaoui
  • Aurélie Barbier
  • Aladji Doukoure
  • Koda Keita
  • Axel Huynh
  • Erdita Osmani
  • Christophe Bouteiller
  • Souade Adami
  • Christian Cordier
  • Nathalie Cantal
  • Philippe Nurit
  • Nadine Sbaizero
  • Mickaël Routier
  • Ghislaine Atlani
  • Damien Cluzaud
  • Peggy Antonius
  • Raphaël Touati
  • Virginie Zizigo
  • Yacine Mokeddem
  • Vu Ngan Ha Nguyen
  • Sébastien Carvalhosa
Brigitte Marsigny
Brigitte Marsigny Liste des Républicains
Noisy Avenir
  • Brigitte Marsigny
  • Eric Allemon
  • Véronique Lachkar
  • Pascal Laguilly
  • Pascale Cotte-Morreton
  • Antoine Pirolli
  • Catherine Porte
  • Walid Ben M'Henni
  • Assiba Abbaci
  • Pierre Bornand
  • Sylvie Huret
  • Richard Testa
  • Martine Boucher
  • Thibaud Barranco
  • Mareme Fall
  • Dayan Doucouré
  • Bahia Piscina
  • Alain Le Pennec
  • Noëlle Temzi
  • Naïm Dhib
  • Nadège Raymond
  • Jean-Jacques Lebon
  • Carine Ménil
  • Hicham Sabil
  • Paulette Bennia
  • Gilles Buttigieg
  • Louna Mézière
  • Francis Carl
  • Léna Jackowski
  • Philippe Tran
  • Fathya Daraoui
  • Richard Codron
  • Marie-Ange de Souza
  • Kleyment Foucher Ferreira
  • Marie-Christine Fougeret
  • Ilan Lachkar
  • Fatoumata Cissé
  • Frédérick Fezard
  • Putthanna Mey
  • Xavier Petibon
  • Rachida Boudjelal
  • Mickaël Roblin
  • Sonia Marguery
  • Nicolas Neveu
  • Virginie Nyama
  • Valery Monney
  • Françoise Manceau
  • Marc Edom
  • Brigitte Lourenco
  • Mehmet Aksahin
  • Marinette Malgat
Khady Thiam
Khady Thiam Liste de La France insoumise
Une histoire partagée
  • Khady Thiam
  • Nuno Martins
  • Anne-Laure Tardieu
  • Fabrice Scrève
  • Rabiaa Chem
  • Kévin Gomis
  • Lucile Mitermite
  • Sékou Doucouré
  • Sophie Perchellet
  • Fabien Lambry
  • Mênel Mathlouthi
  • Alexis Boni
  • Sania Reghdal
  • Valentin Lanfranchi
  • Aïda Thiam
  • Belkacem Snadji
  • Muriel émery
  • Sofiène Anwar
  • Carla Vicente
  • Yao-Nhon Chang
  • Jihene Belgacemi
  • Mustaqeem Malik
  • Laetitia Suchecki-Gaitan
  • Sylvain Szymanski
  • Hatoumata Camara
  • Yann Millerioux
  • Kangne Fofana
  • Haythem Aladab
  • Safia Belahbib Moghrani
  • Karl Essebou
  • Élise Tricard
  • Ahizi Ansah
  • Nathalie Charles
  • Amin Chatti
  • Nour Zoraï
  • Stéphane Coignard
  • Christelle Frecines
  • David Peixoto
  • Hajar Yettou
  • Houné Doucoure
  • Gisèle Heinen
  • Mohamed Hida
  • Sandra Saint-Prix
  • Thomas Eskénazi
  • Jocelyne Poncelet Kirstetter
  • Housseyni Diarra
  • Fanta Diop
  • Julien Dreux
  • Amel Touati
  • Etienne Doussain
  • Françoise Guiche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Marsigny
Brigitte Marsigny (35 élus) Brigitte marsigny - noisy avenir 		5 444 42,89%
  • Brigitte Marsigny
  • Eric Allemon
  • Joëlle Helenon
  • Pascal Laguilly
  • Marylise Martins
  • Walid Ben M'henni
  • Véronique Lachkar
  • Richard Testa
  • Sylvie Huret
  • Dayanou Doucoure
  • Jacqueline Zatloukal
  • Pierre Bornand
  • Assiba Abbaci
  • Harald Poillot
  • Bahia Piscina
  • Antoine Pirolli
  • Michèle Claveau
  • Gilles Buttigieg
  • Pascale Cotte-Morreton
  • Hicham Sabil
  • Paulette Pirolli
  • Roger Robinson
  • Bellina Leon
  • Richard Codron
  • Mareme Fall
  • Bernard Delaplane
  • Catherine Porte
  • Philippe Tran
  • Martine Boucher
  • Alain Le Pennec
  • Noelle Temzi
  • Thibaud Barranco
  • Sandrine Porret
  • Jean-Luc Fejan
  • Marinette Boutin-Malgat
Emmanuel Constant
Emmanuel Constant (8 élus) A noisy respirons ! 		4 128 32,52%
  • Emmanuel Constant
  • Frédérique Denis
  • Feriel Goulamhoussen
  • Muriel Émery
  • Eric Manfredi
  • Géraldine Darot
  • Hervé Carre
  • Caroline Vanghent
Vincent Monnier
Vincent Monnier (6 élus) Projet citoyen 		3 118 24,57%
  • Vincent Monnier
  • Stéphanie Richard
  • Joseph Zrihen
  • Marlène Chebli
  • Carlos Morgado
  • Sophia Ducceschi
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 34,31%
Taux d'abstention 65,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 976

