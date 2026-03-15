Résultat municipale 2026 à Orléans : ne manquez rien de ce premier tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Orléans ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Orléans
15:24 - Serge Grouard brigue un cinquième mandat face à un nombre record de listes
Le maire sortant Serge Grouard (Divers droite) brigue un cinquième mandat à Orléans dans un contexte de forte pression. Pour ce scrutin du 15 mars, il doit affronter huit candidats, un record depuis son arrivée à la mairie en 2001. Soutenu par Les Républicains et l'UDI, l'édile de 67 ans a largement renouvelé son équipe avec 31 nouveaux visages sur 55, affirmant vouloir "préparer la relève". Cette multiplication des listes s'explique notamment par l'échec des négociations d'union à gauche et au centre, qui partent en ordre dispersé pour ce premier tour. Lire sur LaRépubliqueduCentre.fr
12/03/26 - 14:25 - Le maire d'Orléans fait face à une large opposition
À Orléans, la campagne pour les municipales de 2026 s'annonce intense avec huit candidats face au maire sortant Serge Grouard, en quête d'un cinquième mandat. Les divisions à gauche, marquées par des tentatives d'alliance échouées, compliquent la situation. Le premier tour sera crucial pour déterminer le leadership et les stratégies d’union. Lire sur larep.fr
11/03/26 - 08:01 - Les maires du Loiret se représentent aux municipales
Lors des élections municipales des 15 et 22 mars, plusieurs maires du Loiret, comme Philippe Beaumont de Marigny-les-Usages, souhaitent poursuivre leur mandat malgré des défis importants. Ils évoquent des obstacles tels que la baisse des budgets et des contraintes administratives, mais ressentent une motivation à continuer leurs efforts. Aymeric Pépion de Trainou et Claude Madec-Cleï de Griselles témoignent également de leur engagement pour améliorer leur commune. Lire sur larep.fr
10/03/26 - 20:51 - Orléans soutient Jonathan Bruneau en pleine campagne électorale
À Orléans, Jonathan Bruneau, syndicaliste et membre de la liste de Baptiste Chapuis pour les élections municipales, dénonce une discrimination suite à la rupture de sa période d'essai. Son soutien politique serait la raison de cette décision qui a mobilisé des soutiens de la CGT. La direction de la Dreets affirme que ses engagements n'ont pas influencé son embauche. Lire sur larep.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orléans
|Tête de listeListe
|
Serge Grouard
Liste divers droite
ICI C'EST ORLEANS
|
|
Tiffanie Rabault
Liste d'union à l'extrême-droite
ORLEANS, NOUVEL ELAN !
|
|
Jean-Philippe Grand
Liste divers gauche
OSE
|
|
Caroline Janvier
Liste divers centre
VIVONS ORLEANS
|
|
Baptiste Chapuis
Liste d'union à gauche
RASSEMBLER ORLEANS - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
|
|
Isabelle Lamarque
Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE ! D'ORLÉANS
|
|
Valentin Pelé
Liste de La France insoumise
ORLEANS EN COMMUN
|
|
Grégory Meyer
Liste divers centre
NOTRE VILLE PLUS QUE JAMAIS VIVANTE
|
|
Farida Megdoud
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard (39 élus) Les orleanais au coeur
|9 098
|40,29%
|
|Jean-Philippe Grand (9 élus) Orléans solidaire ecologique: le rassemblement de la gauche et des écologistes
|7 163
|31,72%
|
|Olivier Carré (7 élus) Orleans naturellement avec olivier carre
|6 318
|27,98%
|
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|36,41%
|Taux d'abstention
|63,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 929
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard Les orleanais au coeur
|7 888
|35,62%
|Olivier Carré Orleans naturellement avec olivier carre
|5 339
|24,11%
|Jean-Philippe Grand Orleans solidaire ecologique
|4 254
|19,21%
|Baptiste Chapuis Faire respirer orleans - le rassemblement de la gauche et des écologistes
|2 862
|12,92%
|Nathalie Kerrien Nous, elle, orléans
|1 446
|6,53%
|Farida Megdoud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|354
|1,59%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 635
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard (44 élus) Orleans tout simplement
|17 603
|53,64%
|
|Corinne Leveleux-Teixeira (6 élus) Orléans à 100 %
|7 622
|23,22%
|
|Philippe Lecoq (3 élus) Orleans bleu marine
|3 384
|10,31%
|
|Michel Ricoud (2 élus) Orléans combatif et solidaire
|2 720
|8,28%
|
|Tahar Ben Chaabane Orleans pour tous
|1 060
|3,23%
|Farida Megdoud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|424
|1,29%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|53,90%
|Taux d'abstention
|46,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|33 644
Villes voisines d'Orléans
- Orléans (45000)
- Ecole primaire à Orléans
- Maternités à Orléans
- Crèches et garderies à Orléans
- Classement des collèges à Orléans
- Salaires à Orléans
- Impôts à Orléans
- Dette et budget d'Orléans
- Climat et historique météo d'Orléans
- Accidents à Orléans
- Délinquance à Orléans
- Inondations à Orléans
- Nombre de médecins à Orléans
- Pollution à Orléans
- Entreprises à Orléans
- Prix immobilier à Orléans