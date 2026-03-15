Résultat municipale 2026 à Noisy-le-Grand : retrouvez les résultats avec le détail des scores
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Noisy-le-Grand sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisy-le-Grand
17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Noisy-le-Grand
Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Noisy-le-Grand il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 12,62% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,22% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,42% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Noisy-le-Grand comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,35% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 19,26% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,68% lors du vote définitif.
17:29 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Noisy-le-Grand vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 13 841 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Noisy-le-Grand, ce qui donnait un taux de participation de 36,69 %, une mobilisation modeste alors que le pays était durement touché par la pandémie du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part largement mobilisé, avec 75,54 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 24,46 %). La mobilisation atteignait de son côté 48,27 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,22 %, contre seulement 45,17 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée. Au soir des élections municipales de 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Noisy-le-Grand.
16:30 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi
La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Constant
Liste d'union à gauche
A NOISY RESPIRONS
|
|
Vincent Monnier
Liste divers centre
Projet Citoyen
|
|
Joseph Zrihen
Liste Divers
Engagés pour Noisy
|
|
Brigitte Marsigny
Liste des Républicains
Noisy Avenir
|
|
Khady Thiam
Liste de La France insoumise
Une histoire partagée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Marsigny (35 élus) Brigitte marsigny - noisy avenir
|5 444
|42,89%
|
|Emmanuel Constant (8 élus) A noisy respirons !
|4 128
|32,52%
|
|Vincent Monnier (6 élus) Projet citoyen
|3 118
|24,57%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|34,31%
|Taux d'abstention
|65,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 976
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Marsigny Brigitte marsigny - noisy avenir
|4 804
|35,95%
|Emmanuel Constant A noisy respirons !
|2 975
|22,26%
|Vincent Monnier Projet citoyen
|2 801
|20,96%
|Michel Pajon J'aime noisy
|1 039
|7,77%
|Fabrice Scrève Noisy solidaire a gauche vraiment
|775
|5,80%
|Michel Barbieri 2020 l'harmonie a noisy
|430
|3,21%
|Patrice Vella Rassemblement pour le réveil de noisy-le-grand
|412
|3,08%
|Joëlle O'brien Defense des services publics et de la democratie communale
|125
|0,93%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|36,69%
|Taux d'abstention
|63,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 841
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Pajon (36 élus) Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon
|8 068
|42,90%
|
|Brigitte Marsigny (9 élus) Pour noisy tout simplement
|7 061
|37,54%
|
|Maxence Buttey (2 élus) Noisy bleu marine
|2 018
|10,73%
|
|Patricia Bétuel (2 élus) Noisy solidaire, à gauche vraiment!
|1 659
|8,82%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|53,73%
|Taux d'abstention
|46,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|19 406
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Pajon Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon
|6 623
|38,41%
|Brigitte Marsigny "pour noisy tout simplement"
|3 746
|21,72%
|Maxence Buttey Noisy bleu marine
|2 375
|13,77%
|Marylise Martins Marylise martins l'alternative pour noisy
|2 288
|13,27%
|Patricia Bétuel Noisy solidaire, à gauche vraiment!
|1 793
|10,40%
|Joëlle O'brien Défense des services publics et de la démocratie communale
|415
|2,40%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|49,43%
|Taux d'abstention
|50,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|17 853
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