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Marsigny
Brigitte Marsigny Brigitte marsigny - noisy avenir 		4 804 35,95%
Emmanuel Constant
Emmanuel Constant A noisy respirons ! 		2 975 22,26%
Vincent Monnier
Vincent Monnier Projet citoyen 		2 801 20,96%
Michel Pajon
Michel Pajon J'aime noisy 		1 039 7,77%
Fabrice Scrève
Fabrice Scrève Noisy solidaire a gauche vraiment 		775 5,80%
Michel Barbieri
Michel Barbieri 2020 l'harmonie a noisy 		430 3,21%
Patrice Vella
Patrice Vella Rassemblement pour le réveil de noisy-le-grand 		412 3,08%
Joëlle O'brien
Joëlle O'brien Defense des services publics et de la democratie communale 		125 0,93%
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 36,69%
Taux d'abstention 63,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 841

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Pajon
Michel Pajon (36 élus) Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon 		8 068 42,90%
  • Michel Pajon
  • Sylvie Duffrene
  • Michel Miersman
  • Véronique Leclerc
  • Emmanuel Constant
  • Nicole Palaysi
  • Serge Epinard
  • Mireille Le Bleis
  • Marc Fouchy
  • Sanah Hamrouni
  • Michel Rizzo
  • Christelle Fouchet
  • Alain Bourguignat
  • Géraldine Darot
  • Thierry Ulrich
  • Marie-Thérèse Chambaud
  • Pierre Jautee
  • Agnès Constant
  • Laurent Dumont
  • Jamila Oudin
  • Emmanuel Cleril
  • Soraya Beldjilali
  • Christophe Parant
  • Adama Coly
  • Vincent Poirrier
  • Patricia Nivelet
  • Nuno Martins
  • Fathya Daraoui
  • Florian Simonneau
  • Frédérique Denis
  • Sylvain Szymanski
  • Fleurine Nascimento
  • Jean-Louis Bruneau
  • Méghan Equinet
  • Alexandre Sourian
  • Carole Louise
Brigitte Marsigny
Brigitte Marsigny (9 élus) Pour noisy tout simplement 		7 061 37,54%
  • Brigitte Marsigny
  • Olivier Obtel
  • Michèle Claveau
  • Michel Barbieri
  • Marylise Martins
  • Eric Allemon
  • Pascale Cotte-Morreton
  • Michel Americo
  • Joëlle Helenon
Maxence Buttey
Maxence Buttey (2 élus) Noisy bleu marine 		2 018 10,73%
  • Maxence Buttey
  • Gabrielle Rolet
Patricia Bétuel
Patricia Bétuel (2 élus) Noisy solidaire, à gauche vraiment! 		1 659 8,82%
  • Patricia Bétuel
  • Fabrice Screve
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 53,73%
Taux d'abstention 46,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 19 406

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Pajon
Michel Pajon Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon 		6 623 38,41%
Brigitte Marsigny
Brigitte Marsigny "pour noisy tout simplement" 		3 746 21,72%
Maxence Buttey
Maxence Buttey Noisy bleu marine 		2 375 13,77%
Marylise Martins
Marylise Martins Marylise martins l'alternative pour noisy 		2 288 13,27%
Patricia Bétuel
Patricia Bétuel Noisy solidaire, à gauche vraiment! 		1 793 10,40%
Joëlle O'brien
Joëlle O'brien Défense des services publics et de la démocratie communale 		415 2,40%
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 49,43%
Taux d'abstention 50,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 17 853

Villes voisines de Noisy-le-Grand

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